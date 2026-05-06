German Bionic hat mit Exia das bisher leistungsstärkste Serien-Exoskelett vorgestellt. Das Berliner Unternehmen verspricht 38 Kilogramm dynamische Hebeunterstützung pro Bewegung, trainiert auf Milliarden anonymisierter Bewegungsdatenpunkte aus realen Arbeitsumgebungen in Logistik, Fertigung, Pflege, Einzelhandel und Airports. Exia ist kein Laborprototyp, sondern ein Serienprodukt, das heute bestellbar ist.

Was Exia von bisherigen Exoskeletten unterscheidet

Exia-Exoskelett mit Augmented AI lernt Bewegungsmuster in Echtzeit und passt Unterstützung dynamisch an Heben, Bücken, Tragen und Laufen an

Frühere Exoskelette lieferten Unterstützung nach fixen Programmen. Exia arbeitet mit Augmented AI, die in Echtzeit lernt. Der Robotikanzug erkennt Bewegungsmuster, versteht den Kontext einer Aufgabe und passt die Unterstützung dynamisch an, ob der Träger gerade hebt, bückt, trägt oder läuft.

Die Datenbasis macht den Unterschied. German Bionic hat Milliarden realer Bewegungspunkte aus produktiven Arbeitsumgebungen gesammelt, nicht aus Laborsimulationen. Das Modell kennt den Unterschied zwischen dem Heben eines Pakets im Lager und dem Unterstützen einer Pflegekraft beim Transfer eines Patienten.

Exia ist das erste Exoskelett, das man nicht mehr programmieren muss. Man zieht es an, und es lernt. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Warum das für deutsche Unternehmen relevant ist

Exia wurde auf Milliarden realer Bewegungsdaten aus Produktion, Logistik und Pflege trainiert

Deutschland hat drei strukturelle Probleme, die Exia adressiert:

Fachkräftemangel in körperlich anspruchsvollen Berufen. Logistik, Pflege und Produktion verlieren Arbeitskräfte, weil körperliche Belastung langfristige Gesundheitsschäden verursacht. Wer den Job körperlich erträglicher macht, verbessert Retention und Rekrutierung.

Steigende Unfallversicherungsbeiträge. Muskel-Skelett-Erkrankungen sind die häufigste Ursache für Arbeitsausfälle in Deutschland. Exoskelette, die nachweislich die Hebebelastung reduzieren, sind ein Argument gegenüber Berufsgenossenschaften.

Ältere Belegschaften länger im Einsatz halten. Mit Exia können Arbeitnehmer, die körperlich an ihre Grenzen stoßen, produktiv bleiben. Das ist ein ROI-Argument, das Personalverantwortliche heute rechnen können.

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Die German Bionic Plattform

In Pflege, Logistik und Produktion entlastet Exia Rücken und Gelenke bei jedem Handgriff

Exia ist Teil eines vernetzten Ökosystems. Die German Bionic Connect App liefert Nutzungsanalysen, Echtzeit-Performance-Daten und persönliche Einstellungen. Das Datennetz wächst mit jeder getragenen Stunde. Unternehmen, die Exia früh einsetzen, bauen damit auch eine Datenbasis auf, die zukünftige Modelle weiter verbessert.

German Bionic ist seit fünf Jahren auf der CES vertreten und gilt als europäischer Pionier im vernetzten Exoskelett-Markt. Mit Exia hat das Berliner Unternehmen ein Produkt, das den globalen Wettbewerb direkt aufnimmt.

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