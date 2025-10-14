Ray Kurzweil – Smartphone im Kopf „Wir werden mit der KI verschmelzen“

Der Zukunftsforscher, Erfinder und Autor Ray Kurzweil zeigte sich einmal mehr als Optimist in Sachen technologischer Fortschritt. Bei der Verleihung des Robert A. Muh Alumni Award am MIT sprach der 77-Jährige über Künstliche Intelligenz, die Zukunft der Medizin – und darüber, warum wir seiner Meinung nach schon bald länger leben werden, als wir uns heute vorstellen können.

Kurzweil erhielt die Auszeichnung für „außergewöhnliche Beiträge“ in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Der Preis wurde von Robert A. Muh und seiner Frau Berit gestiftet. Beide waren bei der Verleihung anwesend, ebenso wie ihre Tochter Carrie Muh.

KI Verschmelzung Smartphone

Seine Festrede mit dem Titel „Reinventing Intelligence“ hielt Kurzweil im Thomas Tull Concert Hall des neu eröffneten Edward and Joyce Linde Music Building auf dem MIT-Campus.

„Die Fortschritte beschleunigen sich exponentiell“

Kurzweil warnte davor, technologische Entwicklungen in linearen Bahnen zu denken. „Menschen unterschätzen, wie schnell sich Fortschritt beschleunigt“, sagte er. Rechne man diese exponentielle Entwicklung hoch, stünden uns „unglaubliche Durchbrüche“ in den nächsten zwei Jahrzehnten bevor – vor allem in Medizin, Langlebigkeit und KI.

Besonders die Medizin werde sich durch Künstliche Intelligenz revolutionieren: „Klinische Studien werden bald digital simuliert“, so Kurzweil. Er spricht von einer kommenden „Longevity Escape Velocity“ – dem Punkt, an dem die Wissenschaft das Altern quasi überholt. „Ab etwa 2032 gewinnen wir für jedes gelebte Jahr ein Jahr Lebenszeit zurück“, erklärte er. „Und bald danach mehr als ein Jahr pro Jahr – so, als würden wir in der Zeit zurückreisen, zumindest was unsere Gesundheit betrifft.“

Vom Kindheits-Erfinder zum Visionär

Kurzweil blickte in seiner Rede auch auf seine Kindheit zurück. Seine Eltern flohen vor den Nazis in die USA – ein Neuanfang, der ihn prägte. „Meine Eltern haben mir beigebracht, dass Ideen die Welt verändern können“, sagte er. Schon mit sieben Jahren habe er beschlossen, Erfinder zu werden.

Seine Mutter habe ihm stets Vertrauen gegeben: „Ich erzählte ihr von meinen verrücktesten Ideen – und sie glaubte mir. Das gab mir das Selbstvertrauen, das ich gebraucht habe.“

Als MIT-Student studierte Kurzweil Computerwissenschaften und Literatur – eine Kombination, die seine spätere Karriere prägte. Zu seinen Erfindungen zählen frühe Lesegeräte für Blinde, Sprach- und Texterkennung sowie Musiksynthesizer.

„Menschen und Maschinen werden eins“

In seinen Prognosen bleibt Kurzweil seiner Linie treu: Er sieht die Zukunft in der Verschmelzung von Mensch und Maschine.

„In den 2030er-Jahren werden Roboter in Molekülgröße unser Gehirn über die Kapillaren erreichen und es direkt mit der Cloud verbinden“, sagte er. „Das wird sein, als hätten wir ein Smartphone im Kopf.“

Spätestens 2045, so seine Prognose, sei die vollständige Verschmelzung von Mensch und KI erreicht – die Singularität. „Dann wird unsere Intelligenz nicht länger begrenzt sein, sondern sich millionenfach erweitern.“

Zwischen Chancen und Risiken

Trotz aller Euphorie verkennt Kurzweil die Risiken nicht. Technologie sei „immer ein zweischneidiges Schwert“. Eine Drohne könne Medikamente liefern – oder Waffen. „Die Bedrohungen durch KI sind real und müssen ernst genommen werden“, sagte er. „Aber wir haben eine moralische Verpflichtung, die Chancen zu nutzen und die Risiken zu beherrschen. Wir sind nicht dazu verdammt, zu scheitern.“

Fazit

Ray Kurzweil bleibt seiner Mission treu: Er sieht in Technologie den Schlüssel für eine bessere, längere und intelligentere Zukunft. Seine Botschaft: Angst ist kein guter Ratgeber – wer die Zukunft gestalten will, braucht Mut, Neugier und ein wenig kindliche Fantasie.

Quelle: MIT News – Ray Kurzweil ’70 reinforces his optimism in tech progress