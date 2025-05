9 SEO Trends 2025: von geplatzten KI-Träumen und klickstarken Videos 🦸🏼‍♂️

9 SEO Trends 2025: Simon Fogg und Sydney Go vom Semrush* Blog haben für uns in die Glaskugel geschaut. Man braucht nicht unbedingt ein Palantir, um die 9 SEO Trends aus dem Hut zu zaubern, auf die das Duo gekommen ist. Dass KI, Achtung, Bullshit Bingo Wort, ein „Gamechanger“ ist, das zeichnete sich schon Anfang letzten Jahres ab. Google möchte die besten Suchergebnisse liefern und so weiterhin die Herrschaftskrone verteidigen. Das IST kein neuer Trend.



KI-Bros wie ChatGPT liefern direkte Antworten auf alle Fragen dieser Welt. Kein Wunder also, dass „Zero-Klick-Suchen“ weiter zunehmen, und die Marketer betröppelt auf den sinkenden organischen Traffic schauen.



Bei dem was es alles zu berücksichtigen gilt, kann dem normalsterblichen Websitebetreiber nur der Kopf rauchen. Ein Schweizer Taschenmesser ist da leichter zu verstehen.



Doch heulen hilft nichts: Vorhang auf für die 9 SEO Trends nach Semrush*.

SEO Trends 2025: wenn das alles nur so einfach wäre, wie die Bedienung eines good old, 100% ki-freien Schweizer Taschenmessers.

KI-generierte Inhalte sind nicht mehr zu ignorieren

KI ist längst im Content-Marketing angekommen – und 2025 wird die Künstliche Intelligenz noch dominanter. Unternehmen setzen KI ein, um Inhalte in großer Menge und hoher Geschwindigkeit zu erstellen. Automatische Texterstellung spart Zeit und Ressourcen, doch es gibt einen Haken: Google bewertet nicht nur die Effizienz, sondern auch die Qualität.



Wer also glaubt, er könne einfach in kürzester Zeit KI-generierte Inhalte klopfen und die Konkurrenz links überholen, der denkt falsch.

Rein KI-generierte Texte ohne Mehrwert oder Einzigartigkeit werden nicht reichen, um in den Rankings zu bestehen. Google bevorzugt Inhalte, die Fachwissen, Tiefe und Relevanz zeigen. Wenn du einfach nur generierte Texte veröffentlichst, ohne sie mit echten Daten, Erfahrungswerten oder Analysen anzureichern, wirst du langfristig nicht mithalten können.

Was bedeutet das für deine SEO-Strategie? Nutze KI als Werkzeug, aber nicht als Ersatz für deine eigene Expertise. KI kann dir Rohentwürfe liefern, aber du musst den Inhalt verfeinern, personalisieren und mit echtem Wissen ergänzen. Strukturierte Daten und E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) werden wichtiger, um dich von reinen KI-Texten abzuheben.

KI ist kein Selbstläufer. Wenn du klug kombinierst – Mensch und Maschine – kann das klappen. Wer sich nur auf KI verlässt, produziert beliebige Inhalte, die Google ignoriert, und schmeisst Zeit und Geld aus dem Fenster.

Die Suchintention entscheidet über dein Ranking

Google interessiert sich nicht mehr für einfache Keywords – es geht darum, was Nutzer wirklich wissen wollen. Wenn dein Inhalt nicht exakt zur Suchintention passt, wirst du kaum Sichtbarkeit bekommen.

Es gibt vier Hauptarten der Suchintention:

Informational : Nutzer suchen Wissen („Wie funktioniert SEO?“).

: Nutzer suchen Wissen („Wie funktioniert SEO?“). Navigational : Sie wollen eine bestimmte Website („Semrush Login“).

: Sie wollen eine bestimmte Website („Semrush Login“). Transactional : Sie sind bereit zu kaufen („SEO-Agentur beauftragen“).

: Sie sind bereit zu kaufen („SEO-Agentur beauftragen“). Commercial Investigation: Sie vergleichen Optionen („Beste SEO-Tools 2025“).

Wenn du mit deinen Inhalten an der Intention vorbei schreibst, verlierst du Rankings und Nutzer. Also…

Semrush Search Intent

Dieses Video auf YouTube ansehen

Wer des Englischen mächtig ist, kann hier vertieft etwas über Search Intent lernen.

✅ Checkliste für bessere Suchintention-Optimierung:

✔ Analysiere die Top-Ergebnisse bei Google für dein Keyword

✔ Passe deinen Inhalt an die typische Suchintention an

✔ Nutze Fragen und Antworten für gezielte Nutzerbedürfnisse

✔ Optimiere Snippets und FAQ-Bereiche für schnelle Antworten

✔ Halte deine Inhalte aktuell und relevant

Hört sich vielleicht abgedroschen an, ist aber trotzdem wahr: Schreibe nicht für Google, sondern für Leser oder zukünftige Kunden. Und wenn du so ein SEO-Tool wie Semrush* eines ist nutzt dann gräme dich nicht, wenn dein toller, nutzwertiger Content erst einmal null Sichtbarkeit hat. Die SEO-Mühlen mahlen nämlich langsam.

Wir setzen Semrush* seit einigen Wochen ein. Die Software ist definitiv wie ein Schweizer Taschenmesser für SEO. Braucht e bisserl Geduld und Übung, bis man die Datenflut beherrscht, doch dann hast du ein Werkzeug an der Hand, mit dem du gute SEO-Taten vollbringen kannst.

Zero-Click-Suchen nehmen zu – bleib sichtbar

Immer mehr Suchanfragen enden, ohne dass Nutzer auf eine Website klicken. Google beantwortet Fragen direkt in den Suchergebnissen – mit Featured Snippets, Knowledge Panels oder „Weitere Fragen“-Boxen. Das spart Nutzern Zeit, ist aber für Webseitenbetreiber ziemlich frustrierend: Weniger Klicks bedeuten weniger Traffic. Hast du vielleicht ein Werbebudget?

Statt dich über den verlorenen Traffic zu ärgern, solltest du deine Inhalte so optimieren, dass du trotzdem sichtbar bleibst. Wenn du in den hervorgehobenen Bereichen auftauchst, stärkst du deine Marke und wirst zur ersten Anlaufstelle für Suchende. Klingt gut, ist aber in der Praxis schwierig, denn schließlich kannst du nicht nur an deiner Seite herumschrauben, sondern musst auch Geld verdienen.

✅ So optimierst du für Zero-Click-Suchen:

✔ Optimiere Inhalte für Featured Snippets (prägnante, direkte Antworten liefern)

✔ Verwende strukturierte Daten (Schema Markup hilft Google, deine Inhalte besser zu verstehen)

✔ Beantworte häufige Fragen gezielt in deinen Texten

✔ Optimiere für „People Also Ask“-Boxen (verwende Fragen als Überschriften)

✔ Stärke deine Marke, damit Nutzer trotzdem auf deine Seite wollen

Zero-Click-Suchen sind harte Realität. Über eine rein KI-getriebene Suchmaschine, mit um die Antwort herum drapierten Werbeanzeigen, haben wir noch gar nicht gesprochen.

Core Web Vitals und Nutzererfahrung sind entscheidend

Google bewertet nicht nur Inhalte, sondern auch die technische Performance und Nutzererfahrung einer Website. Langsame Ladezeiten, instabile Layouts oder verzögerte Interaktionen verschlechtern dein Ranking. Die Core Web Vitals sind dabei der Maßstab, an dem Google deine Seite misst.

Drei Kennzahlen stehen im Fokus:

Largest Contentful Paint (LCP): Wie schnell lädt der Hauptinhalt? (Optimal: unter 2,5 Sekunden)

Wie schnell lädt der Hauptinhalt? (Optimal: unter 2,5 Sekunden) First Input Delay (FID): Wie schnell reagiert die Seite auf erste Nutzereingaben? (Optimal: unter 100 Millisekunden)

Wie schnell reagiert die Seite auf erste Nutzereingaben? (Optimal: unter 100 Millisekunden) Cumulative Layout Shift (CLS): Bleibt das Layout stabil oder verschieben sich Elemente beim Laden? (Optimal: unter 0,1)

✅ So verbesserst du deine Core Web Vitals:

✔ Bilder und Videos optimieren (komprimieren, Lazy Loading nutzen)

✔ JavaScript und unnötige Code-Bausteine reduzieren

✔ Caching aktivieren und schnelle Hosting-Lösungen einsetzen

✔ Schriftarten lokal hosten, um Ladezeiten zu minimieren

✔ Mobile Performance priorisieren (Google bewertet Mobile-First)

Eine schnelle, stabile und nutzerfreundliche Website ist keine Kür, sondern Brot-und-Butter-Geschäft. Wer hier nicht optimiert, verliert Nutzer und Rankings. Eine weitere Baustelle also, die Zeit frisst und nie geschlossen wird.

Understanding performance with Core Web Vitals

Dieses Video auf YouTube ansehen Von Google persönlich kommt die fröhliche Core Web Vitals-Kunde.

E-A-T: Google prüft deine Glaubwürdigkeit

Google will nicht nur relevante Inhalte, sondern auch vertrauenswürdige und fachlich fundierte Informationen. Dafür nutzt die Suchmaschine das E-A-T-Prinzip: Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Wer in diesen Bereichen überzeugt, hat bessere Chancen auf Top-Rankings.

Was bedeutet das konkret?

Expertise : Sind deine Inhalte fachlich korrekt und gut recherchiert?

: Sind deine Inhalte fachlich korrekt und gut recherchiert? Autorität : Wird deine Website als seriöse Quelle anerkannt?

: Wird deine Website als seriöse Quelle anerkannt? Vertrauenswürdigkeit: Können Nutzer deinen Angaben und deiner Marke trauen?

✅ So stärkst du dein E-A-T:

✔ Autoren angeben – wer schreibt den Artikel und warum ist diese Person qualifiziert?

✔ Seriöse Quellen nutzen und Studien, Fachartikel oder offizielle Daten verlinken

✔ Positive Nutzerbewertungen und Erfahrungsberichte sammeln

✔ Hochwertige Backlinks von relevanten und vertrauenswürdigen Seiten aufbauen

✔ Klare Impressums- und Kontaktangaben für Transparenz bereitstellen

Google will sehen, dass echte Experten hinter den Inhalten stehen. Wer anonym und ohne fundierte Quellen arbeitet, wird es schwer haben, langfristig sichtbar zu bleiben. Ich kann hier also nicht so tun, als wäre ich ein SEO-Mann der ersten Stunde. Von meinem biblischen Alter her könnte ich das zwar sein, aber wo bitteschön ist meine „Track Record“? Deshalb kuratiere ich lediglich, was wahre Experten wie die SEMrushler predigen.

Sprachsuche verändert SEO nachhaltig

„Hey Google, wie optimiere ich meine Website für Sprachsuche?“ – Genau so suchen immer mehr Nutzer. Statt kurze Stichwörter einzugeben, formulieren sie ganze Fragen. Sprachassistenten wie Alexa, Siri und Google Assistant setzen auf direkte, verständliche Antworten. Wer hier nicht optimiert, verliert Sichtbarkeit.

Was macht Sprachsuchen anders?

Längere, natürlichere Suchanfragen : Statt „SEO-Trends 2025“ eher „Welche SEO-Trends sind 2025 wichtig?“

: Statt „SEO-Trends 2025“ eher „Welche SEO-Trends sind 2025 wichtig?“ Fragen dominieren : Nutzer wollen konkrete Antworten, keine allgemeinen Infos.

: Nutzer wollen konkrete Antworten, keine allgemeinen Infos. Nur eine Antwort zählt: Google gibt meist nur eine Sprachsuche-optimierte Antwort aus.

✅ So optimierst du für Sprachsuche:

✔ Verwende natürliche, gesprochene Sprache in deinen Texten

✔ Formuliere klare Fragen als Zwischenüberschriften und beantworte sie direkt darunter

✔ Optimiere für Featured Snippets – Sprachassistenten ziehen oft Inhalte von dort

✔ Nutze strukturierte Daten (Schema Markup), um Google die Interpretation deiner Inhalte zu erleichtern

✔ Setze auf lokale SEO – viele Sprachsuchen sind ortsbezogen

Schluck, das wäre also auch noch zu tun. Zum Glück läuft bei und das Business ja auf Autopilot, und wir müssen am Ende des Monats nur noch das Geld einsammeln. Nein im Ernst, wer soll denn das alles auf dem Schirm haben und umsetzen?

Lokale SEO wird für Unternehmen unverzichtbar

Wer nach einem Restaurant, einer Werkstatt oder einer Agentur sucht, tut das oft mit einer lokalen Suchanfrage. „Beste SEO-Agentur in Hamburg“ oder „Italienisches Restaurant in meiner Nähe“ sind typische Suchanfragen, die Google gezielt mit lokalen Ergebnissen beantwortet. Wer hier nicht sichtbar ist, verliert Kunden – ganz einfach.

Warum ist lokale SEO so wichtig?

Mobile Suchen dominieren : Viele Nutzer suchen unterwegs nach lokalen Angeboten.

: Viele Nutzer suchen unterwegs nach lokalen Angeboten. Google Maps ist der neue Marktplatz : Viele entscheiden sich direkt für einen Anbieter, ohne die Website zu besuchen.

: Viele entscheiden sich direkt für einen Anbieter, ohne die Website zu besuchen. Bewertungen beeinflussen Entscheidungen: Gute Rezensionen sorgen für Vertrauen und bessere Rankings.

✅ So verbesserst du deine lokale Sichtbarkeit:

✔ Google-Business-Profil vollständig ausfüllen und aktuell halten

✔ Bewertungen sammeln und aktiv auf Rezensionen reagieren

✔ Lokale Keywords in Titel, Meta-Beschreibungen und Content einbauen

✔ Konsistente NAP-Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) auf allen Plattformen sicherstellen

✔ Backlinks und Erwähnungen von lokalen Partnern und Verzeichnissen aufbauen

Wer lokal erfolgreich sein will, muss präsent sein. Ein aktuelles Business Profil ist das eine, Leistungsseiten mit Lokalbezug das andere, und an Google Ads kommt das lokale Business kaum herum, denn da wo es wirtschaftlich interessant wird, tobt der Werbebär. Ein Großteil des so genannten organischen Suchvolumens schluckt die Werbung weg, oder das Google Business Widget. Denn wisse, dass Google seinen Nutzern und dem eigenen Geldbeutel dient, und nicht dir

Video-Content wird für SEO immer wichtiger

Videos dominieren das Internet – und Google und die Menschen da draußen stehen auf Bewegtbilder. Seiten mit eingebetteten Videos haben längere Verweildauern, mehr Interaktionen und bessere Rankings. YouTube ist längst die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, und viele Suchanfragen liefern mittlerweile Video-Snippets direkt in den Google-Ergebnissen.

Warum ist Video-Content unverzichtbar?

Höhere Nutzerbindung : Menschen schauen lieber ein kurzes Video, als lange Texte zu lesen. Wer liest schon noch, schnüff…

: Menschen schauen lieber ein kurzes Video, als lange Texte zu lesen. Wer liest schon noch, schnüff… Bessere Sichtbarkeit in den Suchergebnissen : Google bevorzugt Seiten mit relevanten Videos.

: Google bevorzugt Seiten mit relevanten Videos. Mehr Traffic über YouTube: Ein gut optimierter YouTube-Kanal kann zusätzlich Besucher auf deine Website lenken.

✅ So optimierst du Video-Content für SEO:

✔ Videos direkt in deine Website einbinden (am besten zu passenden Blogartikeln)

✔ YouTube-SEO beachten: Titel, Beschreibung und Tags mit relevanten Keywords versehen

✔ Transkripte bereitstellen – Google kann Text besser analysieren als reines Video

✔ Strukturierte Daten (Schema Markup) nutzen, um Video-Snippets zu erleichtern

✔ Short-Form-Videos (YouTube Shorts, Instagram Reels) für mehr Reichweite testen

Ne Menge Textarbeit, und on top jetzt auch noch Videos produzieren? Jeder Bodenleger braucht also noch eine Zusatzausbildung als Video Content Creator? Yeah, baby.

SEO ohne Datenanalyse ist wie Autofahren ohne Navi. Obwohl, wer das hinbekommt, hat echten Orientierungssinn, aber das nur nebenbei bemerkt. Im SEO-Realm weißt du ohne klare Kennzahlen nicht, welche Inhalte funktionieren, wo du Traffic verlierst oder welche Optimierungen wirklich nötig sind.

Warum ist Datenanalyse kein nice-to-have?

SEO-Strategien lassen sich gezielt optimieren , statt nur blind Änderungen vorzunehmen.

, statt nur blind Änderungen vorzunehmen. Nutzerverhalten wird messbar – du erkennst, welche Inhalte gut performen und wo es hakt.

– du erkennst, welche Inhalte gut performen und wo es hakt. Frühzeitige Erkennung von Ranking-Verlusten hilft, schnell zu reagieren.

✅ So nutzt du Datenanalyse effektiv für SEO:

✔ Google Analytics und Google Search Console regelmäßig auswerten

✔ Klickrate (CTR), Verweildauer und Absprungraten als Kernmetriken beobachten

✔ Ranking-Entwicklung für wichtige Keywords tracken

✔ Heatmaps und Session-Recordings nutzen, um das Nutzerverhalten zu verstehen

✔ A/B-Tests durchführen, um Änderungen gezielt zu validieren

Ohne verlässliche Datengrundlage kann deine Arbeit am SEO-Content-Weinberg keinen guten 2025er Trafficjahrgang einfahren.

SEO Trends 2025: Und nun?

SEO ist so eine komplexe und zeitraubende „Kunstform“, dass nur der Plätze an der Sonne erklimmen und auch halten kann, der die entsprechenden Ressourcen hat. Selbst wenn du alle SEO-Ninja-Moves machst, brauchst du immer noch zusätzlich ein Werbebudget, um genügend vom Traffickuchen abzukriegen. Wie oben schon gesagt: Heulen bringt nichts, nur machen.

