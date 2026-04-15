Spart eine Einheitskrankenkasse Milliarden?

93 Kassen, 132.000 Mitarbeiter, 12,63 Milliarden Euro Verwaltungskosten. Die Rechnung scheint simpel.

Die Einheitskrankenkasse klingt nach der offensichtlichen Lösung: eine Kasse für alle, Schluss mit Doppelstrukturen, Milliarden gespart. 74,5 Millionen gesetzlich Versicherte in einem System, das gerade auf eine Finanzlücke von 40 Milliarden Euro bis 2030 zusteuert. Doch die Rechnung geht nicht auf. Österreich hat genau dieses Experiment gewagt und draufgezahlt. Die echten Kostentreiber sitzen ganz woanders: bei Medikamentenpreisen, die europaweit zu den höchsten gehören, bei einem Zweiklassensystem, das die Gesündesten und Bestverdienenden aus dem Solidartopf entlässt, und bei einem System, das sich Krankenkasse nennt, statt in Gesundheit zu investieren.

Das Wichtigste in Kürze

Deutschland hat 93 gesetzliche Krankenkassen (Stand Januar 2026), die 20 größten versichern bereits 84 % aller Mitglieder. Die Verwaltungskosten betragen 3,86 % der Gesamtausgaben.

Österreich fusionierte 2020 neun Gebietskrankenkassen zur Gesundheitskasse und versprach eine „Patientenmilliarde“. Ergebnis laut Rechnungshof: 215 Millionen Euro Mehrkosten, kein Cent gespart.

Die eigentlichen Kostentreiber sind Leistungsausgaben (Krankenhäuser, Arzneimittel, ärztliche Behandlung), nicht die Kassenverwaltung. Eine Deloitte Studie beziffert das Digitalisierungspotenzial auf 8 bis 13 Milliarden Euro jährlich.

8,74 Millionen Privatversicherte (Beamte, Selbstständige, Gutverdiener) zahlen nicht in den GKV Solidartopf ein. Die Finanzkommission Gesundheit hat im März 2026 insgesamt 66 Reformvorschläge vorgelegt.

Das deutsche Gesundheitssystem in Zahlen Verwaltungskosten, Medikamentenpreise, Finanzlücke: Die Fakten hinter der Einheitskassen-Debatte Level: Gesundheitssystem // Schwierigkeit: Kritisch — Bitte Gesundheitskarte einführen — Die Zahlen hinter der Debatte 93 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland (Stand Januar 2026) 3,86 % Anteil der Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben der GKV € 327 Mrd. € Gesamtausgaben der GKV im Jahr 2024, davon 96 % für Leistungen 215 Mio. € Mehrkosten statt Einsparungen nach der Kassenfusion in Österreich 8–13 Mrd. € Einsparpotenzial durch Digitalisierung laut Deloitte Studie 40 Mrd. € Prognostizierte Finanzlücke der GKV bis zum Jahr 2030 8,74 Mio. Privatversicherte (Beamte, Selbstständige, Gutverdiener) außerhalb der GKV 19 % Mehrwertsteuer auf Arzneimittel, dritthöchster Satz in der gesamten EU Fazit: Die Verwaltungskosten der Kassen machen weniger als 4 % der Die Verwaltungskosten der Kassen machen weniger als 4 % der Ausgaben aus. Die echten Milliarden stecken in Leistungsausgaben, überhöhten Arzneimittelpreisen und fehlender Digitalisierung. Eine Einheitskrankenkasse würde daran nichts ändern. Quellen: GKV-Spitzenverband, BKK Landesverband Bayern, Bundesgesundheitsministerium, Finanzkommission Gesundheit (März 2026), Deloitte, PKV-Verband

Wie viele Krankenkassen gibt es in Deutschland?

In Deutschland existieren 2026 nur noch 93 gesetzliche Krankenkassen, 1970 waren es 1.815. Trotz 90-prozentiger Marktkonzentration stiegen die Verwaltungskosten

93 gesetzliche Krankenkassen existieren in Deutschland zum Stichtag 1. Januar 2026. 1970 waren es noch 1.815. Der Konzentrationsprozess hat über 90 % aller Kassen vom Markt genommen, und trotzdem stiegen die Verwaltungskosten weiter.

Die verbliebenen 93 Kassen teilen sich in fünf Kassenarten auf: 11 Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK), 6 Ersatzkassen, 6 Innungskrankenkassen, 69 Betriebskrankenkassen und 2 Sonstige. Die Techniker Krankenkasse führt das Feld mit über 12 Millionen Versicherten an. Dahinter folgen Barmer und DAK Gesundheit.

Entscheidend ist ein Fakt, der in der öffentlichen Debatte regelmäßig untergeht: Die Marktkonzentration ist längst Realität. Die 20 größten Kassen versichern bereits 84 % aller GKV Mitglieder. In einzelnen Bundesländern liegt der Marktanteil der jeweils fünf größten Kassen zwischen 68 und 85 %. Von einem zersplitterten System kann also keine Rede sein.

Kassenart Anzahl (2026) Versicherte (Anteil) Ersatzkassen (TK, Barmer, DAK u. a.) 6 38,8 % Allgemeine Ortskrankenkassen (AOK) 11 37,0 % Betriebskrankenkassen (BKK) 69 15,2 % Innungskrankenkassen (IKK) 6 7,5 % Sonstige (Knappschaft, LKK) 2 1,5 %

Die sechs Ersatzkassen allein versichern 28,9 Millionen Menschen. Die 69 Betriebskrankenkassen teilen sich die restlichen 15 %. Viele dieser BKKen sind hochspezialisiert und betreuen die Mitarbeiter einzelner Konzerne oder Branchen.

Wohin fließen die 327 Milliarden Euro?

3,86 % der GKV Ausgaben entfallen auf Verwaltung. Der Kuchen zeigt das Verhältnis deutlicher als jede Zahl.

Die gesetzliche Krankenversicherung gab 2024 insgesamt rund 327 Milliarden Euro aus. Davon entfielen 96 Prozent auf Leistungsausgaben: Krankenhausbehandlungen, ärztliche Versorgung, Arzneimittel, Heil und Hilfsmittel, Krankengeld. Die Verwaltung machte 3,86 % aus.

In absoluten Zahlen bedeutet das: 12,63 Milliarden Euro für Verwaltung bei einem Gesamtvolumen von 327 Milliarden. Pro Versichertem sind das durchschnittlich 170 Euro im Jahr. Die Spannbreite allerdings ist enorm: Die günstigste Betriebskrankenkasse kommt mit 84 Euro pro Versichertem aus, die teuerste Kasse liegt bei 277 Euro.

88 % der Verwaltungskosten entfallen auf Personalkosten. 132.000 Mitarbeiter betreuen 74,5 Millionen Versicherte. Das entspricht einer Betreuungsquote von 563 Versicherten pro Mitarbeiter, ein Wert, der sich seit 2005 (519 Versicherte) kontinuierlich verbessert hat.

Die Posten, über die am lautesten diskutiert wird, sind in Wahrheit die kleinsten. Werbeausgaben aller 93 Kassen zusammen: 225 Millionen Euro (0,07 % der Gesamtausgaben). Vorstandsgehälter aller Kassen zusammen: 16 Millionen Euro (0,005 % der Gesamtausgaben). Selbst die Abschaffung sämtlicher Vorstände und aller Werbung brächte gerade einmal 241 Millionen Euro. Das Defizit der GKV im Jahr 2024 betrug 6,2 Milliarden.

Warum sind Medikamente in Deutschland so teuer?

Dasselbe Medikament, zwei Länder, zwei Steuersätze. Deutschland besteuert Arzneimittel mit 19 %, Frankreich mit 2,1 %.

Deutschland ist bei patentgeschützten Arzneimitteln ein Hochpreisland. Mehrere unabhängige Studien belegen, dass die Herstellerabgabepreise in anderen EU Ländern kaufkraftbereinigt 16 bis 27 % niedriger liegen als hierzulande.

Der Grund ist ein deutsches Unikum: die freie Preissetzung im ersten Jahr. Kein anderes Land in Europa erlaubt pharmazeutischen Herstellern, für ein neu zugelassenes Medikament zwölf Monate lang jeden beliebigen Preis zu verlangen. Erst danach greift die Nutzenbewertung nach dem AMNOG Verfahren, und erst dann wird ein Erstattungspreis verhandelt. In Frankreich, Spanien oder Italien sind Arzneimittelpreise ab dem ersten Tag reguliert.

Dazu kommt die Mehrwertsteuer. Deutschland besteuert verschreibungspflichtige Medikamente mit dem vollen Satz von 19 Prozent. Das ist der dritthöchste Wert in der gesamten EU. Fast alle anderen europäischen Länder wenden einen reduzierten Steuersatz an oder befreien Arzneimittel ganz von der Steuer. Frankreich erhebt 2,1 %, Spanien 4 %, Italien 10 %. Sie merken den Unterschied an der Apothekentheke: Dieselbe Packung Paracetamol, die in Frankreich für unter 2 Euro über den Tresen geht, kostet in Deutschland ein Vielfaches.

Der Gesundheitsökonom Reinhard Busse beziffert das Einsparpotenzial bei Annäherung an europäische Preisniveaus auf rund 3,1 Milliarden Euro jährlich. Die Finanzkommission Gesundheit hat im März 2026 unter ihren 66 Vorschlägen explizit Eingriffe in die Preisdynamik bei Arzneimitteln empfohlen.

Arzneimittelpreise und das AMNOG – kurz erklärt

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Wer zahlt nicht in die gesetzliche Kasse ein?

74,5 Millionen gesetzlich Versicherte teilen sich einen Topf. 8,74 Millionen Privatversicherte haben ihren eigenen.

Das deutsche Gesundheitssystem ist weltweit ein Sonderfall: Zwei parallele Versicherungssysteme existieren nebeneinander. 88 % der Bevölkerung sind gesetzlich versichert, knapp 10 % privat vollversichert, die restlichen 2 % fallen unter Sondersysteme wie die freie Heilfürsorge für Soldaten und Polizisten.

Die 8,74 Millionen Privatversicherten sind keine zufällige Gruppe. Sie bestehen überwiegend aus Beamten (die Beihilfe vom Dienstherrn erhalten und deshalb nur eine anteilige private Versicherung brauchen), Selbstständigen und Angestellten mit einem Jahreseinkommen über der Versicherungspflichtgrenze von 77.400 Euro. Alle drei Gruppen eint ein Merkmal: Sie verdienen überdurchschnittlich und sind statistisch gesünder als der GKV Durchschnitt.

Das Solidarprinzip der gesetzlichen Kasse basiert auf einem einfachen Gedanken: Starke Schultern tragen mehr als schwache. Doch die stärksten Schultern verlassen das System. Privatversicherte zahlen nicht in den GKV Solidartopf ein. Ihre Beiträge richten sich nach individuellem Risiko und gewähltem Tarif, nicht nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Die PKV sitzt auf Alterungsrückstellungen von 355,4 Milliarden Euro, einem Kapitalstock, der theoretisch neun Jahre lang alle Leistungsaufwendungen decken könnte.

Die Konsequenz ist das, was Kritiker Zweiklassenmedizin nennen: Privatpatienten bekommen schnellere Arzttermine und umfassendere Leistungen. Laut aktuellen Umfragen befürworten über 60 % der Deutschen die Abschaffung der privaten Krankenversicherung. Die Finanzkommission Gesundheit hat sich in ihrem ersten Bericht allerdings nicht zu einer Empfehlung für eine Bürgerversicherung durchgerungen.

Spart eine Einheitskrankenkasse wirklich Geld?

93 Kassen zu einer fusionieren klingt logisch. In Österreich führte es zu 38 % höheren Verwaltungskosten.

Die Theorie klingt überzeugend: Weniger Kassen bedeuten weniger Doppelstrukturen, weniger Vorstände, weniger IT Systeme, weniger Werbung. Der ökonomische Fachbegriff dafür lautet Skaleneffekt. In der Automobilindustrie funktioniert das Prinzip tatsächlich. Bei Krankenkassen scheitert es an der Realität.

Der Bundesrechnungshof hat Kassenfusionen systematisch untersucht und kam zu einem vernichtenden Urteil: Fusionen seien „Kostentreiber“ und hätten zu „keinen deutlichen Synergieeffekten“ geführt. Stattdessen seien „erhebliche, zum Teil dauerhafte zusätzliche Aufwendungen“ entstanden.

Die Bundesregierung selbst teilt diese Einschätzung. Auf eine Bundestagsanfrage im Januar 2025 stellte die Parlamentarische Staatssekretärin Sabine Dittmar klar: Selbst bei einer Zusammenlegung aller Krankenkassen gehe die Bundesregierung von keinem „höheren Einsparpotenzial“ bei den Verwaltungskosten aus.

Die Zahlen stützen diese Aussage. Seit 1992 sind über 1.100 Kassen vom Markt verschwunden. Die Verwaltungskosten sanken trotzdem nicht. Der Anteil an den Gesamtausgaben ging zwar zurück (von 5,4 auf unter 4 %), aber das lag am Wettbewerbsdruck durch kassenindividuelle Zusatzbeiträge, nicht an Fusionssynergien. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Kassengröße und Verwaltungskosten pro Versichertem existiert nicht: AOKen liegen im Schnitt bei 192 Euro pro Versichertem, manche Betriebskrankenkassen kommen mit 84 Euro aus. Die Mikroökonomie liefert eine Erklärung für dieses Paradox: Wettbewerb zwischen Anbietern senkt Preise wirksamer als Zentralisierung.

Was lehrt das Experiment Österreich?

Die Patientenmilliarde sollte in die Spardose fließen. Stattdessen fielen 215 Millionen Euro heraus.

Österreich hat das Fusionsexperiment im großen Maßstab durchgeführt. Am 1. Januar 2020 wurden neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengelegt. Die damalige Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz versprach eine „Patientenmilliarde“: Eine Milliarde Euro Einsparungen, die direkt den Versicherten zugutekommen sollten.

Der österreichische Rechnungshof prüfte das Ergebnis in einem 157 Seiten starken Bericht. Das Fazit auf Seite 10: Anstelle der versprochenen Milliarde entstanden Mehrkosten von knapp 215 Millionen Euro. Kein Cent wurde eingespart. Die Verwaltungskosten stiegen in fünf Jahren seit der Fusion um 38 %, selbst inflationsbereinigt ein Plus von elf Prozent. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum stiegen die Verwaltungskosten der deutschen Kassen lediglich um sieben Prozent.

Auch das zentrale Versprechen der Leistungsharmonisierung scheiterte. Vor der Fusion verhandelten die neun Kassen ihre Leistungskataloge einzeln mit den Landesärztekammern. Diese Verträge gelten bis heute weiter. Patienten in Vorarlberg bekommen andere Leistungen erstattet als im Burgenland. Ärzte erhalten für dieselbe Behandlung je nach Bundesland zwischen 14 und 50 Euro Honorar. Eine Angleichung auf höchstem Niveau hätte laut London School of Economics 390 Millionen Euro jährlich gekostet. Die ÖGK erklärte diese Angleichung für „nicht finanzierbar“.

Die Geschichte der Wirtschaftstheorie zeigt: Marktregulierung durch einen Monopolisten erzeugt selten Effizienz.

Was blieb? 400.000 Euro für ein neues Logo. 3,2 Millionen Euro für den Außenauftritt. Millionenschwere Beraterverträge. Und statt der Patientenmilliarde die Aussicht auf höhere Selbstbehalte und Leistungskürzungen.

„Eine Einheitskasse löst kein einziges Finanzproblem. Sie verschiebt nur die Rechnung von 93 Vorständen auf einen riesigen Verwaltungsapparat, der keinem Wettbewerb mehr ausgesetzt ist.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Warum heißt es Krankenkasse und nicht Gesundheitskasse?

Österreich hat das Schild getauscht. Am System dahinter änderte sich wenig.

Österreich hat bei der Fusion zumindest eines richtig gemacht: den Namen geändert. Aus Gebietskrankenkassen wurde die Gesundheitskasse. In Deutschland heißen die Institutionen weiterhin Krankenkassen, die Häuser heißen Krankenhäuser, die Scheine heißen Krankschreibungen.

Die Sprache verrät die Denkrichtung des Systems. Eine Krankenkasse zahlt, sobald jemand krank wird. Sie ist reaktiv. Eine Gesundheitskasse investiert, damit Menschen gar nicht erst krank werden. Sie wäre präventiv. Der Unterschied klingt nach Semantik, hat aber finanzielle Sprengkraft.

96 % der GKV Ausgaben fließen in Behandlung: Krankenhausaufenthalte, Arztbesuche, Medikamente, Rehabilitation. Der Anteil für Prävention und Gesundheitsförderung liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Jeder Euro, der eine chronische Erkrankung verhindert, spart dem System ein Vielfaches an Behandlungskosten. Die Finanzkommission Gesundheit hat unter ihren 66 Empfehlungen auch eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke vorgeschlagen, eine klassische Präventionsmaßnahme, die laut Kommission bereits 2027 knapp zwei Milliarden Euro einbringen könnte.

Prävention als Lösung – muss Gesundheit ins Grundgesetz? | Andrea Galle

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Wo liegen die echten Milliarden?

40 Milliarden Euro Finanzlücke bis 2030. Mit Verwaltungskostenoptimierung lässt sich das nicht schließen.

Die Finanzkommission Gesundheit hat am 30. März 2026 ihren ersten Bericht an Bundesgesundheitsministerin Nina Warken übergeben. Zehn Wissenschaftler, 480 Seiten, 66 Empfehlungen. Die Kernbotschaft: Die GKV steuert auf ein Defizit von über 15 Milliarden Euro im Jahr 2027 zu. Bis 2030 wächst die Lücke auf über 40 Milliarden.

Die Kassen geben inzwischen mehr als eine Milliarde Euro pro Tag für die Gesundheitsversorgung aus. Die Ausgaben steigen jährlich um rund 8 %, die Einnahmen nur um 5 %. Diese Schere lässt sich durch Verwaltungskostenoptimierung nicht schließen, dafür ist der Hebel viel zu klein.

Die größten Stellschrauben laut Finanzkommission: kostendeckende Beiträge für Bürgergeldbeziehende (12 Milliarden Euro Entlastung für die Kassen), Eingriffe in die Vergütungsdynamik bei Krankenhäusern und Arzneimitteln, eine Zuckersteuer, höhere Zuzahlungen. Ein Gesamtvolumen von 42,3 Milliarden Euro, aus dem die Bundesregierung bis Sommer 2026 ein Gesetzespaket schnüren will.

Parallel hat eine Deloitte Studie das Digitalisierungspotenzial der GKV auf 8 bis 13 Milliarden Euro jährlich beziffert. Durch KI gestützte Prüfung von Krankenhausrechnungen, automatisierte Abrechnungsprozesse und die konsequente Nutzung der elektronischen Patientenakte ließen sich Fehlabrechnungen und Doppeluntersuchungen drastisch reduzieren. Nicht die Anzahl der Kassen ist das Problem. Die fehlende Digitalisierung ist es. Die digitale Transformation ist der eigentliche Hebel für Milliardeneinsparungen im Gesundheitswesen.

QUIZ

Wissenstest Einheitskrankenkasse: Mythos oder Lösung? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Wie viele gesetzliche Krankenkassen gibt es in Deutschland (Stand Januar 2026)? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Zum Stichtag 1. Januar 2026 existieren 93 gesetzliche Krankenkassen. 1970 waren es noch 1.815. Der Konzentrationsprozess hat über 90 % aller Kassen vom Markt genommen. A 142 B 93 C 67 2 Welchen Anteil machen die Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben der GKV aus? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Die Verwaltungskosten lagen 2024 bei 12,63 Milliarden Euro, das entspricht 3,86 % der Gesamtausgaben von 327 Milliarden Euro. Über 96 % fließen direkt in die Versorgung der Versicherten. A 12,4 % B 8,2 % C 3,86 % 3 Was versprach die österreichische Regierung bei der Kassenfusion 2020? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Die Regierung Kurz versprach eine „Patientenmilliarde“ an Einsparungen. Der Rechnungshof stellte stattdessen Mehrkosten von 215 Millionen Euro fest. Kein Cent wurde eingespart. A Eine Milliarde Euro Einsparungen (Patientenmilliarde) B Einheitliche Arzthonorare in allen Bundesländern C Die Abschaffung aller Zusatzbeiträge 4 Warum sind patentgeschützte Medikamente in Deutschland besonders teuer? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Deutschland ist das einzige EU Land, das Pharmaherstellern im ersten Jahr nach Zulassung eine freie Preissetzung erlaubt. Erst nach zwölf Monaten greift die Nutzenbewertung nach dem AMNOG Verfahren, und erst dann wird ein Erstattungspreis verhandelt. A Deutsche Apotheken verlangen die höchsten Margen in Europa B Hersteller dürfen im ersten Jahr jeden beliebigen Preis verlangen C Die Krankenkassen verhandeln schlechter als in anderen Ländern 5 Wie hoch beziffert eine Deloitte Studie das Einsparpotenzial durch Digitalisierung in der GKV? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Durch KI gestützte Rechnungsprüfung, automatisierte Abrechnungsprozesse und die elektronische Patientenakte könnten laut Deloitte 8 bis 13 Milliarden Euro jährlich eingespart werden. Das übersteigt die gesamten Verwaltungskosten der Kassen. A 1 bis 3 Milliarden Euro jährlich B 15 bis 20 Milliarden Euro jährlich C 8 bis 13 Milliarden Euro jährlich

Was muss sich wirklich ändern?

Die Finanzkommission hat 66 Werkzeuge geliefert. Fünf davon hätten mehr Wirkung als jede Kassenfusion.

Die Debatte um die Einheitskrankenkasse lenkt von den tatsächlichen Reformbaustellen ab. Fünf Maßnahmen hätten einen größeren Effekt als jede Kassenfusion.

Erstens: Medikamentenpreise ab dem ersten Tag regulieren. Das deutsche Unikum der freien Preissetzung im ersten Jahr nach Zulassung verschafft Pharmaunternehmen einen Verhandlungsvorteil, den kein anderes EU Land gewährt. Eine Angleichung an europäische Standards brächte geschätzt 3,1 Milliarden Euro.

Zweitens: Mehrwertsteuer auf Arzneimittel senken. 19 % auf Medikamente sind im europäischen Vergleich absurd hoch. Ein reduzierter Satz von 7 % (wie bei Lebensmitteln) würde die Arzneimittelausgaben der Kassen und die Zuzahlungen der Versicherten spürbar senken.

Drittens: Digitalisierung konsequent vorantreiben. Die elektronische Patientenakte, KI gestützte Rechnungsprüfung und automatisierte Verwaltungsprozesse könnten laut Deloitte 8 bis 13 Milliarden Euro heben. Die Betreuungsquote (563 Versicherte pro Mitarbeiter) ließe sich weiter verbessern, ohne Personal abzubauen.

Viertens: Das Zweiklassensystem überdenken. 8,74 Millionen überdurchschnittlich gesunde und verdienende Menschen fehlen im Solidartopf. Ob Bürgerversicherung oder PKV Solidarbeitrag: Die Finanzierung der GKV wird langfristig nur stabil, sofern die Einnahmeseite verbreitert wird.

Fünftens: Prävention statt Reparatur finanzieren. Jeder Euro für Gesundheitsförderung spart perspektivisch drei bis fünf Euro für Behandlung. Die vorgeschlagene Zuckersteuer wäre ein erster Schritt.

Kommission legt Vorschläge zur Krankenkassen-Reform vor

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Was bedeutet das für Selbstständige und Unternehmer?

17,5 % Gesamtbeitrag, aber der Kassenwechsel bleibt der konkreteste Hebel für Unternehmer und Angestellte.

Für Selbstständige und Arbeitgeber hat die GKV Krise unmittelbare Auswirkungen. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag liegt 2026 bei 2,9 %. Zusammen mit dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 % ergibt das einen Gesamtbeitrag von 17,5 % des Bruttoeinkommens. Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen sich diesen Betrag paritätisch.

Für einen Angestellten mit einem Bruttoeinkommen an der Beitragsbemessungsgrenze (2026: 69.750 Euro) bedeutet das einen monatlichen Gesamtbeitrag von rund 1.017 Euro, hälftig getragen. Für Arbeitgeber summieren sich die Sozialversicherungsbeiträge mit Renten, Pflege und Arbeitslosenversicherung auf über 21 % Lohnnebenkosten.

Ein konkreter Hebel steht jedem GKV Versicherten offen: der Kassenwechsel. Die Zusatzbeiträge schwanken 2026 zwischen 1,8 und 2,9 %. Bei einem Einkommen von 50.000 Euro brutto macht der Unterschied zwischen der günstigsten und der teuersten Kasse mehrere hundert Euro im Jahr aus. Sofern eine Kasse den Zusatzbeitrag erhöht, greift ein Sonderkündigungsrecht. Genau dieser Wettbewerbsdruck hat die Verwaltungskosten der Kassen in den vergangenen Jahren wirksamer gesenkt als jede Fusionswelle.

Kennzahl Wert 2026 Allgemeiner Beitragssatz 14,6 % Durchschnittlicher Zusatzbeitrag 2,9 % Gesamtbeitragssatz (Durchschnitt) 17,5 % Beitragsbemessungsgrenze 69.750 € / Jahr GKV Höchstbeitrag (ohne Pflege) ca. 1.017 € / Monat Versicherungspflichtgrenze (PKV Wechsel) 77.400 € / Jahr

FAQ: Spart eine Einheitskrankenkasse Milliarden?

Von AMNOG bis Zweiklassenmedizin: 18 Fachbegriffe, die das deutsche Gesundheitssystem erklären.

Wie viele gesetzliche Krankenkassen gibt es in Deutschland? Stand 1. Januar 2026 existieren 93 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland. 1970 waren es noch 1.815. Die 20 größten Kassen versichern bereits 84 % aller GKV Mitglieder. Zu den Kassenarten zählen Ortskrankenkassen (AOK), Ersatzkassen (TK, Barmer, DAK), Betriebskrankenkassen (BKK), Innungskrankenkassen (IKK) und Sonstige. Würde eine Einheitskrankenkasse Verwaltungskosten sparen? Nein, das zeigen sowohl die deutschen Erfahrungen als auch das österreichische Experiment. Der Bundesrechnungshof bezeichnet Kassenfusionen als Kostentreiber. In Österreich stiegen die Verwaltungskosten nach der Fusion um 38 %. Die Bundesregierung geht ebenfalls nicht von einem höheren Einsparpotenzial bei einer Zusammenlegung aus. Warum sind Medikamente in Deutschland teurer als in anderen EU Ländern? Deutschland erlaubt Pharmaherstellern als einziges EU Land eine freie Preissetzung im ersten Jahr nach Zulassung. Dazu kommt eine Mehrwertsteuer von 19 % auf Arzneimittel, dem dritthöchsten Satz in der EU. Frankreich erhebt nur 2,1 %, Spanien 4 %. Das Einsparpotenzial wird auf rund 3,1 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Wie hoch sind die Verwaltungskosten der gesetzlichen Krankenkassen? 2024 betrugen die Verwaltungskosten aller 93 Kassen rund 12,63 Milliarden Euro bei Gesamtausgaben von 327 Milliarden Euro (3,86 %). Pro Versichertem sind das durchschnittlich 170 Euro im Jahr. 88 % davon entfallen auf Personalkosten für Versichertenbetreuung. Was hat die Kassenfusion in Österreich gebracht? Die österreichische Regierung versprach bei der Fusion 2020 eine Patientenmilliarde an Einsparungen. Der Rechnungshof stellte stattdessen Mehrkosten von 215 Millionen Euro fest. Die Verwaltungskosten stiegen um 38 %. Die versprochene Angleichung der Leistungen wurde für nicht finanzierbar erklärt. Wo liegt das größte Einsparpotenzial im deutschen Gesundheitssystem? Laut Deloitte Studie könnten durch Digitalisierung, KI gestützte Rechnungsprüfung und automatisierte Prozesse 8 bis 13 Milliarden Euro jährlich eingespart werden. Weitere Hebel sind die Regulierung der Arzneimittelpreise ab dem ersten Tag (geschätzt 3,1 Milliarden Euro) und kostendeckende Beiträge für Bürgergeldbeziehende (12 Milliarden Euro).

Quellen

GKV Spitzenverband | Alle gesetzlichen Krankenkassen | https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/kv_grundprinzipien/alle_gesetzlichen_krankenkassen/alle_gesetzlichen_krankenkassen.jsp | besucht am 14.04.2026

BKK Dachverband | 1.100 Kassen weniger, null Euro gespart | https://www.bkk-dachverband.de/politik/kassenvielfalt-staerkt-die-gkv/1100-kassen-weniger-null-euro-gespart-das-grosse-effizienz-kassenzahl-und-verwaltungskosten-theater-der-deutschen-gesundheitspolitik | besucht am 14.04.2026

BKK Landesverband Bayern | Verwaltungskosten in der GKV (Stand Februar 2026) | https://www.bkk-bayern.de/themen-im-fokus/verwaltungskosten-in-der-gkv/ | besucht am 14.04.2026

Bundesgesundheitsministerium | Finanzkommission Gesundheit Ergebnisse 30.03.2026 | https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/finanzkommission-gesundheit-ergebnisse-30-03-26 | besucht am 14.04.2026

Bundesgesundheitsministerium | Vorläufige Finanzergebnisse der GKV 2024 | https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/vorlaeufige-finanzergebnisse-der-gkv-fuer-das-jahr-2024-pm-07-03-2025.html | besucht am 14.04.2026

t-online | Kommission rät von Einheitskasse ab | https://www.t-online.de/gesundheit/aktuelles/id_101197364/krankenkasse-kommission-raet-von-einheitskasse-ab-und-nennt-gruende.html | besucht am 14.04.2026

ÖGB | Kassenfusion: Drei Jahre später | https://www.oegb.at/themen/gesundheit-und-pflege/gesundheitssystem/rechnungshof_kassenfusion | besucht am 14.04.2026

profil | Rechnungshof Bericht: Die Patientenmilliarde war ein Schmäh | https://www.profil.at/oesterreich/rechnungshof-bericht-die-patientenmilliarde-war-ein-schmaeh/402059995 | besucht am 14.04.2026

IKK e.V. | Zu hohe Verwaltungskosten: Mythos oder Realität? | https://www.ikkev.de/newsletter-artikel/zu-hohe-verwaltungskosten-mythos-oder-realitaet/ | besucht am 14.04.2026

Springer Nature | Preisregulierungen im internationalen Vergleich | https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-63929-0_9 | besucht am 14.04.2026

PKV Verband | PKV Branchenzahlen 2025 | https://www.pkv.de/verband/presse/pressemitteilungen/pkv-branchenzahlen-private-krankenversicherung-auch-2025-mit-stabilem-wachstum/ | besucht am 14.04.2026

Bundesregierung | Beitragsbemessungsgrenzen 2026 | https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/beitragsgemessungsgrenzen-2386514 | besucht am 14.04.2026