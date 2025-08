Interne Verlinkung kennt jeder. Backlinks auch. Doch was ist mit Cross Linking? Wer SEO ganzheitlich denkt, kommt an dieser Strategie nicht vorbei, gerade dann, wenn mehrere Projekte, Marken oder Subdomains im Spiel sind.

Cross Linking bezeichnet die strategische Verlinkung von Webseiten oder Domains desselben Unternehmens oder Netzwerks untereinander. Im Gegensatz zur internen Verlinkung (innerhalb einer Domain) oder externen Backlinks (von fremden Seiten) bewegt sich Cross Linking in einer Grauzone: rechtlich unproblematisch, technisch sauber, aber mit klarerem SEO-Effekt.

Richtig umgesetzt, kann Cross Linking:

Ein Beispiel: Ein Unternehmen betreibt fünf Fachportale für unterschiedliche Branchen. Statt jede Domain für sich zu optimieren, wird durch Cross Linking ein Netzwerk geschaffen, das thematische Relevanz aufbaut und über strukturierte Links Sichtbarkeit erzeugt, und das ganz ohne externe Linkbuilding-Kampagnen.

Google toleriert Cross Linking unter klaren Bedingungen:

John Mueller (Google) sagte dazu:

„Cross linking between your own sites is fine, as long as it’s not excessive and it makes sense for users.“

Mehr dazu: Google: Cross Linking Language/Country Versions Won’t Lead To A Negative Ranking Impact