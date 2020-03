WP Staging ist ein WordPress-Plugin, mit dem du im Handumdrehen eine exakte Kopie deiner Live-Website erstellen kannst. Schneller kommst du nicht zu einer funktionierenden Entwicklungsumgebung.

Du möchtest ein neues Theme auf deiner Website testen? Du willst ein neues Design für deine Website erstellen? Das Plugin XY macht laut Netzberichten gerne mal den White Screen und du möchtest sicher sein, dass es bei dir nicht auch passiert? Dann benötigst du auf jeden Fall eine Entwicklungsumgebung, in der du in Ruhe und gefahrlos Tests durchführen kannst.

WP Staging: Teste gefahrlos Updates von Themes und Plugins

Für viele Dinge kann man eine reine Entwicklungs-Seite gebrauchen. Einer der intelligentesten Einsatzzwecke ist mit Sicherheit das Testen von Updates, egal ob es sich um Themes oder Plugins handelt. Denn nicht immer geht ein Update gut aus. Ich kann leider ein Lied davon singen.

Manchmal lässt ein einfaches Update deine Seite abrauchen und nichts geht mehr. Unwahrscheinlich? Dachte ich auch. Bis es mir passierte. Nach ein wenig Recherche stieß ich auf das WP-Staging-Plugin. Was soll ich sagen? Es ist ein richtiger Geheimtipp.

Ich setze es mittlerweile für jedes Kundenprojekt und alle privaten Websites ein. Der Entwickler René Hermenau hat viel Arbeit in das Plugin investiert. Es ist auch für recht große Websites wie Dr. Web eine hervorragende Lösung.

Früher hatten wir stets Probleme, eine halbwegs aktuelle Entwicklungsseite zu realisieren. Heute lassen wir WP Staging laufen und genießen die Vorteile einer stets aktuellen Entwicklungsumgebung. Und das bei einer Datenbankgröße von 2,5GB und einer wirklich sehr großen und gut gefüllten Mediathek.

Neben der kostenfrei verwendbaren Version des Plugins existiert eine Pro-Version, die eine lange vermisste Funktion nachreicht. Die auf der Dev-Seite getätigten Änderungen können mit nur einem Klick in die Live-Version übernommen werden. Doch dazu weiter unten mehr.

Der Zeitaufwand des Duplizierens mit WP Staging

Die Dauer des Klonens hängt ganz von der Größe deiner Website und der Performance deines Webhosters ab. Je leistungsstärker dein Hosting-Paket, desto schneller läuft der Klon-Vorgang.

Kleine WordPress-Websites mit um die 300 Beiträgen oder Seiten werden in wenigen Minuten dupliziert, sehr große Seiten benötigen mehrere Stunden. Drei Stunden Zeitaufwand benötigte zum Beispiel das Klonen des guten alten Dr. Web.

Tipps für die Wahl des richtigen Webhosters:

WP Staging ist in seiner Grundversion kostenlos von WordPress.org zu erhalten. Es unterliegt einer überaus aktiven Fortentwicklung und stammt vom bekannten deutschen Entwickler René Hermenau, der auch das Mashshare-Plugin entwickelt und hier wie da für guten Support bekannt ist.

Trotz des intensiven Eingriffs, den das Plugin in das jeweilige System vornimmt, sind negative Wechselwirkungen mit anderen Plugins oder Core-Funktionen bislang nicht aufgetreten. WP Staging dürfen wir daher als sichere und zuverlässige Methode für das Klonen einer WordPress-Site empfehlen. Die kostenlose Version findest du im WordPress-Repository:

[appbox wordpress wp-staging]

Eine Website klonen mit WP Staging

Der Klon-Vorgang an sich geht recht einfach und schnell vonstatten. Es sind keinerlei Einstellungen nötig, obwohl sie möglich wären. Einzustellen wäre zum Beispiel das DB Copy Query Limit, also die Anzahl der Datenbank-Tabellen, die mit einem Ajax-Request verarbeitet werden und der File Copy Batch Size, die Puffer-Größe in MB.

Ich habe im Test keinerlei Änderungen vorgenommen und hatte keine Fehlermeldungen. Das könnte jedoch bei einem günstigen Shared-Hosting anders sein, daher die Möglichkeiten der Einstellung.

Wie immer solltest du vor dem Klonen der Website ein vollständiges Backup der Datenbank anfertigen. Diese Empfehlung gilt bei jeglicher Installation, die du deinem WordPress hinzufügst.

Hierzu eignet sich das kostenfreie Plugin BackWPup. Ich empfehle allerdings stets VaultPress, weil sich damit Updates mit nur einem Klick wieder einspielen lassen, was allein schon den geringen Preis von 39 USD pro Jahr rechtfertigt.

1 -- Klonvorgang beginnen

Ein Klick auf Erstelle neue Staging Seite startet den Vorgang. Im nächsten Schritt vergibst du einen Namen für die geklonte Seite. Fasse dich dabei kurz. Es ist nämlich gleichzeitig der Name des Unterordners der WordPress-Installation, in das die duplizierte Website erstellt wird.

In diesem Schritt kannst du noch einige weitere Einstellungen treffen, die wir uns einmal genauer anschauen wollen.

Als Bezeichnung der Staging-Seite habe ich das kurze Wörtchen dev gewählt. Damit kann ich was anfangen und kurz ist es zudem. Verschiedene Ausklapp-Menüs erlauben es uns jetzt, einige detailliertere Vorgaben zu machen.

Unter Datenbank-Tabellen etwa kannst du Tabellen deiner WordPress-Datenbank vom Klonvorgang ausschließen. Das mag etwa bei eigenen Statistik-Tabellen, die gerne mal sehr groß werden, sinnvoll sein. Immerhin bieten sie im Klon in der Regel keinen Nutzen.

Unter Dateien schließt du Ordner in dein Duplikat ein. Die wesentlichen WordPress-Ordner sind dabei bereits vorgegeben. Solltest du weitere Ordner benötigen, so gibst du diese manuell in das Eingabefeld in diesem Ausklapp-Menü ein.

In den Advanced Settings / Pro findest du eine besonders interessante Funktion, nämlich die Möglichkeit, den Klon auf einer externen Datenbank anzulegen und nicht als umbenannte Kopie in derselben Datenbank, in der auch dein Original liegt. Das geht so:



Die Location der neuen Datenbank kann auf einem anderen Server liegen und auch das Zielverzeichnis für den Rest der Installation lässt sich verlagern. So kannst du einen Klon deiner Live-Site etwa auf deinen (vielleicht vorhandenen) Entwicklungsserver spielen und so die ganze Sache noch etwas sicherer gestalten als sie ohnehin schon ist. Damit gewinnt WP Staging deutlich an Attraktivität für den professionellen Bereich.

2 -- Scan der Website und Namensvergabe

Nach einem Klick auf Starte Klonen wird die komplette Website kopiert. Der Vorgang kann je nach Größe der Website einige Minuten dauern. Bei meiner kleinen Testseite war das Kopieren bereits nach zwei Minuten erledigt.

3 -- Das Duplizieren beginnt

4 -- Fertig. Die geklonte Website kann genutzt werden

Nach kurzer Zeit ist das Duplizieren und Installieren der geklonten Website fertig. Ja, du hast richtig gelesen. Die Website wird nicht nur geklont und dupliziert mit allen Einstellungen und aktivierten Plugins, sondern auch gleich installiert. Mit einem Klick auf den markierten Button kannst du dich direkt in die Entwickler-Website mit deinen Administrator-Zugangsdaten einloggen.

Das einzige, was nicht eins zu eins kopiert wurde, sind die Permalinks. Hierfür sind Änderungen an der htaccess erforderlich, die WP Staging nicht automatisiert vornehmen kann. Solltest du unbedingt Permalinks benötigen, kannst du auch das ans Laufen bringen, indem du manuell die htaccess bearbeitest.

Die fertige Entwickler-Seite

Damit du gleich siehst, dass du dich in deine Entwicklerseite eingeloggt hast, ist diese farblich sehr auffällig oben an der Adminbar gekennzeichnet. So kannst du nicht versehentlich Änderungen innerhalb der falschen Website machen. Übrigens sind auch gleich alle deine Plugins aktiviert worden, wie man sehr schön sehen kann:

Die Zugänglichkeit -- for Admins only

Deine Entwicklerseite ist nur für Administratoren zugänglich und nicht öffentlich. Ein Aufruf der URL leitet direkt zum Login-Screen um. Bevor die Website angesehen werden kann, muss sich ein Admin eingeloggt haben. Das ist ein wichtiges Sicherheits-Plus. Zudem ergäbe eine öffentliche Zugänglichkeit auch keinen Sinn.

Aufrufen und nutzen kannst du deine neue geklonte Website, indem du entweder den Adminzugang als Lesezeichen im Browser speicherst, oder ihn über die Plugin-Einstellungen der Hauptseite startest oder indem du die URL des Klons schlicht eintippst. Von der Hauptseite des Plugins aus hast du jederzeit die Möglichkeit, deine Entwicklerseite zu editieren, wenn Änderungen erforderlich sind. So bleibt die Entwicklerseite mit wenigen Klicks immer ein genauer Klon.

Mit nur wenigen Klicks kannst du die geklonte Website entweder ganz löschen, editieren, wenn du zum Beispiel ein neues Plugin installiert hast und natürlich öffnen. Auch völlig neue Kopien kannst du erstellen.

WP Staging Pro -- Wichtige Zusatzfunktionen für Profis

WP Staging Pro reicht zwei lang vermisste Features nach. Es erlaubt dir die Änderungen von der Entwicklungsseite auf die Live-Seite schnell, einfach und sicher einzuspielen. Zudem kannst du den Klon auch auf einem anderen Server-Space mit einer anderen Datenbank anlegen.

Welche Änderungen können auf die Live-Website kopiert werden?

WP Staging Pro kann wirklich alle Änderungen von der Staging-Seite auf die Live-Website kopieren. Das umfasst die Datenbank, das aktive Theme, die Plugins und deine Mediathek. Dazu kommen alle neuen oder geänderten Artikel und Seiten. Alles, was auf der Staging-Website geändert wurde, wird auf die Live-Website kopiert.

Der Update-Vorgang der Live-Website geht wiederum sehr einfach, klicke einfach den Button Push Changes an. Du landest auf diesem Screen:

Bevor du den nächsten Schritt gehst, solltest du ein Backup deiner Live-Website anlegen. Sicher ist sicher. Nachdem du den Button Push to Live Site gedrückt hast, erscheint eine Sicherheitswarnung, dass alle modifizierten Daten überschrieben werden.

Die Rücksicherung erfordert in etwa den gleichen zeitlichen Ansatz, wie der Klonvorgang zuvor erfordert hatte. Kleine Websites lassen sich also eben mal zwischendurch auf Stand bringen.

WP Staging Pro: Benutzerrechte anpassen

Die Pro-Version von WP Staging gibt dir die Möglichkeit, anzupassen, wer die Staging-Website sehen und benutzen darf. Dazu gibst du in den Einstellungen einfach die gewünschte Benutzerrolle an. Natürlich kannst du auch mehrere User-Rollen auswählen.

Was kostet WP Staging Pro?

Die Kosten der Pro-Version sind überschaubar. Für eine Installation, also eine zu klonende Website, zahlst du pro Jahr 89 Euro. Die weiteren Lizenzmodelle umfassen mehr aktive Websites:

Eine Installation -- 89€

Fünf aktive Installationen -- 139€

30 Installationen -- 239€

Die Agentur-Lizenz für 100 Websites bekommst du für 499€

[Roter-Button url=”https://wp-staging.com/downloads/wp-quads-pro/” text=”Mehr Infos zu WP Staging Pro”]

Fazit

WP Staging (Pro) ist extrem mächtig und nutzwertig. Mit ganz wenigen Klicks hast du eine absolut identische Kopie deiner Website erstellt, in der du nach Belieben testen kannst, ohne Angst vor einem Crash haben zu müssen. In meinem Test lief das Plugin vollkommen fehler- und reibungsfrei. Ich kann es dir nur wärmstens ans Herz legen. Die wirklich nützlichen Zusatz-Features der Pro-Version solltest du dir ebenfalls nicht entgehen lassen.