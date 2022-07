Doch welche Gr√ľnde sprechen f√ľr die Beauftragung einer Agentur? Welche Art von Agentur eignet sich? Und was solltest du bei der Auswahl deiner Amazon-Agentur ber√ľcksichtigen? Dieser Artikel liefert Antworten!¬†

Warum sollte man als Online-Händler eine Amazon-Agentur beauftragen?

Du m√∂chtest national und international mehr Umsatz √ľber Amazon generieren? Amazon-Agenturen unterst√ľtzen dich dabei, den steigenden und komplexen Anforderungen auf dem Online-Marktplatz gerecht zu werden und deine Sichtbarkeit sowie deinen Umsatz langfristig zu steigern.

Eine Amazon-Agentur begleitet dich bei der Wahl des Vertriebs- und  Logistikmodells, der Markenpräsentation, der Strategieentwicklung sowie der Internationalisierung der Produkte, um User weltweit innerhalb und außerhalb der Plattform zu erreichen. 

Vorteile einer Amazon-Agentur

Du profitierst von dem Know-how der Agenturmitarbeiter.

der Agenturmitarbeiter. Ein pers√∂nlicher Ansprechpartner steht bei R√ľckfragen bereit.¬†

steht bei R√ľckfragen bereit.¬† Die Agentur stimmt die Ma√ünahmen individuell auf deine Bed√ľrfnisse ab.¬†

auf deine Bed√ľrfnisse ab.¬† Der Erfolg ist messbar durch Umsatzwachstum, organische Platzierungen und den ACoS-Wert.¬†

durch Umsatzwachstum, organische Platzierungen und den ACoS-Wert.  Die Zahlenwerte werden in regelmäßigen Reportings an dich weitergeleitet. 

an dich weitergeleitet.  Die Agentur erstellt Analysen und Prognosen anhand von speziellen Softwares. 

Agenturen passen ihre Strategie permanent an Algorithmus-√Ąnderungen und neue Entwicklungen an.¬†

Verschiedene Arten von Amazon-Agenturen

Nicht jede Amazon-Agentur bietet die gleichen Services an. Doch welche Formen dieser Agenturen gibt es und welchen Mehrwert bieten diese?

Amazon-SEO-Agentur

Wer Produkte erfolgreich auf Amazon vertreiben m√∂chte, konzentriert sich unter anderem auf den Faktor SEO (Search Engine Optimization). Amazon-SEO-Agenturen unterst√ľtzen dich als Kunde darin, auf Amazon gefunden zu werden und die Keywords entsprechend zu optimieren.

Ziel ist es, die Bekanntheit der Produkte zu steigern, die Produkte sinnvoll zu platzieren und Umsatz zu generieren. Ein besseres Amazon-Ranking wird durch optimierte Produkttitel, ansprechende Beschreibungen, Bulletpoints und Keywords erreicht. Weiterhin √ľbernimmt das Team die Konzeption und Realisation von Markenshops (Brand Stores).¬†

Die SEO-Agentur unterst√ľtzt dich dar√ľber hinaus durch die erweiterte Produktdarstellung, der professionellen Erstellung von¬† A+Content und A+Premium Content. W√§hrend diese Darstellung fr√ľher ausschlie√ülich den Herstellern und Brands vorbehalten war, die ihre Ware direkt an Amazon vertreiben (Vendoren), steht der A+Content heute jedem Markeninhaber (Sellern) auf dem Marktplatz zur Verf√ľgung. Neben Beratungen nimmt bei SEO-Agenturen demnach die Kreativleistung einen hohen Stellenwert ein.¬†

Amazon-PPC-Agentur

‚ÄúPPC‚ÄĚ ist die Abk√ľrzung f√ľr ‚ÄúPay Per Click‚ÄĚ. Eine PPC-Agentur unterst√ľtzt ihre Kunden dabei, Search-Kampagnen zu planen und umzusetzen. Das √ľbergeordnete Ziel ist es, die RoAS (Return on Advertising Spend) und ACoS (Advertising Cost of Sales) zu steigern.¬†

PPC-Kampagnen auf Amazon nehmen indirekt Einfluss auf das SERP-Ranking. Das bedeutet, dass sie sich insbesondere dann eignen, wenn die Sichtbarkeit der Marke langfristig gesteigert werden soll. Seriöse Agenturen erarbeiten mittel- und langfristige Strategien, statt einen einmaligen ACoS-Wert zu erzielen. 

PCC-Maßnahmen eignen sich weiterhin bei einem Produktlaunch sowie dem Ziel der Umsatzsteigerung. Dabei berät die Agentur ihre Kunden hinsichtlich des Werbebudgets und der Werbestrategie. Diese umfasst eine Mischung aus Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display. 

Sponsored Product Ads werden √ľber oder zwischen den organischen Ergebnissen in der Suche ausgespielt und erh√∂hen die Sichtbarkeit der Produkte.

Sponsored Brand Ads dagegen werden als Banner mit einem Text inklusive Keywords und dem Firmenlogo in den Suchergebnissen auf der Plattform ausgespielt. Sie helfen Händlern, die Markenbekanntheit zu steigern und Sales zu generieren. 

Dagegen ermöglichen Sponsored Display Ads auf den Produkt-Detailseiten bei Amazon ein zielgenaues Targeting und wenig Streuverlust. Auch hier kann ein Text und ein Logo verwendet werden.

Amazon-FBA-Agentur

Der Fulfillment-Service (FBA-Service) von Amazon ermöglicht es Onlinehändlern, ihre Ware in den Fulfillment-Centern des Online-Riesen zu lagern, zu verwalten und von dort aus zu versenden. Aufgrund der Bekanntheit der Center werden FBA-Agenturen häufig mit dem FBA-Service von Amazon in Verbindung gebracht. 

Doch die Agenturen verdanken ihren Namen den sogenannten FBA-Sellern. Unter dem Begriff versteht man junge, kleine Unternehmen, die Produkte auf Amazon unter ihrer Eigenmarke vertreiben. Diese Unternehmen werden FBA-Seller genannt. FBA-Agenturen wiederum bieten diesen Sellern Marketingmaßnahmen an, wie die Optimierung des Contents. 

Weiterhin k√∂nnen FBA-Agenturen auch Dienstleistungen im Bereich FBA-Business anbieten. In diesem Fall unterst√ľtzen sie Unternehmen dabei, ein Label aufzubauen und begleiten den gesamten Prozess von der Idee bis hin zum Launch.

Amazon-Marketing-Agentur

Dir wachsen die Werbekampagnen im eCommerce √ľber den Kopf? Oder m√∂chtest du dich endlich wieder auf dein Kerngesch√§ft konzentrieren und einer Agentur das Online-Marketing, speziell das Performance Marketing, √ľberlassen?¬†

Dann kann dir eine Amazon-Marketing-Agentur dabei helfen, spezielle Maßnahmen hinsichtlich der Optimierung des Contents, der SEO, der PPC-Kampagnen und des Amazon-Advertisings zu entwickeln und das Werbebudget zu kalkulieren. Die Agentur besteht häufig aus Spezialisten, die Teilbereiche betreuen. 

Die Besonderheit: Diese Agenturen betrachten das e-Commerce-Marketing als Teilbereich eines ganzheitlichen Ansatzes und verkn√ľpfen die Aktivit√§ten auf dem Marktplatz mit weiteren Onlinemarketing-Ma√ünahmen wie Social-Media-Kampagnen.¬†

Amazon-DSP-Agentur

Unter DSP (Demand Side Platform) versteht man programmatische Werbung zur Steigerung der Markenbekanntheit sowie des Traffics. Diese Werbung wird an eine Zielgruppe innerhalb und außerhalb der Verkaufsplattform ausgespielt.

So können die Anzeigen eine höhere Reichweite generieren als die Amazon Ads. Gleichzeitig werden Daten der Käufergruppen gesammelt, die wiederum zur Optimierung der nächsten Werbeanzeigen genutzt wird.

DSP kann von Vendoren sowie Sellern verwendet, jedoch nicht in allen L√§ndern genutzt werden. Bezahlt wird in CPM (cost-per-mille). Eine DSP-Agentur nutzt einen Self-Service-Zugang, um die Kampagnen f√ľr dich zu planen und zu betreuen.¬†

Amazon Full-Service-Agentur

Eine Amazon Full-Service-Agentur besteht aus mehreren Fachbereichen. Die Mitarbeiter der Agentur erarbeiten ganzheitliche Strategien und kombinieren Ma√ünahmen rund um die Amazon Verkaufsplattform. So unterst√ľtzen die Agenturen ihre Kunden umfassend darin, Produkte auf Amazon gewinnbringend zu verkaufen.

Neben Beratungsleistungen bieten die Agenturen operative Dienstleistungen wie Potenzialanalysen oder eine Amazon-Marktplatz-Optimierung (MPO) zur Steigerung der Sichtbarkeit und der Produktseitenoptimierung durch A+Content an.

Häufig werden auch folgende Dienstleistungen angeboten:

Produktseitenoptimierung

Brandstores

Keyword-Recherche

Content-Erstellung

Markenregistrierung

Wettbewerbsanalyse

Account-Management

DSP-Maßnahmen

PPC-Kampagnen

Amazon DSP (Display-Marketing-Maßnahmen)

Coachings

Wann lohnt sich eine Amazon Full-Service-Agentur?

Das √ľbergeordnete Ziel der Beauftragung einer Amazon-Agentur ist die Umsatzsteigerung. Da es sich bei Amazon um einen dynamischen Marktplatz handelt, greifen verschiedene Marketingma√ünahmen auf verschiedenen Ebenen. Allein das Zusammenspiel der Teilbereiche erm√∂glicht es, umfassend auf der Plattform Erfolg zu verzeichnen und die Absatzzahlen langfristig zu optimieren.¬†

Du als Kunde profitierst bei einer Full-Service-Agentur von einem Rundum-Service, der alle Marketingoptionen auf Amazon abdeckt. Gleichzeitig verf√ľgen die Agenturen √ľber spezialisierte Teams, die das notwendige Know-how in dem jeweiligen Bereich aufweisen.

Produktoptimierungen werden hier beispielsweise ausschlie√ülich von dem Content-Team √ľbernommen, das wiederum keine Advertising-Ma√ünahmen umsetzt.¬†

Spezialisierte Amazon-Agenturen haben meist nicht mehr Fachkenntnisse

Spezialisierte Amazon-Agenturen werben in der Regel damit, sich auf eine Marketingoption auf Amazon, beispielsweise Paid Search, zu fokussieren. Das Motto: Wer alles macht, macht nichts richtig. So soll die Spezialisierung zu besseren Ergebnissen f√ľr die Neu- und Bestandskunden der Agentur f√ľhren, indem sich die Mitarbeiter als Experten auf einem Gebiet positionieren.¬†

Dieses Argument wirkt auf den ersten Blick stichhaltig. Schlie√ülich m√∂chtest du als Kunde von dem geballten Wissen der Fachkr√§fte profitieren. Doch diese Argumentation weist einen entscheidenden Haken auf: Eine Full-Service-Agentur besteht nicht aus Mitarbeitern, die unabh√§ngig von ihrer Expertise alle Aufgaben √ľbernehmen.

Vielmehr zeichnet eine Full-Service-Agentur aus, dass sie sich aus vielen einzelnen Fachbereichen zusammensetzt. In diesen Fachbereichen werden gezielt Mitarbeiter platziert, die sich aufgrund ihrer Berufserfahrung, ihres Know-hows und ihres Werdegangs optimal f√ľr den jeweiligen Bereich eignen. Eine Full-Service-Agentur besteht also aus mehreren einzelnen spezialisierten Teilbereichen.

In diesem Kontext tritt die Frage auf, ob eine spezialisierte Agentur einem Vendor oder Seller nun bessere Arbeitsleistungen versprechen kann als eine Full-Service-Agentur mit spezialisierten Fachbereichen. Die Antwort: Die Qualität der Leistungen der beiden Agenturformen kann sich ähneln.

Allerdings spielen die Motive des Kunden eine entscheidende Rolle bei der Auswahl der Agentur. Wer beispielsweise die Sponsored-Ads professionell umsetzen oder einen Produkt-Launch realisieren lassen möchte, kann sich an eine spezialisierte Agentur oder an eine Full-Service-Agentur wenden.

Wer jedoch eine Gesamtstrategie mit mehreren Marketingma√ünahmen erarbeiten lassen oder die Verantwortung f√ľr das Account-Management abgeben m√∂chte, wendet sich an eine Full-Service-Agentur.¬†

Das solltest du bei der Auswahl einer Amazon-Agentur unbedingt beachten

Bei der Wahl des passenden Dienstleisters gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. So weisen die Leistungen der Agenturen große Unterschiede auf.

Deshalb solltest du dir folgende Fragen stellen:

Wird die Werbestrategie verständlich erklärt?

erklärt? Wirkt die Strategie nachvollziehbar ?

? Verf√ľgen die Mitarbeiter √ľber Berufserfahrung? ¬†

  Wird die Zielgruppe bestimmt und verstanden ?

bestimmt und ? Basiert die Produktoptimierung auf Erfahrungswerten und messbaren Daten ?

? Erstellt die Agentur eine Wettbewerbsanalyse? 

Amazon-Agenturen können nichts garantieren

Eine Agentur, die eine Erfolgsgarantie ausspricht, ist als unseriös zu bewerten. Denn weder auf Amazon noch auf Google können Marketer exakt voraussagen, wie hoch der Erfolg einer Kampagne oder einer anderen Leistung ausfallen wird. 

Der Grund: Durch die Anzahl der Seller, der gro√üen Produktvielfalt und dem flexiblen Konsumverhalten der Konsumenten entsteht eine Dynamik, die nicht vorhersehbar ist. Ein Produkt, das in der einen Woche noch herausragende Ergebnisse erzielte, kann in der darauffolgenden Woche ‚Äď trotz Marktanalysen und ausgekl√ľgelter Marketingma√ünahmen ‚Äď schlechte Ergebnisse einfahren.¬†¬†

Ebenso undurchsichtig ist die Funktion des Algorithmus, der zudem von Amazon ver√§ndert werden kann. Auch das Auftreten technischer Fehler oder Lieferengp√§sse k√∂nnen nicht vorausgesagt werden. Somit sind Aussagen wie ‚ÄúWir garantieren Ihnen mehr Umsatz‚ÄĚ oder ‚ÄúGarantierte Umsatzsteigerung‚ÄĚ sowie eine Geld-zur√ľck-Garantie keine Versprechen, die gehalten werden k√∂nnen.¬†

In diesem Kontext solltest du deswegen hinterfragen, wann das Erfolgsversprechen wie Top-Rankings eintreten soll und an welche Bedingungen der Erfolg konkret gekn√ľpft ist. Werden √§u√üere Faktoren, die den Erfolg beeinflussen k√∂nnen, ber√ľcksichtigt und transparent kommuniziert?

Seriöse Agenturen werben beispielsweise damit, die Rankings zu verbessern. Ihre Aussage zielt darauf ab, auf Basis der Expertise des Teams und der Arbeitsleistung die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, einem spezifischen Ziel näherzukommen. Ihre Optimierungsmaßnahmen basieren auf den individuellen Berufserfahrungen der Mitarbeiter. 

Was sind die Kosten der Amazon-Agenturen?

Die Preisgestaltung der Amazon-Agenturen unterscheidet sich von Anbieter zu Anbieter. Allerdings kalkulieren seriöse Agenturen keine Stundenlöhne unter 80 Euro.

Ist dies der Fall, handelt es sich um sogenannte Dumpingpreise. Das bedeutet, dass Anbieter Dienstleistungen auf den ersten Blick zu besonders g√ľnstigen Konditionen vermarkten. Gleichzeitig berechnen diese Agenturen kostspielige Zusatzleistungen, die die Gesamtkosten in die H√∂he treiben, sodass der Kunde die Kontrolle √ľber die Preise der Projekte verliert.¬†

Auch bei weithergeholten Preisen ist Vorsicht geboten. Denn eine √ľberholte Preiskalkulation l√§sst vermuten, dass sich die Agentur weder mit den branchen√ľblichen Preisen noch mit dem Wert ihrer eigenen T√§tigkeit auseinandergesetzt hat. Hier gilt es zu beachten, dass hohe Preise kein Garant daf√ľr sind, herausragende Leistungen zu erhalten.¬†

Pauschales oder erfolgsbasiertes Kostenmodell

Wer die Vergrößerung seines Portfolios plant und eine Umsatzsteigerung erzielen möchte, sollte auf ein pauschales Angebot wie feste Stundenlöhne setzen. Denn hier sind die Kosten skalierbar. 

Pro Stunde berechnen Amazon-Agenturen im Durchschnitt 90 bis 200 Euro. Auch monatliche Abrechnungen f√ľr feste Aufw√§nde wie die Betreuung von Werbekampagnen sind √ľblich. Die Vertr√§ge laufen h√§ufig √ľber einen Zeitraum von wenigen Monaten.¬†

Erfolgsbasierte Kostenmodelle dagegen umfassen eine Umsatzbeteiligung der Agentur. Diese verdient also an deinem Erfolg mit. In diesem Zusammenhang locken viele Agenturen mit g√ľnstigen Preisen zu Beginn der Zusammenarbeit.

Dieses Modell lohnt sich ausschließlich, wenn du auch in Zukunft nicht mehr als zwanzig verschiedene Produkte zum Verkauf anbieten möchtest und es sich um kleine Umsätze unter 300.000 Euro handelt.

Die richtige Amazon-Agentur finden mit diesen Tipps

Die Wahl einer Amazon-Agentur f√§llt vielen Online-H√§ndlern nicht leicht. Um einen Orientierungspunkt zu schaffen, liefert die Suchmaschine Google erste Ergebnisse. Erscheint bei der Google-Suche neben dem Firmennamen ein negativer Zusatz wie ‚Äúunseri√∂s‚ÄĚ, solltest du diese Agentur nicht in die engere Auswahl nehmen.

Gleichwohl bieten Onlinebewertungen die M√∂glichkeit, sich √ľber die Zufriedenheit anderer Kunden zu informieren. Doch Vorsicht: Besonders positives Feedback kann bedeuten, dass es sich um gekaufte Onlinebewertungen handelt. In diesem Fall sind diese nicht aussagekr√§ftig.¬†

Seri√∂se Agenturen betreiben keine Kaltakquise und werben nicht mit ph√§nomenalen Ergebnissen innerhalb kurzer Zeit. Die Agentur deiner Wahl sollte dir also weder unaufgefordert E-Mails zusenden noch Versprechungen t√§tigen, die sie nicht klar erf√ľllen kann.¬†

Viele Anbieter werben zudem mit spezifischen Zertifikaten. Diese Auszeichnungen von Dienstleistern solltest du ebenso kritisch hinterfragen.

Wir liefern dir f√ľnf weitere Kriterien, die bei der Wahl der Amazon-Agentur von Bedeutung sind!¬†

Das Angebot sollte transparent sein

Nach dem kostenlosen Erstgespr√§ch erstellt eine Amazon-Agentur ein unverbindliches Angebot. Dieses solltest du genau pr√ľfen und bei Bedarf R√ľckfragen stellen.¬†

Folgende Fragen sind zu ber√ľcksichtigen:¬†

Ist das Angebot verständlich formuliert?

formuliert? Ist das Angebot √ľbersichtlich strukturiert?

strukturiert? Werden alle Leistungen transparent kommuniziert ?

? Werden Leistungen explizit ausgeschlossen ?

explizit ? Fehlen gew√ľnschte Services ?

gew√ľnschte ? Wie lang fallen die Vertragslaufzeiten aus?

Der Headcount ist nicht ausschlaggebend

H√§ufig wird der Erfolg einer Amazon-Agentur an einer spezifischen Kennzahl gemessen: der Zahl der Mitarbeiter und deren Besch√§ftigungsumfang. Dieser Wert wird auch als Headcount (HC) bezeichnet. Der KPI (Key Performance Indicator) HC ist f√ľr ein Unternehmen ausschlaggebend, um dieses zu steuern, sich mit Mitbewerbern zu messen und zu hinterfragen, was andere Betriebe interessant f√ľr Bewerber macht.¬†

√úber die Leistung der Agentur sagt dieser Wert jedoch nichts aus. Der Grund: Eine kleine Agentur mit Mitarbeitern, die √ľber das entsprechende Know-how verf√ľgen, kann die gleiche oder sogar bessere Arbeitsergebnisse liefern als gro√üe Agenturen.

Dar√ľber hinaus wird bei der Angabe des Headcounts auch von Seiten der Agenturen gern geschummelt. So werden Zahlen aufgerundet und Freelancer hinzugerechnet, um den Eindruck zu erzeugen, die Agentur verf√ľge √ľber ein gro√ües festes Team.

Die Arbeitgeberplattformen XING und LinkedIn zeigen dann jedoch, dass es sich um ein Team aus Freelancern, Berufsanfängern, Werkstudenten und Praktikanten mit wenigen Berufserfahrenen an der Spitze handelt. Als Faustregel gilt: Bei der Wahl der passenden Amazon-Agentur stellt die Mitarbeiterzahl kein aussagekräftiges Kriterium dar.

Expertise der Amazon-Agentur

Professionelle Dienstleister der Branche zeichnen sich insbesondere durch ihre Expertise aus. In diesem Zusammenhang kannst du dich im ersten Schritt an Empfehlungen von Amazon selbst orientieren. Auch Case Studies k√∂nnen hilfreich sein, um einen ersten Eindruck des Unternehmens zu gewinnen. Weiterhin solltest du √ľberpr√ľfen, wie pr√§sent die Agentur auf dem Markt ist.

Nachdem du die Auswahl eingegrenzt hast, bereitest du dich auf ein persönliches Erstgespräch mit den jeweiligen Agenturen deiner Wahl vor. Um die geeignete Agentur zu finden, bietet es sich an, zwei bis drei Dienstleister persönlich oder in einem Zoom-Call kennenzulernen und sich unverbindliche Kostenvoranschläge erstellen zu lassen. 

Um die Qualit√§tsstandards der Agenturen zu √ľberpr√ľfen, ist eine gewisse Vorbereitung auf das Gespr√§ch gefragt. Du solltest dir im Vorfeld also √ľberlegen, welche Motive du mit der Beauftragung einer Amazon Agentur konkret verfolgst. Stelle w√§hrend des Gespr√§chs gezielt Fragen und erkundige dich, wie die Zusammenarbeit aus Sicht der Agentur aussehen k√∂nnte.¬†

Die eigenen Ziele auf Amazon bedenken

Noch bevor du die passende Agentur auswählst, gilt es, die eigenen Ziele auf Amazon klar zu benennen. Denn bereits bei der Agenturauswahl spielt es eine Rolle, ob du ausschließlich deinen Content optimieren lassen oder das Potenzial aller Werbeoptionen auf Amazon ausschöpfen möchtest. 

Gleichwohl sind die Art und der Zeitraum der Betreuung durch die Agentur von Bedeutung: Strebst du ein spezifisches Advertising an, f√ľr das die Agentur einen Zugang ben√∂tigt? Soll die Agentur langfristig unterst√ľtzen und ein umfassendes Konzept ausarbeiten oder punktuell eine Optimierungsma√ünahme √ľbernehmen?¬†

Und m√∂chtest du international agieren und ben√∂tigst deshalb die strategische und operative Unterst√ľtzung einer mehrsprachigen Agentur mit einem starken Branchennetzwerk und Erfahrung in der Analyse, der Content-Erstellung, dem Launch und Advertising f√ľr l√§nderspezifische Amazon-Marktpl√§tze?

Amazon-Agenturen pr√ľfen und vergleichen

Wer nach einer geeigneten Amazon-Agentur Ausschau hält, steht vor der Herausforderung, aus der großen Auswahl heraus die richtige Entscheidung zu treffen, um langfristig von der Expertise und der Berufserfahrung des Teams zu profitieren. Aus diesem Grund solltest du verschiedene Agenturen miteinander vergleichen. 

Stelle dir bei deiner Suche folgende Fragen: 

Welche Erfahrungswerte liegen vor? 

liegen vor?  Wie lange besteht die Agentur? 

besteht die Agentur?  Wie transparent werden Leistungen und Preise kommuniziert? 

werden Leistungen und Preise kommuniziert?  Handelt die Agentur in deinem Interesse ?

? Kann der Ansprechpartner der Agentur bereits konkrete Vorgehensweisen zu deiner Kampagne erläutern?

der Agentur bereits konkrete Vorgehensweisen zu deiner Kampagne erläutern? Findet der Austausch jederzeit statt?

jederzeit statt? Wie kurz fallen die Austauschwege und Realisationen der Aufträge aus?

der Auftr√§ge aus? Sind kurze Vertragslaufzeiten und K√ľndigungsfristen m√∂glich?¬†

möglich?  Ist die Agentur abhängig von externen Software-Programmen ?

? Was verr√§t dir dein Bauchgef√ľhl?¬†

Eine Agentur, die Mehrwert bietet und deine Verkaufszahlen optimiert, sticht aus der breiten Masse heraus. Sie bietet ihren Kunden flexible Verträge, Vertragslaufzeiten von maximal sechs Monaten sowie eine direkte und schnelle Kommunikation.

Der Vorteil: Bei R√ľckfragen oder √Ąnderungsw√ľnschen wartest du hier nicht wochenlang auf einen Telefontermin, sondern kannst dein Anliegen direkt bei deinem festen Ansprechpartner √§u√üern.¬†

Weiterhin verwendet die Agentur deiner Wahl im Idealfall eine eigene Software f√ľr das Amazon Advertising und betreut die Bestandskunden umfassend und best√§ndig.¬†

Das Fazit – Mit einer Agentur zum Erfolg auf Amazon

Die Beauftragung einer Amazon-Agentur lohnt sich f√ľr Online-H√§ndler, die eine Umsatzsteigerung auf der Verkaufsplattform erzielen m√∂chten. Die Agentur √ľbernimmt beratende und operative Aufgaben.

Dabei profitieren Kunden einer Full-Service-Agentur von einer großen Bandbreite an Services, die von spezialisierten Teams angeboten werden. Spezialisierte Agenturen dagegen bieten einzelne Services an.

Welche Agentur sich eignet, steht in Abh√§ngigkeit zu deinen Motiven. Bei der Wahl des Dienstleisters solltest du √ľberpr√ľfen, ob es sich um einen seri√∂sen Dienstleister handelt, der faire Konditionen und feste Preise anbietet.