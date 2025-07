Sie wollen bei Google nach oben? Dann lassen Sie mal die Profis ran. performanceLiebe zeigt, wie echter Linkaufbau heute funktioniert, und das jenseits von leeren Versprechen, Billigpaketen und Spam-Domains.

performanceLiebe im Porträt: keine Backlink-Agentur von der Stange

Wer hinter performanceLiebe steckt – und was Sie davon haben

Der Name wirkt charmant verspielt, dahinter steckt ein strukturiert arbeitender Linkaufbau-Dienstleister mit klarer Kante. performanceLiebe wurde 2009 gegründet und arbeitet heute mit einem Backlink-Netzwerk, das in 50 Ländern aktiv ist. Die Leitung hat Patrick Tomforde, ein erfahrener Fachmann für SEO und Performance-Marketing, der Agenturprozesse kennt, von der Konzernwelt bis zur Mittelstandspraxis.

Als Kunde profitieren Sie nicht nur von seiner langjährigen Erfahrung, sondern auch von kurzen Reaktionszeiten, verbindlicher Kommunikation und greifbaren Ergebnissen. Ob erste Kontaktaufnahme oder laufendes Projekt: Bei performanceLiebe erreichen Sie Menschen, keine Ticketnummern.

150.000 Webseitenkontakte, 50 Länder: Das Netzwerk spricht für sich

Eine der größten Stärken liegt im eigenen Linkportfolio. Rund 150.000 Webseitenkontakte: qualitätsgeprüft, thematisch sortiert und regelmäßig aktualisiert, bilden das Fundament für gezielten Backlinkaufbau. Das bedeutet: Ihre Links landen dort, wo sie wirken, nicht auf dubiosen Linkfarmen oder verwaisten Unterseiten ohne Sichtbarkeit.

Für Sie als Entscheider heißt das: weniger Streuverlust, mehr Planungssicherheit und ein realistisch kalkulierbares Rankingziel. Die Linkaufbau-Spezialisten von performanceLiebe denken in Relevanzkategorien, nicht in Paketgrößen.

Warum Erfahrung im Linkbuilding kein Buzzword ist, sondern ein Erfolgsfaktor

15 Jahre sind im SEO-Kontext ein kleines Jahrhundert. Die Algorithmen haben sich gewandelt, viele vermeintliche Experten sind gekommen und gegangen. performanceLiebe gehört zu den wenigen Agenturen, die sich kontinuierlich weiterentwickelt haben: fachlich wie strukturell.

Die Agentur kennt die typischen Stolperfallen: zu schnelle Linksprünge, unpassende Quellen, veraltete Taktiken. Stattdessen geht es um strategische Planung, um saubere Analyse und um Links, die nachhaltig wirken, weil sie echte Signale senden.

Der Unterschied: Leidenschaft statt Linklisten

Die besten Tools nützen wenig, wenn niemand hinschaut. Die Agentur für Backlinkaufbau rund um Patrick Tomforde verlässt sich nicht allein auf automatisierte Prozesse. Jede Kampagne wird manuell bewertet, jede Quelle geprüft.

Das Team versteht Linkbuilding nicht als isolierte Dienstleistung, sondern als integralen Bestandteil Ihrer Sichtbarkeitsstrategie. Was bei anderen nach Routine aussieht, ist bei performanceLiebe eine Kombination aus Datenkompetenz, Marktgespür und praktischer SEO-Erfahrung.

Darum ist performanceLiebe

für Sie interessant Strategie statt Standardpaket: performanceLiebe überzeugt mit System, Qualität und einem gewachsenen Netzwerk. Sie erhalten individuelle Beratung, transparente Abläufe und Backlinks mit Wirkung. Keine Versprechen, sondern Planung.

Das muss eine gute Linkbuilding Agentur heute leisten

Früher war Masse ein Erfolgsfaktor. Heute ist sie ein Risiko. Forenlinks, Webkataloge oder Kommentarspam haben bei Google keine Wirkung mehr, oder, im schlimmsten Fall eine negative. Ein moderner Linkaufbau-Dienstleister muss Qualität liefern, nicht Quantität.

Wenn Backlinks aus irrelevanten Quellen stammen, ohne redaktionellen Kontext gesetzt werden oder gar automatisiert erscheinen, verlieren sie jede strategische Wirkung. performanceLiebe kennt diese Fehler und vermeidet sie systematisch.

Nicht jeder Link ist gleich viel wert. Entscheidend ist, was der Link Ihrer Sichtbarkeit bringt, nicht, wie oft er irgendwo auftaucht. Eine SEO-Linkbuilding-Agentur mit Anspruch achtet unter anderem auf:

thematische Nähe der verlinkenden Seite

organische Sichtbarkeit der Quelle

Einbindung des Links im redaktionellen Kontext

Domainautorität, Traffic und Pflegezustand der Seite

Ein einziger starker Link kann mehr bewirken als hundert nutzlose. performanceLiebe achtet auf diese Faktoren bei jeder einzelnen Platzierung.

Live-Analyse, Mitbewerber-Scan, Strategie: Was performanceLiebe anders macht

Erst analysieren, dann aufbauen – das ist das Prinzip. Bei performanceLiebe beginnt jedes Projekt mit einer tiefgehenden Analyse der Ist-Situation und einem Wettbewerbervergleich. Sie erhalten nicht nur eine Übersicht über die Linkstruktur Ihrer Konkurrenz, sondern auch eine Einschätzung, welche Links Ihnen konkret fehlen.

Darauf aufbauend entsteht eine individuelle Linkaufbau-Strategie. Kein Bauchgefühl, kein Schema F. Das Team von performanceLiebe arbeitet datenbasiert und nachvollziehbar, von der ersten Empfehlung bis zur letzten Auswertung.

Transparenz und Verantwortung im Linkaufbau

Verantwortung heißt auch, Grenzen zu benennen. performanceLiebe verspricht keine Platz-1-Garantie und verkauft keine künstlich aufgeblasenen Linkpakete. Stattdessen erhalten Sie ein klares Reporting, eine saubere Dokumentation und Ansprechpartner, die auch dann erreichbar sind, wenn es kritisch wird.

Transparenz ist kein Zusatz, sondern Voraussetzung. Eine gute Backlink-Agentur liefert nicht nur Links, sondern nachvollziehbare Entscheidungen, saubere Prozesse und professionelle Kommunikation.

Relevanz statt Rhetorik:

performanceLiebe arbeitet datenbasiert, individuell und mit einem klaren Verständnis von Qualität. Massenlinks, Automatismen und starre Pakete gehören nicht zum Repertoire. Sie investieren in gezielte Wirkung – nicht in digitale Restposten.

performanceLiebe in der Praxis: So läuft ein Linkaufbau-Projekt vom Kickoff bis zum Top-Ranking

Unverbindliche Analyse: Kostenlos, aber nicht umsonst

Bevor irgendein Link gesetzt wird, liefert performanceLiebe eine kostenfreie Wettbewerberanalyse. Dabei geht es nicht um Showeffekte, sondern um belastbare Daten:

✓ Welche Domains verlinken auf Ihre Mitbewerber?

✓ Welche davon fehlen in Ihrem Profil?

✓ Welche Quellen bringen Ihrer Website tatsächlich Sichtbarkeit?

Sie erhalten innerhalb kurzer Zeit eine konkrete Auswertung mit handfesten Empfehlungen. Kein seitenlanger Report, der unbeantwortet in Ihrem Postfach liegt, sondern eine pragmatische Entscheidungsgrundlage für Ihren nächsten SEO-Schritt.

Keyword-Recherche, Wettbewerber-Scan und Linkprofil-Bewertung

Nach dem ersten Einblick beginnt die eigentliche Planung. Die Linkaufbau-Experten von performanceLiebe prüfen Ihre Domain auf Stärken und Schwächen. Dabei werden nicht nur offensichtliche Lücken identifiziert, sondern auch ungenutzte Potenziale: thematische Autoritäten, lokale Branchensignale oder bislang vernachlässigte Linkquellen.

Jede Strategie basiert auf drei Säulen: Suchintention, Wettbewerb und technische Umsetzbarkeit. Die SEO-Profis von performanceLiebe arbeiten mit klaren Prozessen, ohne den Blick für individuelle Besonderheiten zu verlieren.

Der Linkaufbau-Fahrplan: Von Content bis Conversion

Ein Backlink allein reicht nicht. Entscheidend ist, wie gut ein Link eingebettet ist, ob der Inhalt zur Zielseite passt und ob sich daraus für Nutzer ein nachvollziehbarer Kontext ergibt. Darum beginnt performanceLiebe nicht beim Link, sondern beim Ziel: Was soll für Sie am Ende stehen? Sichtbarkeit? Mehr Leads? Eine stabilere Markenpräsenz?

Der Projektverlauf gliedert sich in:

Themenauswahl und Content-Ziele

Linkquellen-Recherche und manuelle Prüfung

Platzierungsstrategie nach Autorität und Relevanz

Umsetzung mit Zwischenabnahmen

Monitoring der Wirkung auf Sichtbarkeit und Traffic

Jede Phase ist nachvollziehbar und wird in direkter Abstimmung mit Ihnen umgesetzt. Keine Blackbox, kein Blindflug.

Wie Erfolg gemessen wird – ohne sich auf Bauchgefühl zu verlassen

Ranking ist kein Zufall. Deshalb misst performanceLiebe die Wirkung jeder einzelnen Maßnahme. Sichtbarkeit, Positionen, Domainmetriken, organischer Traffic: alle Werte werden regelmäßig erhoben und bereitgestellt. Sie sehen, was passiert, und warum.

Zudem erhalten Sie keine standardisierte PDF-Schleife, sondern eine individuelle Auswertung mit konkreten Handlungsempfehlungen. Das macht den Unterschied zwischen reiner Datenerhebung und echter Beratung.

Warum Prozessklarheit zählt Linkaufbau braucht Struktur:

performanceLiebe begleitet Ihr Projekt vom Erstkontakt bis zum messbaren Erfolg – mit einem klaren Ablauf, transparenter Kommunikation und nachvollziehbaren Ergebnissen. Keine Überraschungen, sondern Planung mit Wirkung.

Warum isoliertes Linkbuilding ineffektiv ist

Ein Backlink kann viel bewirken – aber nur dann, wenn der Kontext stimmt. Wenn Ihre Zielseite technisch nicht sauber aufgestellt ist, die Inhalte nicht zur Suchintention passen oder der Traffic ins Leere läuft, verpufft die Wirkung. performanceLiebe betrachtet den Link nie als Einzelmaßnahme, sondern als Teil einer integrierten Sichtbarkeitsstrategie.

Linkaufbau funktioniert langfristig nur dann, wenn er mit SEO und Content abgestimmt ist. Alles andere ist Flickwerk.

Ein guter Link entsteht nicht im luftleeren Raum. Er braucht Inhalte, die ihn tragen. Die SEO-Experten von performanceLiebe binden Inhalte systematisch in die Strategie ein – nicht als Deko, sondern als taktisches Element.

Dabei geht es um:

Themenrelevanz und Zielgruppenansprache

Textqualität und inhaltliche Tiefe

klare Conversion-Ziele auf der Zielseite

Verknüpfung mit bereits bestehenden Inhalten

Ein starker Link ohne Inhalt ist wie ein Schild ohne Straße. performanceLiebe liefert beides, abgestimmt auf Ihre Branche, Ihre Zielgruppe und Ihr Ziel.

Google Ads als Traffic-Booster: Wenn Push und Pull sich ergänzen

Suchmaschinenwerbung ist kein Widerspruch zum organischen Linkaufbau, sondern ein nützlicher Begleiter, vor allem in frühen Phasen. Wenn neue Inhalte online gehen, bringen Google Ads sofort gezielten Traffic – die Signale daraus unterstützen wiederum das Ranking.

performanceLiebe nutzt diese Synergien gezielt: gezielte Ads-Kampagnen auf Linkziele, begleitende Tests zur Conversion-Optimierung, kurzfristiger Sichtbarkeitsschub für neue Seiten. So entsteht ein Zusammenspiel aus organischer Autorität und bezahlter Reichweite, das sich rechnet.

performanceLiebe denkt ganzheitlich – auch dann, wenn Sie nur einen Teil buchen

Ob Sie nur Links brauchen oder das ganze Paket – die Denkweise bleibt strategisch. Die SEO-Linkbuilding-Agentur performanceLiebe denkt in Wirkungsketten, nicht in Maßnahmenlisten. Wenn Sie den Linkaufbau intern mit Content oder Technik ergänzen, erhalten Sie Hinweise, was berücksichtigt werden sollte: klar, sachlich, umsetzbar.

Sie können sich darauf verlassen, dass performanceLiebe mitdenkt, auch wenn nicht alles aus einer Hand kommt. Das spart Ihnen Aufwand und oft auch Budget.

Warum Einzelmaßnahmen nicht ausreichen Verzahnung bringt Wirkung:

performanceLiebe verzichtet auf isoliertes Linkbuilding und denkt SEO, Content und Werbeanzeigen gemeinsam. Der Mehrwert für Sie: nachhaltige Rankings, bessere Nutzerführung und mehr Wirkung für jeden investierten Euro.

Backlink-Agentur mit Bestpreisgarantie: Was Sie bei performanceLiebe finanziell erwartet

Der Markt ist intransparent: wir bringen Licht ins Dunkel

Fragen zu Kosten im Linkbuilding werden selten klar beantwortet. Manche Anbieter locken mit Paketpreisen, andere verweisen auf vage „Erfahrungswerte“. Dabei brauchen Sie als Entscheider verlässliche Informationen, um Budgets zu planen und Erfolge zu messen.

Die Backlink-Agentur performanceLiebe macht an dieser Stelle keinen Bogen um Zahlen. Preise, Leistungen und Bedingungen sind transparent dokumentiert, Abweichungen werden offen kommuniziert. Wenn Sie wollen, bekommen Sie jeden einzelnen Schritt aufgeschlüsselt: ohne Nachverhandlungsdrama.

Was „Bestpreis“ hier wirklich heißt

Die Bestpreisgarantie klingt im ersten Moment nach Werbung, ist aber pragmatisch gedacht: Wenn ein anderer Anbieter bei identischer Leistung günstiger ist, zieht performanceLiebe mit. Gültig ist das für alle regulären Angebote innerhalb von 30 Tagen.

Diese Regelung richtet sich nicht gegen den Wettbewerb, sondern für Ihre Planungssicherheit. Sie müssen keine Listen vergleichen und keine Rabatte verhandeln. Sie investieren in Leistung, nicht in Verkaufsverhalten.

Keine Knebelverträge, keine Fallstricke – nur Ergebnisse

Lange Vertragslaufzeiten, automatische Verlängerungen oder Mindestvolumen suchen Sie bei performanceLiebe vergeblich. Stattdessen erhalten Sie eine klare Projektvereinbarung mit definiertem Leistungsumfang.

Das gibt Ihnen Kontrolle und die Möglichkeit, Projekte in Ihrem Tempo zu skalieren. Verbindlichkeit und Flexibilität schließen sich hier nicht aus.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Was Sie wirklich bekommen

Ein günstiger Link ist schnell gebucht, aber oft ohne Wert. Die Backlink-Agentur performanceLiebe liefert Ihnen geprüfte Platzierungen mit nachvollziehbarem Einfluss auf Ihre Sichtbarkeit. Kein dubioses Linknetzwerk, keine Pseudo-Artikel, keine Fake-Domains.

Die Leistung besteht aus:

individueller Beratung

Wettbewerbsanalyse und Strategie

händischer Quellenprüfung

dauerhaften Platzierungen

regelmäßigem Reporting

Sie bezahlen für echte Wirkung, nicht für Symbolik.

Wann sich die Investition rechnet (und wann nicht)

Nicht jedes Projekt eignet sich für systematischen Linkaufbau. Wenn Ihre Seite technisch instabil ist, Ihre Inhalte nicht zur Suchintention passen oder Ihr Geschäftsmodell nicht auf organische Sichtbarkeit angewiesen ist, sollte das Budget anders verteilt werden.

Auch das spricht performanceLiebe offen an. Die Agentur berät Sie ehrlich, auch dann, wenn daraus kein Auftrag entsteht. Ziel ist Wirkung, nicht Auftragsquote.

Warum Klarheit bei den Kosten entscheidend ist Transparenz schafft Vertrauen:

performanceLiebe kommuniziert Preise, Leistungen und Grenzen offen. Die Bestpreisgarantie sorgt für Planungssicherheit, ohne Qualitätsabstriche. Sie investieren gezielt – und wissen jederzeit, wofür.

Typische Fehler beim Linkbuilding, die performanceLiebe jedoch vermeidet

Die 5 häufigsten Linkaufbau-Fails

Linkbuilding kann teuer werden – vor allem dann, wenn grundlegende Fehler gemacht werden. Viele Agenturen liefern zwar eine lange Liste von Platzierungen, aber keine Wirkung. Die Ursachen ähneln sich oft:

Links ohne Kontext , etwa aus minderwertigen Verzeichnissen oder automatisch generierten Seiten

, etwa aus minderwertigen Verzeichnissen oder automatisch generierten Seiten Keyword-Überoptimierung , die Google sofort auffällt

, die Google sofort auffällt unpassende Quellen , die weder thematisch noch regional zur Zielseite passen

, die weder thematisch noch regional zur Zielseite passen sprunghafte Linkzuwächse , die jedes natürliche Wachstum ad absurdum führen

, die jedes natürliche Wachstum ad absurdum führen fehlende Diversifikation, wenn alle Links aus einer einzigen Art von Seite stammen

performanceLiebe analysiert solche Muster von Beginn an und baut Maßnahmen so auf, dass Ihre Sichtbarkeit stabil steigt – ohne Manipulation und ohne Risiko.

Warum Automatisierung allein nicht reicht

Viele Anbieter werben mit Automatisierung, KI oder selbstentwickelten Tools, die angeblich schneller und besser sind. Was oft verschwiegen wird: Solche Tools bewerten zwar Metriken, aber keine Zusammenhänge.

Eine Domain mit hohem Sichtbarkeitswert kann trotzdem für Ihre Branche vollkommen irrelevant sein. Die Backlink-Agentur performanceLiebe kombiniert technische Analyse mit echter redaktioneller Prüfung – weil Erfahrung durch kein Tool ersetzt werden kann.

Vorsicht bei Plattformen mit Standardpaketen

„100 Backlinks für 99 Euro“ klingt effizient, ist aber in der Realität oft problematisch. Solche Angebote basieren meist auf veralteten Listen, nicht gepflegten Partnernetzwerken oder einem willkürlichen Mix aus Quellen.

Sichtbarkeit entsteht nicht durch Volumen, sondern durch Passung. performanceLiebe schnürt keine Standardpakete, sondern entwickelt ein Zielsystem auf Basis Ihrer konkreten Ausgangslage.

Finger weg von „DoFollow-Garantie“

DoFollow-Links haben ihren Platz im Linkprofil, aber eine Garantie auf DoFollow allein ist kein Qualitätsmerkmal. Google schaut längst auf weit mehr als den Linktyp. Viel wichtiger ist, ob die Quelle glaubwürdig wirkt, ob Nutzer darauf klicken und wie der Inhalt eingebettet ist.

performanceLiebe setzt auf Relevanz und Glaubwürdigkeit – nicht auf technische Versprechungen.

Wie performanceLiebe strukturiert Risiken minimiert

Linkaufbau birgt Risiken, wenn er falsch gemacht wird. Deshalb beginnt jede Kampagne mit einer Risikoanalyse: Wo stehen Sie, welche Historie hat Ihre Domain, welche Taktiken wären kontraproduktiv?

Dazu kommen:

gezielte Taktikwechsel bei Algorithmusänderungen

Monitoring von Linkzuwachs und Positionen

manuelle Prüfung jedes Links vor der Platzierung

transparente Rückmeldungen, wenn etwas nicht sinnvoll ist

Die SEO-Spezialisten von performanceLiebe arbeiten nicht nur für Wirkung, sondern auch für Ihre Sicherheit.

Was Linkbuilding ohne Strategie anrichtet Fehler kosten Sichtbarkeit:

Linkaufbau ohne Kontext, Struktur und Prüfung führt zu Abstrafungen, nicht zu Rankings. performanceLiebe vermeidet typische Fallstricke durch sorgfältige Planung, individuelle Bewertung und echtes Qualitätsbewusstsein.

Sie wollen nachhaltiges SEO? Dann ist eine Offpage-SEO-Agentur wie performanceLiebe Ihre erste Adresse

Was „nachhaltig“ im Linkaufbau wirklich bedeutet

Nachhaltigkeit im SEO bedeutet nicht, dass über Jahre nichts angepasst wird. Ganz im Gegenteil. Ein nachhaltiger Linkaufbau basiert auf Weitsicht, Anpassungsfähigkeit und Qualitätsbewusstsein.

Backlinks müssen dauerhaft Bestand haben, ohne gegen Richtlinien zu verstoßen oder bei der nächsten Google-Änderung an Wert zu verlieren. Die Offpage-SEO-Agentur performanceLiebe setzt deshalb auf Linkquellen, die über Jahre gepflegt werden, redaktionell eingebettet sind und mit Ihren Inhalten inhaltlich korrespondieren.

Was Sie davon haben: stabile Rankings, planbare Sichtbarkeit und keine Angst vor Updates.

Die Erwartung „Link heute, Platz 1 morgen“ ist nicht realistisch und auch nicht professionell. Backlinks wirken nicht wie ein Schalter, sondern wie ein Signal: dauerhaft, glaubwürdig, wachsend.

Google erkennt, wie konsistent Ihre Sichtbarkeit steigt. Wenn Linkaufbau zu schnell, zu sprunghaft oder zu unlogisch wirkt, führt das nicht zum Erfolg, sondern zur Abstrafung. performanceLiebe plant daher in Zeiträumen, nicht in Tagen – mit Platzierungen, die sich aufbauen, wirken und bleiben.

Wie performanceLiebe Qualität langfristig sicherstellt

Nach der Platzierung hört die Arbeit nicht auf. Jede Backlinkquelle wird regelmäßig überprüft:

✓ Funktioniert der Link noch?

✓ Hat sich die Qualität der Seite verändert?

✓ Ist der thematische Zusammenhang weiterhin gegeben?

Darüber hinaus dokumentiert performanceLiebe alle Entwicklungen in einem klar verständlichen Reporting. Sie sehen nicht nur, wo ein Link steht, sondern auch, was er Ihnen bringt – Woche für Woche.

Kommunikation, Reporting, Betreuung – was Sie erwarten dürfen

Nachhaltigkeit braucht Austausch. Deshalb ist bei performanceLiebe die persönliche Betreuung kein Extra, sondern Standard. Sie erhalten feste Ansprechpartner, regelmäßige Updates und konkrete Empfehlungen.

Im Reporting geht es nicht um bunte Diagramme, sondern um Klartext: Was hat funktioniert? Was braucht Anpassung? Was sollte vermieden werden? Sie wissen jederzeit, woran Sie sind – ohne Interpretationsspielraum.

Warum Nachhaltigkeit kein leeres Wort ist Langfristiger Erfolg kommt nicht zufällig:

Die Offpage-Strategien von performanceLiebe sind auf Wirkung über Monate und Jahre ausgelegt. Sie erhalten stabile Links, verständliche Reportings und eine Betreuung, die auf Augenhöhe stattfindet.

Was die Live-Analyse wirklich leistet – und was nicht

Viele Agenturen versprechen Live-Daten, liefern aber standardisierte Toolscreenshots. performanceLiebe geht hier einen Schritt weiter. Die Live-Analyse basiert auf echten Datenabfragen – kombiniert mit einer redaktionellen Bewertung durch erfahrene SEO-Fachkräfte.

Was Sie bekommen, ist kein fertiger Bericht von der Stange, sondern eine zielgerichtete Auswertung, die für Ihre Branche, Ihre Domain und Ihre Ziele Sinn ergibt. Automatisierte Reports erkennen Muster – performanceLiebe erkennt Potenziale.

Von der Konkurrenz lernen: Die Backlinklücken Ihrer Mitbewerber

In fast jeder Branche gibt es Platzhirsche mit gewachsenen Linkprofilen. Diese Strukturen lassen sich analysieren – nicht zum Kopieren, sondern zum Verstehen. performanceLiebe zeigt, welche Quellen Ihrer Konkurrenz Sichtbarkeit verschaffen, und wo noch Luft für eigene Platzierungen ist.

Dazu gehören:

Domain-zu-Domain-Vergleiche

Themencluster-Auswertungen

Relevanzgewichtung nach Sichtbarkeit und Zielseiten

Filterung nach Qualität und Potenzial

Aus Zahlen wird Strategie – nicht Spielerei.

Die Backlink-Agentur performanceLiebe arbeitet mit einem technischen Fundament, das auf vielen Ebenen miteinander verzahnt ist. Zum Einsatz kommen sowohl kommerzielle SEO-Tools als auch eigene Analyseprozesse, die mit internen Bewertungskriterien arbeiten.

Datenquellen sind u. a.:

aktuelle Crawler-Daten (z. B. Sichtbarkeit, Verlinkung, Domainmetriken)

historische Linkdaten für Trendanalysen

manuell gepflegte Listen geprüfter Quellen

redaktionelle Prüfprotokolle

Transparenz und Systematik gehören hier zusammen.

Warum Bauchgefühl kein Geschäftsmodell ist

Viele Linkbuilding-Dienstleister verlassen sich auf Erfahrungswerte und liegen damit nicht selten daneben. performanceLiebe nutzt Erfahrung, aber immer gestützt durch Daten.

Jeder Link, jede Empfehlung und jede Quelle wird nachvollziehbar dokumentiert. Kein „Ich denke, das wirkt“ – sondern: „Wir haben es gemessen, geprüft und abgewogen“. Für Sie bedeutet das: mehr Kontrolle, mehr Verlässlichkeit und bessere Ergebnisse.

System schlägt Zufall Linkaufbau braucht Daten:

performanceLiebe verbindet technisches Know-how mit redaktioneller Bewertung. Das Ergebnis: Strategien, die funktionieren – weil sie fundiert, geprüft und für Ihr Ziel gemacht sind.

Fazit: Wenn Linkaufbau funktionieren soll, führt kaum ein Weg an performanceLiebe vorbei

Wenn Sie langfristig gefunden werden wollen, brauchen Sie kein Bauchgefühl, sondern Struktur, Verlässlichkeit und ein echtes Netzwerk. Die Backlink-Agentur performanceLiebe.de liefert genau das: ohne Umwege, ohne Werbesprache und ohne heiße Luft.

Verlassen Sie sich auf Profis, die nicht nur reden, sondern handeln.

performanceLiebe GmbH & Co. KG – Performance Online Marketing Agentur

Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 10

21614 Buxtehude

Deutschland

E-Mail: info@performanceLiebe.de

Website: performanceLiebe.de

Ihre Ansprechpartner: Patrick Tomforde, Rainer Naranjo