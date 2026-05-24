Cloudflare-CEO Matthew Prince hat trotz eines Umsatzwachstums von 34 Prozent im ersten Quartal 2026 angekündigt, über 1.100 Stellen zu streichen. Das entspricht rund 20 Prozent der gesamten Belegschaft. Als Begründung nannte Prince, dass KI-Systeme Aufgaben im mittleren Management, in der Verwaltung und in der Compliance übernehmen. Die interne KI-Nutzung bei Cloudflare sei in drei Monaten um 600 Prozent gestiegen.

Auf Basis eines Modells von Peter Drucker teilt Prince die Belegschaft in drei Gruppen ein: Entwickler, Verkäufer und Controller. Entwickler und Verkäufer sollen verbleiben und weiter eingestellt werden. Controller werden laut Prince durch KI mit höherer Präzision und Effizienz ersetzt.

Cloudflare verzeichnet 34 Prozent Umsatzwachstum auf 639,8 Millionen Dollar, meldet aber 62 Millionen Dollar operativen Verlust. Bruttomarge sank von 75,9 auf 71,2 Prozent

Analysten und The Decoder haben die Begründung hinterfragt. Cloudflare wächst zwar mit 34 Prozent Umsatzzuwachs auf 639,8 Millionen Dollar im Quartal, machte aber gleichzeitig 62 Millionen Dollar operativen Verlust. Die Bruttomarge sank von 75,9 auf 71,2 Prozent. Das bedeutet: Cloudflare verdient von jedem eingenommenen Dollar weniger als zuvor. Das ist ein klassischer Effizienzanreiz, unabhängig von KI.

Für DACH-Unternehmen ist das eine doppelte Warnung: Erstens, dass KI-Automatisierung mittlerer Managementfunktionen real und nicht nur theoretisch ist. Zweitens, dass KI als Kommunikationsrahmen für Entlassungen missbraucht werden kann. Entscheider sollten beides auseinanderhalten, wenn sie eigene KI-Strategien entwickeln. Der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web hilft dabei, reale Automatisierungspotenziale nüchtern einzuschätzen.

Cloudflare liefert das Lehrbuch-Beispiel für KI-Washing: echte Effizienzprobleme werden mit einer KI-Transformations-Story verpackt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was das für deutsche Mittelständler bedeutet

Upwork, BILL und Coinbase kündigten im Mai 2026 Stellenabbau an und nannten KI als Hauptgrund. Über 92.000 Tech-Jobs wurden bereits abgebaut

Cloudflare ist kein Ausnahmefall. Im Mai 2026 haben Upwork, BILL und Coinbase ähnliche Stellenabbauprogramme angekündigt und jeweils KI als Hauptgrund genannt. Die branchenweite Entlassungswelle hat nach Angaben von layoffs.fyi bereits über 92.000 Stellen in der Tech-Branche erfasst. Deutsche Unternehmen sollten jetzt ihre eigenen Prozesse daraufhin prüfen, welche koordinierenden und berichtenden Tätigkeiten durch agentic AI substituierbar sind, bevor externe Marktdynamiken diesen Schritt erzwingen.

Mehr Newshunger?

LLM-Anbieter im Unterricht: OpenAI als Berater, Anthropic mit Nutzungsgebühren und Protesten