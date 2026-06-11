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Starten Sie jetzt Ihren Chrome-Browser neu

Markus Seyfferth
Markus Seyfferth
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Starten Sie jetzt Ihren Chrome-Browser neu

Chrome-Nutzer sollten jetzt handeln: Eine aktiv ausgenutzte Sicherheitslücke zwingt zum sofortigen Update. Google hat am 8. Juni 2026 ein Notfall-Update veröffentlicht, das insgesamt 74 Schwachstellen schließt, darunter einen gefährlichen Zero-Day. Auch das BSI warnt, und betroffen sind alle Chromium-Browser, Microsoft Edge eingeschlossen.

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Aktualisieren allein reicht nicht, Sie müssen den Browser danach auch neu starten. Die kritische Lücke trägt die Kennung CVE-2026-11645 und steckt in V8, der JavaScript-Engine von Chrome. Google bestätigt, dass ein Exploit dafür bereits im Umlauf ist, hält weitere Details aber zurück, bis die Mehrheit der Nutzer das Update installiert hat.

Das Wichtigste in Kürze

  • Das Update auf Chrome 149.0.7827.102/.103 schließt 74 Schwachstellen, eine davon wird aktiv ausgenutzt.
  • CVE-2026-11645 erlaubt über eine präparierte Webseite das Ausführen von Schadcode, eingestuft als hoch (CVSS 8.8).
  • Betroffen sind alle Chromium-basierten Browser, also auch Microsoft Edge, auf Windows, macOS und Linux.

Wie gefährlich ist die Lücke?

Orangener Feuerlöscher mit gravierter V8-Beschriftung auf weißem Hintergrund
CVE-2026-11645: Fehlerhafter Speicherzugriff in V8-Engine ermöglicht Schadcode-Ausführung in Browser-Sandbox durch manipulierte Webseiten

Code aus dem Web beschreibt das Risiko. Bei CVE-2026-11645 handelt es sich um einen fehlerhaften Speicherzugriff in der V8-Engine. Ein Angreifer kann darüber mit einer manipulierten Webseite Schadcode innerhalb der Browser-Sandbox ausführen. Der Besuch einer einzigen präparierten Seite genügt im ungünstigsten Fall, ein Klick auf einen falschen Link reicht aus.

Bereits fünfter Fall in diesem Jahr unterstreicht die Lage. CVE-2026-11645 ist der fünfte Chrome-Zero-Day im Jahr 2026. Gemeldet hatte ihn ein anonymer Forscher Ende April, belohnt mit umgerechnet rund 48.000 Euro. Das BSI stuft das Risiko als hoch ein und warnt vor aktiven Angriffen.

Eine Browser-Lücke klingt harmlos, bis man bedenkt, dass der Browser heute das wichtigste Arbeitsgerät im Unternehmen ist. Updates sind hier kein Wartungsthema, sondern akute Risikovorsorge.

— Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was sollten Sie jetzt konkret tun?

Silberner Schlüssel mit orangefarbenem Power-Button auf weißem Hintergrund
Browser nach Update neu starten, um Sicherheitspatches zu aktivieren. Chrome lädt Updates im Hintergrund, aber ein Neustart ist erforderlich

Neu starten nicht vergessen ist der entscheidende Schritt. Chrome lädt Updates oft im Hintergrund, doch die geschützte Version greift erst nach einem Neustart des Browsers. Öffnen Sie das Menü, prüfen Sie unter „Über Google Chrome“ die Version und schließen Sie danach alle Fenster. Wer Edge oder einen anderen Chromium-Browser nutzt, aktualisiert diesen ebenso.

In Unternehmen sollten Sie das Update über Ihr Endgeräte-Management priorisiert ausrollen und den Neustart erzwingen. Bei der Wahl des passenden Browsers für Ihr Team hilft unser Browser-Vergleich für den DACH-Raum. Die technischen Angaben veröffentlicht Google im offiziellen Chrome-Releases-Blog.

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Tags: Google
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Markus Seyfferth
ist seit 2019 geschäftsführender Gesellschafter von Dr. Web. Er verantwortet die redaktionelle Ausrichtung des Dr. Web Magazins und bringt seine Expertise in den Bereichen Webdesign, Webentwicklung, WordPress, SEO sowie Online Marketing ein. Zudem verfasst er regelmäßig Fachartikel, um sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen und anderen im Online Marketing weiterzuhelfen.
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