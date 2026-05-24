Pentagon stuft Anthropic als Supply-Chain-Risiko ein

Anthropic hat mit seinem Modell Mythos eine Debatte entfacht, die weit über die KI-Branche hinausgeht. Das Modell ist laut Anthropic darauf spezialisiert, Schwachstellen in Computersystemen zu finden, und soll anderen Frontier-Modellen in diesem Bereich weit voraus sein. Die Konsequenz: Anthropic schränkt den Zugang zu Mythos stark ein und gibt das Modell nur an geprüfte Organisationen weiter. Gegenüber dem US-Militär verweigert Anthropic den uneingeschränkten Zugang.

Das Pentagon reagierte ungewöhnlich scharf. Anthropic wurde als „Supply-Chain-Risiko“ eingestuft, die erste derartige Bezeichnung für ein US-amerikanisches Unternehmen überhaupt. Alle US-Behörden erhielten die Anweisung, Anthropic-Technologie nicht mehr einzusetzen. OpenAI schloss daraufhin unmittelbar einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium ab und übernahm damit einen Teil der Regierungsaufträge, die Anthropic verloren hat.

Anthropic klagt zurück: illegale Vergeltung

Anthropic klagt gegen Trump-Administration wegen illegaler Vergeltung für Weigerung, KI-Systeme dem Militär unbegrenzt zur Verfügung zu stellen

Anthropic hat gegen die Trump-Administration Klage eingereicht und bezeichnet die Maßnahmen als illegale Vergeltung dafür, dass das Unternehmen dem Militär keine uneingeschränkte Nutzung seiner KI-Systeme erlaubt hat. Die Klage zielt auf die Aufhebung der Supply-Chain-Einstufung und die Wiederherstellung des Zugangs zu Regierungsverträgen.

Der Konflikt berührt eine Grundsatzfrage der KI-Entwicklung: Darf ein KI-Unternehmen bestimmen, wofür seine Modelle eingesetzt werden? Anthropic argumentiert, dass Sicherheit und Nutzungsbeschränkungen Teil des Produktversprechen sind. Die Trump-Administration sieht das als wirtschaftliches Hindernis für nationale Sicherheitsinteressen.

Was das für DACH-Unternehmen mit Anthropic-Verträgen bedeutet

Anthropic trotz politischer Konflikte mit 900-Milliarden-Dollar-Bewertung. Unternehmen meldet erstes operatives Gewinn im Q2 2026, stabiles Wachstum

Der politische Konflikt hat technische und kommerzielle Konsequenzen. Anthropics Bewertung liegt trotz der Auseinandersetzung inzwischen bei rund 900 Milliarden Dollar, wie Dr. Web kürzlich berichtet hat. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2026 erstmals operativen Gewinn vermeldet. Die Finanzlage ist stabil, das Wachstum ungebrochen.

Für europäische und DACH-Unternehmen, die Claude-Modelle über AWS oder Google Cloud nutzen, ändert sich operativ zunächst nichts. Der Konflikt betrifft direkte US-Regierungsverträge. Dennoch sollten Entscheider das Risiko im Blick behalten: Sollte der Konflikt eskalieren und Exportbeschränkungen für Anthropic-Modelle folgen, wären auch internationale Zugriffe betroffen. Der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web zeigt DSGVO-konforme Alternativen für den Worst Case.

Anthropic wird mit 900 Milliarden Dollar bewertet und erzielte Q2 2026 ersten Gewinn. OpenAI plant IPO mit Prospekt diese Woche