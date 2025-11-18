Cloudflare-Ausfall: Die unsichtbare Abhängigkeit

Heute, am Dienstag den 18.11.2025, stand das Internet still. Nicht überall, aber überall dort, wo Cloudflare die Infrastruktur stellt. Auch wir waren betroffen. 🏳 Der stundenlange Ausfall offenbart eine gefährliche Monokultur im Netz und wirft unbequeme Fragen auf: Wie abhängig dürfen europäische Unternehmen von US-Infrastruktur sein? Und gibt es überhaupt Alternativen?

Der Ausfall als Weckruf

Kennen Sie Cloudflare? Die meisten Website-Besucher haben den Namen nie gehört. Ihre IT-Abteilung hingegen kennt ihn sehr gut. Am Dienstagmittag um 12:48 Uhr MEZ brachen weltweit die Dienste des kalifornischen Unternehmens zusammen. Binnen Minuten waren zehntausende Websites unerreichbar. X, Discord, zahlreiche Online-Shops und Medienportale zeigten nur noch Fehlermeldungen. OMG! Der Grund: 500-Fehler auf Cloudflare-Servern. Selbst das eigene Dashboard und die API waren betroffen.

Die Statusanzeige von Cloudflare (cloudflarestatus.com) zeigt auch Stunden nach Beginn des heutigen Zwischenfalls noch Probleme bei der Erreichbarkeit der Systeme an…

Was zunächst wie ein technisches Problem aussah, ist in Wahrheit ein strukturelles. Cloudflare ist zum Single Point of Failure für weite Teile des globalen Internets geworden. Und das sollte IT-Verantwortliche aufhorchen lassen.

Der unsichtbare Riese

Cloudflare betreibt eines der größten Content-Delivery-Networks der Welt. Das Unternehmen positioniert sich zwischen Ihren Servern und den Nutzern. Es filtert DDoS-Attacken, beschleunigt Ladezeiten, komprimiert Daten und verschleiert IP-Adressen. Für viele Unternehmen ist Cloudflare die erste Verteidigungslinie gegen Cyberangriffe. Der Service ist leistungsstark, oft kostenlos in der Basisversion und technisch ausgereift.

Doch genau diese Kombination führt zu gefährlichen Abhängigkeiten. Millionen von Websites nutzen die Infrastruktur. Sie vertrauen darauf, dass Cloudflare funktioniert. Immer. Ohne Ausnahme. Der Dienstagmittag hat gezeigt: Dieses Vertrauen ist nicht gerechtfertigt. Selbst die Besten fallen aus.

Die amerikanische Vormachtstellung

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben kritische E-Commerce-Infrastruktur. Ihre Umsätze hängen von Verfügbarkeit ab. Jede Minute Ausfall kostet Geld. Und dann liegt die Kontrolle bei einem US-Unternehmen, das kalifornischem Recht unterliegt. Das sollte Sie nachdenklich stimmen.

Die Abhängigkeit von US-Tech-Giganten ist kein neues Phänomen. Doch in Zeiten von geopolitischen Spannungen bekommt sie eine neue Brisanz. Donald Duck Trump hat bereits in seiner ersten Amtszeit gezeigt, wie schnell Handelskriege eskalieren. Zölle, Sanktionen, Machtspiele. Was, wenn amerikanische Infrastruktur-Anbieter zum politischen Instrument werden? Der Cloud Act erlaubt US-Behörden bereits heute weitreichenden Zugriff auf Daten. Auch auf europäische.

Für Ihre Rechtsabteilung und Ihr Risikomanagement sind das keine akademischen Fragen. Es geht um geschäftskritische Abhängigkeiten von einem Land, das zunehmend unberechenbar agiert. Datenschutz-Grundverordnung hin oder her: Wenn Cloudflare ausfällt, hilft Ihnen keine Compliance-Strategie.

Europas Rückstand

Europa hinkt in der digitalen Infrastruktur dramatisch hinterher. Es gibt keine vergleichbare Alternative zu Cloudflare. Kein europäisches CDN erreicht die globale Abdeckung, die Leistung oder die Sicherheits-Features. Unternehmen wie Fastly oder Akamai sind ebenfalls amerikanisch. Selbst wenn Sie europäische Alternativen suchen: Die Auswahl ist erschreckend dünn.

Initiativen wie Gaia-X sollten europäische Cloud-Souveränität schaffen. Die Realität sieht anders aus. Komplexe Governance-Strukturen, langsame Umsetzung, fehlende Skalierung. Während Europa diskutiert, bauen die USA und China Fakten. Für Sie als IT-Leiter bedeutet das: Sie haben faktisch keine echte Wahl.

Dazu: Anthropic investiert 50 Milliarden. Europa schaut zu.

Die technologische Abhängigkeit ist gewollt. Jahrelang haben europäische Regierungen digitale Infrastruktur als Nebenschauplatz behandelt. Jetzt zahlen Unternehmen den Preis. Nicht nur in Ausfallzeiten. Sondern in strategischer Verwundbarkeit.

Was Sie jetzt tun können

Vollständige Unabhängigkeit von Cloudflare ist für die meisten Unternehmen unrealistisch. Aber Sie können Ihre Risiken reduzieren. Multi-CDN-Strategien verteilen die Last auf mehrere Anbieter. Load Balancer können Traffic umleiten, wenn ein Provider ausfällt. Das kostet mehr, aber es mindert das Klumpenrisiko.

Prüfen Sie, welche Dienste wirklich geschäftskritisch sind. Brauchen Sie Cloudflare für Ihre gesamte Infrastruktur? Oder können Sie sensible Bereiche über eigene Server laufen lassen? Hybrid-Architekturen sind aufwendiger. Aber sie geben Ihnen Kontrolle zurück. Und in unsicheren Zeiten ist Kontrolle unbezahlbar.

Der heutige Ausfall war ein Weckruf. Bei Cloudflare wird das nicht der letzte große Ausfall sein. Die Frage ist nicht ob, sondern wann der nächste kommt. Sind Sie vorbereitet? Wir waren es nicht.