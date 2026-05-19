Der Asteroid 2026 JH2 ist gestern Abend um 22:00 UTC mit rund 91.000 Kilometern Abstand an der Erde vorbeigerauscht, also bei einem Viertel der Mondentfernung. Die NASA schätzt den Durchmesser auf 14 bis 35 Meter. Das ist die Größenordnung des Tscheljabinsk-Meteoriten von 2013, der mit etwa 500 Kilotonnen TNT-Äquivalent über Russland detonierte und 1.500 Menschen verletzte.

Einschlagsrisiko bestand nicht. Aber spielen wir das Szenario einmal durch, weil die wirtschaftlichen Folgen eines solchen Treffers für deutsche Mittelständler, Versicherer und IT-Verantwortliche überraschend konkret werden. Wann haben Sie zuletzt überprüft, ob Ihre Sachversicherung „Schäden durch Himmelskörper“ abdeckt? ☄️

Das Wichtigste in Kürze

2026 JH2 passierte die Erde am 18. Mai 2026 mit 91.000 Kilometern Abstand

Geschätzter Durchmesser 14 bis 35 Meter, vergleichbar mit dem Tscheljabinsk-Bolide 2013

Hypothetischer Einschlag würde 2 bis 10 Megatonnen TNT-Äquivalent freisetzen

Versicherungs-, Cyber- und Cloud-Resilienz wären die ersten Sektoren mit Marktreaktion

Phishing-Wellen nach Großkatastrophen sind ein etabliertes, vorhersagbares Muster

Welche Energie hätte ein Treffer freigesetzt?

Ein 35-Meter-Steinasteroid setzt bei Eintritt 2 bis 10 Megatonnen Energie frei, etwa so viel wie die Tunguska-Explosion 1908. Der Meteorit von Tscheljabinsk 2013 hatte nur 500 Kilotonnen

Bei der typischen Eintrittsgeschwindigkeit von 15 bis 20 Kilometern pro Sekunde setzt ein 35-Meter-Steinasteroid eine Energie zwischen 2 und 10 Megatonnen TNT-Äquivalent frei. Zum Vergleich: Hiroshima entsprach 15 Kilotonnen, Tunguska 1908 schätzungsweise 10 bis 15 Megatonnen. Tscheljabinsk lag bei rund 500 Kilotonnen und detonierte als Airburst in 30 Kilometern Höhe.

Die Bilanz von Tscheljabinsk zeigt die Größenordnung: 1.500 Verletzte überwiegend durch zerberstendes Fensterglas, 7.200 beschädigte Gebäude, etwa 33 Millionen Dollar Sachschaden, kein einziger Toter. Die Energie reicht also für regionale Großschadensereignisse, nicht für planetare Katastrophen. Drei Einschlags-Szenarien sind realistisch und bestimmen die Wirtschaftsfolgen.

Szenario A: Airburst über dem Rhein-Main-Gebiet

Druckwelle einer JH2-Detonation in 25 km Höhe über Frankfurt würde Fenster in 50-80 km Umkreis zerstören und Zehntausende verletzen

Detoniert JH2 in 25 Kilometern Höhe über Frankfurt, zerbricht die Druckwelle Fenster im Umkreis von 50 bis 80 Kilometern. Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Offenbach wären komplett betroffen. Verletzte gehen in die Zehntausende, Tote bleiben bei rechtzeitiger Vorwarnung eher zweistellig.

Wirtschaftlich wird die Sache richtig spannend. Frankfurt beherbergt die EZB, die Deutsche Börse, die Bafin, mehrere Großbankzentralen und das größte Internet-Knotenpunkt-Cluster Europas mit dem DE-CIX. Ein Airburst, der auch nur 24 Stunden Handelsausfall an der Börse erzwingt, kostet sofort dreistellige Milliardenwerte an Marktkapitalisierung in der Bewegung.

Der DE-CIX wickelt zu Spitzenzeiten Datenvolumen ab, die halb Europas Cloud-Services, Streaming und Trading-Algorithmen tragen. Ein Ausfall durch Druckwellenschäden an Rechenzentren in Niederrad und Sossenheim hätte Kettenwirkungen bis Stockholm und Madrid.

Versicherungstechnisch wird es absurd. Standard-Gebäudeversicherungen schließen „Schäden durch Himmelskörper“ meist nicht explizit aus, decken aber „Naturereignisse“ oft nur mit Tsunami und Erdbeben ab. Die Rückversicherer wie Munich Re und Swiss Re haben für solche Fälle theoretische „Cosmic Event“-Modelle, die bisher rein rechnerisch kalibriert sind.

Nach einem solchen Tag würden alle Sachversicherungsbedingungen in Europa neu geschrieben, mit eigener Asteroiden-Klausel und entsprechendem Risikoaufschlag. Allein die Modellrechnung beschäftigt eine halbe Branche für Monate.

Szenario B: Wassereinschlag im Mittelmeer

Asteroideneinschlag im Mittelmeer würde Tsunamis von 3 bis 8 Metern verursachen und Tourismusregionen wie Antalya, griechische Inseln und Sizilien gefährden

Statistisch landen 71 Prozent aller Einschläge im Wasser. Ein 35-Meter-Brocken im Mittelmeer würde keinen globalen Tsunami auslösen, aber lokal entlang einer Küste sind Wellen von 3 bis 8 Metern Höhe denkbar. Trifft das östliche Mittelmeer, sind Tourismus-Hochburgen wie Antalya, die griechischen Inseln und Sizilien betroffen.

Die Reisebranche verlöre auf einen Schlag eine komplette Hochsaison im Mittelmeerraum, also schätzungsweise 80 bis 120 Milliarden Euro Umsatz. TUI, Lufthansa Group und Booking würden zweistellige Prozent verlieren. Gleichzeitig erlebte der Inlands-Tourismus in Bayern, Österreich und der Schweiz einen historischen Boom. Die Mittelmeer-Energieinfrastruktur ist die andere große Schwachstelle.

Im östlichen Becken liegen Tiefseekabel zwischen Europa und Nordafrika, Erdgaspipelines und neuerdings Wasserstoff-Korridore in Planung. Ein massiver Tsunami beschädigt die Verbindungen und reißt die Energiepreise zumindest temporär nach oben.

Szenario C: Bodeneinschlag in dünn besiedeltem Gebiet

Asteroideneinschlag in dünn besiedelten Regionen hätte hauptsächlich wirtschaftliche Folgen für Forstwirtschaft, würde Klimadebatte befeuern und NASA-Budget für Planetenschutz erhöhen

Trifft JH2 die russische Taiga, die kanadische Tundra oder die Sahara, bleibt die wirtschaftliche Bilanz überschaubar. Tunguska entwurzelte 1908 rund 80 Millionen Bäume auf 2.000 Quadratkilometern, ohne dass jemand zu Schaden kam. Heute wäre die Forstwirtschaft die größte Geschädigte, die Klimadebatte hätte ein neues Argument, und die NASA bekäme über Nacht ein Budget für Planetary Defense, das niemand mehr infrage stellen würde.

Wer profitiert wirtschaftlich von einem Einschlag?

Versicherer erleiden anfangs Kursverluste von 15-30%, profitieren mittelfristig durch neue „Cosmic Event“-Klauseln im Milliardenbereich

Versicherer und Rückversicherer wären die unmittelbaren Verlierer, mit Aktienkursverlusten von 15 bis 30 Prozent in der ersten Handelswoche. Mittelfristig würden dieselben Unternehmen zu Gewinnern, weil Risikoaufschläge für neue „Cosmic Event“-Klauseln ein Produktsegment im zweistelligen Milliardenbereich begründen. Eine alte Branchenweisheit: nach jeder Großkatastrophe wird die nächste Generation von Policen verkauft.

Defense-Aktien würden explodieren. Lockheed Martin, Northrop Grumman und auf europäischer Seite die Airbus Defence and Space würden sofort als Gewinner einer milliardenschweren Planetary-Defense-Initiative gehandelt. Die DART-Mission der NASA hat 2022 erfolgreich demonstriert, dass Asteroiden-Ablenkung technisch funktioniert, allerdings mit Jahren Vorlaufzeit. Ein Einschlag würde dazu führen, dass Surveillance-Teleskope wie der geplante NEO Surveyor mit zusätzlichen Milliarden vorgezogen werden.

Asteroiden-Mining-Startups, die seit Jahren auf der Stelle treten, bekämen plötzlich eine neue Erzählung. Firmen wie AstroForge oder TransAstra hätten ihre Series-C-Runden binnen Tagen voll, auch wenn die Logik dahinter eher emotional als rational ist. Mining hat mit Defense nichts zu tun.

Gold, Bitcoin und der Schweizer Franken würden ihre klassische Rolle als sichere Häfen spielen. In den ersten 48 Stunden nach Einschlag wäre mit einem Gold-Anstieg von 8 bis 15 Prozent zu rechnen. Bitcoin-Reaktionen sind schwerer kalkulierbar, weil bei großflächigen Stromausfällen auch die Trading-Infrastruktur leidet.

Was Tech-Entscheider sofort beschäftigt

Kriminelle nutzen Katastrophen für Phishing: Gefälschte Spendenmails mit manipulierten Logos locken Betrüger nach Tsunamis, Hurrikanen und Pandemien

Hier wird es für unsere Leserschaft konkret. Phishing-Wellen nach Großkatastrophen sind ein etabliertes Muster. Nach jedem Tsunami, nach jedem Hurrikan, nach jeder Pandemie schießen Spendenbetrugs-Mails durch die Decke. Ein Asteroiden-Einschlag wäre der Phishing-Goldstandard für mindestens zwei Quartale. „Spenden Sie für die Opfer von Frankfurt“, mit gefälschten Behörden-Logos und perfekt KI-generierten Texten. Das Muster ist nicht neu, sondern eine Größenordnung emotionaler als die gerade kursierenden falschen BNetzA-Briefe an Photovoltaik-Besitzer.

Lesetipp: Cybersecurity Grundlagen: Was KMU 2026 können müssen

Der BSI-Cybersicherheitsmonitor 2026 dokumentiert, dass jeder vierte deutsche Internetnutzer schon einmal Opfer von Cybercrime wurde. Im Krisenmodus verdoppeln sich die Klickraten auf Phishing-Mails nach Branchenerfahrung innerhalb von Tagen. Der wirtschaftliche Schaden von Cybercrime liegt in Deutschland nach aktuellen Schätzungen bereits bei 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Eine Katastrophen-Phishing-Welle würde den Wert kurzfristig um geschätzte 1 bis 2 Prozentpunkte nach oben treiben.

Cloud-Diversifizierung würde von der empfohlenen Best Practice zur regulatorischen Anforderung. Unternehmen, die alle Workloads in einem AWS-Frankfurt-Cluster oder in einer Azure-Region zentralisiert haben, würden nach einem Frankfurt-Airburst entweder sehr berühmt oder sehr arbeitslos.

Geo-redundante Architekturen, die heute aus Compliance-Gründen empfohlen werden, wären ab Tag zwei nicht mehr verhandelbar. Die EU-Resilienz-Verordnung DORA, die seit Januar 2025 für Finanzdienstleister gilt, würde binnen Wochen auf weitere kritische Sektoren ausgedehnt.

KI-Compute würde knapp werden. Die großen Trainingsläufe für GPT-Nachfolger, Claude-Nachfolger oder Gemini-Iterationen sind extrem stromintensiv und brauchen stabile Rechenzentren. Eine Verlagerung in nordische Länder wie Island und Norwegen würde sich beschleunigen, was sie ohnehin schon tut. Halbleiter-Lieferketten würden noch stärker unter Druck geraten, falls ein größerer Brocken in einer Industrieregion einschlüge.

Welche Versicherungslücke deutsche Mittelständler kennen sollten

Force-Majeure-Klauseln in Betriebsausfallversicherungen definieren Naturereignisse unterschiedlich. Kosmische Ereignisse bleiben oft unklar. Nur Großkunden bei Munich Re und Hannover Rück haben spezielle Add-ons

Die meisten Sach- und Betriebsausfallversicherungen für Unternehmen enthalten eine Force-Majeure-Klausel, die Naturereignisse je nach Vertrag unterschiedlich definiert. Kosmische Ereignisse fallen je nach Versicherer in eine Grauzone. Munich Re und Hannover Rück bieten für Großkunden seit etwa zehn Jahren spezielle Add-ons an, im Mittelstand sind solche Klauseln aber praktisch unbekannt.

Konkrete Empfehlung für Geschäftsführer und CFOs: Prüfen Sie die Definition von „Naturereignis“ in Ihrer Hauptpolice. Falls dort nur „Sturm, Hagel, Überschwemmung, Erdbeben“ steht, klärt ein Anruf beim Makler, ob Asteroiden-Schäden über andere Klauseln gedeckt sind.

Die Kosten für eine Erweiterung liegen bei Mittelstandspolicen meist im niedrigen dreistelligen Bereich pro Jahr. Das ist günstiger als eine einzige zerbrochene Bürofassade.

Das eigentliche Risiko eines Asteroiden-Einschlags ist nicht der Einschlag selbst, sondern die Kaskade danach. Versicherungs-Neuordnung, Phishing-Welle, Cloud-Konsolidierung, Lieferketten-Umbau. Wer als Mittelständler heute schon Geo-Redundanz und Awareness-Schulungen ernst nimmt, hat im Ernstfall keinen Vorteil, sondern einen Vorsprung von Wochen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bleibt nach dem hypothetischen Schock?

Ein 35-Meter-Asteroid hätte regionale Schäden und globale Marktfolgen für sechs bis zwölf Monate. Versicherer und Rüstungslobbyisten würden profitieren, Anwohner und Lieferketten leiden

Ein einzelner 35-Meter-Asteroid wäre kein zivilisatorisches Ende, sondern ein regionales Großschadensereignis mit globalen Markt-Schockwellen für sechs bis zwölf Monate. Die wirklichen Gewinner wären Versicherungs-Mathematiker, Defense-Lobbyisten, NASA-Direktoren mit ungenutzten Schubladenkonzepten und Phishing-Banden. Die wirklichen Verlierer wären die Anwohner und die globale Lieferketten-Romantik, die seit Corona ohnehin angeschlagen ist.

Für deutsche Entscheider lohnt die Vorbereitung trotzdem, weil dieselben Maßnahmen auch bei wahrscheinlicheren Risiken greifen. Cyberangriffe auf Rechenzentren, regionale Stromausfälle, geopolitische Krisen mit Lieferketten-Bruch. Die Resilienz-Bausteine sind identisch.

Eine systematische Awareness-Schulung gegen Phishing, Geo-Redundanz für kritische Workloads, eine Force-Majeure-Erweiterung in der Sachpolice. Die Mechanismen finden sich in unserem Pillar-Artikel zu den Cybersecurity-Grundlagen für KMU.

2026 JH2 kommt erst 2060 wieder vorbei, dann in deutlich größerer Distanz. Bis dahin ist der nächste Kandidat im Kalender bereits markiert: Apophis am 13. April 2029, ein 375-Meter-Brocken, der in 32.000 Kilometern Höhe an der Erde vorbeiziehen wird. Das ist näher als geostationäre Satelliten. Sicher bleibt die Sache laut aktuellen Berechnungen trotzdem. Trotzdem dürfte Apophis das Thema Planetary Defense und Versicherungs-Innovationen drei Jahre im Voraus auf die Tagesordnung deutscher Vorstände heben.

Mehr Newshunger?

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