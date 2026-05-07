Amazon SageMaker bekommt einen KI-Agenten, der Sprachmodelle per natürlicher Sprache feintuned. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie wollen ein Modell für Ihren Use-Case anpassen und scheitern an APIs, Datenformaten und Trainings-Konfigurationen.

Das Wichtigste in Kürze

Amazon SageMaker AI integriert einen KI-Agenten für Modell-Customizing

Entwickler beschreiben den Use-Case in natürlicher Sprache, der Agent erledigt den Rest

Unterstützte Modellfamilien: Llama, Qwen, Deepseek und Amazons Nova

Neun vorgefertigte Skills decken den kompletten Workflow ab

Was ändert sich für Entwicklerteams?

SageMaker-Agent empfiehlt Entwicklern automatisch das passende Trainingsverfahren und bereitet Daten auf, wenn diese ihr Vorhaben in natürlicher Sprache beschreiben

Die Hürde beim Fine-Tuning lag bisher selten am Modell. Viel öfter scheiterten Projekte an unterschiedlichen APIs, an inkompatiblen Datenformaten und an der Frage, welches Trainingsverfahren zum jeweiligen Use-Case passt. Genau hier setzt der neue SageMaker-Agent an: Entwickler beschreiben ihr Vorhaben in natürlicher Sprache, der Agent empfiehlt das passende Trainingsverfahren, bereitet die Daten auf und liefert den fertigen Code als Jupyter Notebook zurück.

Amazons hauseigener Kiro-Agent kommt vorinstalliert. Wer lieber mit anderen Werkzeugen arbeitet, kann auch Claude Code oder andere Agenten nutzen. Der gesamte erzeugte Code bleibt editierbar und wiederverwendbar, was die Anpassung an interne Coding-Standards erleichtert.

Welche Modelle werden unterstützt?

AWS bietet Open-Weight-Modelle von Meta, Alibaba, Deepseek und eigene Nova-Modelle sowie neun vorgefertigte Skills für regulierte Branchen

Die Modellauswahl deckt die wichtigsten Open-Weight-Familien ab. Llama von Meta steht ebenso bereit wie Qwen aus dem Alibaba-Universum und Deepseek aus China. Hinzu kommen Amazons eigene Nova-Modelle. Damit lassen sich Open-Weight-Strategien für regulierte Branchen genauso umsetzen wie Use-Cases mit AWS-spezifischer Infrastruktur.

Neun vorgefertigte Skills bilden den kompletten Lebenszyklus ab. Die Spanne reicht von der Datenprüfung über die Trainingskonfiguration bis hin zum Deployment des fertigen Modells. Wer bisher mehrere Wochen für ein Customizing-Projekt veranschlagt hat, kann diese Zeit messbar verkürzen.

Agentic Fine-Tuning verschiebt die Eintrittshürde für Custom-Modelle nach unten. Das ist gut für den Mittelstand und schlecht für klassische KI-Beratungen, die ihr Geschäftsmodell auf manueller Trainingskonfiguration aufgebaut haben. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie passt das in die KI-Strategie deutscher Unternehmen?

Laut Bitkom-Studie nutzen 41 Prozent der deutschen Unternehmen KI, 48 Prozent planen Einsatz. 33 Prozent berichten von höheren Kosten als erwartet

Das Marktbild ist klar. Laut der aktuellen Bitkom-Studie nutzen 41 Prozent der deutschen Unternehmen aktiv KI, weitere 48 Prozent planen den Einsatz. Gleichzeitig berichten 33 Prozent von höheren Kosten als erwartet. Der Druck, Modelle für eigene Anwendungsfälle zu spezialisieren statt teure Frontier-APIs für Standardaufgaben zu bezahlen, wächst spürbar.

Wer parallel die richtige LLM-Strategie für DSGVO-konformen Einsatz aufgesetzt hat, kann mit Open-Weight-Modellen wie Llama oder Qwen auf eigener Infrastruktur arbeiten und die Kostenkurve flacher halten.

Was sollten IT-Entscheider jetzt prüfen?

Kostensenkung durch kleinere Modelle prüfen, AWS-Verträge optimieren und Pilotprojekt mit messbarem Nutzen starten

Drei Punkte. Erstens: Welche Use-Cases werden derzeit über teure Frontier-APIs abgewickelt, obwohl ein feingetuntes 8B- oder 13B-Modell ausreichen würde? Zweitens: AWS-Verträge auf SageMaker-Inkludierung und Kostenstruktur prüfen. Drittens: Pilotprojekt mit einem Use-Case starten, bei dem die Datenmenge überschaubar und der Nutzen messbar ist, etwa Klassifikation eingehender Tickets oder Extraktion strukturierter Daten aus Verträgen.

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Quellen The Decoder – Amazon brings agentic fine-tuning to SageMaker with support for Llama, Qwen, Deepseek, and Nova – https://the-decoder.com/ – besucht am 07.05.2026