Meta Reels knackt 50-Milliarden-Marke

Vom belächelten TikTok-Klon zum Umsatzgiganten in nur fünf Jahren. Instagram Reels überholt YouTube bei den Werbeeinnahmen und nimmt jetzt den Fernseher ins Visier.

Der Wandel vom Nachahmer zum Marktführer

Erinnern Sie sich noch an 2020? Damals belächelten viele Instagram Reels als verzweifelten TikTok-Abklatsch. Die internen Zahlen waren desaströs. 2022 verbrachten Nutzer nur ein Zehntel der Zeit mit Reels im Vergleich zu TikTok. Ein internes Dokument sprach Klartext: Die meisten Reels-Nutzer hätten keinerlei Engagement.

Fünf Jahre später sieht die Welt anders aus. CEO Mark Zuckerberg verkündete im Oktober eine jährliche Run-Rate von über 50 Milliarden Dollar. Das entspricht dem Jahresumsatz von Coca-Cola oder Nike. YouTube kommt laut Analysten auf geschätzte 46 Milliarden Dollar Werbeeinnahmen. TikTok liegt mit 17 Milliarden Dollar weit abgeschlagen.

KI als Gamechanger

Was hat den Turnaround gebracht? Zuckerberg nennt die KI-Empfehlungssysteme als entscheidenden Faktor. „Video ist ein besonders starker Bereich“, erklärte er. Die Nutzer verbringen 30 % mehr Zeit mit Videos auf Instagram als noch im Vorjahr.

Das Problem war ursprünglich ein fundamentales. Instagram zeigte Nutzern primär Inhalte von Accounts, denen sie folgten. TikTok dagegen servierte Videos von völlig Unbekannten und lernte aus dem Scrollverhalten. Tessa Lyons, Vice President of Product bei Instagram, beschreibt die Herausforderung: „Das ist eine völlig andere Ranking-Aufgabe als die Art, wie wir ursprünglich über das Ranking von Inhalten nachdenken mussten.“

„Das ist eine völlig andere Ranking-Aufgabe als die Art, wie wir ursprünglich über das Ranking von Inhalten nachdenken mussten.“ Tessa Lyons, Vice President of Product bei Instagram

Die Zahlen sprechen für sich

Der durchschnittliche Instagram-Nutzer verbringt mittlerweile 27 Minuten täglich mit Reels. YouTube Shorts kommt auf 21 Minuten. TikTok bleibt mit 44 Minuten zwar König. Aber der Abstand schrumpft. Content Creator Brock Johnson aus Utah beobachtet den Wandel im Alltag: „Viele meiner Freunde schicken mir jetzt täglich Reels und wir sprechen über Dinge, die wir auf Reels gesehen haben. Noch vor zwei Jahren war das überhaupt nicht der Fall.“

Lesehunger?

Der nächste Markt: Ihr Wohnzimmer

Meta plant bereits den nächsten Schritt. Instagram für TV befindet sich im Test auf Amazon Fire TV Geräten in den USA. YouTube hat vorgemacht, wie es geht. Die Plattform wurde 2024 zum meistgesehenen Videoanbieter auf Fernsehern in den USA. Mehr Nutzer schauen YouTube auf dem TV als auf dem Smartphone.

Instagram will ein Stück von diesem Kuchen. Neue Features wie „Blend“ ermöglichen gemeinsame Feeds basierend auf den Algorithmen mehrerer Freunde. Lyons sieht darin den Schlüssel zum TV-Erfolg: „Wenn Sie am Fernseher sind, wollen Sie einfach den richtigen Content abrufen können. Egal, mit wem Sie gerade zusammensitzen.“

Für Werbetreibende bedeutet das: Reels verdient mehr Aufmerksamkeit im Media-Mix. Die Reichweite stimmt. Die Verweildauer wächst. Und bald könnte Ihre Werbung auch im Wohnzimmer laufen.

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