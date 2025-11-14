Google lässt KI für Sie einkaufen

Google integriert agentenbasierte KI in seine Shopping-Funktionen und übernimmt dabei Preisvergleiche, Anrufe bei Händlern und sogar den Kaufabschluss. Für E-Commerce-Verantwortliche bedeutet das eine fundamentale Verschiebung: Der Kunde verschwindet hinter seiner KI.

Wenn die KI zum persönlichen Einkäufer wird

Online-Shopper verbringen Stunden damit, zwischen Tabs zu wechseln, Preise zu vergleichen, Verfügbarkeiten zu prüfen. Google will diesen Prozess jetzt radikal verkürzen. Mit dem aktuellen Update werden Shopping-Funktionen über die gesamte Google-Plattform hinweg mit agentenbasierter KI aufgerüstet. Die Kernbotschaft: Die KI übernimmt nicht nur die Recherche, sondern bei Bedarf auch den Kaufabschluss.

Für Ihre E-Commerce-Strategie ist das kein Update, sondern ein Paradigmenwechsel. Stellen Sie sich vor: Ihre potenziellen Kunden geben ihre Kaufentscheidung an eine KI ab, die autonom entscheidet, wo gekauft wird.

Konversationelles Shopping trifft Shopping Graph

Die neue AI Mode in der Google-Suche erlaubt natürlichsprachliche Anfragen wie „gemütliche Pullover für After-Work in warmen Herbstfarben“. Die KI organisiert daraufhin eine Antwort mit visuellen Elementen, Preisen, Reviews und Verfügbarkeiten. Basis ist der Shopping Graph mit über 50 Milliarden Produktlistings, davon 2 Milliarden stündlich aktualisiert.

Die Gemini-App geht noch weiter und integriert Shopping direkt in den Chat-Verlauf. Von der Ideenfindung zur Produktauswahl, ohne die App zu verlassen. Für Marketing-Verantwortliche bedeutet das: Der klassische Customer Journey wird radikal komprimiert. Die Frage ist nicht mehr, ob Ihre Produkte gefunden werden, sondern ob die KI sie vorschlägt.

Die KI ruft Ihre Filialen an

Das Feature „Let Google Call“ automatisiert etwas, das bisher Verkäufer-Zeit bindet: Verfügbarkeitsanfragen. Nutzer suchen nach Produkten in ihrer Nähe, die KI ruft selbstständig bei lokalen Händlern an, fragt Verfügbarkeit, Preise und Aktionen ab. Ergebnis kommt per E-Mail oder SMS.

Für stationäre Händler klingt das zunächst nach zusätzlichem Fußverkehr. Tatsächlich bedeutet es: Ihre Mitarbeiter werden künftig vermehrt von KI-Anrufen konfrontiert. Die Frage ist, ob Ihre Systeme und Prozesse darauf vorbereitet sind. Denn wenn die KI keine verlässlichen Antworten erhält, wandert der Kunde zur Konkurrenz.

Autonomer Checkout: Google kauft für Sie

Das ambitionierteste Feature nennt sich „Agentic Checkout“. Der Ablauf: Sie tracken ein Produkt mit Preisvorgabe. Fällt der Preis in Ihr Budget, kauft Google das Produkt automatisch über Google Pay bei teilnehmenden Händlern. Aktuell dabei: Wayfair, Chewy, Quince und ausgewählte Shopify-Händler.

Hier wird es strategisch spannend. Die KI entscheidet nicht nur, welches Produkt passt, sondern führt auch den Kaufabschluss durch. Für E-Commerce-Betreiber bedeutet das: Wer nicht Teil dieses Ökosystems ist, wird systematisch ausgeschlossen. Die Frage nach Plattform-Abhängigkeit stellt sich neu.

Google positioniert sich hier nicht als neutraler Vermittler, sondern als aktiver Agent im Kaufprozess. Der Shopping Graph wird zum zentralen Nadelöhr. Wer dort nicht optimal integriert ist, existiert für die KI faktisch nicht.

Für Ihr Unternehmen heißt das: Die Google-Integration wird vom Nice-to-have zur geschäftskritischen Infrastruktur. Gleichzeitig sammelt Google umfassende Daten über Kaufverhalten, Präferenzen und Budgets. Die strategische Frage lautet: Wie viel Kontrolle über Ihre Kundenbeziehung sind Sie bereit abzugeben?

Die Features rollen jetzt in den USA aus und dürften absehbar auch nach Europa kommen. Wer im E-Commerce tätig ist, sollte seine Integrationsstrategie überdenken. Nicht erst, wenn die KI bereits für Ihre Konkurrenz einkauft.

