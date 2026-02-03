Was kostet Webdesign wirklich? Mehr als Sie denken, weniger als es sollte.

Sie haben gerade gegoogelt, was eine Website kostet. Die Ergebnisse sind verwirrend. 500 Euro hier, 50.000 Euro dort. Und irgendwo dazwischen die Wahrheit, die niemand so recht aussprechen will: Der Preis Ihrer Website sagt fast nichts über deren Erfolg aus. Die schönste Seite der Welt ist nutzlos, wenn niemand sie findet. Oder liest. Oder darauf kauft.

Dieser Artikel räumt auf mit den Mythen rund um Webdesign-Preise, erklärt die echten Kostentreiber und verrät, warum Ihr Budget für Content mindestens genauso groß sein sollte wie das für Design.

Das Wichtigste in Kürze

Webdesign-Preise in Deutschland bewegen sich zwischen 500 und 50.000 Euro, wobei der Durchschnitt für KMU-Websites bei 3.000 bis 12.000 Euro liegt

Content bestimmt langfristig über Erfolg oder Misserfolg: 80 Prozent der Websitebesucher achten laut Studien stärker auf aktuelle Inhalte als auf das visuelle Design

Versteckte Kosten wie Hosting, Wartung und Content-Pflege summieren sich auf 400 bis 600 Euro jährlich und werden bei der Budgetplanung oft vergessen

Die Conversion Rate hängt von dutzenden Faktoren ab. Design ist einer davon, Content, Ladezeit und Nutzerführung sind mindestens gleichwertig

Drei Angebote, drei Preise, null Orientierung: So fühlt sich Budgetplanung für Websites oft an.

Warum schwanken die Preise so extrem?

Kennen Sie das? Sie holen drei Angebote ein und erhalten Preise von 1.500, 8.000 und 25.000 Euro für vermeintlich dasselbe Projekt. Das fühlt sich an wie ein Besuch auf dem Basar. Nur dass hier nicht Teppiche, sondern digitale Existenzgrundlagen gehandelt werden.

Webdesign-Preise variieren wie bei handgemachten Tinkturen: Der Inhalt bestimmt den Wert.

Die Spanne ist kein Zufall, sondern spiegelt fundamental unterschiedliche Leistungen wider. Ein Freelancer, der ein WordPress-Template anpasst, arbeitet völlig anders als eine Agentur, die Corporate Design, Texterstellung, SEO-Optimierung und strategische Beratung aus einer Hand liefert. Beides kann seinen Platz haben. Beides kann falsch sein. Es kommt darauf an, was Sie brauchen.

Laut aktuellen Marktdaten liegen die Stundensätze für Webdesigner in Deutschland zwischen 30 und 150 Euro netto. Freelancer bewegen sich typischerweise im Bereich von 60 bis 80 Euro, Webdesign Agenturen in Großstädten verlangen oft 100 bis 250 Euro pro Stunde. Bei einem Projekt mit 40 bis 100 Arbeitsstunden erklärt sich die Preisspanne mathematisch von selbst.

Der Unterschied zwischen teuer und wertvoll

Eine 5.000-Euro-Website, die monatlich zehn qualifizierte Anfragen generiert, ist günstiger als eine 1.500-Euro-Website, die im digitalen Nirwana verschwindet. Die Rechnung ist simpel: Wenn Ihr durchschnittlicher Auftragswert bei 2.000 Euro liegt und Sie nur zwei zusätzliche Kunden pro Jahr gewinnen, hat sich die Investition bereits amortisiert.

Das Problem: Viele Unternehmen betrachten ihre Website als Kostenfaktor statt als Vertriebsinstrument. Sie verhandeln erbittert über 500 Euro beim Design und vergessen dabei, dass eine strategisch durchdachte Seite über Jahre hinweg Umsatz generieren kann.

Webdesign-Preise in Deutschland 2026 Von 500 bis 50.000 Euro: Was Sie für Ihr Budget erwarten können 500 € 5.000 € 15.000 € 50.000 €+ Onepager 1.500 – 2.500 € Eine Seite, die alles sagt. Ideal für Freelancer, Startups und fokussierte Kampagnen. ✓ Responsive Design

Responsive Design ✓ Kontaktformular

Kontaktformular ✓ Basis-SEO

Basis-SEO ✓ CMS-Einbindung KMU-Website 3.000 – 8.000 € Der Standard für kleine und mittelständische Unternehmen mit 5–10 Unterseiten. ✓ Individuelles Design

Individuelles Design ✓ Blog-Funktion

Blog-Funktion ✓ SEO-Optimierung

SEO-Optimierung ✓ Professionelle Texte Business-Website 8.000 – 20.000 € Umfangreiche Unternehmensseiten mit 10–20 Seiten und erweiterten Funktionen. ✓ Maßgeschneidertes UX-Design

Maßgeschneidertes UX-Design ✓ Content-Erstellung

Content-Erstellung ✓ Profi-Fotografie

Profi-Fotografie ✓ Mehrsprachigkeit E-Commerce 15.000 – 50.000 €+ Onlineshops mit Warenwirtschaft, Zahlungsanbindung und Kundenportal. ✓ Shop-System-Integration

Shop-System-Integration ✓ Zahlungsschnittstellen

Zahlungsschnittstellen ✓ ERP-Anbindung

ERP-Anbindung ✓ Kundenbereich Stundensätze als Orientierung Freelancer: 60–80 € / Stunde • Agenturen: 100–250 € / Stunde • Bei 40–100 Arbeitsstunden erklärt sich die Preisspanne mathematisch.

Mehr Lesefutter 🍕:

Was sind die echten Kostentreiber?

Seitenanzahl und Komplexität

Je mehr Unterseiten, desto höher der Aufwand. Ein Onepager für 1.500 bis 2.500 Euro reicht für manche Unternehmen völlig aus. Eine mittelständische Firma mit zehn bis 20 Leistungsseiten, Blog und Karrierebereich landet schnell bei 8.000 bis 20.000 Euro.

Die Faustregel lautet: Nicht die Seitenzahl entscheidet, sondern die Verschiedenartigkeit der Inhalte. Zehn Produktseiten mit identischem Aufbau kosten weniger als fünf völlig unterschiedlich strukturierte Bereiche.

Individualität versus Template

Templates sind nicht per se schlecht. Sie sind schlecht, wenn sie nicht zum Unternehmen passen. Ein maßgeschneidertes Design beginnt bei etwa 3.000 Euro für die reine Gestaltung. Dafür erhalten Sie etwas, das kein anderer hat. Ein Template für 100 Euro nutzen möglicherweise tausend andere Websites. Ob Ihre Zielgruppe das bemerkt? Wahrscheinlich nicht. Ob Google es bemerkt? Definitiv.

Funktionen und Integrationen

Ein Kontaktformular ist Standard. Ein Buchungssystem, eine Schnittstelle zum Warenwirtschaftssystem oder ein mehrsprachiger Shop mit Währungsumrechnung sind es nicht. Jede zusätzliche Funktion erhöht den Entwicklungsaufwand exponentiell. Ein einfacher Onlineshop startet bei 5.000 Euro. Eine ausgewachsene E-Commerce-Lösung mit allen Schnittstellen kann sechsstellig werden.

Wie setzt sich ein seriöses Angebot zusammen?

Transparenz ist Pflicht. Ein gutes Angebot schlüsselt die einzelnen Posten auf:

Konzeption und Beratung umfasst die strategische Planung, Zielgruppenanalyse und Strukturierung der Inhalte. Rechnen Sie mit 10 bis 20 Prozent des Gesamtbudgets.

Design meint die visuelle Gestaltung, von der Startseite bis zur letzten Unterseite. Hier fließen 20 bis 30 Prozent der Kosten hinein.

Entwicklung ist die technische Umsetzung, inklusive Responsive Design für alle Endgeräte. Der größte Posten mit 30 bis 40 Prozent des Budgets.

Content-Einpflege wird oft unterschätzt. Texte, Bilder und Videos müssen eingepflegt, formatiert und optimiert werden. Etwa 10 bis 15 Prozent sind realistisch.

Testing und Qualitätssicherung stellen sicher, dass alles auf allen Geräten und Browsern funktioniert. Mindestens 5 bis 10 Prozent sollten hierfür reserviert sein.

Für eine detaillierte Aufschlüsselung von Webdesign-Preisen mit konkreten Beispielrechnungen bietet die Webdesign Preise Übersicht von Seiten-Werk hilfreiche Orientierung.

Warum Content wichtiger ist als Design?

Hier kommt die unbequeme Wahrheit. Eine Studie des Institute for Dynamic Educational Advancement ergab: Nur jeder zweite Besucher hält ein gutes visuelles Bild für wichtig. Aber für 80 Prozent der Nutzer sind aktuelle Informationen sehr wichtig. Die Diskrepanz zwischen dem, was Designer für relevant halten, und dem, was Nutzer tatsächlich wollen, ist erschreckend.

Der schlichteste Rahmen kann das wertvollste Werk enthalten: Content schlägt Design im Langzeitvergleich.

Der erste Eindruck täuscht

Ja, der erste Eindruck entsteht in 50 Millisekunden. Ja, 94 Prozent dieses Eindrucks sind designbezogen. Aber der erste Eindruck entscheidet nur darüber, ob jemand bleibt. Ob jemand kauft, entscheidet der Content.

Eine Untersuchung zeigt: Besucher lesen Texte nicht sofort. Sie überfliegen Überschriften. Erst wenn diese Interesse wecken, wird der Rest gelesen. Das beste Design der Welt hilft nicht, wenn die Überschrift langweilt.

Die durchschnittliche Conversion Rate liegt bei 2,24 Prozent

Das bedeutet: Von 100 Besuchern werden höchstens zwei zu Kunden. Der Rest verschwindet. Und die Gründe für das Verschwinden sind vielfältig. Zu lange Ladezeiten kosten Sie 40 Prozent der Besucher, wenn die Seite länger als drei Sekunden lädt. Unklare Navigation vertreibt selbst interessierte Nutzer. Irrelevante Inhalte führen zu Bounce Rates von 70 bis 90 Prozent bei manchen Seitentypen.

Content ist kein Einmalaufwand

Der fatale Fehler vieler Unternehmen: Sie investieren einmalig in eine Website und lassen sie dann verstauben. Eine Studie unter Marketingentscheidern zeigt, dass für mehr als ein Drittel die regelmäßige Content-Erstellung die größte Herausforderung darstellt. Content Marketing ist ein Marathon, kein Sprint.

Design vs. Content: Was zählt wirklich? Was Nutzer wollen versus was Designer glauben Design 50% der Besucher finden Design wichtig Der erste Eindruck entsteht in 50 Millisekunden. Doch ob jemand bleibt, entscheidet nicht die Optik allein. VS Content 80% der Besucher wollen aktuelle Infos Aktualität und Relevanz der Inhalte sind für vier von fünf Nutzern sehr wichtig. Content bindet langfristig. 50ms für den ersten Eindruck 2,24% durchschn. Conversion Rate 40% springen nach 3 Sek. ab 76% wollen leicht findbare Infos Das Fazit für Ihr Budget Design öffnet die Tür, Content schließt den Deal . Wer 10.000 € in Design investiert und 0 € in Texte, baut ein schönes Haus ohne Möbel. Die beste Strategie: Mindestens gleiches Budget für beide Bereiche einplanen.

Welche versteckten Kosten lauern?

Das Webdesign-Budget ist nur die Spitze des Eisbergs: Die wahren Kosten lauern unter der Oberfläche.

Hosting und Domain

Monatlich fünf bis 50 Euro, je nach Anbieter und Anforderungen. Klingt wenig, summiert sich aber über die Jahre. Eine Domain kostet etwa 10 bis 20 Euro jährlich. Ein SSL-Zertifikat für sichere Verbindungen ist heute Pflicht und kostet zwischen 0 und 100 Euro pro Jahr, abhängig vom Anbieter.

WordPress und andere CMS-Systeme benötigen regelmäßige Updates. Sicherheitslücken müssen geschlossen, Plugins aktualisiert werden. Rechnen Sie mit 400 bis 600 Euro jährlich für professionelle Wartung. Wer hier spart, riskiert gehackte Websites und Datenverlust.

Neue Blogbeiträge, aktualisierte Produktinformationen, saisonale Anpassungen. Entweder Sie machen das selbst oder Sie beauftragen jemanden. In beiden Fällen kostet es Zeit und Geld. Ein professioneller Texter verlangt 50 bis 150 Euro pro Stunde. Ein Blogartikel mit 1.000 Wörtern kann schnell 200 bis 500 Euro kosten.

SEO und Marketing

Die schönste Website nützt nichts, wenn sie niemand findet. Suchmaschinenoptimierung ist keine einmalige Maßnahme, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Monatliche SEO-Betreuung beginnt bei 500 Euro und kann je nach Wettbewerbsintensität mehrere tausend Euro erreichen.

Freelancer oder Agentur?

Die Qual der Wahl: Persönliche Betreuung beim Einzelkämpfer oder Manpower im Großraumbüro.

Die Vorteile des Freelancers

Niedrigere Stundensätze sind der offensichtlichste Vorteil. Ein erfahrener Freelancer mit 60 bis 80 Euro pro Stunde kann dieselbe Qualität liefern wie eine Agentur. Dazu kommt die persönliche Betreuung: Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Ihr Projekt von Anfang bis Ende begleitet.

Der Nachteil: Fällt der Freelancer aus, steht Ihr Projekt still. Urlaub, Krankheit oder schlicht Überlastung können zu Verzögerungen führen.

Die Vorteile der Agentur

Eine Agentur bietet ein Team mit verschiedenen Spezialisten. Designer, Entwickler, Texter und Projektmanager arbeiten zusammen. Die Kapazitäten sind größer, Ausfälle werden aufgefangen.

Der Nachteil: Höhere Kosten durch Overhead. Büromiete, Projektmanagement und Qualitätssicherung kosten Geld, das auf den Kundenpreis umgelegt wird.

Die goldene Mitte

Spezialisierte Kleinagenturen mit drei bis zehn Mitarbeitern vereinen oft das Beste aus beiden Welten. Sie haben die Kapazitäten einer Agentur und die persönliche Betreuung eines Freelancers. Für mittelständische Unternehmen ist das oft die beste Wahl.

Die häufigsten Fehler bei der Budgetplanung

💸 💰 💸 💶 Die 4 teuersten Budget-Fails So verbrennen Sie Ihr Webdesign-Budget garantiert 1 Alles fürs Auge, nichts für den Kopf Das ganze Budget ins Design gesteckt, für Texte blieb nichts übrig. Ergebnis: Eine bildschöne Website, auf der niemand versteht, was Sie eigentlich anbieten. Besucher staunen kurz und kaufen dann woanders. 2 Budget bis auf den letzten Cent verplant „Änderungen? Klar, kein Problem!“ Spoiler: Jedes Projekt hat Änderungen. Wer keine Reserve hat, steht mit halbfertiger Website da. 3 Wartung? Das machen wir später! Website ist live, Budget ist alle. Zwei Jahre später: Gehackt, langsam, von Google abgestraft. Neustart kostet das Doppelte. 4 Das günstigste Angebot gewinnt 800 € für eine Firmenwebsite klingt super. Bis Sie merken: Template von der Stange, null Support, SEO gleich null. Neuanfang in 12 Monaten. So sollte Ihr Budget verteilt sein: 40% 35% 15% 10% Design & Entwicklung Content & SEO Änderungsreserve Laufende Kosten (Jahr 1) Der Profi-Tipp Bevor Sie unterschreiben, fragen Sie: Was passiert nach dem Launch? Ein seriöser Anbieter erklärt Wartung, Content-Pflege und Weiterentwicklung. Wer nur den Einmalpreis nennt, denkt nicht an Ihre Zukunft.

Zu viel ins Design, zu wenig in Content

Das klassische Missverhältnis: 10.000 Euro für die Website, 0 Euro für Texte. Das Ergebnis sind wunderschöne Seiten mit Lorem-Ipsum-Platzhaltern oder hastig zusammengeschriebenen Texten. Der ROI bleibt aus.

Keine Reserven für Änderungen

Jedes Projekt hat Änderungswünsche. Nach der ersten Version fallen Dinge auf, die vorher niemand bedacht hat. Wer sein Budget komplett verplant, hat kein Geld für notwendige Anpassungen.

Wartung vergessen

Eine Website ist kein Produkt, das man einmal kauft und dann vergisst. Sie ist ein lebendiges System, das Pflege braucht. Wer die laufenden Kosten nicht einplant, steht nach zwei Jahren vor einer veralteten, unsicheren Seite.

Den falschen Partner wählen

Das günstigste Angebot ist selten das beste. Aber das teuerste auch nicht. Die Entscheidung sollte auf Basis von Referenzen, Kommunikation und Verständnis für Ihre Branche fallen.

Wie erkennen Sie ein gutes Angebot?

Ein seriöser Anbieter stellt Fragen. Viele Fragen. Er will Ihre Ziele verstehen, Ihre Zielgruppe kennenlernen, Ihre Wettbewerber analysieren. Wer sofort einen Preis nennt, ohne das Projekt zu verstehen, arbeitet nach Schema F.

Transparente Aufschlüsselung

Jeder Posten sollte einzeln aufgeführt sein. Was kostet das Design? Was die Entwicklung? Was die Einpflege? Pauschalen ohne Aufschlüsselung sind ein Warnsignal.

Realistische Zeitplanung

Eine professionelle Website braucht Zeit. Sechs bis zwölf Wochen für ein mittelgroßes Projekt sind realistisch. Wer alles in zwei Wochen verspricht, macht Abstriche bei der Qualität.

Nachvollziehbare Referenzen

Fragen Sie nach vergleichbaren Projekten. Nicht nach dem beeindruckendsten Portfolio-Stück, sondern nach Projekten mit ähnlichem Budget und ähnlichen Anforderungen.

Was ist Ihre Website wirklich wert?

Die entscheidende Frage ist nicht, was eine Website kostet. Die Frage ist, was sie Ihnen bringt. Eine Website, die monatlich fünf qualifizierte Anfragen generiert, ist bei einem Auftragswert von 5.000 Euro und einer Abschlussquote von 20 Prozent jeden Monat 5.000 Euro wert. Pro Jahr sind das 60.000 Euro Umsatz.

Plötzlich erscheinen 15.000 Euro für eine strategisch durchdachte, suchmaschinenoptimierte, conversion-optimierte Website nicht mehr teuer. Sie erscheinen als das, was sie sind: Eine Investition mit messbarem Return.

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zu Webdesign-Preisen

Vom Fachbegriff-Dschungel zur klaren Orientierung: Die wichtigsten Webdesign-Termini im Überblick.

Bounce Rate

Die Bounce Rate (Absprungrate) gibt an, wie viele Besucher eine Website verlassen, ohne weitere Seiten aufzurufen oder Aktionen durchzuführen. Eine hohe Absprungrate kann auf mangelhaften Content, langsame Ladezeiten oder irreführende Suchergebnisse hinweisen. Für E-Commerce-Websites gilt eine Rate unter 40 Prozent als gut, während Blogs oft höhere Werte aufweisen, da Nutzer gezielt einen Artikel lesen und dann gehen.

Conversion Rate

Die Conversion Rate misst den Prozentsatz der Besucher, die eine gewünschte Aktion ausführen. Das kann ein Kauf, eine Kontaktanfrage oder ein Newsletter-Abonnement sein. Branchenübergreifend liegt der Durchschnitt im E-Commerce bei etwa 2,24 Prozent. Die Optimierung dieser Rate ist entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg einer Website.

CMS

Ein Content Management System ermöglicht die Verwaltung von Website-Inhalten ohne Programmierkenntnisse. WordPress ist mit über 40 Prozent Marktanteil das verbreitetste CMS. Alternativen wie TYPO3, Joomla oder Drupal haben jeweils spezifische Stärken für unterschiedliche Anforderungen.

Corporate Design

Das Corporate Design umfasst alle visuellen Elemente der Unternehmensidentität: Logo, Farben, Schriften, Bildsprache. Eine Website sollte dieses Design konsequent umsetzen, um die Markenwahrnehmung zu stärken. Eigenständiges Corporate Design für das Web kostet zusätzlich und sollte im Budget berücksichtigt werden.

Hosting

Hosting bezeichnet die Bereitstellung von Speicherplatz und technischer Infrastruktur für eine Website. Die Kosten variieren von fünf bis über 100 Euro monatlich, abhängig von Speicherbedarf, Traffic und Performance-Anforderungen. Günstiges Shared Hosting teilt sich Server-Ressourcen mit anderen Websites, während dedizierte Server mehr Kontrolle und Leistung bieten.

Onepager

Ein Onepager ist eine Website, die aus nur einer einzigen, meist längeren Seite besteht. Alle Informationen werden durch Scrollen erreicht. Onepager eignen sich für Unternehmen mit überschaubarem Informationsumfang und kosten typischerweise zwischen 1.500 und 3.000 Euro.

Responsive Design

Responsive Design sorgt dafür, dass eine Website auf allen Endgeräten optimal dargestellt wird. Das Layout passt sich automatisch an Smartphone, Tablet und Desktop an. Seit Google das Mobile-First-Indexing eingeführt hat, ist Responsive Design nicht mehr optional, sondern Pflicht für gute Rankings.

ROI

Der Return on Investment berechnet das Verhältnis zwischen Investition und Gewinn. Für Websites bedeutet das: Wie viel Umsatz generiert die Seite im Vergleich zu ihren Kosten? Ein positiver ROI zeigt, dass sich die Investition lohnt.

SEO

Suchmaschinenoptimierung (Search Engine Optimization) umfasst alle Maßnahmen, die das Ranking einer Website in Suchergebnissen verbessern. Dazu gehören technische Optimierung, Content-Erstellung und Linkaufbau. SEO ist ein kontinuierlicher Prozess, keine einmalige Maßnahme.

Ein SSL-Zertifikat verschlüsselt die Datenübertragung zwischen Browser und Server. Erkennbar am https:// in der Adresszeile und dem Schloss-Symbol. Seit 2018 markiert Google Websites ohne SSL als unsicher. Die Kosten reichen von kostenlos (Let’s Encrypt) bis zu mehreren hundert Euro für erweiterte Zertifikate.

Template

Ein Template ist eine vorgefertigte Design-Vorlage für Websites. Templates reduzieren Entwicklungszeit und Kosten, schränken aber die Individualität ein. Qualitativ hochwertige Templates kosten zwischen 50 und 200 Euro, während kostenlose Varianten oft Einschränkungen bei Funktionen und Support haben.

UX

User Experience beschreibt das gesamte Nutzererlebnis auf einer Website. Dazu gehören Navigation, Ladezeiten, Lesbarkeit und emotionale Ansprache. Gute UX führt zu längerer Verweildauer und höherer Conversion Rate. UX-Design ist ein eigenständiges Fachgebiet, das in professionellen Projekten berücksichtigt werden sollte.

Wartung

Die Wartung einer Website umfasst Updates, Sicherheitsprüfungen und technische Pflege. Regelmäßige Wartung verhindert Sicherheitslücken und stellt die Funktionsfähigkeit sicher. Professionelle Wartungsverträge kosten zwischen 30 und 150 Euro monatlich, abhängig vom Umfang der Leistungen.

Webhosting

Während Hosting allgemein die Bereitstellung von IT-Infrastruktur bezeichnet, meint Webhosting speziell das Bereitstellen von Webseiten im Internet. Anbieter unterscheiden sich in Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Support. Für Unternehmenswebsites empfiehlt sich ein Anbieter mit deutschem Rechenzentrum und garantierter Verfügbarkeit.

WordPress

WordPress ist das weltweit meistgenutzte Content Management System. Ursprünglich als Blog-Software entwickelt, eignet es sich heute für nahezu jede Art von Website. Die Software selbst ist kostenlos, Kosten entstehen durch Themes, Plugins, Hosting und Anpassungen, und natürlich die Arbeit einer WordPress Agentur.

FAQ

Die wichtigsten Fragen zu Webdesign-Kosten, endlich verständlich beantwortet.

Was kostet eine einfache Unternehmenswebsite? Eine solide Unternehmenswebsite mit fünf bis zehn Seiten, responsivem Design und Content-Management-System kostet bei professioneller Umsetzung zwischen 3.000 und 6.000 Euro. In diesem Preisbereich erhalten Sie ein individuelles Design, das zu Ihrem Unternehmen passt, grundlegende SEO-Optimierung und eine saubere technische Umsetzung. Wer deutlich weniger zahlt, erhält entweder ein angepasstes Template oder muss Abstriche bei Beratung und Qualitätssicherung machen. Kann ich meine Website selbst erstellen? Technisch ja, mit Baukastensystemen wie Wix, Squarespace oder WordPress.com. Für Hobbyprojekte oder erste Gehversuche kann das funktionieren. Für Unternehmen ist es selten empfehlenswert. Ihnen fehlt die strategische Ausrichtung, die SEO-Expertise und das professionelle Design. Die Zeit, die Sie in Selbstversuche investieren, wäre im Kerngeschäft besser aufgehoben. Zudem erreichen Baukasten-Websites selten die Performance und Flexibilität professioneller Lösungen. Wie lange dauert die Erstellung einer Website? Für ein mittelgroßes Projekt sollten Sie sechs bis zwölf Wochen einplanen. Die Konzeptionsphase dauert etwa zwei bis drei Wochen, Design und Entwicklung jeweils drei bis vier Wochen, Testing und Einpflege weitere ein bis zwei Wochen. Hinzu kommen Abstimmungsschleifen, die den Prozess verlängern können. Projekte unter vier Wochen sind entweder sehr klein oder es werden Abkürzungen genommen, die sich später rächen. Welche laufenden Kosten muss ich einplanen? Rechnen Sie mit mindestens 50 bis 100 Euro monatlich für Hosting, Domain und grundlegende Wartung. Professionelle Wartungsverträge mit regelmäßigen Updates und Sicherheitsprüfungen kosten 50 bis 150 Euro monatlich. Dazu kommen eventuelle Kosten für Content-Erstellung, SEO-Betreuung oder technische Erweiterungen. Eine grobe Faustregel: Die jährlichen Betriebskosten betragen etwa 10 bis 15 Prozent der ursprünglichen Investition. Was ist wichtiger: Design oder Content? Beide sind wichtig, aber Content hat langfristig den größeren Einfluss auf den Erfolg. Ein ansprechendes Design schafft den ersten positiven Eindruck und baut Vertrauen auf. Doch ob Besucher bleiben, wiederkommen und zu Kunden werden, entscheidet der Inhalt. Studien zeigen, dass 80 Prozent der Nutzer aktuelle Informationen als sehr wichtig erachten, während nur die Hälfte ein gutes visuelles Bild für wichtig hält. Die beste Strategie: Ausreichend Budget für beides einplanen. Wie erkenne ich einen seriösen Webdesigner? Ein seriöser Anbieter nimmt sich Zeit für ein ausführliches Briefing und stellt viele Fragen zu Ihren Zielen und Ihrer Zielgruppe. Er zeigt vergleichbare Referenzen, nicht nur seine Hochglanz-Projekte. Das Angebot ist transparent aufgeschlüsselt und enthält keine versteckten Kosten. Er kommuniziert klar und reagiert zeitnah auf Anfragen. Vorsicht ist geboten bei unrealistisch niedrigen Preisen, übertriebenen Versprechen oder Druck zu schnellen Entscheidungen.

Quellen

usabilityblog.de – Online-Studie zur Bestimmung von Faktoren, die Nutzererfahrung von Websites bestimmen – https://www.usabilityblog.de/online-studie-faktoren-die-die-nutzererfahrung-von-websites-bestimmen/ – besucht am 27.01.2026

Statista – Conversion Rate im E-Commerce nach Endgerät weltweit im September 2024 – https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1391551/umfrage/conversion-rate-ecommerce-endgeraet-weltweit/ – besucht am 27.01.2026