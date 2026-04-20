Kann ein Vertrag wirksam per E-Mail geschlossen werden? 2026?

Ein Vertrag per E-Mail gehört längst zum Geschäftsalltag kleiner und mittlerer Unternehmen. Ob Dienstleistungsauftrag, Freelancervereinbarung oder Lieferantenbestellung: Die Antwort per Mausklick ersetzt den Handschlag. Doch zwischen „formfrei möglich“ und „rechtssicher bewiesen“ klafft eine Lücke, die im Streitfall Zehntausende Euro kosten kann.

Das Wichtigste in Kürze

Verträge per E-Mail sind in Deutschland grundsätzlich rechtswirksam , solange keine gesetzliche Schriftform vorgeschrieben ist

, solange keine gesetzliche Schriftform vorgeschrieben ist Die E-Mail erfüllt die sogenannte Textform nach § 126b BGB und deckt damit mehr Vertragsarten ab als viele Geschäftsführer vermuten

nach § 126b BGB und deckt damit mehr Vertragsarten ab als viele Geschäftsführer vermuten Das größte Risiko liegt nicht in der Gültigkeit, sondern in der Beweisbarkeit : Den Zugang einer E-Mail nachzuweisen, bleibt juristisch umstritten

: Den Zugang einer E-Mail nachzuweisen, bleibt juristisch umstritten Ab Ende 2026 verändert die EUDI Wallet aus der eIDAS 2.0 Verordnung den digitalen Vertragsschluss grundlegend: Qualifizierte elektronische Signaturen werden so einfach wie mobiles Banking

§ § § § § Reicht eine E-Mail für Ihren Vertrag? Der Entscheidungsbaum für Geschäftsführer: In drei Fragen zur richtigen Formstufe. Sie wollen einen Vertrag per E-Mail schließen Verlangt das Gesetz notarielle Beurkundung? § Ja Stopp Grundstück, Erbvertrag, Ehevertrag: Notartermin ist Pflicht. Keine E-Mail möglich. § Nein Verlangt das Gesetz Schriftform? § Ja Haben Sie eine QES? § Ja E-Mail + QES Schriftform erfüllt nach § 126a BGB. Vertrag ist rechtswirksam. § Nein Stopp Ohne QES keine Schriftform. Richten Sie eine QES ein oder unterschreiben Sie auf Papier. § Nein E-Mail reicht Formfreier Vertrag. Tipp: Nutzen Sie mindestens eine FES für mehr Beweiskraft. § E-Mail reicht nicht E-Mail + QES nötig E-Mail reicht aus

Hinweis: Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und ersetzt keine Rechtsberatung. Bei konkreten Rechtsfragen wenden Sie sich bitte an einen spezialisierten Rechtsanwalt.

Gilt in Deutschland Formfreiheit für Verträge?

Im deutschen Vertragsrecht gilt Formfreiheit: Ein Vertrag entsteht durch Angebot und Annahme, unabhängig von der Form wie mündlich, per Handschlag, Fax oder E-Mail

Das deutsche Vertragsrecht baut auf einem Grundprinzip: Formfreiheit. Ein Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande, durch Angebot und Annahme. Das Bürgerliche Gesetzbuch schreibt für die allermeisten Vertragstypen keine bestimmte Form vor. Mündlich, per Handschlag, per Fax oder eben per E-Mail: Solange sich beide Seiten über die wesentlichen Vertragsinhalte einig sind, ist der Vertrag wirksam.

§ 311 Absatz 1 BGB regelt dieses Prinzip. Danach bedarf es zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft eines Vertrags zwischen den Beteiligten. Über die Form schweigt das Gesetz an dieser Stelle bewusst. Erst bei bestimmten Vertragstypen greift der Gesetzgeber ein und verlangt eine besondere Form, etwa die Schriftform oder die notarielle Beurkundung.

Für den Geschäftsalltag bedeutet das: Die meisten Verträge, die Sie als Geschäftsführer abschließen, brauchen keine Unterschrift auf Papier. Der Auftrag an den Freelancer, die Bestätigung an den Lieferanten, die Beauftragung der Werbeagentur: All das funktioniert rechtswirksam per E-Mail. Voraussetzung ist lediglich, dass Angebot und Annahme inhaltlich übereinstimmen und die wesentlichen Vertragsbestandteile klar benannt sind.

§ 126b BGB wurde 2014 durch das Verbraucherrechterichtlinie-Umsetzungsgesetz neu gefasst und definiert die Textform als lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger. Seit dem 1. Oktober 2016 dürfen Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Verbrauchern für Anzeigen und Erklärungen keine strengere Form als die Textform verlangen (§ 309 Nr. 13 BGB). Kündigungen, Widerrufserklärungen oder Mängelanzeigen: All das geht seitdem per E-Mail, sofern der jeweilige Vertrag keine gesetzlich strengere Form vorschreibt.

QUIZ: Vertrag E-Mail

§ § § § § Wissenstest Vertrag per E-Mail: Wie gut kennen Sie sich aus? 5 Fragen aus dem Artikel. Wählen Sie Ihre Antwort, dann decken Sie die Lösung auf. 1 Welches Grundprinzip ermöglicht den Vertragsschluss per E-Mail in Deutschland? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Das deutsche Vertragsrecht baut auf dem Grundprinzip der Formfreiheit. Verträge kommen durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande, unabhängig von der Form. A Formfreiheit B Vertragsautonomie C Schriftformprinzip 2 Was passiert mit einem Mietvertrag über Wohnraum für mehr als ein Jahr, der nur per E-Mail geschlossen wird? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. § 550 BGB schreibt für Mietverträge über ein Jahr die Schriftform vor. Bei Formverstoß wird der Vertrag nicht nichtig, sondern gilt als auf unbestimmte Zeit geschlossen. A Der Vertrag ist nichtig B Der Vertrag gilt genau ein Jahr C Der Vertrag gilt als unbefristet 3 Welche Signaturstufe ist der handschriftlichen Unterschrift rechtlich gleichgestellt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Nur die qualifizierte elektronische Signatur (QES) ist der handschriftlichen Unterschrift nach § 126a BGB rechtlich gleichgestellt. Die einfache und die fortgeschrittene Signatur erfüllen die Schriftform nicht. A Die fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) B Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) C Die einfache elektronische Signatur (EES) 4 Bis wann müssen alle EU-Staaten die EUDI Wallet anbieten? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. Die eIDAS 2.0 Verordnung verpflichtet alle 27 EU-Mitgliedstaaten, bis Ende 2026 mindestens eine zertifizierte EUDI Wallet bereitzustellen. Qualifizierte elektronische Signaturen werden dann direkt vom Smartphone möglich. A Ende 2026 B Mitte 2027 C Ende 2028 5 Auf welchem Paragraphen basiert der neue Widerrufsbutton ab Juni 2026? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Der neue § 356a BGB wurde am 5. Februar 2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt am 19. Juni 2026 in Kraft. Der Kündigungsbutton basiert dagegen auf § 312k BGB. A § 312k BGB B § 126b BGB C § 356a BGB

Welche Verträge dürfen Sie nicht per E-Mail schließen?

Manche Verträge brauchen mehr als eine E-Mail: Der Notarstempel bleibt bei Grundstücksgeschäften, Erbverträgen und Eheverträgen unverzichtbar.

Die Formfreiheit hat Grenzen. Für bestimmte Rechtsgeschäfte verlangt der Gesetzgeber eine qualifizierte Form, weil die Tragweite der Entscheidung besonders groß ist oder der Schutz einer Vertragspartei es erfordert. Ein Vertrag per E-Mail reicht in diesen Fällen nicht aus.

Vertragstyp Vorgeschriebene Form Rechtsgrundlage Konsequenz bei Formverstoß Grundstückskaufvertrag Notarielle Beurkundung § 311b BGB Nichtigkeit Erbvertrag Notarielle Beurkundung § 2276 BGB Nichtigkeit Ehevertrag Notarielle Beurkundung § 1410 BGB Nichtigkeit Bürgschaft (Privatperson) Schriftform § 766 BGB Nichtigkeit Kündigung Arbeitsverhältnis Schriftform § 623 BGB Nichtigkeit Verbraucherdarlehensvertrag Schriftform § 492 BGB Nichtigkeit heilbar Mietvertrag über 1 Jahr Schriftform § 550 BGB Gilt als unbefristet Arbeitnehmerüberlassung Schriftform § 12 AÜG Nichtigkeit

Notarielle Beurkundung: kein Weg per E-Mail

Bei Grundstücksgeschäften, Erbverträgen und Eheverträgen verlangt das Gesetz die notarielle Beurkundung. Beide Vertragsparteien müssen persönlich vor einem Notar erscheinen. Der Notar verliest den Vertrag, prüft die Geschäftsfähigkeit und beurkundet die Erklärung. Eine E-Mail, auch mit qualifizierter elektronischer Signatur, ersetzt diesen Vorgang nicht.

Schriftform: eigenhändige Unterschrift oder qualifizierte elektronische Signatur

Die Schriftform nach § 126 BGB verlangt eine eigenhändige Namensunterschrift auf einer Urkunde. § 126a BGB stellt die qualifizierte elektronische Signatur (QES) der handschriftlichen Unterschrift gleich. Eine einfache E-Mail ohne QES erfüllt die Schriftform nicht. Für Arbeitskündigungen, Bürgschaften von Privatpersonen und Verbraucherdarlehen bleibt die E-Mail ohne QES damit außen vor.

Textform: hier reicht die E-Mail

Seit der Neufassung von § 126b BGB genügt für viele Verbraucherverträge die Textform. Vertragskündigungen, Widerrufserklärungen und Mängelanzeigen fallen in diese Kategorie. Die E-Mail erfüllt die Textform, sofern der Absender erkennbar ist und der Empfänger die Erklärung dauerhaft speichern kann. Für Geschäftsführer heißt das: Prüfen Sie bei jedem Vertragstyp, welche Formstufe das Gesetz verlangt, bevor Sie den Vertrag per E-Mail abschließen.

Was unterscheidet einfache, fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen?

Drei Signaturstufen, drei Sicherheitsniveaus: Die qualifizierte elektronische Signatur ist der einzige digitale Ersatz für die handschriftliche Unterschrift.

Die eIDAS Verordnung der EU definiert seit 2016 drei Stufen elektronischer Signaturen. Jede Stufe bietet ein anderes Sicherheitsniveau und eine andere Beweiskraft. Für den Vertrag per E-Mail ist die Wahl der richtigen Signaturstufe entscheidend.

Die einfache elektronische Signatur (EES) umfasst jeden elektronischen Datensatz, der einer Erklärung beigefügt ist. Der Name unter einer E-Mail, ein Scan der Unterschrift oder ein Klick auf „Ich stimme zu“ reichen aus. Die EES hat die geringste Beweiskraft, genügt aber für alle formfreien Verträge. Im Alltag schließen Sie die Mehrheit Ihrer Verträge mit dieser Stufe ab.

Die fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) muss dem Unterzeichner eindeutig zugeordnet sein, seine Identifizierung ermöglichen und jede nachträgliche Änderung am Dokument erkennbar machen. Anbieter wie DocuSign oder Adobe Sign setzen diese Stufe standardmäßig ein. Die FES bietet deutlich mehr Beweiskraft als die einfache Variante und eignet sich für Verträge mit höherem Streitwert.

Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) steht an der Spitze. Sie basiert auf einem qualifizierten Zertifikat eines akkreditierten Vertrauensdiensteanbieters und wird mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit erzeugt. Nur die QES ist der handschriftlichen Unterschrift nach § 126a BGB rechtlich gleichgestellt. Für Verträge, die Sie bisher nur mit PDF und Stift rechtssicher unterschreiben konnten, öffnet die QES den digitalen Weg.

Signaturstufe Beweiskraft Gleichgestellt mit Schriftform Typischer Einsatz Einfach (EES) Gering Nein Bestellbestätigungen, formfreie Aufträge Fortgeschritten (FES) Mittel Nein Dienstleistungsverträge, NDAs, Freelancerverträge Qualifiziert (QES) Höchste Ja (§ 126a BGB) Arbeitsverträge, Kreditverträge, Mietverträge

Verändert eIDAS 2.0 den Vertragsschluss per E-Mail?

Die EUDI Wallet bündelt digitale Identität, Signaturen und Nachweise in einer einzigen App. Ab Ende 2026 soll sie in allen EU-Staaten verfügbar sein.

Am 20. Mai 2024 trat die überarbeitete eIDAS Verordnung in Kraft. eIDAS 2.0 bringt eine Neuerung, die den digitalen Vertragsschluss grundlegend verändern wird: die European Digital Identity Wallet, kurz EUDI Wallet.

Bis Ende 2026 müssen alle EU Mitgliedstaaten ihren Bürgern mindestens eine zertifizierte EUDI Wallet anbieten. Diese digitale Brieftasche auf dem Smartphone speichert Ausweisdokumente, Führerscheine, Berufsqualifikationen und Zertifikate. Der entscheidende Punkt für den Vertrag per E-Mail: Aus der Wallet heraus lassen sich qualifizierte elektronische Signaturen erzeugen, direkt vom Smartphone, ohne separaten Signaturanbieter, ohne USB Token, ohne zusätzliche App.

Heute sieht der Ablauf einer QES so aus: Sie wählen einen Vertrauensdiensteanbieter, laden eine App herunter, durchlaufen eine Identitätsprüfung per Video-Ident, richten ein Zertifikat ein und signieren dann das Dokument. Dieser Prozess dauert bei der Ersteinrichtung 15 bis 30 Minuten. Mit der EUDI Wallet schrumpft er auf unter 60 Sekunden: Dokument öffnen, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, signiert. Die Wallet ist bereits eingerichtet, die Identität bereits verifiziert.

Für Geschäftsführer kleiner und mittlerer Unternehmen bedeutet das eine Zeitenwende. Qualifizierte elektronische Signaturen waren bislang zu umständlich für den Alltag. Ab Ende 2026 werden sie so einfach wie eine Überweisung per Banking App. Der Vertrag per E-Mail mit angehängtem QES-signiertem PDF wird zum neuen Standard für rechtssichere Geschäfte.

Laut Branchenanalysen liegt die durchschnittliche Ersparnis pro digital signiertem Vertrag bei rund 28 € im Vergleich zum papierbasierten Prozess. Bei einem Unternehmen, das 50 Verträge pro Monat abschließt, summiert sich das auf über 16.000 € im Jahr. Diese Ersparnis entsteht durch weniger Druck, weniger Versand, weniger Archivierungsaufwand und vor allem durch eingesparte Arbeitszeit.

Der Vertrag per E-Mail war bisher ein Kompromiss: rechtlich möglich, aber beweistechnisch wackelig. Die EUDI Wallet macht diesen Kompromiss überflüssig.“

Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie beweisen Sie den Zugang einer Vertrags-E-Mail?

Halb zugestellt reicht nicht: Der Zugangsnachweis bleibt das größte juristische Risiko beim Vertrag per E-Mail.

Die E-Mail gilt im deutschen Recht als Willenserklärung unter Abwesenden. Das bedeutet: Die Erklärung wird erst wirksam, sobald sie dem Empfänger zugeht. Und genau hier liegt das größte Risiko beim Vertrag per E-Mail.

Im Geschäftsbetrieb gilt eine E-Mail als zugegangen, sobald sie den Mailserver des Empfängers erreicht und innerhalb der üblichen Geschäftszeiten abrufbar ist. Der Empfänger muss sie nicht tatsächlich gelesen haben. Die bloße Abrufbarkeit reicht aus. Verschicken Sie eine Vertrags-E-Mail um 14 Uhr an einem Werktag, gilt sie noch am selben Tag als zugegangen. Verschicken Sie dieselbe E-Mail um 23 Uhr, gilt sie erst am nächsten Geschäftstag als zugegangen.

Das Problem: Beweisen müssen Sie den Zugang als Absender. Und die Rechtsprechung ist in diesem Punkt uneinheitlich. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg urteilte (Az. 15 Ta 2066/12), dass der Nachweis des Verschickens allein nicht ausreicht. Die Richter verlangten eine ausdrückliche Eingangs- oder Lesebestätigung. Andere Gerichte betrachten den Nachweis des erfolgreichen Versands durchaus als Indiz für den Zugang.

Für Geschäftsführer ergeben sich daraus vier Absicherungsstrategien:

Erstens: Fordern Sie bei wichtigen Vertrags-E-Mails immer eine Lesebestätigung an oder bitten Sie den Empfänger um eine kurze Bestätigungsantwort. Diese Antwort schafft einen Anscheinsbeweis für den Zugang.

Zweitens: Nutzen Sie das kaufmännische Bestätigungsschreiben. Im Handelsverkehr zwischen Kaufleuten gilt: Widerspricht der Empfänger einem Bestätigungsschreiben nicht unverzüglich, so gilt der darin bestätigte Vertragsinhalt als vereinbart. Dieses Instrument schützt Sie doppelt: gegen Zugangszweifel und gegen nachträgliche Inhaltsdiskussionen.

Drittens: Archivieren Sie den gesamten E-Mail-Verlauf einschließlich der Serverprotokolle. Sichere E-Mail im Unternehmen beginnt bei der Archivierung. Serverprotokolle werden aus datenschutzrechtlichen Gründen oft nach kurzer Zeit gelöscht. Sorgen Sie für eine revisionssichere Aufbewahrung.

Viertens: Setzen Sie bei Verträgen mit hohem Streitwert auf eine Signaturplattform mit Audit Trail. Diese Plattformen protokollieren jeden Schritt: Wann wurde das Dokument versendet? Wann wurde es geöffnet? Wann wurde es signiert? Dieser lückenlose Nachweis wiegt vor Gericht deutlich schwerer als eine einzelne E-Mail.

Welche Risiken birgt ein Vertragsschluss per E-Mail?

Authentizität, Integrität, Beweislast: Drei Risiken, die Geschäftsführer beim Vertrag per E-Mail kennen sollten.

Neben der Zugangsproblematik lauern beim Vertrag per E-Mail drei weitere Risiken, die Geschäftsführer kennen sollten.

Das erste Risiko betrifft die Authentizität. Eine E-Mail-Adresse lässt sich fälschen. Ohne Signaturzertifikat besteht keine Garantie, dass die E-Mail tatsächlich von der Person stammt, die als Absender erscheint. Im Streitfall kann die Gegenpartei behaupten, die E-Mail nie gesendet zu haben, und Sie tragen die Beweislast.

Das zweite Risiko betrifft die Integrität des Inhalts. E-Mails lassen sich nach dem Versand technisch verändern, ohne dass der Empfänger die Manipulation erkennt. Ein Vertragstext, der per E-Mail vereinbart wurde, kann im Nachhinein angefochten werden mit dem Argument, der Wortlaut sei verändert worden. Eine fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur verhindert genau das, weil jede nachträgliche Änderung am Dokument die Signatur ungültig macht.

Das dritte Risiko betrifft die Vollständigkeit der Vertragsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) werden nur Vertragsbestandteil, sofern der Verwender bei Vertragsschluss ausdrücklich auf sie hinweist und der Vertragspartner die Möglichkeit hat, sie zur Kenntnis zu nehmen. Ein beiläufiger Link in der E-Mail-Signatur reicht dafür nicht aus. Verweisen Sie explizit auf Ihre AGB, hängen Sie sie als PDF an oder verlinken Sie sie so prominent, dass der Empfänger sie vor der Annahme zwingend zur Kenntnis nehmen kann.

KI gestützte Vertragsprüfung kann diese Risiken minimieren, indem sie Vertragstexte automatisch auf fehlende Klauseln, widersprüchliche Formulierungen und formale Mängel prüft, bevor Sie den Vertrag per E-Mail versenden.

Welche Checkliste schützt Sie beim Vertragsschluss per E-Mail?

Sieben Prüfpunkte, bevor Sie auf Senden klicken: Diese Checkliste sichert Ihren Vertrag per E-Mail ab.

Die folgende Praxischeckliste fasst die wichtigsten Punkte zusammen, die Geschäftsführer beim Vertrag per E-Mail beachten sollten.

Nr. Prüfpunkt 1 Formvorschrift geprüft: Verlangt das Gesetz Schriftform oder notarielle Beurkundung? Falls ja, reicht eine einfache E-Mail nicht aus 2 Wesentliche Vertragsbestandteile benannt: Leistung, Gegenleistung, Fristen, Parteien eindeutig identifizierbar 3 AGB wirksam einbezogen: Ausdrücklicher Hinweis vor Vertragsschluss, nicht nur in der E-Mail-Signatur 4 Zugang gesichert: Lesebestätigung angefordert oder Antwort-E-Mail als Bestätigung erbeten 5 Signaturstufe gewählt: Bei Streitwerten über 5.000 € mindestens FES, bei schriftformpflichtigen Verträgen QES 6 Archivierung sichergestellt: E-Mail-Verlauf und Anhänge revisionssicher gespeichert 7 Widerrufsrecht beachtet: Bei Fernabsatzverträgen mit Verbrauchern Widerrufsbelehrung beigefügt

Diese Checkliste ersetzt keine Rechtsberatung. Bei Verträgen mit hohem Streitwert oder komplexen Vertragsverhältnissen empfiehlt sich die Prüfung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt.

Was ändert der Widerrufsbutton ab Juni 2026?

Ab dem 19. Juni 2026 müssen Onlineshops und Fernabsatzanbieter einen Widerrufsbutton bereitstellen. Die Uhr läuft.

Ab dem 19. Juni 2026 tritt eine neue Pflicht für Unternehmen in Kraft, die Verträge online oder per E-Mail mit Verbrauchern abschließen. Der neue § 356a BGB verpflichtet alle Unternehmen, die Fernabsatzverträge über eine Online-Benutzeroberfläche schließen, eine elektronische Widerrufsfunktion bereitzustellen. Die Schaltfläche muss mit „Vertrag widerrufen“ oder einer gleichwertigen Formulierung beschriftet, leicht zu finden, gut lesbar und während der gesamten Widerrufsfrist verfügbar sein.

Der Widerruf erfolgt künftig zweistufig: Über die erste Schaltfläche „Vertrag widerrufen“ gibt der Verbraucher seine Daten ein. Über die zweite Schaltfläche „Widerruf bestätigen“ wird die Erklärung rechtswirksam abgegeben. Der Unternehmer muss den Eingang unverzüglich auf einem dauerhaften Datenträger bestätigen, etwa per E-Mail.

Die Widerrufsbelehrung selbst muss ebenfalls angepasst werden. Der Gesetzgeber überarbeitet die gesetzliche Muster-Widerrufsbelehrung, um den Widerrufsbutton aufzunehmen. Bis zum Stichtag gelten die bisherigen Belehrungen. Danach drohen bei fehlerhafter Belehrung verlängerte Widerrufsfristen von bis zu 12 Monaten und 14 Tagen. Der § 356a BGB ergänzt dabei den bereits seit Juli 2022 bestehenden Kündigungsbutton nach § 312k BGB. Beide Funktionen müssen klar voneinander getrennt sein, da sie unterschiedliche Rechtsfolgen auslösen.

FAQ: Kann ein Vertrag wirksam per E-Mail geschlossen werden?

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Vertrag per E-Mail: Von Formfreiheit über Signaturstufen bis zur EUDI Wallet.

Ist ein Vertrag per E-Mail rechtsgültig? Ja. In Deutschland gilt das Prinzip der Formfreiheit. Verträge kommen durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande, unabhängig von der Form. Solange kein Gesetz eine besondere Form vorschreibt (Schriftform, notarielle Beurkundung), ist ein Vertrag per E-Mail vollständig rechtswirksam. Die E-Mail erfüllt zudem die Textform nach § 126b BGB. Welche Verträge dürfen nicht per einfacher E-Mail geschlossen werden? Verträge mit gesetzlichem Schriftformerfordernis oder Beurkundungspflicht funktionieren nicht per einfacher E-Mail. Dazu gehören Grundstückskaufverträge, Erbverträge, Eheverträge (notarielle Beurkundung), Arbeitskündigungen, Bürgschaften von Privatpersonen und Verbraucherdarlehensverträge (Schriftform). Bei schriftformpflichtigen Verträgen kann eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) die handschriftliche Unterschrift ersetzen. Wie beweise ich, dass meine Vertrags-E-Mail angekommen ist? Den Zugang einer E-Mail nachzuweisen, bleibt juristisch schwierig. Am sichersten ist eine Antwort-E-Mail des Empfängers, in der er den Vertragsinhalt bestätigt. Alternativ helfen Lesebestätigungen, das kaufmännische Bestätigungsschreiben (im B2B-Verkehr) oder Signaturplattformen mit Audit Trail, die jeden Schritt lückenlos protokollieren. Was ist die EUDI Wallet und wie verändert sie den Vertragsschluss? Die EUDI Wallet (European Digital Identity Wallet) ist eine staatlich zertifizierte Smartphone-App, die ab Ende 2026 in allen EU-Staaten verfügbar sein muss. Sie ermöglicht qualifizierte elektronische Signaturen direkt vom Smartphone, ohne separaten Anbieter oder zusätzliche Identitätsprüfung. Damit wird die rechtssichere digitale Vertragsunterzeichnung so einfach wie mobiles Banking. Was ist der Unterschied zwischen einfacher, fortgeschrittener und qualifizierter elektronischer Signatur? Die einfache elektronische Signatur (EES) umfasst bereits den Namen unter einer E-Mail. Die fortgeschrittene Signatur (FES) muss dem Unterzeichner eindeutig zugeordnet sein und Manipulationen erkennbar machen. Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) basiert auf einem Zertifikat eines akkreditierten Anbieters und ist als einzige Stufe der handschriftlichen Unterschrift rechtlich gleichgestellt. Werden AGB per E-Mail automatisch Vertragsbestandteil? Nein. AGB werden nur Vertragsbestandteil, sofern der Verwender vor Vertragsschluss ausdrücklich auf sie hinweist und der Empfänger zumutbare Möglichkeit zur Kenntnisnahme erhält. Ein beiläufiger Link in der E-Mail-Signatur reicht nicht aus. Hängen Sie Ihre AGB als PDF an oder verweisen Sie prominent im E-Mail-Text auf sie, bevor der Empfänger die Annahme erklärt.