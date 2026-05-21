Eine neue Linux-Kernel-Lücke namens Dirty Frag verschafft jedem unprivilegierten lokalen Nutzer mit einem einzigen Befehl Root-Rechte. Das BSI hat am 19. Mai 2026 die zugehörige Sicherheitswarnung aktualisiert. Betroffen sind nahezu alle Linux-Distributionen, dazu Container und Cloud-Workloads. Ein öffentlicher Proof-of-Concept ist im Umlauf.

Stress? Im April fühlte sich die Linux-Kernel-Sicherheitslage noch entspannt an. Vier Wochen später stehen zwei eskalierende Schwachstellen im Raum, und der zweite Bug umgeht jede bisherige Schutzmaßnahme.

Dirty Frag verkettet zwei CVEs: CVE-2026-43284 (xfrm-ESP Page-Cache Write, CVSS 8,8) und CVE-2026-43500 (RxRPC Page-Cache Write, CVSS 7,8)

Entdeckt von Sicherheitsforscher Hyunwoo Kim (V4bel), offengelegt am 7. Mai 2026

Deterministischer Logikfehler, keine Race-Condition, hohe Erfolgsrate, kein Kernel-Panic-Risiko

Betrifft alle großen Distributionen: RHEL, AlmaLinux, Debian, Ubuntu, SUSE, openSUSE, Proxmox VE

BSI hat am 19. Mai 2026 die Warnung aktualisiert, Patches in Mainline (f4c50a4034e6, aa54b1d27fe0) verfügbar

Was unterscheidet Dirty Frag von Dirty Pipe und Copy Fail?

Dirty Frag: Neue Linux-Sicherheitslücke ermöglicht das Schreiben beliebiger Daten wie Dirty Pipe und Copy Fail mit verbesserter Ausnutzbarkeit

Dirty Frag schließt eine Lücke, die der gleichen Bug-Klasse angehört wie Dirty Pipe (CVE-2022-0847) und Copy Fail (CVE-2026-31431). Der Unterschied liegt in der Granularität und der Robustheit der Ausnutzung. Dirty Pipe nutzte einen schmalen Race-Condition-Pfad, Copy Fail begrenzte den Schreibvorgang auf vier Bytes. Dirty Frag erlaubt das Schreiben beliebiger angreiferkontrollierter Klartextdaten an beliebiger Offset-Position in einem Schuss.

Die Schwachstelle liegt im In-Place-Entschlüsselungspfad der Kernel-Module esp4, esp6 (IPsec/ESP) und rxrpc (AFS-Dateisystem-Protokoll). Trägt ein Socket-Buffer Paged Fragments, die nicht im Kernel-Eigentum stehen, etwa via splice(2), sendfile(2) oder MSG_SPLICE_PAGES, dann entschlüsselt der Empfangspfad direkt über extern referenzierte Speicherseiten. Damit lässt sich Klartext eines anderen Prozesses überschreiben.

Die zweite Linux-Root-Lücke binnen vier Wochen ist das deutlichste Signal, dass KI-gestützte Vulnerability-Forschung den Kernel jetzt systematisch durchforstet. Ein Bug aus dem Januar 2017 fällt 2026 auf. Wer als deutscher Hoster oder Mittelständler immer noch ungetestet vom Vendor-Erratum zum Vendor-Erratum läuft, lebt mit einem strukturellen Risiko. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche Systeme sind im Risiko?

Default-Kernel-Pakete aller Enterprise-Distributionen enthalten die anfälligen Module. ESP-Variante seit Januar 2017, RxRPC-Variante seit Juni 2023 im Kernel

Die Antwort lautet kurz: nahezu alle. Die betroffenen Module sind in den Default-Kernel-Paketen aller großen Enterprise-Distributionen aktiviert. Die ESP-Variante steckt seit Januar 2017 im Kernel (Commit cac2661c53f3), die RxRPC-Variante seit Juni 2023. Container-Workloads sind doppelt belastet, weil Docker, containerd und die meisten Kubernetes-Pods standardmäßig den Zugriff auf AF_KEY-, XFRM-Netlink- und AF_RXRPC-Sockets erlauben. Eine Kompromittierung eines einzelnen Containers eskaliert damit auf Host-Root.

Cloud-Provider und Hoster mit Multi-Tenant-Setups stehen besonders im Fokus. Wer auf eine Compromise-of-One-Tenant-Strategie als unrealistisch gesetzt hat, sollte die Bedrohungsmodellierung neu aufmachen. Der aktuelle BSI Cybersicherheitsmonitor 2026 nennt 27 Prozent der deutschen Internetnutzer als bereits Geschädigte, die Schadensbilanz im KMU-Segment wächst überproportional.

Wie patchen Sie kurzfristig und richtig?

Kernel-Updates gegen xfrm-ESP und rxrpc Sicherheitslücken von SUSE, Debian, openSUSE, Red Hat und Oracle verfügbar

Drei Maßnahmen stehen im Raum, abhängig vom Anwendungsprofil.

Die Mainline-Patches sind verfügbar (f4c50a4034e6 für xfrm-ESP, aa54b1d27fe0 für rxrpc). Die Distributoren ziehen nach. SUSE veröffentlichte SUSE-SU-2026:2010-1 am 19. Mai 2026, Debian-Updates liefen am 18. Mai, openSUSE-Updates am 17. und 18. Mai. Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux und Rocky Linux folgten am 13. Mai im Bulletin RHSB-2026-003. Für AlmaLinux stehen die Patches seit dem 8. Mai in den Produktionsspiegeln.

2. Module blacklisten als Übergangslösung

Solange das Kernel-Update nicht eingespielt ist, lassen sich die betroffenen Module deaktivieren. Drei Zeilen in /etc/modprobe.d/dirtyfrag.conf reichen aus:

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Anschließend per rmmod esp4 esp6 rxrpc entladen und mit lsmod prüfen. Wichtig: IPsec-Verbindungen über StrongSwan sowie AFS-Setups mit RxRPC fallen mit dieser Mitigation aus. Die Mitigation ist kein dauerhafter Ersatz für den Patch.

3. Live-Patching prüfen

Für produktive Systeme ohne mögliches Wartungsfenster bieten Anbieter wie KernelCare oder Ubuntu Livepatch ein Live-Patching ohne Neustart an. KernelCare hat Live-Patches binnen 24 Stunden nach Disclosure für die gesamte EL8-Familie ausgerollt, EL9, Ubuntu, Debian und Proxmox folgten in derselben Welle.

Warum kommt der nächste Linux-Root garantiert?

Jahrelang unentdeckte Kernel-Bugs deuten auf KI-gestützte Vulnerability-Forschung hin. Experten warnen: Nächste kritische Lücke kommt bald

Beide Bugs lagen jahrelang im Kernel, einer seit acht Jahren. Die Sysdig Threat Research Team vermutet KI-gestützte Vulnerability-Forschung als Treiber. Microsoft-Engineering-Chef Tom Gallagher hat eine ähnliche Vermutung für die parallel laufende Office-Patch-Welle geäußert. Die nächste Klasse-Lücke ist nur eine Frage von Wochen.

Für IT-Verantwortliche bedeutet das: Patch-Disziplin allein reicht nicht mehr. Die Cybersecurity-Grundlagen für KMU verlangen ein systematisches Monitoring der Kernel-Erratum-Lage, einen klar definierten Patch-SLA und eine Awareness-Schulung gegen die parallel laufende KI-Phishing-Welle. Die CISO-Studie 2026 dokumentiert, dass 57 Prozent der Konzerne über das Endgerät gefallen sind. Lokale Root-Eskalation auf einem kompromittierten Workstation-Container ist genau der zweite Schritt einer typischen Angriffskette.

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