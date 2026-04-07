Edelmetalle als Altersvorsorge: Lohnt sich physisches Gold?

Ja. Aber nur, wer die Spielregeln kennt, profitiert auch wirklich davon. Die Rentenlücke wächst, die Inflation frisst Erspartes, und klassische Vorsorgeprodukte liefern Renditen unterhalb der Teuerungsrate. Edelmetalle versprechen Stabilität in unsicheren Zeiten. Doch taugen Goldbarren, Silbermünzen und Platinunzen tatsächlich als Baustein für den Ruhestand?

Dieser Artikel liefert Ihnen die Fakten: aktuelle Kurse, steuerliche Vorteile, Risiken und eine realistische Einschätzung, welche Edelmetalle sich für die Altersvorsorge eignen.

Das Wichtigste in Kürze

Gold ist in Deutschland beim Kauf von der Mehrwertsteuer befreit. Gewinne aus dem Verkauf sind nach einer Haltefrist von zwölf Monaten komplett steuerfrei.

Deutsche Privathaushalte besitzen rund 9.089 Tonnen Gold. Das entspricht etwa 102 Gramm pro Kopf.

Finanzexperten empfehlen einen Edelmetallanteil von 10 bis 20 Prozent am Gesamtvermögen für die Altersvorsorge.

Physisches Gold bietet keinen laufenden Ertrag wie Zinsen oder Dividenden. Seinen Wert schöpft es ausschließlich aus der Preisentwicklung.

Warum setzen immer mehr Deutsche auf Edelmetalle?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Privatanleger in Deutschland haben in den vergangenen elf Jahren ihre Goldbestände um rund 1.500 Tonnen aufgestockt. Allein 2022 kauften deutsche Haushalte 185,6 Tonnen Gold. Rund 61 Prozent der Bevölkerung besitzen Gold in irgendeiner Form, sei es als Barren, Münze, Schmuck oder über goldgedeckte Wertpapiere.

Die Gründe liegen auf der Hand. Die gesetzliche Rente basiert auf dem Umlageverfahren: Heutige Beitragszahler finanzieren heutige Rentner. Der demografische Wandel verschiebt dieses Verhältnis stetig zugunsten der Empfänger. 2023 waren bereits 660.000 Rentner auf Grundsicherung angewiesen, ein Anstieg von zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Klassische Vorsorgeprodukte wie Riester oder Rürup kämpfen mit niedrigen Renditen, hohen Verwaltungskosten und politischer Abhängigkeit. Eine Änderung der Förderpolitik oder der Steuersätze kann die Rentabilität über Nacht schmälern. Edelmetalle unterliegen keinem solchen politischen Risiko.

Welche Edelmetalle eignen sich für die Altersvorsorge?

Gold, Silber, Platin und Palladium im direkten Größenvergleich. Die orangefarbene Schleife verrät den Favoriten für die Altersvorsorge.

Vier Edelmetalle kommen für Privatanleger grundsätzlich in Frage: Gold, Silber, Platin und Palladium. Jedes hat ein eigenes Risikoprofil, eine eigene Steuerbehandlung und eine eigene Marktsituation.

Gold ist das Flaggschiff unter den Edelmetallen. Im Frühjahr 2026 notiert eine Feinunze bei rund 4.150 bis 4.500 Euro. Über die letzten fünf Jahre hat sich der Goldpreis fast verdreifacht. Im Jahr 2025 legte er allein um über 50 Prozent zu. Das bisherige Allzeithoch lag bei 5.598 US Dollar pro Unze.

Silber gilt als das Gold des kleinen Mannes. Eine Feinunze kostet aktuell rund 63 bis 73 Euro. Der Silbermarkt ist deutlich kleiner als der Goldmarkt und macht nur etwa ein Zehntel dessen aus. Das führt zu stärkeren Kursschwankungen in beide Richtungen. Kenner sprechen vom Sägezahnmarkt.

Platin notiert bei rund 1.665 Euro pro Feinunze und kommt in der Erdkruste 30 Mal seltener vor als Gold. Die Nachfrage stammt überwiegend aus der Industrie, besonders aus der Katalysatortechnik. Diese industrielle Abhängigkeit macht den Platinpreis konjunktursensibel.

Palladium liegt bei etwa 1.400 Euro pro Feinunze. Dieser Markt ist der kleinste und volatilste unter den vier Edelmetallen. Große Kapitalbewegungen können den Kurs sprunghaft verändern. Für eine konservative Altersvorsorge eignet sich Palladium daher nur als Beimischung.

Edelmetall Preis pro Unze (ca.) MwSt. beim Kauf Volatilität Eignung für Altersvorsorge Gold 4.150 bis 4.500 Euro Keine Niedrig Sehr hoch Silber 63 bis 73 Euro 19 % Hoch Mittel Platin ca. 1.665 Euro 19 % Mittel Gering Palladium ca. 1.400 Euro 19 % Sehr hoch Gering

Physisch oder Papier: Welche Form ist sicherer?

Physisches Gold gegen Papiergold auf der Waage. Der Gewichtsunterschied symbolisiert den Unterschied im Krisenschutz.

Diese Frage entscheidet über den tatsächlichen Schutzwert Ihrer Edelmetallanlage. Physisches Gold bedeutet: Sie halten einen Barren oder eine Münze in der Hand. Papiergold bedeutet: Sie besitzen ein Zertifikat, einen ETF oder ein Derivat, das den Goldpreis abbildet.

Der Unterschied ist fundamental. Physisches Gold ist an kein Zahlungsversprechen eines Unternehmens oder Staates gebunden. Selbst bei einer Währungsreform, einer Bankenpleite oder einer Staatsinsolvenz behält der Barren seinen Materialwert. Ein ETF oder Zertifikat hingegen ist nur so sicher wie der Emittent dahinter.

Für die Altersvorsorge empfiehlt sich deshalb physisches Gold. Barren bieten das beste Verhältnis von Materialwert zu Kaufpreis. Die Prägekosten sind gering, und mit steigender Stückelung sinkt das prozentuale Aufgeld. Ein 100 Gramm Barren ist pro Gramm günstiger als zehn einzelne 10 Gramm Barren.

Münzen bieten dafür mehr Flexibilität beim Verkauf. Gängige Anlagemünzen wie der Krügerrand, der Maple Leaf oder der Wiener Philharmoniker lassen sich weltweit problemlos verkaufen. Für kleinere Beträge oder schrittweisen Verkauf im Ruhestand sind Münzen die bessere Wahl.

Goldschmuck eignet sich dagegen nicht als Geldanlage. Der Kaufpreis enthält Design und Handwerkskosten, die beim Verkauf verloren gehen. Nur der reine Materialwert zählt beim Einschmelzen.

Was macht die Handelbarkeit von Edelmetallen so besonders?

Eine Anlagemünze mit Bordkarte: Gold ist weltweit handelbar und in jeder Zeitzone willkommen.

Gold zählt zu den liquidesten Anlageklassen der Welt. Der Handel findet rund um die Uhr statt, an Börsen in London, New York, Tokio und Shanghai. Auch außerhalb der Börsen lässt sich physisches Gold jederzeit bei Banken, zertifizierten Edelmetallhändlern oder spezialisierten Ankäufern zu Geld machen.

Diese Handelbarkeit ist ein entscheidender Vorteil gegenüber Immobilien oder geschlossenen Fonds. Eine Eigentumswohnung verkaufen Sie nicht in einer Stunde. Einen Krügerrand schon. Ob in München, Hamburg oder Berlin: Seriöse Ankaufstellen bieten transparente Preise auf Basis des aktuellen Spotpreises.

In München beispielsweise finden Verkäufer über Goldankauf München eine Anlaufstelle, die den aktuellen Tageskurs zugrunde legt. Die Abwicklung dauert in der Regel wenige Minuten. Barren und gängige Münzen werden geprüft, gewogen und sofort ausgezahlt.

Auch international funktioniert der Verkauf reibungslos. Gold ist die einzige Anlageklasse, die in jeder Kultur, in jedem Land und zu jeder Zeit als Wertspeicher anerkannt wird. In der Türkei, in Indien und in China gehört physisches Gold traditionell zur privaten Vorsorge. Dieser globale Konsens macht Gold zum universellen Notgroschen.

Edelmetalle sind die einzige Anlageklasse, die kein Gegenparteirisiko trägt. Solange Sie den Barren in der Hand halten, schuldet Ihnen niemand etwas. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Steuervorteile bieten Edelmetalle in Deutschland?

Null Prozent Mehrwertsteuer, null Prozent Abgeltungssteuer nach zwölf Monaten. Kein anderes Investment bietet diesen doppelten Steuervorteil.

Die steuerliche Behandlung von Edelmetallen in Deutschland ist für Anleger außergewöhnlich attraktiv. Anlagegold (Barren und Münzen mit einem Feingehalt von mindestens 995/1000 bei Barren bzw. 900/1000 bei Münzen) ist von der Mehrwertsteuer komplett befreit. Sie zahlen beim Kauf eines Goldbarrens null Prozent MwSt.

Silber, Platin und Palladium unterliegen dagegen der regulären Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Einige Händler nutzen die sogenannte Differenzbesteuerung, die den Steuernachteil bei Silber etwas abmildert. Trotzdem bleibt ein erheblicher Kostennachteil gegenüber Gold.

Beim Verkauf greift eine weitere Besonderheit: die Spekulationsfrist. Halten Sie Ihre Edelmetalle länger als ein Jahr, sind sämtliche Gewinne steuerfrei. Keine Abgeltungssteuer, keine Kapitalertragssteuer, kein Solidaritätszuschlag. Bei Aktien, ETFs oder Tagesgeld fallen auf Gewinne pauschal 26,375 Prozent Abgeltungssteuer an.

Ein Rechenbeispiel: Angenommen, Sie investieren 50.000 Euro in Goldbarren und erzielen über 20 Jahre eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von sechs Prozent. Ihr Goldbestand wäre dann rund 160.000 Euro wert. Der Gewinn von 110.000 Euro bleibt komplett steuerfrei. Bei einem Aktiendepot mit identischer Rendite müssten Sie auf den Gewinn rund 29.000 Euro Abgeltungssteuer zahlen.

Verkaufen Sie innerhalb der Zwölfmonatsfrist, gilt der persönliche Einkommensteuersatz. Allerdings existiert eine Freigrenze von 1.000 Euro pro Jahr für alle privaten Veräußerungsgeschäfte zusammen. Liegt der Gesamtgewinn darunter, bleibt auch der Kurzfristverkauf steuerfrei.

Wie viel Edelmetall gehört ins Vorsorgeportfolio?

10 bis 20 Prozent des Vorsorgevermögens in Edelmetallen. Mehr braucht es nicht für den Stabilitätsanker im Portfolio.

Finanzexperten und Vermögensverwalter empfehlen einen Edelmetallanteil von 10 bis 20 Prozent am Gesamtvermögen, das der Altersvorsorge dient. Dieser Anteil reicht aus, um als Stabilitätsanker zu wirken, ohne das Portfolio zu einseitig auszurichten.

Der Schwerpunkt sollte auf Gold liegen. Ein sinnvoller Richtwert: 70 bis 80 Prozent des Edelmetallanteils in Gold, der Rest verteilt auf Silber und gegebenenfalls Platin. Palladium ist aufgrund seiner extremen Volatilität für konservative Anleger nicht empfehlenswert.

Für den Aufbau eignet sich ein monatlicher Sparplan. Statt einmalig eine große Summe zu investieren, kaufen Sie regelmäßig kleinere Mengen. Das glättet den Einstiegspreis über verschiedene Marktphasen hinweg und reduziert das Risiko, zum Höchstkurs einzusteigen.

Auch die betriebliche Altersvorsorge bietet mittlerweile Edelmetalloptionen. Beiträge zur Edelmetall bAV können aus dem Bruttogehalt umgewandelt werden und sind bis zu 282 Euro pro Monat steuer und sozialabgabenfrei. Der gesetzliche Arbeitgeberzuschuss von mindestens 15 Prozent kommt hinzu.

Welche Risiken sollten Anleger kennen?

Auch Goldbarren haben Risse: Kursschwankungen, Lagerkosten und Fälschungsrisiko gehören zur ehrlichen Bilanz.

Edelmetalle sind kein risikofreies Investment. Der größte Nachteil: Sie werfen keine laufenden Erträge ab. Kein Zins, keine Dividende, keine Mieteinnahme. Ihr Vermögen wächst ausschließlich über Kursgewinne.

Kurzfristige Preisschwankungen können erheblich sein. Zwischen dem Allzeithoch bei 5.598 US Dollar und dem aktuellen Kurs liegen mehrere hundert Dollar Differenz. Anleger, die zum Höchstkurs gekauft haben, sitzen temporär auf Buchverlusten.

Die Lagerung physischer Edelmetalle verursacht Kosten. Ein Bankschließfach kostet je nach Größe und Bank zwischen 50 und 300 Euro pro Jahr. Zollfreilager in der Schweiz oder in Singapur bieten höhere Sicherheit, liegen aber bei 0,3 bis 0,5 Prozent des Lagerwertes jährlich.

Fälschungen sind ein reales Risiko, besonders bei Barren. Renommierte Hersteller wie Heraeus, Umicore oder die Perth Mint prägen Sicherheitsmerkmale in ihre Produkte. Trotzdem sollten Sie ausschließlich bei zertifizierten Händlern kaufen und den Kauf dokumentieren lassen.

Schließlich besteht ein historisches Restrisiko: In den USA war privater Goldbesitz zwischen 1933 und 1974 verboten. In Deutschland ist ein solches Verbot derzeit politisch undenkbar, aber die Geschichte lehrt, dass sich Rahmenbedingungen ändern können. Die Bundesbank hält mit 3.351 Tonnen den zweitgrößten Goldschatz der Welt und signalisiert damit, dass Gold als Währungsreserve auch staatlich höchste Wertschätzung genießt.

Wie kaufen Sie Edelmetalle richtig?

Münze plus Rechnung: Ohne dokumentierten Kaufbeleg riskieren Sie den Steuervorteil nach zwölf Monaten.

Drei Grundregeln machen den Unterschied zwischen einer klugen Investition und einem teuren Fehler.

Erstens: Nur bei zertifizierten Händlern kaufen. LBMA zertifizierte Barren garantieren Reinheit und Gewicht. Bei Münzen greifen Sie zu etablierten Anlagemünzen wie dem Krügerrand (Südafrika), dem Maple Leaf (Kanada) oder dem Wiener Philharmoniker (Österreich). Diese Münzen sind weltweit anerkannt und lassen sich überall zum Spotpreis plus minimalem Abschlag verkaufen.

Zweitens: Stückelung an den Verwendungszweck anpassen. Große Barren (250 g, 500 g, 1 kg) bieten das niedrigste Aufgeld pro Gramm. Sie eignen sich für langfristigen Vermögensaufbau. Kleinere Stückelungen (1 oz Münzen, 50 g oder 100 g Barren) sind flexibler, kosten aber prozentual mehr.

Drittens: Kaufbelege aufbewahren. Für die Steuerfreiheit nach zwölf Monaten müssen Sie den Kaufzeitpunkt nachweisen. Ohne Beleg kann das Finanzamt den Gewinn als steuerpflichtig behandeln. Seriöse Händler stellen immer eine Rechnung mit Datum, Stückelung, Feingehalt und Seriennummer aus.

Produkt Aufgeld (ca.) Wiederverkauf Geeignet für 1 kg Goldbarren 1 bis 2 % Hoch Großanleger 100 g Goldbarren 2 bis 3 % Hoch Mittlere Beträge 1 oz Krügerrand 3 bis 5 % Sehr hoch Flexibler Verkauf 1 oz Silber Maple Leaf 15 bis 25 % Mittel Einstieg mit kleinen Beträgen

Welche Strategie empfehlen Experten für die Edelmetallrente?

Gold und Zeit: Die erfolgreichste Strategie für Edelmetalle heißt Geduld. Über Jahrzehnte hat Gold jede Inflation überstanden.

Die erfolgreichste Strategie für Edelmetalle als Altersvorsorge ist simpel: kaufen, lagern, vergessen. Langfristigkeit ist der Schlüssel. Gold hat über die letzten zehn Jahre seinen Wert fast vervierfacht. Über 50 Jahre betrachtet hat Gold jede Inflation überstanden und die Kaufkraft erhalten.

Eine interessante Taktik nutzt das Gold Silber Verhältnis. Diese Kennzahl zeigt an, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kostet. Liegt das Verhältnis bei 80 oder höher, gilt Silber als historisch günstig gegenüber Gold. Fällt es unter 50, ist Gold relativ betrachtet die bessere Wahl. Durch gezieltes Umschichten zwischen den beiden Metallen lässt sich der Edelmetallbestand über Jahrzehnte systematisch vergrößern.

Für den schrittweisen Aufbau der Edelmetallreserve bieten sich drei Phasen an. In Phase eins (20er und 30er) legen Sie die Basis mit monatlichen Kleinkäufen: eine Unze Silber hier, ein 10 Gramm Goldbarren dort. In Phase zwei (40er und 50er) erhöhen Sie den Goldanteil und wechseln zu größeren Stückelungen. In Phase drei (ab 60) beginnt die schrittweise Auflösung, idealerweise über den Verkauf kleinerer Einheiten nach Bedarf.

Glossar: 15 wichtige Fachbegriffe zu Edelmetallen als Geldanlage

Vom Aufgeld bis zum Zollfreilager: Die wichtigsten Fachbegriffe rund um Edelmetalle als Geldanlage.

Abgeltungssteuer

Abgeltungssteuer bezeichnet die pauschale Steuer von 26,375 Prozent (inkl. Solidaritätszuschlag) auf Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden und Kursgewinne. Edelmetalle sind nach zwölf Monaten Haltefrist von dieser Steuer befreit, was sie steuerlich attraktiver macht als Aktien oder Fonds.

Anlagegold

Anlagegold umfasst Goldbarren mit mindestens 995/1000 Feingehalt und Münzen mit mindestens 900/1000 Feingehalt, die zur reinen Vermögensanlage dienen. Anlagegold ist in der EU von der Mehrwertsteuer befreit.

Aufgeld (Agio)

Das Aufgeld ist der Preisaufschlag gegenüber dem reinen Materialwert, den Händler für Prägekosten, Transport, Versicherung und Marge berechnen. Je größer die Stückelung, desto geringer fällt das Aufgeld prozentual aus.

Bullionmünze

Eine Bullionmünze ist eine staatlich geprägte Anlagemünze, deren Wert sich primär nach dem Edelmetallgehalt richtet. Bekannte Beispiele sind der Krügerrand, der Maple Leaf und der Wiener Philharmoniker.

Differenzbesteuerung

Die Differenzbesteuerung ist eine steuerliche Sonderregelung, bei der nur die Differenz zwischen Ein und Verkaufspreis des Händlers besteuert wird. Sie kommt bei Silber, Platin und Palladium zum Einsatz und senkt die effektive Steuerbelastung gegenüber der regulären Mehrwertsteuer.

Feingehalt

Der Feingehalt gibt den Anteil des reinen Edelmetalls am Gesamtgewicht eines Barrens oder einer Münze an. Ausgedrückt wird er in Promille (z. B. 999,9/1000 für nahezu reines Gold) oder in Karat bei Schmuck.

Feinunze

Die Feinunze (englisch: troy ounce) ist die internationale Gewichtseinheit für Edelmetalle und entspricht exakt 31,1034768 Gramm. Der Goldpreis wird weltweit in US Dollar pro Feinunze notiert.

Gold Silber Ratio

Das Gold Silber Ratio gibt an, wie viele Feinunzen Silber dem Wert einer Feinunze Gold entsprechen. Ein hoher Wert (über 80) signalisiert, dass Silber im Vergleich zu Gold historisch günstig ist.

LBMA

Die LBMA (London Bullion Market Association) ist der weltweit wichtigste Handelsverband für den Edelmetallmarkt. Eine LBMA Zertifizierung garantiert, dass Barren die internationalen Standards für Reinheit und Gewicht erfüllen.

Papiergold

Papiergold bezeichnet Finanzprodukte wie ETFs, ETCs, Zertifikate oder Futures, die den Goldpreis abbilden, ohne dass der Anleger physisches Gold besitzt. Papiergold birgt ein Emittentenrisiko und eignet sich eher für kurzfristige Spekulation als für die Altersvorsorge.

Spekulationsfrist

Die Spekulationsfrist beträgt in Deutschland zwölf Monate für private Veräußerungsgeschäfte mit physischen Edelmetallen. Gewinne aus dem Verkauf nach Ablauf dieser Frist sind komplett steuerfrei.

Spotpreis

Der Spotpreis ist der aktuelle Marktpreis für die sofortige Lieferung eines Edelmetalls, festgestellt an internationalen Börsen. Der Spotpreis dient als Grundlage für die Berechnung von Händlerpreisen.

Tafelgeschäft

Ein Tafelgeschäft ist der anonyme Barkauf von Edelmetallen beim Händler vor Ort. In Deutschland gilt ab einem Betrag von 2.000 Euro eine Identifikationspflicht nach dem Geldwäschegesetz.

Umlageverfahren

Das Umlageverfahren ist das Finanzierungsprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland. Aktive Beitragszahler finanzieren die laufenden Renten. Der demografische Wandel belastet dieses System zunehmend und macht private Vorsorge notwendig.

Zollfreilager

Ein Zollfreilager ermöglicht die Aufbewahrung von Edelmetallen außerhalb des nationalen Zollgebiets. Silber, Platin und Palladium können dort mehrwertsteuerfrei gelagert werden, bis sie entnommen und in den Wirtschaftsraum eingeführt werden.

FAQ: Häufige Fragen zu Edelmetallen als Altersvorsorge

Die sechs häufigsten Fragen rund um Gold, Silber und Edelmetalle als Baustein der Altersvorsorge.

Ist Gold als alleinige Altersvorsorge geeignet? Nein. Gold wirft keine laufenden Erträge wie Zinsen oder Dividenden ab. Finanzexperten empfehlen einen Edelmetallanteil von 10 bis 20 Prozent am Gesamtvermögen. Die restlichen 80 bis 90 Prozent sollten auf andere Anlageklassen wie ETFs, Immobilien oder betriebliche Altersvorsorge verteilt werden. Wie lange muss ich Gold halten, damit der Gewinn steuerfrei bleibt? In Deutschland gilt für physische Edelmetalle eine Spekulationsfrist von zwölf Monaten. Verkaufen Sie Ihre Goldbarren oder Münzen nach Ablauf dieser Frist, sind sämtliche Kursgewinne komplett steuerfrei. Innerhalb der Frist greift der persönliche Einkommensteuersatz, allerdings mit einer Freigrenze von 1.000 Euro pro Jahr. Ist der Kauf von Goldbarren in Deutschland mehrwertsteuerfrei? Ja. Anlagegold, also Goldbarren mit mindestens 995/1000 Feingehalt und Anlagemünzen mit mindestens 900/1000 Feingehalt, ist in der gesamten EU von der Mehrwertsteuer befreit. Für Silber, Platin und Palladium fallen dagegen 19 Prozent Mehrwertsteuer an. Wo lagere ich physisches Gold am sichersten? Die drei gängigsten Optionen sind ein Bankschließfach (50 bis 300 Euro pro Jahr), ein Heimtresor mit Versicherungsschutz oder ein professionelles Zollfreilager in der Schweiz oder Singapur (0,3 bis 0,5 Prozent des Lagerwerts jährlich). Bankschließfächer bieten den besten Kompromiss aus Sicherheit und Kosten für Privatanleger. Lohnt sich Silber als Ergänzung zu Gold in der Altersvorsorge? Silber kann eine sinnvolle Beimischung sein, hat aber zwei Nachteile: Beim Kauf fallen 19 Prozent Mehrwertsteuer an, und der Silbermarkt ist deutlich volatiler als der Goldmarkt. Zudem benötigt Silber viel Lagerplatz. Für einen Gegenwert von 10.000 Euro müssen Sie rund 5 Kilogramm Silber aufbewahren. Kann ich Edelmetalle in der betrieblichen Altersvorsorge nutzen? Ja. Spezialanbieter ermöglichen eine betriebliche Altersvorsorge in physischen Edelmetallen. Beiträge werden aus dem Bruttogehalt umgewandelt und sind bis zu 282 Euro pro Monat steuer- und sozialabgabenfrei. Das Gold wird in Hochsicherheitslagern aufbewahrt und gilt als Sondervermögen.

Quellen

finanzen.net | Goldpreis aktuell in Euro und Dollar | finanzen.net/rohstoffe/goldpreis | besucht am 04.04.2026

steuertipps.de | Investition in Gold und Silber | steuertipps.de/altersvorsorge-rente-finanzen/gold-silber-edelmetalle/themen | besucht am 04.04.2026