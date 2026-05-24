Cloudflare entlässt 20 % der Belegschaft wegen KI
Cloudflare-CEO Matthew Prince hat trotz eines Umsatzwachstums von 34 Prozent im ersten Quartal 2026 angekündigt, über 1.100 Stellen zu streichen. Das entspricht rund 20 Prozent der gesamten Belegschaft. Als Begründung nannte Prince, dass KI-Systeme Aufgaben im mittleren Management, in der Verwaltung und in der Compliance übernehmen. Die interne KI-Nutzung bei Cloudflare sei in drei Monaten um 600 Prozent gestiegen.
Auf Basis eines Modells von Peter Drucker teilt Prince die Belegschaft in drei Gruppen ein: Entwickler, Verkäufer und Controller. Entwickler und Verkäufer sollen verbleiben und weiter eingestellt werden. Controller werden laut Prince durch KI mit höherer Präzision und Effizienz ersetzt.
Was die Finanzdaten wirklich zeigen
Analysten und The Decoder haben die Begründung hinterfragt. Cloudflare wächst zwar mit 34 Prozent Umsatzzuwachs auf 639,8 Millionen Dollar im Quartal, machte aber gleichzeitig 62 Millionen Dollar operativen Verlust. Die Bruttomarge sank von 75,9 auf 71,2 Prozent. Das bedeutet: Cloudflare verdient von jedem eingenommenen Dollar weniger als zuvor. Das ist ein klassischer Effizienzanreiz, unabhängig von KI.
Für DACH-Unternehmen ist das eine doppelte Warnung: Erstens, dass KI-Automatisierung mittlerer Managementfunktionen real und nicht nur theoretisch ist. Zweitens, dass KI als Kommunikationsrahmen für Entlassungen missbraucht werden kann. Entscheider sollten beides auseinanderhalten, wenn sie eigene KI-Strategien entwickeln. Der LLMs-Ratgeber auf Dr. Web hilft dabei, reale Automatisierungspotenziale nüchtern einzuschätzen.
Was das für deutsche Mittelständler bedeutet
Cloudflare ist kein Ausnahmefall. Im Mai 2026 haben Upwork, BILL und Coinbase ähnliche Stellenabbauprogramme angekündigt und jeweils KI als Hauptgrund genannt. Die branchenweite Entlassungswelle hat nach Angaben von layoffs.fyi bereits über 92.000 Stellen in der Tech-Branche erfasst. Deutsche Unternehmen sollten jetzt ihre eigenen Prozesse daraufhin prüfen, welche koordinierenden und berichtenden Tätigkeiten durch agentic AI substituierbar sind, bevor externe Marktdynamiken diesen Schritt erzwingen.
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