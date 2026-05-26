Das Arbeitsschutzgesetz ist 30 Jahre alt und gilt branchenübergreifend für jeden Betrieb mit Beschäftigten. Wer es schleifen lässt, riskiert bis zu 30.000 Euro Bußgeld und im Ernstfall sogar Freiheitsstrafe.

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) bildet seit 1996 die zentrale Rechtsgrundlage für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz in Deutschland. Sechs Abschnitte, 26 Paragrafen, und in den allermeisten kleineren Unternehmen ein eher nebulöser Begriff. Geschäftsführer wissen meist, dass es existiert. Was es konkret von ihnen verlangt, bleibt häufig im Vagen. Ein folgenschwerer Zustand, denn das ArbSchG kennt keine Bagatellgrenze: Sobald eine einzige Person beschäftigt wird, gelten die Pflichten.

Doch zunächst möchten wir Ihren Wissensstand testen:

§ § § § Wissenstest Sieben Fragen zum Arbeitsschutzgesetz Bevor Sie weiterlesen: Wie gut kennen Sie das ArbSchG schon? Tippen Sie auf eine Frage, raten Sie und decken Sie die Lösung auf. 1 Seit wann gilt das aktuelle Arbeitsschutzgesetz in Deutschland? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Das Arbeitsschutzgesetz wurde am 7. August 1996 verabschiedet und trat am 21. August 1996 in Kraft. Mit ihm hat Deutschland die EU-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG in nationales Recht umgesetzt. Seither folgten mehrere Novellen, zuletzt im September 2022. A seit 1973 B seit 1996 C seit 2013 2 Ab wie vielen Beschäftigten muss die Gefährdungsbeurteilung schriftlich dokumentiert werden? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. Nach § 6 ArbSchG sind Arbeitgeber ab elf Beschäftigten zur schriftlichen Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung verpflichtet. Bei kleineren Betrieben besteht keine gesetzliche Pflicht zur Schriftform, in der Praxis ist sie wegen der Beweislast aber dennoch dringend zu empfehlen. A ab dem ersten Beschäftigten B ab fünf Beschäftigten C ab elf Beschäftigten 3 Welche Rangfolge sieht das TOP-Prinzip im Arbeitsschutz vor? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. TOP steht für die Reihenfolge der Schutzmaßnahmen: erst Technik, dann Organisation, zuletzt persönliche Schutzausrüstung. Technische Schutzmaßnahmen wirken unabhängig vom Verhalten des Beschäftigten und scheitern nicht an Müdigkeit oder Nachlässigkeit. A persönlich, organisatorisch, technisch B technisch, organisatorisch, persönlich C organisatorisch, technisch, persönlich 4 Welches Bußgeld droht maximal nach § 25 Abs. 1 Nr. 2a ArbSchG? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. § 25 Abs. 1 Nr. 2a ArbSchG sieht ein Bußgeld bis 30.000 Euro vor bei Zuwiderhandlung des Arbeitgebers gegen eine vollziehbare behördliche Anordnung. Andere Verstöße nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 und 2b sind nur mit Bußgeld bis 5.000 Euro bedroht. A bis 30.000 Euro B bis 5.000 Euro C bis 100.000 Euro 5 Bis zu welcher Belegschaftsgröße erlaubt die DGUV Vorschrift 2 seit 2024 das Unternehmermodell? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: B. Die Novelle der DGUV Vorschrift 2 im November 2024 hat die Schwelle für das Unternehmermodell von zehn auf zwanzig Beschäftigte erhöht. Größere Betriebe benötigen eine kontinuierliche Regelbetreuung mit festen Einsatzzeiten pro Beschäftigtem und Jahr. A bis 10 Beschäftigte B bis 20 Beschäftigte C bis 50 Beschäftigte 6 In welchem Paragrafen des ArbSchG ist die Pflichtenübertragung an Führungskräfte geregelt? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: C. § 13 Abs. 2 ArbSchG erlaubt die schriftliche Delegation von Arbeitsschutz-Pflichten an fachkundige und zuverlässige Personen. Die Letztverantwortung bleibt allerdings auch nach perfekter Delegation beim Arbeitgeber. A § 5 ArbSchG B § 25 ArbSchG C § 13 ArbSchG 7 Wie oft muss eine Wiederholungsunterweisung der Beschäftigten mindestens stattfinden? Aufklappen ↓ Auflösung aufdecken ↓ Richtig: A. § 12 ArbSchG verlangt die Unterweisung vor Aufnahme der Tätigkeit und mindestens einmal jährlich. Die Unterweisung muss sprachlich verständlich sein und die spezifischen Gefährdungen am Arbeitsplatz behandeln. A jährlich B alle zwei Jahre C nur bei Tätigkeitswechsel

Dieser Ratgeber sortiert die wichtigsten Vorgaben aus Arbeitgebersicht und legt am Ende eine pragmatische Checkliste vor, mit der sich der Status quo im eigenen Betrieb in unter 30 Minuten überschlagen lässt.

Auf einen Blick:

Das Arbeitsschutzgesetz gilt branchenübergreifend ab dem ersten Beschäftigten

Die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG ist Pflicht, ab elf Beschäftigten schriftlich

Pflichten lassen sich nach § 13 ArbSchG schriftlich delegieren, die Letztverantwortung bleibt beim Arbeitgeber

Ab dem ersten Beschäftigten ist nach ASiG eine sicherheitstechnische Betreuung erforderlich

Bußgelder reichen bis 30.000 Euro, bei vorsätzlicher Gesundheitsgefährdung drohen Geld- oder Freiheitsstrafen

Was regelt das Arbeitsschutzgesetz konkret?

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet Arbeitgeber zu Gefährdungsbeurteilung, Maßnahmen, Unterweisung, Überprüfung und Anpassung für alle Beschäftigten einschließlich Auszubildender und Leiharbeitnehmer

Das ArbSchG setzt die EU-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG in deutsches Recht um und verpflichtet Arbeitgeber zu einer geschlossenen Kette aus Beurteilung, Maßnahme, Unterweisung, Überprüfung und Anpassung. Geltungsbereich sind sämtliche Beschäftigte einschließlich Auszubildender, Praktikanten, Leiharbeitnehmer, Beamten, Soldaten und arbeitnehmerähnlicher Personen. Ausgenommen sind nur Beschäftigte auf Seeschiffen, in Hausarbeit und unter Bundesberggesetz.

Sechs Abschnitte gliedern den Gesetzestext: Allgemeine Vorschriften, Pflichten des Arbeitgebers, Pflichten der Beschäftigten, Verordnungsermächtigungen, gemeinsame Vorschriften und Schlussvorschriften. Der zweite Abschnitt mit zwölf Paragrafen ist das umfangreichste Kapitel und liest sich wie ein Pflichtenheft, das Geschäftsführer von oben nach unten abarbeiten müssen.

Konkretisiert wird das ArbSchG durch ein dichtes Geflecht an Verordnungen. Dazu gehören die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und die Lastenhandhabungsverordnung. Diese Verordnungen tragen die konkreten Pflichten für einzelne Branchen und Gefahrenklassen. Wer also wissen will, was im eigenen Betrieb tatsächlich zu tun ist, kommt um einen Blick in die einschlägige Branchenverordnung nicht herum.

Wer ist Arbeitgeber im Sinne des ArbSchG?

Jede natürliche oder juristische Person mit Beschäftigten ist Arbeitgeber im Sinne des ArbSchG

Die Definition fällt breit aus. Arbeitgeber ist nach § 2 Abs. 3 ArbSchG „jede natürliche und juristische Person sowie rechtsfähige Personengesellschaft“, die Beschäftigte hat. Damit fallen Einzelunternehmer mit einer Aushilfe genauso unter das Gesetz wie die GmbH mit 250 Mitarbeitenden oder die Anwaltskanzlei in der Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft.

§ § § § präsentiert Schwellenwerte des Arbeitsschutzgesetzes Welche Pflicht greift ab welcher Mitarbeiterzahl? Vier Stufen, die jeder KMU-Geschäftsführer kennen sollte. ab 1 Beschäftigtem Grundpflichten ArbSchG Gefährdungsbeurteilung, Unterweisung, Erste Hilfe und Notfallorganisation greifen ohne Bagatellgrenze. §§ 3 – 12 ArbSchG ab 1 Beschäftigtem Bestellungspflicht Schriftliche Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit und eines Betriebsarztes. §§ 2, 5 ASiG ab 11 Beschäftigten Schriftform Die Gefährdungsbeurteilung muss schriftlich dokumentiert vorliegen und für Dritte nachvollziehbar sein. § 6 ArbSchG ab 21 Beschäftigten Regelbetreuung Kontinuierliche Einsatzzeiten pro Beschäftigtem statt vereinfachtem Unternehmermodell. DGUV Vorschrift 2

In rechtsfähigen Personengesellschaften wie OHG oder KG trifft die Arbeitgeberpflicht die vertretungsberechtigten Gesellschafter persönlich. In Kapitalgesellschaften adressiert das Gesetz nach § 13 Abs. 1 ArbSchG den gesetzlichen Vertreter, also bei der GmbH den Geschäftsführer und bei der AG das Vorstandsmitglied. Diese Personen haften persönlich und im Ernstfall auch strafrechtlich, sobald Verstöße vorliegen.

Ein verbreitetes Missverständnis hält sich hartnäckig: Manche Geschäftsführer glauben, ab fünf, ab zehn oder ab zwanzig Mitarbeitenden komme das ArbSchG erst zum Tragen. Das ist falsch. Schwellenwerte gibt es nur für einzelne Pflichten, etwa die schriftliche Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ab elf Beschäftigten. Die Grundpflicht zum Arbeitsschutz greift dagegen ab der ersten Beschäftigung. Wer also einen Minijobber im Onlineshop sitzen hat, ist Arbeitgeber im Sinne des ArbSchG.

Die sieben Grundpflichten auf einen Blick

Sieben Grundpflichten zwischen § 3 und § 13 ArbSchG bilden den harten Kern jedes Betriebsaudits

Das ArbSchG bündelt die Arbeitgeberpflichten in den Paragrafen 3 bis 15. Sieben davon bilden den harten Kern, an dem in jedem Betriebsaudit zuerst angesetzt wird.

Pflicht Rechtsgrundlage Was konkret zu tun ist Maßnahmen festlegen und finanzieren § 3 ArbSchG Erforderliche Schutzmaßnahmen ergreifen, Wirksamkeit überprüfen, Kosten tragen Allgemeine Grundsätze beachten § 4 ArbSchG Gefahren an der Quelle bekämpfen, Stand der Technik einhalten, kollektive vor individuellen Maßnahmen Gefährdungsbeurteilung erstellen § 5 ArbSchG Gefahren ermitteln, bewerten, Maßnahmen ableiten Beurteilung dokumentieren § 6 ArbSchG Schriftform ab elf Beschäftigten Beschäftigte unterweisen § 12 ArbSchG Vor Aufnahme der Tätigkeit, danach mindestens jährlich, sprachlich verständlich Pflichten organisieren § 13 ArbSchG Verantwortliche benennen, schriftlich übertragen Erste Hilfe und Notfälle vorhalten § 10 ArbSchG Notrufketten, Ersthelfer, Brandschutzhelfer, Evakuierungspläne

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) betont in ihren Praxisleitfäden, dass diese sieben Pflichten unteilbar zusammengehören. Wer die Gefährdungsbeurteilung verschriftlicht, aber die Unterweisung schleifen lässt, hat die Hausaufgaben formal, nicht aber inhaltlich erledigt.

Gefährdungsbeurteilung: Pflicht Nummer eins (§ 5 ArbSchG)

§ 5 ArbSchG verlangt für jeden Arbeitsplatz eine systematische Bewertung der Gefährdungen

Die Gefährdungsbeurteilung ist das Herzstück des betrieblichen Arbeitsschutzes. Geschäftsführer müssen jeden Arbeitsplatz systematisch nach potenziellen Gefahrenquellen durchforsten. Das gilt für den Schreibtisch im Großraumbüro genauso wie für die Fräsmaschine in der Werkstatt. § 5 ArbSchG benennt acht typische Gefährdungsfaktoren, von der Arbeitsstätte über physische und chemische Einwirkungen bis hin zu psychischen Belastungen.

Letzteres ist nach der ArbSchG-Novelle 2013 ausdrücklich in den Gesetzestext gewandert und stellt vor allem Dienstleistungsbetriebe vor Probleme: Wie misst man Stress objektiv? Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) liefert hier mit ihren Handlungshilfen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung praxistaugliche Vorlagen, die sich an die Betriebsgröße anpassen lassen.

Die abgeleiteten Maßnahmen folgen dem TOP-Prinzip: erst technische, dann organisatorische, zuletzt persönliche Schutzmaßnahmen. Eine Maschinenverkleidung schlägt eine Betriebsanweisung, und beides schlägt die Pflicht zum Tragen einer Schutzbrille. Begründung: Technische Schutzmaßnahmen wirken unabhängig vom Verhalten des Beschäftigten und scheitern nicht an Müdigkeit, Ablenkung oder Nachlässigkeit.

Eine starre Aktualisierungsfrist fehlt im Gesetz. Die Beurteilung muss aber auf dem neuesten Stand sein, was die DGUV im Regelwerk konkretisiert: bei Änderung von Arbeitsverfahren, nach Unfällen oder Beinaheunfällen, bei Einführung neuer Arbeitsmittel, nach Erkenntnissen aus arbeitsmedizinischer Vorsorge und in regelmäßigen Abständen. Etablierte Praxis sind jährliche Reviews mit anlassbezogenen Updates.

Unterweisung, Erste Hilfe, Notfallorganisation

Brandschutzhelfer in der Regel fünf Prozent der Belegschaft, vorgegeben in ASR A2.2

Die Unterweisung nach § 12 ArbSchG erfolgt vor Aufnahme der Tätigkeit und mindestens einmal jährlich. Inhaltlich gehören die spezifischen Gefährdungen am Arbeitsplatz dazu, die Schutzmaßnahmen, das richtige Verhalten im Notfall und die Erste Hilfe. Wichtig: Die Unterweisung muss sprachlich verständlich sein. Bei fremdsprachigen Beschäftigten gehören Übersetzungen oder bildbasierte Materialien dazu. Eine Unterweisung in Deutsch an einen Mitarbeiter, der kaum Deutsch spricht, gilt rechtlich als nicht erfolgt.

Erste Hilfe und Notfallorganisation regelt § 10 ArbSchG. Konkret heißt das: ausgebildete Ersthelfer im erforderlichen Verhältnis zur Belegschaft, Brandschutzhelfer (in der Regel fünf Prozent der Belegschaft nach ASR A2.2), gut sichtbare Notrufnummern, Fluchtwege, Evakuierungspläne. Die Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW) weist Unternehmer ausdrücklich darauf hin, dass auch geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Zeitarbeiter mitgezählt werden.

Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung

Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt bilden das ASiG-Tandem aus den §§ 2 und 5

Das ArbSchG legt nur den Rahmen. Konkret bestimmt das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), wer Geschäftsführern fachlich zur Seite zu stehen hat. § 5 ASiG verpflichtet jeden Arbeitgeber, Fachkräfte für Arbeitssicherheit schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 ASiG aufgezählten Aufgaben zu übertragen. § 2 ASiG verlangt parallel die Bestellung eines Betriebsarztes. Beide Pflichten greifen unabhängig von der Betriebsgröße ab dem ersten Beschäftigten, der genaue Umfang variiert allerdings nach Branche und Mitarbeiterzahl. Der genaue Wortlaut ist in § 5 Arbeitssicherheitsgesetz nachzulesen.

In Kleinbetrieben bis 20 Beschäftigte (seit der Novelle der DGUV Vorschrift 2 im November 2024, vorher: bis 10) reicht ein Unternehmermodell mit Grundseminar und anlassbezogener Beratung. Mittlere und größere Betriebe brauchen eine kontinuierliche Regelbetreuung mit Einsatzzeiten in Stunden pro Beschäftigtem und Jahr.

Wer als KMU die Einsatzzeiten nicht selbst ermitteln möchte oder im eigenen Hause keine entsprechend qualifizierte Fachkraft vorhält, bezieht die Leistung üblicherweise extern. In der Praxis übernimmt das eine sicherheitstechnische Betreuung durch einen spezialisierten Dienstleister, der die Bestellung schriftlich annimmt und die Berichtspflichten nach § 5 DGUV Vorschrift 2 abdeckt.

Welche Aufgaben dabei genau zu erledigen sind und in welchem Umfang, regelt die DGUV Vorschrift 2 in ihrer aktuellen Fassung. Die Vorschrift unterscheidet zwischen Grundbetreuung (Pflicht in jedem Betrieb) und betriebsspezifischem Anteil (abhängig von der Gefährdungslage) und liefert detaillierte Einsatzzeit-Tabellen, an die sich Unternehmer sklavisch halten sollten.

Eine eigene Position ist hier angebracht: Die Bestellung der Fachkraft ist kein lästiges Bürokratiehindernis, sondern der einzige Weg, die persönliche Haftung des Geschäftsführers auf eine zweite Schulter zu verlagern. Wer keine Fachkraft bestellt, steht im Schadensfall allein da.

Dokumentation: Was schriftlich vorliegen muss

Schriftform ab elf Beschäftigten Pflicht, in der Praxis bei jeder Betriebsgröße Standard

§ 6 ArbSchG schreibt die schriftliche Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ab elf Beschäftigten vor. In der Praxis ist die Schriftform aber auch bei kleineren Betrieben dringend zu empfehlen, nicht wegen des Gesetzes, sondern wegen der Beweislast bei Behördenkontrollen und im Schadensfall.

Zur Dokumentationspflicht gehören die Gefährdungsbeurteilung selbst, die abgeleiteten Maßnahmen, die Unterweisungsnachweise, die Bestellungsurkunden für Fachkraft und Betriebsarzt, die Erste-Hilfe-Organisation, das Verbandbuch (bei Erste-Hilfe-Leistungen), die schriftliche Pflichtenübertragung nach § 13 ArbSchG und die Berichte aus arbeitsmedizinischer Vorsorge.

Das Gesetz schweigt zum Format. Eine Excel-Tabelle ist also genauso zulässig wie ein dediziertes Arbeitsschutz-Managementsystem. Entscheidend ist allein die Nachvollziehbarkeit für Dritte.

Pflichten delegieren: Was beim Geschäftsführer bleibt (§ 13 ArbSchG)

Delegation verteilt Aufgaben, die Letztverantwortung bleibt nach § 13 ArbSchG beim Geschäftsführer

Die Pflichtenübertragung nach § 13 Abs. 2 ArbSchG ist für die Praxis hochrelevant. Geschäftsführer können bestimmte Aufgaben schriftlich auf zuverlässige und fachkundige Personen übertragen, etwa auf Abteilungsleiter, Werkleiter oder Sicherheitsbeauftragte. Diese Personen werden dadurch arbeitsschutzrechtlich verantwortlich und haften selbst.

Vier Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Die ausgewählte Person muss fachkundig und zuverlässig sein. Die Übertragung erfolgt schriftlich mit klarer Aufgabenbeschreibung. Entscheidungsbefugnis und ein angemessenes Budget müssen mitgegeben werden. Die übernehmende Person muss zustimmen, was nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg vom 17. November 2017 (Az. 2 Sa 868/17) inzwischen ausdrücklich gefordert wird.

Was die Delegation nicht leistet: keine Entbindung des Geschäftsführers von seiner Letztverantwortung. Auswahlverschulden, Aufsichtsverschulden und Organisationsverschulden bleiben auch nach perfekter Delegation beim Geschäftsführer hängen. Im Klartext: Versagt die delegierte Person, weil sie ungeeignet war oder nicht ausreichend kontrolliert wurde, haftet der Chef weiter mit.

Lesetipp: Compliance im Unternehmen: Der vollständige Leitfaden für Geschäftsführer und Entscheider

Sanktionen: Was Verstöße kosten

Bis 30.000 Euro Bußgeld nach § 25 ArbSchG, Freiheitsstrafe bis ein Jahr nach § 26

Die Sanktionsarchitektur des ArbSchG ist in den §§ 25 und 26 geregelt und zweistufig aufgebaut.

Verstoßart Sanktion Rechtsgrundlage Zuwiderhandlung gegen Rechtsverordnungen (z. B. ArbStättV, BetrSichV) Bußgeld bis 5.000 Euro § 25 Abs. 1 Nr. 1 ArbSchG Zuwiderhandlung des Beschäftigten gegen behördliche Anordnung Bußgeld bis 5.000 Euro § 25 Abs. 1 Nr. 2b ArbSchG Zuwiderhandlung des Arbeitgebers gegen behördliche Anordnung Bußgeld bis 30.000 Euro § 25 Abs. 1 Nr. 2a ArbSchG Beharrliche Wiederholung oder vorsätzliche Gefährdung von Leben und Gesundheit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 1 Jahr § 26 ArbSchG



In der Praxis kommen weitere Sanktionsebenen hinzu. Die Berufsgenossenschaften können ihren Beitragsbescheid erhöhen, der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) veröffentlicht regelmäßig Bußgeld-Orientierungswerte, und im Schadensfall greift die zivilrechtliche Haftung gegenüber dem Geschäftsführer persönlich. Strafrechtlich relevant wird das ArbSchG vor allem dann, sobald ein Arbeitnehmer schwer verletzt wird oder zu Tode kommt. Fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung nach den §§ 222, 229 StGB stehen dann im Raum, mit Strafrahmen bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Die Geldbußen mögen vergleichsweise niedrig wirken. Die wirklich teure Sanktion ist die persönliche Haftung der Geschäftsführung. Versicherungen springen für vorsätzliche Verstöße nicht ein, und Manager-Haftpflicht-Policen (D&O) lassen sich im Arbeitsschutz selten in Gänze auf den Arbeitgeber zurückwälzen.

Die meisten Arbeitsschutz-Themen kommen in Geschäftsführer-Köpfen erst dann an, sobald der erste Unfall passiert. Das ist genau die falsche Reihenfolge. Eine saubere Gefährdungsbeurteilung mit drei Stunden Aufwand pro Jahr kostet so viel wie ein einziges Bußgeld nach § 25 Abs. 1 Nr. 2a ArbSchG schon im Mittelfeld der Bemessungsskala. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Pragmatische Checkliste für KMU

Fünfzehn Pflichten sortiert nach Frequenz von einmalig bis anlassbezogen

Geschäftsführer in kleineren und mittleren Unternehmen verlieren beim ArbSchG-Audit oft den Überblick. Die folgende Aufstellung sortiert die typischen Pflichten nach Frequenz und gibt Orientierung, was wann zu erledigen ist. Diese Übersicht ersetzt keine Beratung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, taugt aber als Selbsttest vor dem ersten Anruf bei einem externen Dienstleister.

Frequenz Aufgabe Rechtsgrundlage Einmalig bei Gründung Fachkraft für Arbeitssicherheit schriftlich bestellen § 5 ASiG Einmalig bei Gründung Betriebsarzt schriftlich bestellen § 2 ASiG Einmalig bei Gründung Erste Gefährdungsbeurteilung erstellen § 5 ArbSchG Einmalig bei Gründung Ersthelfer und Brandschutzhelfer ausbilden lassen § 10 ArbSchG Einmalig bei Gründung Pflichtenübertragung an Führungskräfte schriftlich regeln § 13 ArbSchG Vor Tätigkeitsaufnahme Unterweisung neuer Mitarbeiter § 12 ArbSchG Quartalsweise Begehung der Arbeitsplätze durch die Fachkraft DGUV Vorschrift 2 Quartalsweise Verbandbuch und Erste-Hilfe-Kästen prüfen ASR A4.3 Jährlich Wiederholungsunterweisung aller Beschäftigten § 12 ArbSchG Jährlich Schriftliche Berichte von Fachkraft und Betriebsarzt § 5 DGUV Vorschrift 2 Jährlich Review der Gefährdungsbeurteilung § 5 ArbSchG Alle zwei bis drei Jahre Auffrischung der Erste-Hilfe-Ausbildung DGUV Information 204-007 Anlassbezogen Beinaheunfälle dokumentieren und auswerten § 5 ArbSchG Anlassbezogen Neue Beurteilung bei Arbeitsmitteln oder Verfahren § 5 ArbSchG Anlassbezogen Anpassung bei Schwangerschaft, Jugendlichen, Schwerbehinderten MuSchG, JArbSchG, SGB IX

Glossar

Fünfzehn Begriffe aus ArbSchG, ASiG und DGUV-Regelwerk übersichtlich gesammelt

ArbSchG — Arbeitsschutzgesetz, zentrale Rechtsgrundlage für Arbeitsschutz in Deutschland seit 1996.

ASiG — Arbeitssicherheitsgesetz, regelt Bestellung und Aufgaben von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit.

BAuA — Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ressortforschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

DGUV — Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.

DGUV Vorschrift 2 — Unfallverhütungsvorschrift zur sicherheitstechnischen und betriebsärztlichen Betreuung, in der Fassung November 2024.

Fachkraft für Arbeitssicherheit (SiFa) — Sicherheitsingenieur, Sicherheitstechniker oder Sicherheitsmeister mit Ausbildung nach § 7 ASiG.

Gefährdungsbeurteilung — Systematische Ermittlung und Bewertung von Gefahren am Arbeitsplatz nach § 5 ArbSchG, Grundlage aller Arbeitsschutzmaßnahmen.

Grundbetreuung — Pflicht-Mindestumfang an betriebsärztlicher und sicherheitstechnischer Betreuung in Stunden pro Beschäftigtem und Jahr, festgelegt in DGUV Vorschrift 2.

LASI — Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, höchstes fachliches Gremium der Bundesländer unterhalb der Ministerien.

Pflichtenübertragung — Schriftliche Delegation von Arbeitsschutz-Aufgaben nach § 13 ArbSchG an fachkundige Personen.

Sicherheitstechnische Betreuung — Externe oder interne Wahrnehmung der Aufgaben einer Fachkraft für Arbeitssicherheit nach den §§ 5 und 6 ASiG.

TOP-Prinzip — Rangfolge der Schutzmaßnahmen: technisch vor organisatorisch vor persönlich.

Unterweisung — Pflichtinformation der Beschäftigten über Gefährdungen und Schutzmaßnahmen nach § 12 ArbSchG, mindestens jährlich.

Unternehmermodell — Vereinfachtes Betreuungsmodell für Kleinbetriebe bis 20 Beschäftigte mit Grundseminar und anlassbezogener Beratung.

Arbeitsschutz vs. Arbeitssicherheit — Arbeitsschutz ist der Oberbegriff aller Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und Arbeitskraft. Arbeitssicherheit beschreibt den engeren Teilbereich, der sich auf die Verhinderung von Arbeitsunfällen konzentriert.

FAQ

Vier häufige Suchanfragen zum Arbeitsschutzgesetz, direkt aus dem Google-PAA-Pool

Was regelt das Arbeitsschutzgesetz? Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) regelt die grundlegenden Pflichten von Arbeitgebern zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten am Arbeitsplatz. Es schreibt unter anderem die Gefährdungsbeurteilung, die Unterweisung, die Notfallorganisation, die Pflichtenübertragung und die Sanktionen bei Verstößen fest. Das ArbSchG gilt seit 1996 und setzt die EU-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG in deutsches Recht um. Wer ist im Betrieb für den Arbeitsschutz verantwortlich? Die Letztverantwortung liegt nach § 13 ArbSchG beim Arbeitgeber, in Kapitalgesellschaften also beim Geschäftsführer oder Vorstand. Aufgaben können schriftlich an fachkundige und zuverlässige Personen wie Abteilungsleiter, Werkleiter oder Sicherheitsbeauftragte übertragen werden. Die Letztverantwortung verbleibt allerdings auch nach perfekter Delegation beim Arbeitgeber. Wie oft müssen Sie die Gefährdungsbeurteilung aktualisieren? Das Gesetz nennt keine starre Frist. Die Gefährdungsbeurteilung muss aber laut DGUV-Vorgaben auf dem neuesten Stand sein. Anlässe für eine Aktualisierung sind insbesondere die Einführung neuer Arbeitsmittel oder Arbeitsverfahren, Unfälle und Beinaheunfälle, neue Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischer Vorsorge sowie organisatorische Änderungen. In der Praxis hat sich ein jährliches Review mit anlassbezogenen Updates etabliert. Ab wann müssen Sie eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellen? Die Pflicht zur Bestellung einer Fachkraft für Arbeitssicherheit nach § 5 ASiG greift ab dem ersten Beschäftigten. Der Umfang der Betreuung richtet sich nach Branche und Mitarbeiterzahl. Für Kleinbetriebe bis 20 Beschäftigte (seit der DGUV-V2-Novelle 2024) reicht das Unternehmermodell mit Grundseminar und anlassbezogener Beratung. Größere Betriebe brauchen eine kontinuierliche Regelbetreuung mit festen Einsatzzeiten.

Quellen

Primärquellen aus Gesetzestexten, DGUV-Regelwerk und Bundesbehörden

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), zuletzt geändert 16.09.2022, gesetze-im-internet.de/arbschg/

Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), § 5, gesetze-im-internet.de/asig/__5.html

DGUV Vorschrift 2 „Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sowie Fachkräfte für Arbeitssicherheit“, Fassung November 2024, publikationen.dguv.de

DGUV Regel 100-002, Konkretisierung der DGUV Vorschrift 2

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Praxisleitfäden

Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW), Unternehmerpflichten

Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI), Bußgeld-Orientierungswerte

LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 17.11.2017, Az. 2 Sa 868/17