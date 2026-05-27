Samsung hat den größten Streik der Konzerngeschichte abgewendet. Am 27. Mai 2026 stimmten 74 Prozent der teilnehmenden Gewerkschaftsmitglieder dem Bonus-Deal zu, der eine Woche zuvor mit der südkoreanischen Regierung als Vermittler ausgehandelt worden war. Der geplante 18-tägige Generalstreik vom 21. Mai bis 7. Juni ist damit Vergangenheit. Im Zentrum der Einigung: ein Sonderbonus für die Halbleitersparte, der die Branche neu kalibriert.

Den entscheidenden Schub liefert der KI-Boom. Samsung verdiente im ersten Quartal 2026 rund 57 Billionen Won an operativem Gewinn, also das Achtfache des Vorjahresquartals. 94 Prozent davon stammten aus der Halbleiterabteilung Device Solutions. Diese Konzentration der Gewinne hatte die National Samsung Electronics Union, die rund 48.000 Beschäftigte vertritt, an den Verhandlungstisch getrieben.

Das Wichtigste in Kürze

74 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder ratifizieren den Deal am 27. Mai 2026.

6,2 Prozent Lohnerhöhung über alle Sparten plus 10,5 Prozent Anteil am Halbleiter-Operating-Profit als Bonus.

Durchschnitt pro Halbleiter-Beschäftigtem: rund 509 Millionen Won, etwa 291.000 Euro für 2026.

Bonus läuft zehn Jahre, vollständig in Aktien, mit Lock-up-Tranchen über ein und zwei Jahre.

Was steht im Bonus-Deal?

Samsung zahlt ab 2026 Sonderboni aus der Halbleiter-Sparte: 10,5 Prozent des operativen Gewinns in Aktien, ohne Gehaltsdeckelung, gestaffelt über drei Jahre

Samsung schüttet künftig 10,5 Prozent des operativen Halbleiter-Gewinns als Sonderbonus aus. Die bisherige Deckelung bei 50 Prozent des Jahresgehalts fällt weg. Die Auszahlung erfolgt in Aktien, ein Drittel sofort verkäuflich, je ein weiteres Drittel nach einem und zwei Jahren.

Der Bonus ist an Performance-Ziele gekoppelt: 200 Billionen Won jährliches Operating Profit von 2026 bis 2028, danach 100 Billionen Won bis 2035. Wer im Memory-Geschäft arbeitet, erhält rund 40 Prozent des Pools, die Logic- und Foundry-Sparte teilen sich die übrigen 60 Prozent. Bloomberg rechnet das Gesamtvolumen auf rund 40 Billionen Won hoch, umgerechnet 26,6 Milliarden US-Dollar.

Warum konnten 74 Prozent der Beschäftigten dem Kompromiss zustimmen?

Gewerkschaft erhält 10,5 Prozent des Operating Profits statt geforderten 15 Prozent. Zustimmung durch Bonus-Cap-Aufhebung und Aktienkomponente

Die ursprüngliche Forderung lag bei 15 Prozent des Operating Profits. Die Gewerkschaft hat also nicht das volle Paket bekommen. Trotzdem fiel die Zustimmung deutlich aus, weil drei Argumente in der Diskussion gewichtig waren. Erstens die Aufhebung der 50-Prozent-Bonus-Cap, die als historischer Bruch gilt.

Zweitens die Aktienkomponente, die bei einer steigenden Samsung-Aktie zusätzlichen Aufschwung verspricht.

Drittens das Vermeiden eines Streiks, der laut südkoreanischer Zentralbank das nationale Wirtschaftswachstum um rund 0,5 Prozentpunkte gekostet hätte. Samsung steht für 12,5 Prozent der südkoreanischen Wirtschaftsleistung.

Was bedeutet das für deutsche Halbleiter-Zulieferer?

Infineons Bonus-Ankündigung signalisiert Maschinenbauern wie Trumpf und ZEISS SMT stabiles HBM- und DDR5-Geschäft für KI-Server

Für Maschinenbauer wie Trumpf, ZEISS SMT und die Dresdner Cluster-Standorte rund um Infineon ist der Deal in zwei Hinsichten relevant.

Erstens als Nachfrage-Indikator. Wer 10,5 Prozent seines Halbleiter-Gewinns über zehn Jahre an Boni ausschüttet, plant nicht mit einer Marktdelle. Die HBM- und DDR5-Pipeline für KI-Server bleibt in den nächsten Jahren ausgelastet, mit positiven Folgen für Anlagenhersteller und EUV-Komponentenlieferanten.

Zweitens als Compute-Signal in Richtung deutscher Mittelständler, die in der DIHK-Konjunkturumfrage 2026 über Energie- und Rohstoffkosten klagen. Wenn Speicherchip-Kapazitäten stabil bleiben, sinkt zumindest dieser Risikoposten in der Lieferkette.

Wie verschärft das den globalen Talente-Wettbewerb?

Samsung erhöht Durchschnittsbonus auf 291.000 Euro, um mit SK Hynix konkurrieren zu können und Personalabwanderung zu stoppen

291.000 Euro Durchschnittsbonus setzen einen neuen Benchmark. SK Hynix hatte bereits in den Vormonaten dreifach höhere Boni gezahlt als Samsung, was zu einer Abwanderung von Samsung-Personal geführt hatte. Mit dem neuen Deal kehrt Samsung in den Wettbewerb zurück.

Für deutsche Halbleiter-Standorte ist das ein zweischneidiges Signal. Auf der einen Seite die Stabilisierung der globalen Lieferketten. Auf der anderen Seite ein international gesetzter Anker, an dem deutsche Engineering-Vergütungen in der Halbleiterausrüstung sich messen lassen müssen. Wer in Dresden, München oder Stuttgart Halbleiter-Spezialisten halten will, kann nicht mehr nur mit Standortargumenten überzeugen.

Der Samsung-Deal ist die ökonomische Übersetzung des KI-Booms in eine Lohnstruktur. Wer in der Halbleiter-Wertschöpfungskette arbeitet, wird 2026 zur Premium-Klasse des Arbeitsmarkts. Deutsche Mittelständler in der Chip-Ausrüstung sollten ihre Vergütungsstrukturen jetzt prüfen, bevor die Talente in Kalifornien, Seoul oder Hsinchu sitzen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Die Korea Enterprises Federation hat den Deal bereits kritisiert. Wirtschaftsprofessor Kim Dae-jong von der Sejong University warnt vor einer Vertiefung der Lohnungleichheit. Kleinere Halbleiterzulieferer könnten finanziell nicht mithalten. Das gleiche Argument lässt sich auf die deutsche Industrie übertragen, in der ein Massenentlassungs-Trend die Maschinenbau-Sparten ohnehin in eine Schere zwingt. Wer in der KI-relevanten Wertschöpfung arbeitet, profitiert. Wer in den Verbrennungs-, Mechanik- oder Standard-Industrieprozessen sitzt, verliert.

Samsung-Aktien sprangen nach Bekanntgabe der vorläufigen Einigung um 8,5 Prozent auf Rekordniveau. Der KOSPI 200 stieg parallel um 8,5 Prozent. Die heutige Ratifizierung dürfte die positive Aktienreaktion bestätigen.

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Quellen

Yonhap News Agency – Samsung union ratifies bonus deal – yna.co.kr – besucht am 27.05.2026

Investing.com – Samsung union workers approve wage deal with 74% support – investing.com/news/stock-market-news/samsung-union-workers-approve-wage-deal-with-74-support-shares-surge-4711092 – besucht am 27.05.2026

Bloomberg – Samsung Chip Workers to Get Average $340,000 Bonus in AI Boom – bloomberg.com/news/articles/2026-05-21/samsung-chip-workers-to-get-average-340-000-bonus-in-ai-boom – besucht am 27.05.2026

Reuters via Engadget – Samsung union suspends strike – engadget.com/2178315/samsung-union-strike-suspended-bonuses – besucht am 27.05.2026