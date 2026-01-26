PWA 2025: Braucht Ihr Unternehmen noch eine native App? Nicht unbedingt

Kennen Sie das? Ihr Entwicklerteam präsentiert den Kostenvoranschlag für die neue Firmen-App: 150.000 Euro für iOS, nochmal dasselbe für Android. Dazu jährliche Wartungskosten, App-Store-Gebühren und ein Entwicklungszeitraum von sechs bis zwölf Monaten. Dabei wollen Sie eigentlich nur, dass Ihre Kunden schnell bestellen können.

Progressive Web Apps lösen dieses Dilemma. Sie kombinieren die Reichweite einer Website mit dem Nutzererlebnis einer nativen App. Ohne App-Store, ohne doppelte Entwicklung, ohne die üblichen Hürden.

Das Wichtigste in Kürze

Progressive Web Apps sparen 30 bis 70 Prozent der Entwicklungskosten gegenüber nativen Apps und ermöglichen eine um 40 Prozent schnellere Markteinführung

Der PWA-Markt wächst mit einer jährlichen Rate von rund 30 Prozent und erreicht bis 2033 ein Volumen von über 21 Milliarden US-Dollar

Unternehmen wie Starbucks, Spotify und Pinterest verzeichnen nach der PWA-Einführung Konversionssteigerungen von 46 bis 169 Prozent

Seit 2025 unterstützen alle großen Browser PWAs: Chrome, Safari, Edge und erstmals auch Firefox für Windows

PWAs vereinen das Beste aus Web und App und umgehen dabei die Komplexität klassischer App-Store-Veröffentlichungen.

Was unterscheidet PWAs von klassischen Websites?

Eine Progressive Web App ist keine gewöhnliche Website. Sie nutzt moderne Webtechnologien, um sich wie eine installierte Anwendung zu verhalten. Nutzer können sie auf dem Startbildschirm ablegen, offline verwenden und Push-Benachrichtigungen empfangen.

Der technische Kern besteht aus drei Elementen: einem Web App Manifest, das Erscheinungsbild und Verhalten definiert, einem Service Worker für Offline-Funktionalität sowie einer zwingend verschlüsselten HTTPS-Verbindung. Diese Kombination ermöglicht Funktionen, die lange nativen Apps vorbehalten waren.

Interessant dabei: Die Anforderungen haben sich vereinfacht. Früher benötigten PWAs zwingend einen Service Worker für die Installation. Chrome und Edge zeigen den Installationsdialog mittlerweile bereits an, wenn nur ein Manifest vorhanden ist. Das senkt die Einstiegshürde erheblich.

Warum sollten Entscheider PWAs auf dem Radar haben?

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der globale PWA-Markt wurde 2024 auf etwa 2 bis 3,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2033 prognostizieren Analysten ein Wachstum auf über 21 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von knapp 30 Prozent.

Für Unternehmen bedeutet das konkret: PWAs entwickeln sich vom Nischenthema zum Standard. Bereits heute nutzen rund 24,5 Prozent aller Websites mindestens eine PWA-Technologie. Die Service-Worker-Nutzung ist zwischen 2022 und 2025 um das Zehnfache gestiegen.

Der eigentliche Treiber ist jedoch die Kosteneffizienz. Eine PWA benötigt nur eine Codebasis für alle Plattformen. Native Apps erfordern separate Entwicklung für iOS und Android, was Kosten und Wartungsaufwand verdoppelt. Hinzu kommen App-Store-Gebühren von 15 bis 30 Prozent auf alle Einnahmen, die bei PWAs komplett entfallen.

Wie viel günstiger ist die PWA-Entwicklung wirklich?

Die Ersparnis liegt je nach Projektumfang bei 30 bis 70 Prozent gegenüber nativer App-Entwicklung. Bei komplexeren Projekten berichten einige Unternehmen sogar von drei- bis fünffachen Einsparungen.

Die Unterschiede werden bei den laufenden Kosten noch deutlicher. Native Apps verschlingen jährlich 15 bis 20 Prozent des ursprünglichen Entwicklungsbudgets für Wartung. Bei PWAs sind es nur 5 bis 10 Prozent. Updates gehen direkt live, ohne den zeitraubenden App-Store-Review-Prozess.

Auch die Time-to-Market verkürzt sich erheblich. Unternehmen, die sich für eine PWA entscheiden, erreichen den Markt durchschnittlich 40 bis 50 Prozent schneller. Kein Warten auf Apple-Freigaben, keine separaten Release-Zyklen für verschiedene Plattformen.

Kostenfaktor Native App (iOS + Android) Progressive Web App Entwicklungskosten 100% (Basis) 30-60% Jährliche Wartung 15-20% des Budgets 5-10% des Budgets App-Store-Gebühren 15-30% der Einnahmen Keine Update-Zyklus 1-2 Wochen Sofort Time-to-Market Basis 40-50% schneller

Welche Unternehmen setzen bereits erfolgreich auf PWAs?

Die Liste prominenter PWA-Nutzer liest sich wie ein Who’s Who der digitalen Wirtschaft. Starbucks entwickelte seine PWA, um Kunden auch in Regionen mit instabiler Internetverbindung zu erreichen. Das Ergebnis: Die PWA ist 99,84 Prozent kleiner als die iOS-App und hat die täglichen Web-Bestellungen verdoppelt.

Spotify startete 2019 mit seiner PWA, genau als die Streaming-Plattform ihren Durchbruch erlebte. Die Free-to-Paid-Konversionsrate stieg von 26,6 Prozent im Jahr 2015 auf 46 Prozent 2019. Bis 2021 erreichte sie sogar 58,4 Prozent. Die PWA funktioniert offline und liefert personalisierte Playlists basierend auf dem Hörverhalten.

Pinterest hatte ein Problem: Nur ein Prozent der mobilen Website-Besucher konvertierten zu Anmeldungen oder App-Installationen. Nach der PWA-Einführung stiegen die Kerninteraktionen um 60 Prozent. Die Zeit, die Nutzer auf der Plattform verbrachten, wuchs um 40 Prozent.

Twitter Lite wurde speziell für Märkte mit langsamen oder unzuverlässigen Internetverbindungen entwickelt. Die PWA lädt in unter fünf Sekunden, reduziert den Datenverbrauch um 70 Prozent und steigerte die gesendeten Tweets um 75 Prozent.

Auch der indische E-Commerce-Riese Flipkart setzte auf PWA. Das Ergebnis: 70 Prozent mehr Konversionen. Bei Trivago stiegen die Konversionen um 97 Prozent, das Engagement um 150 Prozent.

Wie funktioniert eine PWA technisch?

Drei Komponenten bilden das Fundament jeder Progressive Web App. Das Web App Manifest ist eine JSON-Datei, die dem Browser mitteilt, wie sich die Anwendung verhalten soll. Sie definiert Name, Icons, Startseite, Farbschema und Anzeigemodus.

Ein minimales Manifest sieht so aus:

json

Der Service Worker ist das Herzstück für Offline-Funktionalität. Er agiert als Proxy zwischen Browser und Netzwerk, speichert Ressourcen lokal und ermöglicht so das Laden der App ohne Internetverbindung. Zusätzlich ermöglicht er Push-Benachrichtigungen und Hintergrund-Synchronisation.

Die dritte Komponente ist HTTPS. Ohne verschlüsselte Verbindung funktionieren weder Service Worker noch andere PWA-APIs. Für die meisten Unternehmen ist das längst Standard, doch ohne HTTPS bleibt eine Website eine Website.

Welche Browser unterstützen PWAs?

Die Browser-Landschaft hat sich seit 2014 grundlegend gewandelt. Damals unterstützte einzig Chrome das Web App Manifest. Heute bieten alle großen Browser PWA-Unterstützung.

Chrome und Edge auf Chromium-Basis zeigen automatisch einen Installationsdialog an, sobald die technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Safari erlaubt seit macOS Sonoma das Hinzufügen von Web-Apps zum Dock. Firefox hat im September 2025 mit Version 143 endlich PWA-Support für Windows nachgeliefert.

Auf iOS war die Situation lange kompliziert. Seit iOS 16.4 können PWAs jedoch über das Teilen-Menü in Safari, Chrome, Edge und Firefox installiert werden. Apple hat zudem Web Push Notifications für PWAs freigegeben. Die Einschränkungen existieren noch, werden aber kontinuierlich abgebaut.

Browser Desktop-Support Mobile-Support Besonderheiten Chrome Vollständig Vollständig Automatischer Installationsdialog Edge Vollständig Vollständig Microsoft Store Integration Safari Add to Dock (macOS 14+) iOS 16.4+ Eingeschränkte APIs Firefox Windows (ab v143) Android Neu seit September 2025

Für welche Anwendungsfälle eignen sich PWAs besonders?

PWAs spielen ihre Stärken dort aus, wo Reichweite und schnelle Bereitstellung wichtiger sind als tiefe Hardware-Integration. E-Commerce-Unternehmen profitieren von der nahtlosen Shopping-Erfahrung ohne Download-Hürde. Content-Plattformen und Medienunternehmen schätzen die SEO-Vorteile, da PWAs von Suchmaschinen indexiert werden.

Interne Unternehmensanwendungen eignen sich hervorragend für PWAs. Mitarbeiter können die Tools direkt im Browser nutzen, ohne aufwändige Installations- und Update-Prozesse. Gerade bei BYOD-Strategien vereinfacht das die IT-Administration erheblich.

Reise- und Buchungsplattformen wie Trivago oder MakeMyTrip setzen auf PWAs, weil Kunden oft unterwegs mit wechselnder Netzqualität arbeiten. Die Offline-Funktionalität ermöglicht das Stöbern in Angeboten auch ohne Verbindung.

Weniger geeignet sind PWAs für hardwareintensive Anwendungen. Spiele mit aufwändiger Grafik, Augmented-Reality-Apps oder Anwendungen, die auf NFC, Bluetooth LE oder tiefe Systemintegration angewiesen sind, erreichen mit nativen Apps bessere Ergebnisse.

Welche Grenzen haben PWAs?

Trotz aller Fortschritte existieren Einschränkungen. Der Hardware-Zugriff bleibt gegenüber nativen Apps limitiert. Kamera, GPS und Push-Benachrichtigungen funktionieren, aber komplexe Bluetooth-APIs, NFC-Zahlungen oder AR-Frameworks sind weiterhin nativen Apps vorbehalten.

Die App-Store-Präsenz fehlt bei reinen PWAs. Das bedeutet weniger Sichtbarkeit in den Stores und das Fehlen der „Vertrauensmarke“, die ein App-Store-Listing bei manchen Nutzern genießt. Microsoft ermöglicht allerdings seit 2025 eine vereinfachte PWA-Veröffentlichung im Windows Store.

Auf iOS bleiben die Einschränkungen am spürbarsten. Apple hat zwar nachgebessert, aber einige APIs funktionieren anders oder eingeschränkter als unter Android. Hintergrundprozesse unterliegen strengeren Limitierungen, und der Speicherplatz für PWA-Daten ist begrenzt.

Die Performance-Unterschiede zu nativen Apps sind bei den meisten Anwendungen vernachlässigbar. Bei grafikintensiven oder rechenaufwändigen Aufgaben haben native Apps jedoch weiterhin die Nase vorn.

Wie startet man ein PWA-Projekt?

Der Einstieg erfordert keine Revolution der bestehenden Infrastruktur. Viele Unternehmen beginnen damit, ihre bestehende Website schrittweise zu einer PWA aufzuwerten. Der erste Schritt: ein Manifest hinzufügen und die Seite per HTTPS ausliefern.

Moderne Frameworks vereinfachen die PWA-Entwicklung erheblich. Next.js bietet eingebauten PWA-Support, Vite integriert sich mit dem vite-plugin-pwa nahtlos, und Angular stellt mit @angular/pwa ein dediziertes Schematic bereit. Workbox von Google automatisiert die Service-Worker-Logik für Caching und Offline-Funktionalität.

Ein bewährter Ansatz ist der MVP-First. Statt alle Features gleichzeitig zu implementieren, startet man mit den Kernfunktionen und sammelt Nutzerfeedback. Das minimiert das Risiko und ermöglicht schnelle Iterationen.

Vor dem Start sollten drei Fragen beantwortet werden: Benötigt die Anwendung tiefe Hardware-Integration? Ist App-Store-Präsenz geschäftskritisch? Stehen SEO und organischer Traffic im Fokus? Bei zweimal Nein und einmal Ja spricht vieles für eine PWA.

Was kostet eine PWA-Entwicklung konkret?

Die Bandbreite reicht von 10.000 Euro für ein einfaches MVP bis über 100.000 Euro für komplexe, funktionsreiche Plattformen. Die Hauptfaktoren sind Funktionsumfang, Design-Komplexität und die Region des Entwicklerteams.

Entwickler aus den USA oder Westeuropa berechnen höhere Stundensätze als Teams aus Osteuropa oder Asien. Agenturen kosten mehr als Freelancer, bieten aber in der Regel bessere Verfügbarkeit und strukturiertere Prozesse. Die Stundensätze liegen 2025 typischerweise zwischen 50 und 200 Euro.

Open-Source-Frameworks wie Ionic, Workbox oder React mit PWA-Plugins reduzieren den Entwicklungsaufwand erheblich. Ein erfahrenes Team kann eine grundlegende PWA in zwei bis drei Wochen implementieren, wenn bereits eine solide Web-Grundlage existiert.

Für die Budgetplanung gilt: Die initialen Entwicklungskosten sind nur ein Teil der Gleichung. Die wahren Einsparungen entstehen durch niedrigere Wartungskosten, fehlende App-Store-Gebühren und schnellere Update-Zyklen.

Welche Fehler sollten Sie vermeiden?

Offline-Funktionalität unterschätzen

Viele Teams implementieren einen Service Worker und nehmen an, dass die App nun offline funktioniert. Tatsächlich erfordert sinnvolle Offline-Nutzung durchdachtes Caching und Fallback-Strategien. Dynamische Inhalte wie Checkout-Prozesse brauchen spezielle Behandlung.

iOS-Besonderheiten ignorieren

Was unter Android reibungslos funktioniert, kann auf iOS Probleme bereiten. Testen Sie frühzeitig auf Apple-Geräten, besonders Push-Benachrichtigungen und Hintergrund-Synchronisation.

Performance-Budget vernachlässigen

PWAs leben von Geschwindigkeit. Definieren Sie von Anfang an Performance-Budgets: Largest Contentful Paint unter 2,5 Sekunden, Interaction to Next Paint unter 200 Millisekunden. Messen Sie regelmäßig mit Lighthouse und überwachen Sie die Core Web Vitals.

Installations-Prompt übertreiben

Der beforeinstallprompt ist ein mächtiges Werkzeug, aber Nutzer reagieren genervt auf aggressive Installationsaufforderungen. Zeigen Sie den Prompt kontextbezogen, etwa nach einer erfolgreichen Interaktion, nicht beim ersten Seitenaufruf.

Glossar: 12 wichtige Fachbegriffe zu PWAs

beforeinstallprompt

Das beforeinstallprompt-Event wird im Browser ausgelöst, sobald eine Website die PWA-Installationskriterien erfüllt. Entwickler können dieses Event abfangen, um einen eigenen Installationsdialog zu gestalten statt den Browser-Standard zu nutzen. Dies ermöglicht kontextbezogene Installationsaufforderungen zum optimalen Zeitpunkt.

Cache API

Die Cache API ermöglicht Service Workern das Speichern von Netzwerkantworten für späteren Offline-Zugriff. Anders als der Browser-Cache kontrollieren Entwickler explizit, welche Ressourcen gespeichert werden. Verschiedene Caching-Strategien wie Cache-First oder Network-First optimieren Performance je nach Anwendungsfall.

Display Mode

Der Display Mode definiert im Manifest, wie die PWA nach der Installation erscheint. Der Modus standalone entfernt die Browser-Benutzeroberfläche für ein App-ähnliches Erlebnis. Alternativen sind fullscreen für Spiele, minimal-ui mit reduzierter Navigation oder browser für klassische Tab-Darstellung.

IndexedDB

IndexedDB ist eine clientseitige NoSQL-Datenbank für komplexe Offline-Datenspeicherung in PWAs. Sie eignet sich für strukturierte Daten wie Nutzerdaten, Warenkörbe oder zwischengespeicherte API-Antworten. Die Speicherkapazität übertrifft LocalStorage deutlich und ermöglicht transaktionsbasierte Zugriffe.

Lighthouse

Lighthouse ist Googles Open-Source-Audit-Tool für PWA-Qualitätsprüfung. Es bewertet Performance, Barrierefreiheit, Best Practices und PWA-Konformität. Der PWA-Score zeigt, ob alle technischen Anforderungen für Installierbarkeit und Offline-Funktionalität erfüllt sind.

Manifest

Das Web App Manifest ist eine JSON-Datei mit Metadaten zur PWA-Konfiguration. Es definiert App-Name, Icons, Startseite, Farbschema und Anzeigemodus. Browser nutzen diese Informationen für Installationsdialoge und die Darstellung auf dem Startbildschirm.

Push API

Die Push API ermöglicht Servern das Senden von Nachrichten an PWAs, selbst wenn diese nicht aktiv geöffnet sind. In Kombination mit der Notifications API können Unternehmen Nutzer über Neuigkeiten, Angebote oder wichtige Updates informieren. Die Nutzer müssen der Berechtigung explizit zustimmen.

Service Worker

Ein Service Worker ist ein JavaScript-Skript, das im Hintergrund läuft und als Proxy zwischen Browser und Netzwerk agiert. Er ermöglicht Offline-Funktionalität durch Ressourcen-Caching, verarbeitet Push-Benachrichtigungen und synchronisiert Daten im Hintergrund. Service Worker erfordern eine HTTPS-Verbindung.

Splash Screen

Der Splash Screen erscheint beim Start einer installierten PWA während des Ladevorgangs. Browser generieren ihn automatisch aus Manifest-Eigenschaften wie name, background_color und icons. Ein gut gestalteter Splash Screen vermittelt Markenidentität und überbrückt Ladezeiten.

Start URL

Die Start URL im Manifest definiert, welche Seite beim Öffnen der installierten PWA geladen wird. Entwickler können Parameter anhängen, um PWA-Starts von regulären Website-Besuchen in Analytics zu unterscheiden. Typischerweise zeigt sie auf die Startseite oder ein Dashboard.

Web Push

Web Push bezeichnet die Kombination aus Push API und Notifications API für browserbasierte Benachrichtigungen. Anders als native Push-Systeme funktioniert Web Push plattformübergreifend mit einem einheitlichen Protokoll. Die Implementierung erfordert einen Push-Service und die Verwaltung von Nutzer-Subscriptions.

Workbox

Workbox ist Googles Open-Source-Bibliothek zur Vereinfachung von Service-Worker-Entwicklung. Sie bietet vorgefertigte Caching-Strategien, automatisches Precaching und Routing-Logik. Frameworks wie Vite und Next.js integrieren Workbox für automatisierte PWA-Generierung.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen einer PWA und einer nativen App?

Eine Progressive Web App basiert auf Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript und läuft im Browser. Native Apps werden speziell für iOS oder Android entwickelt und über App Stores verteilt. PWAs bieten App-ähnliche Funktionen wie Offline-Zugriff und Push-Benachrichtigungen, benötigen aber keine Installation aus einem Store. Sie verwenden eine einzige Codebasis für alle Plattformen, während native Apps separate Entwicklung für jedes Betriebssystem erfordern.

Können PWAs wirklich offline funktionieren?

Ja, PWAs können dank Service Workern offline funktionieren. Der Service Worker speichert wichtige Ressourcen und Inhalte lokal auf dem Gerät. Bei fehlender Internetverbindung liefert er die gecachten Daten aus. Die Offline-Funktionalität muss jedoch bewusst implementiert werden. Starbucks ermöglicht beispielsweise das Durchstöbern des Menüs und das Befüllen des Warenkorbs ohne Netzverbindung. Bei Wiederherstellung der Verbindung synchronisiert die App automatisch.

Funktionieren PWAs auf dem iPhone?

Seit iOS 16.4 funktionieren PWAs deutlich besser auf dem iPhone. Nutzer können PWAs über das Teilen-Menü in Safari, Chrome, Edge oder Firefox zum Startbildschirm hinzufügen. Apple hat auch Web Push Notifications freigeschaltet. Einige Einschränkungen bleiben: Bestimmte APIs sind weniger leistungsfähig als unter Android, und der Speicherplatz für PWA-Daten ist begrenzt. Für volle iOS-Funktionalität empfiehlt sich eine Hybrid-Lösung mit Capacitor.

Wie viel kostet die Entwicklung einer PWA?

Die Kosten variieren stark je nach Funktionsumfang. Ein einfaches MVP beginnt bei etwa 10.000 Euro, komplexe Unternehmensanwendungen können über 100.000 Euro kosten. Verglichen mit nativer App-Entwicklung sparen Unternehmen typischerweise 30 bis 70 Prozent. Die größten Einsparungen entstehen langfristig durch niedrigere Wartungskosten von 5 bis 10 Prozent jährlich statt 15 bis 20 Prozent bei nativen Apps. Hinzu kommt der Wegfall von App-Store-Provisionen.

Können PWAs Push-Benachrichtigungen senden?

Ja, PWAs unterstützen Push-Benachrichtigungen über die Web Push API. Nutzer müssen der Berechtigung explizit zustimmen. Die Benachrichtigungen funktionieren auch bei geschlossenem Browser. Twitter Lite steigerte durch Push-Benachrichtigungen die Nutzerinteraktion um 30 Prozent. Auf iOS sind Web Push Notifications seit 2023 verfügbar, erfordern aber, dass die PWA zum Startbildschirm hinzugefügt wurde.

Werden PWAs von Google indexiert?

Anders als native Apps werden PWAs vollständig von Suchmaschinen indexiert. Das ist ein wesentlicher Vorteil für SEO und organischen Traffic. Alle Inhalte einer PWA sind über URLs erreichbar und können in den Suchergebnissen erscheinen. Unternehmen profitieren von der Auffindbarkeit über Google, während native Apps nur über App Store Suche gefunden werden. Pinterest verzeichnete nach der PWA-Einführung einen Anstieg des organischen Traffics.

