OpenAI hat am 11. Mai 2026 die OpenAI Deployment Company (kurz DeployCo) gestartet. Vier Milliarden US-Dollar Startkapital, 14 Milliarden Bewertung, 19 Finanz- und Beratungspartner und eine Sofort-Übernahme der KI-Beratung Tomoro mit 150 Forward Deployed Engineers. Damit greift OpenAI ein Geschäftsfeld an, das bisher Accenture, Deloitte und McKinsey dominierten.

Hand aufs Herz: Wenn der Modell-Anbieter zugleich Berater wird und ausgerechnet McKinsey, Bain und Capgemini in das Projekt investieren, dann ist „Konkurrenz“ das falsche Wort. Das ist eine neue Spielform der Branche, die direkt aus dem Palantir-Playbook abgeschrieben wurde.

Das Wichtigste in Kürze

OpenAI gründet die OpenAI Deployment Company mit 4 Mrd. USD Startkapital, Bewertung 14 Mrd. USD

19 Investoren unter Führung von TPG, dazu Advent, Bain Capital, Brookfield, SoftBank, Goldman Sachs, Warburg Pincus, McKinsey, Bain & Company, Capgemini

Übernahme der Londoner KI-Beratung Tomoro mit rund 150 spezialisierten Engineers

OpenAI behält Mehrheit und Kontrolle, garantiert externen Investoren 17,5 Prozent Mindestrendite über fünf Jahre

Was hinter dem Forward-Deployed-Engineer-Modell steckt

FDE arbeitet vor Ort bei Kunden, integriert Frontier-Modell in bestehende Workflows und bleibt bis zur stabilen Produktion

Die Idee ist von Palantir abgeschrieben, fast Wort für Wort. Ein FDE fliegt zum Kunden, setzt sich neben die Fachabteilung, lernt die Prozesse und baut eine Anwendung, die das Frontier-Modell genau in den realen Workflow einbettet. Bleibt vor Ort, bis die Produktion stabil läuft. Genau diese Spezialisten sind für klassische Berater schwer zu rekrutieren, weil Hands-on-Engineering und Strategie-Beratung selten in einer Person zusammenfallen. Tomoro hatte das Modell bereits in zweieinhalb Jahren skaliert. Bei Supercell, dem Studio hinter Clash of Clans, startete ein Tomoro-Support-Agent in zwölf Wochen, verarbeitet heute 500 Millionen Tokens täglich auf GPT-4o, senkte die Ticket-Kosten um 90 Prozent und hob die Kundenzufriedenheit um 20 Prozent.

Warum die großen Berater sich beteiligen

McKinsey, Bain & Company und Capgemini investieren in OpenAI statt es als Konkurrenten zu bekämpfen. Sie sichern sich Zugang zu KI-Technologie und werden zu Vertriebspartnern

Pikant: McKinsey, Bain & Company und Capgemini investieren mit. Sie könnten OpenAI als direkten Wettbewerber sehen und tun es stattdessen anders herum: Sie kaufen sich ein. Das spiegelt eine harte Wahrheit der Branche. Hyperscaler wie Microsoft, Google und AWS haben ihren KI-Vertrieb längst über Systemintegratoren organisiert. OpenAI hatte diesen Kanal nie und braucht ihn dringend, um vom Modell-Anbieter zum Unternehmens-Lieferanten zu werden. Mitch Ashley von der Futurum Group bringt es auf den Punkt.

OpenAI baut sich für vier Milliarden Dollar eine Beraterarmee, die größer ist als die meisten europäischen Mittelständler je werden. Wer heute KI-Strategie in seinem Unternehmen verantwortet, muss die nächste Beraterauswahl ehrlich neu aufrollen. Die Linie zwischen Anbieter und Berater verschwimmt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie sich Anthropic, Google und der Mittelstand positionieren

Anthropic gründet 1,5-Milliarden-Joint-Venture mit Blackstone, Hellman & Friedman und Goldman Sachs als Minderheitspartner. Google investiert 750 Millionen Dollar in Implementierungs-Partner

Der Wettbewerb sortiert sich gerade neu. Anthropic hat Anfang Mai ein 1,5-Milliarden-Joint-Venture mit Blackstone, Hellman & Friedman und Goldman Sachs gegründet, allerdings mit Anthropic als Minderheitspartner und nicht als Mehrheits-Eigentümer wie bei OpenAI. Google hat 750 Millionen Dollar zugesagt, um eigene Implementierungs-Partner zu finanzieren. Fidji Simo, OpenAIs Anwendungs-Chefin, sprach intern davon, dass die Anthropic-Gewinne im Enterprise-Markt ein Weckruf seien. Für deutsche Mittelständler heißt das: Die Wahl des KI-Anbieters wird zur Wahl eines Beratungspartners, und die eigene Sichtbarkeit in KI-Antworten sollte parallel mitgedacht werden.

Was Entscheider jetzt prüfen sollten

Unternehmen prüfen ihre KI-Berater wie Accenture und McKinsey auf OpenAI-Abhängigkeit und vergleichen Preismodelle zwischen klassischer Beratung, FDE und API-Nutzung

Erst einmal die Lieferantenliste sortieren. Wer bisher mit Accenture, McKinsey oder Capgemini KI-Pilotprojekte fährt, sollte klären, ob diese Partner künftig auf OpenAI-Stack festgelegt sind. Anschließend die eigene Verhandlungsposition prüfen. Zwischen klassischer Beratungsstunde, FDE-Modell und reinem API-Bezug gibt es jetzt drei Preismodelle, die sich noch nicht eingespielt haben. Und schließlich die Compliance-Brille: 17,5 Prozent garantierte Investorenrendite bedeuten Druck auf Vertragskonditionen, die in regulierten Branchen schnell zum Problem werden können.

Die Botschaft ist klar: OpenAI hat aufgehört, sich als reiner Forschungs- und Modell-Anbieter zu inszenieren. Mit der DeployCo wird das Unternehmen zum vollwertigen IT-Dienstleister auf Fortune-500-Niveau. Wer jetzt KI-Strategie definiert, sollte das einkalkulieren.

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