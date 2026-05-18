Chrome belegt 4 GB Festplatte für Gemini, ob Sie wollen oder nicht
Google drückt seinen Chrome-Nutzern weltweit ein 4 Gigabyte großes Gemini-Update auf die Festplatte. Wer es löscht, bekommt es automatisch wieder. Datenschützer und Klimaaktivisten sehen einen Präzedenzfall, deutsche DSGVO-Aufsicht prüft.
Das Chrome Gemini-Update installiert sich auf praktisch jedem Endgerät mit aktivem Chrome-Browser. Die On-Device-KI Gemini Nano belegt rund 4 Gigabyte Speicher pro Installation. Bei geschätzt drei Milliarden Chrome-Nutzern weltweit summiert sich das zu einer Datenwelle in zweistelliger Exabyte-Größenordnung.
Das Wichtigste in Kürze
- Chrome installiert Gemini Nano im Hintergrund auf Milliarden Geräten
- Das Modell belegt etwa 4 Gigabyte und lädt sich nach manueller Löschung erneut
- Klima- und Datenschutzaktivisten kritisieren die fehlende Einwilligung
- DSGVO-Aufsichtsbehörden prüfen den Vorgang in mehreren EU-Ländern
Wie der Zwangsdownload funktioniert
Gemini Nano ist als On-Device-Modell konzipiert. Es läuft lokal, ohne dass Anfragen an Google-Server geschickt werden müssen. Google bewirbt das als Datenschutzvorteil, weil sensible Inhalte das Gerät nie verlassen. Der Haken: Die Installation läuft ohne aktive Zustimmung, der Speicherplatz wird ohne Vorwarnung belegt, und das Modell wird durch Chrome-Update-Mechanismen automatisch wiederhergestellt, wenn ein Nutzer es manuell entfernt.
Auf Pixel-Geräten und ausgewählten Android-Smartphones ist Gemini Nano bereits seit 2024 vorinstalliert. Seit Februar 2026 lässt sich das Modell in den Android-Einstellungen deaktivieren. Auf Desktop-Chrome fehlt diese Option weiterhin. Wer Windows oder macOS nutzt, hat keinen direkten Schalter, um die Installation dauerhaft zu verhindern.
Warum die Empörung berechtigt ist
Drei Probleme treffen aufeinander.
Erstens die Speicherfrage: 4 Gigabyte auf einem 128-Gigabyte-Laptop sind 3 Prozent der Gesamtkapazität. Wer mit knappem Speicher arbeitet, verliert ohne Wahlmöglichkeit Platz.
Zweitens die Klimafrage: Die globale Datenübertragung allein für diesen einen Download summiert sich zu zweistelligen Megawatt-Stunden im Hintergrund-Traffic.
Drittens die DSGVO-Frage: Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch ein lokales KI-Modell erfordert Transparenz, Einwilligung und Widerrufsrecht. Letzteres fehlt in der aktuellen Chrome-Implementierung.
Datenschutzbehörden in mehreren EU-Ländern haben Prüfverfahren eingeleitet. Die französische CNIL hat bereits eine Stellungnahme angekündigt, in Deutschland äußerten sich Datenschutzbeauftragte zurückhaltend, aber prüfend. Der Vorgang ist juristisch heikel, weil Gemini Nano keine personenbezogenen Daten an Google sendet, die Installation aber dennoch eine Verarbeitung darstellt.
Was Unternehmen jetzt prüfen sollten
IT-Verantwortliche in deutschen Unternehmen sollten drei Punkte angehen. Im Endpoint-Management per Gruppenrichtlinie lässt sich die Gemini-Nano-Komponente deaktivieren, Google dokumentiert die Policy-Schlüssel öffentlich. Im Compliance-Audit gehört der Vorgang in die Risiko-Liste, weil DSGVO-Konformität der eigenen Endgerätelandschaft betroffen sein kann. Und in der Hardware-Planung schlägt der Speicherzuwachs durch: Wer Geräte mit knapper SSD-Ausstattung beschafft hat, sollte die effektive Restkapazität neu bewerten.
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