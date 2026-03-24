Welche Webdesign Agentur passt zu Ihrem B2B-Unternehmen?

Nicht jede Agentur, die schöne Portfolios zeigt, versteht lange Kaufzyklen und Gremienentscheidungen. Genau diese fehlende Kompetenz kostet Umsatz.

Webdesign Agentur suchen in Deutschland bedeutet: Tausende Anbieter, kaum Orientierung. Für Entscheider in B2B-Unternehmen ist das kein Angebot, sondern ein Labyrinth. Die eigentliche Frage lautet nicht, ob Sie eine Agentur finden. Die Frage lautet, ob die Agentur wirklich versteht, wie Ihre Zielgruppe kauft, was potenzielle Kunden im Entscheidungsprozess zögern lässt und wie Ihre Website diesen Prozess aktiv beschleunigt.

Das Wichtigste in Kürze

Im B2B kaufen Gremien, keine Einzelpersonen: Ihre Website muss technische Entscheider und Einkäufer gleichzeitig überzeugen

Professionelle B2B-Webprojekte kosten zwischen 10.000 Euro und 120.000 Euro, je nach Umfang und Integrationen

Ein strukturiertes Briefing spart mehrere Überarbeitungsschleifen und damit bares Geld

Die richtige Agentur belegt ihre Kompetenz mit messbaren Ergebnissen aus vergleichbaren Projekten

Warum unterscheidet sich B2B-Webdesign grundlegend von B2C?

Im B2C kaufen Menschen impulsiv. Ein überzeugendes Foto, ein attraktiver Preis und ein klar platzierter Kaufen-Button reichen oft aus. Im B2B sieht die Realität anders aus. Potenzielle Kunden vergleichen Anbieter über Wochen oder Monate, befragen Fachabteilungen, erstellen Shortlists und müssen intern budgetieren. Bis zur Unterschrift sind häufig vier bis sieben Personen beteiligt.

Ihre Website muss diesen vielstufigen Prozess aktiv unterstützen. Keine andere Maßnahme im B2B-Marketing arbeitet rund um die Uhr, bedient jeden Besucher gleichzeitig und liefert dabei messbare Daten. Fehlen konkrete Argumente, überzeugende Referenzen und klare nächste Schritte, verlassen potenzielle Kunden die Seite und schauen sich beim Wettbewerb um.

Der Unterschied zeigt sich auch bei den Metriken: Im B2C messen Sie Conversions im Sekundentakt. Im B2B gilt eine qualifizierte Kontaktanfrage oder eine gebuchte Demo pro Tag bereits als starke Performance. Das erfordert eine völlig andere Informationsarchitektur als ein typischer Online-Shop.

Was zeichnet eine gute B2B Webdesign Agentur aus?

Agenturen müssen B2B-Erfahrung mit messbaren Resultaten nachweisen, nicht nur Lifestyle-Portfolios präsentieren

Hier trennt sich Anspruch von Wirklichkeit. Viele Agenturen zeigen beeindruckende Portfolios aus dem Lifestyle- oder Konsumgüterbereich. Das belegt handwerkliches Können, sagt aber nichts über B2B-Kompetenz aus. Fünf Kriterien helfen, die richtige Agentur zu finden.

Branchenerfahrung mit messbaren Ergebnissen: Lassen Sie sich konkrete B2B-Projekte aus Ihrem Marktsegment zeigen. Fragen Sie nach belegbaren Zahlen. Eine Agentur, die nicht über Conversion-Steigerungen, Lead-Qualität oder Verweildauer spricht, denkt in Ästhetik. Gefragt ist eine Agentur, die in Geschäftsergebnissen denkt.

Verständnis für Buyer Personas und Customer Journey: Solides B2B-Webdesign beginnt nicht mit dem ersten Pixel, sondern mit der Frage: Welcher Mensch besucht diese Seite, in welcher Phase seiner Entscheidung, und was braucht er genau jetzt? Agenturen ohne diese Denkweise produzieren schöne Broschüren statt funktionierender Vertriebsunterstützung.

Technische Integrationskompetenz: Nutzen Sie HubSpot, Salesforce oder ein anderes CRM? Haben Sie Anforderungen an Marketing Automation oder geschützte Kundenbereiche? Die Agentur muss diese Systeme kennen oder verlässliche Entwicklungspartner benennen.

Conversion-Orientierung statt reinem Ästhetik-Fokus: „Das sieht gut aus“ ist kein Geschäftsergebnis. Professionelle B2B-Agenturen definieren KPIs vor Projektstart: Kontaktanfragen, Demo-Buchungen, Verweildauer auf Schlüsselseiten. Gemessen, optimiert und berichtet wird von Anfang an.

Projektstruktur und klarer Kommunikationsrhythmus: Webprojekte scheitern selten an schlechtem Design. Unklare Verantwortlichkeiten, verschleppte Feedbackrunden und fehlende Meilensteine sind die eigentlichen Projektkiller. Fragen Sie nach der Projektmethodik, bevor ein Projektauftrag unterschrieben ist.

Eine erfahrene Webdesign Agentur für den B2B-Bereich bringt diese Eigenschaften als Paket mit und belegt sie mit konkreten Zahlen aus vergangenen Projekten.

Der B2B-Website-Relaunch in 6 Phasen Von der Strategie bis zur Optimierung: so läuft ein professionelles B2B-Webprojekt ab 1 Strategie & Analyse Buyer Personas und Customer Journey definieren

Wettbewerbs- und Marktanalyse durchführen

KPIs und Erfolgskriterien festlegen 2 Konzept & Informationsarchitektur Seitenstruktur und Navigation planen

Content-Strategie und Keyword-Recherche

Technischen Stack und CMS festlegen 3 Design & Prototyping Wireframes und UI-Konzept erstellen

Corporate Design konsequent umsetzen

Klickbaren Prototyp zur Freigabe aufbauen 4 Entwicklung & Integration CMS-Implementierung und Templates entwickeln

CRM, Tracking und Marketing Automation integrieren

Content befüllen und SEO-Basis umsetzen 5 Testing & Launch Cross-Browser- und Device-Tests durchführen

Performance und Ladezeiten optimieren

Redirect-Konzept umsetzen und live schalten 6 Optimierung & Wachstum Conversion-Rate-Optimierung auf Datenbasis

A/B-Tests für Kern-Landing-Pages durchführen

Regelmäßige Reporting-Schleifen mit der Agentur

Was kostet ein professionelles B2B-Webprojekt?

Webentwicklungskosten nach Projekttyp: Landing Page 3.000–8.000 Euro, Corporate Website 10.000–35.000 Euro, Laufzeiten 2–14 Wochen

Ehrliche Antwort zuerst: Das hängt von Umfang, Integrationen und spezifischen Anforderungen ab. Deshalb hier eine realistische Einordnung nach Projekttyp:

Projekttyp Kostenrahmen (netto) Typische Laufzeit Landing Page / One-Pager 3.000 bis 8.000 Euro 2 bis 4 Wochen Corporate Website (5 bis 20 Seiten) 10.000 bis 35.000 Euro 6 bis 14 Wochen B2B-Portal mit CRM-Integration 40.000 bis 120.000 Euro 4 bis 9 Monate SaaS-Website mit Funnel-Architektur 20.000 bis 60.000 Euro 8 bis 16 Wochen



Unter 10.000 Euro bekommen Sie im B2B-Bereich in der Regel kein Projekt, das strategisch durchdacht, technisch sauber und conversion-orientiert umgesetzt ist. Ein Rechenbeispiel zur Einordnung: Angenommen, die neue Website generiert monatlich fünf qualifizierte Anfragen mehr als bisher. Bei einem durchschnittlichen Auftragsvolumen von 20.000 Euro und einer Abschlussquote von 20 Prozent wären das rund 240.000 Euro zusätzlicher Jahresumsatz. Die Investition von 30.000 Euro in eine professionelle Agentur hätte sich dann innerhalb weniger Wochen amortisiert.

„B2B-Webdesign ist kein Dekorationsprojekt. Ohne Strategie investieren Sie Geld in eine gut aussehende Einbahnstraße.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie briefen Sie eine Webdesign Agentur richtig?

Ein präzises Briefing mit klaren Vorgaben zu Zielgruppen, Zielen und Anforderungen reduziert teure Überarbeitungsschleifen und spart Zeit und Budget

Das Briefing ist die wichtigste Investition vor dem Projektstart. Je präziser Ihre Vorgaben, desto seltener müssen Entwürfe grundlegend überarbeitet werden. Jede Überarbeitungsschleife kostet Zeit. Diese Zeit zahlt entweder Ihr Unternehmen oder die Agentur, und zurückgeholt wird das Budget früher oder später.

Ein solides Briefing beantwortet mindestens diese Fragen:

Zielgruppen: Welche Buyer Personas besuchen die Website? Was bewegt die Besucher? Was hält Interessenten vom Abschluss ab?

Welche Buyer Personas besuchen die Website? Was bewegt die Besucher? Was hält Interessenten vom Abschluss ab? Ziele: Leads generieren? Bestandskunden binden? Vertrauen bei Neukunden aufbauen?

Leads generieren? Bestandskunden binden? Vertrauen bei Neukunden aufbauen? Abgrenzung: Was macht Ihr Unternehmen konkret anders als die drei stärksten Wettbewerber?

Was macht Ihr Unternehmen konkret anders als die drei stärksten Wettbewerber? Technische Anforderungen: Welche Systeme sollen integriert werden? Welches CMS soll genutzt werden?

Welche Systeme sollen integriert werden? Welches CMS soll genutzt werden? Budget und Zeitplan: Beides realistisch kommunizieren. Taktisches Zurückhalten zahlt sich nicht aus.

Beides realistisch kommunizieren. Taktisches Zurückhalten zahlt sich nicht aus. Entscheidungsstruktur: Mehrere Personen mit Vetomacht verlängern jedes Projekt erheblich. Klären Sie das intern, bevor die Agentur beginnt.

Agenturen, die ohne diese Informationen einfach loslegen, zeigen damit, dass Projekte bei ihnen nicht strategisch geführt werden. Das ist ein klares Warnsignal.

Was unterscheidet SaaS-Websites von anderen B2B-Projekten?

SaaS-Websites müssen Nutzern schnell zeigen, was das Produkt kann, was es kostet und wie es sich integrieren lässt. Trial- und Demo-Flows sind zentral

Softwareprodukte als Service stellen eigene Anforderungen an Webdesign und Informationsarchitektur. Die Zielgruppe ist technisch versiert, vergleicht Anbieter intensiv und will schnell verstehen, was das Produkt kann, was der Einsatz kostet und ob die Lösung in die bestehende Infrastruktur passt.

Trial- und Demo-Flows sind das Herzstück jeder SaaS-Website. Besucher sollen entweder eine kostenlose Testversion starten oder eine Demo buchen. Diese Flows müssen friktionslos funktionieren, technisch und in der Kommunikation rund um den Call-to-Action.

Pricing-Pages sind im SaaS-Bereich die meistbesuchte Unterseite überhaupt. Transparent kommunizierte Preise mit klarer Funktionsübersicht reduzieren Supportaufwand und qualifizieren Leads automatisch vor.

Zertifizierungen, Datenschutznachweise (ISO 27001, DSGVO-Konformität), Kundenlogos namhafter Referenzen und unabhängige Bewertungsplattformen wie G2 oder Capterra erhöhen die Abschlusswahrscheinlichkeit nachweislich. Eine spezialisierte Webdesign Agentur integriert diese SaaS-spezifischen Elemente von Anfang an in die Informationsarchitektur.

Wie finden Sie die richtige Agentur für Ihr Unternehmen?

Drei Schritte zur strukturierten Agenturwahl: Longlist mit zehn bis fünfzehn Kandidaten aus Netzwerk und Recherche erstellen, deren Websites prüfen, Shortlist nach definierten Kriterien bilden

Drei Schritte bringen Struktur in die Entscheidung.

Schritt 1, Longlist aus Empfehlungen und Recherche: Sammeln Sie zehn bis fünfzehn Agenturen aus Ihrem Netzwerk, aus Branchenverzeichnissen und der eigenen Online-Recherche. Schauen Sie sich deren eigene Websites kritisch an: Kommunizieren die Agenturen selbst so, wie sie das für Sie umsetzen sollen?

Schritt 2, Shortlist nach definierten Kriterien: Reduzieren Sie auf drei bis fünf Kandidaten. Kriterien sind B2B-Referenzen, technische Kompetenz für Ihren Stack, Projektmethodik und Preistransparenz.

Schritt 3, Pitch mit konkretem Briefing: Schicken Sie Ihr Briefing an alle Shortlist-Kandidaten gleichzeitig. Die Qualität der Angebote und die Fragen der Agenturen sagen mehr über deren Kompetenz als jedes noch so beeindruckende Portfolio.

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zu B2B-Webdesign

Buyer Persona: Semi-fiktives Profil des idealen Kunden basierend auf Marktdaten. Im B2B-Webdesign bestimmt sie Inhaltsplatzierung und Navigation nach Entscheidungsphase

Buyer Persona

Buyer Persona bezeichnet ein semi-fiktives Profil des idealen Kunden, basierend auf realen Marktdaten und Erfahrungswissen. Im B2B-Webdesign bestimmt die Buyer Persona, welche Inhalte für welche Besucher auf welchen Seiten platziert werden und wie die Navigation auf deren Entscheidungsphase zugeschnitten ist.

Conversion Rate

Conversion Rate (CR) bezeichnet den Prozentsatz der Website-Besucher, die eine definierte Handlung ausführen, etwa ein Formular ausfüllen oder eine Demo buchen. Im B2B gilt eine CR von 2 bis 5 Prozent bei qualifiziertem Traffic als solide Ausgangsbasis für weitere Optimierung.

CRM-Integration bezeichnet die technische Verbindung zwischen Website und einem Customer-Relationship-Management-System wie HubSpot oder Salesforce. Möglich wird damit die automatische Übertragung von Lead-Daten aus Website-Formularen direkt in das Vertriebssystem ohne manuelle Zwischenschritte.

Customer Journey

Customer Journey beschreibt den gesamten Entscheidungsweg eines Interessenten vom ersten Kontaktpunkt bis zum Vertragsabschluss. Im B2B-Webdesign strukturiert die Customer Journey die Seitenarchitektur und die Inhalte für jede Entscheidungsphase, von der Problemwahrnehmung bis zur Anbieterwahl.

Information Architecture

Information Architecture (IA) bezeichnet die strukturelle Planung, wie Inhalte auf einer Website organisiert, benannt und miteinander verknüpft sind. Eine durchdachte IA führt Besucher schnell zur gesuchten Information und senkt die Absprungrate, besonders bei erklärungsbedürftigen B2B-Produkten.

Landing Page

Landing Page bezeichnet eine einzelne Seite, die auf ein spezifisches Ziel ausgerichtet ist, typischerweise eine Conversion wie eine Registrierung oder Demo-Anfrage. Navigationselemente zur restlichen Website fehlen bewusst, damit Besucher auf eine einzige Handlung fokussiert bleiben.

Lead Nurturing

Lead Nurturing bezeichnet die systematische Begleitung von Interessenten durch den Kaufentscheidungsprozess mit gezielten Inhalten und Kommunikation. Im B2B lösen häufig konkrete Aktionen auf der Website, etwa ein White-Paper-Download, automatisierte E-Mail-Sequenzen aus, die passende Inhalte zur richtigen Zeit liefern.

Responsive Design

Responsive Design bezeichnet einen Gestaltungsansatz, bei dem sich Websites automatisch an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen. Im B2B gilt Responsive Design als absoluter Mindeststandard, da Entscheider zunehmend auch auf Tablets und Smartphones zwischen Meetings recherchieren.

SaaS (Software as a Service)

SaaS bezeichnet ein Softwarevertriebsmodell, bei dem Anwendungen cloudbasiert über das Internet bereitgestellt und per Abonnement abgerechnet werden. SaaS-Websites haben spezifische Anforderungen an Pricing-Pages, Trial-Flows und Trust-Signale, die sich von klassischen B2B-Corporate-Sites deutlich unterscheiden.

UX (User Experience)

User Experience (UX) bezeichnet die Gesamtheit aller Erfahrungen, die ein Nutzer bei der Interaktion mit einer Website macht, von der Navigation über Ladezeiten bis zum Verständnis der Inhalte. Im B2B ist gute UX besonders kritisch: Entscheider haben keine Geduld für unübersichtliche Navigation oder langsame Seitenladezeiten.

FAQ: Welche Webdesign Agentur passt zu Ihrem B2B-Unternehmen?

Was kostet eine professionelle B2B Webdesign Agentur? Professionelle B2B-Webprojekte kosten je nach Umfang zwischen 3.000 Euro für einen One-Pager und 120.000 Euro für komplexe Portale mit CRM-Integration. Corporate Websites für B2B-Unternehmen beginnen realistisch bei 10.000 Euro. Günstigere Angebote gehen fast immer auf Kosten von Strategie, technischer Qualität oder Conversion-Optimierung. Wie lange dauert ein B2B-Webprojekt? Einfache B2B-Landing Pages entstehen in zwei bis vier Wochen. Corporate Websites benötigen typischerweise sechs bis vierzehn Wochen. Komplexe B2B-Portale mit CRM-Integrationen laufen vier bis neun Monate. Entscheidend für die Laufzeit ist nicht nur die Agentur, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der Ihr Unternehmen Feedback liefert und intern entscheidet. Worin unterscheidet sich B2B-Webdesign von B2C? B2B-Kaufentscheidungen treffen Gremien, keine Einzelpersonen. Die Website muss deshalb gleichzeitig technische Entscheider, Einkäufer und Geschäftsführung ansprechen. B2B-Websites brauchen ausführlichere Argumente, klare Trust-Signale und spezifische Einstiegspunkte für unterschiedliche Stakeholder, während B2C-Sites auf Impuls und Emotion optimieren. Woran erkenne ich eine gute B2B Webdesign Agentur? Gute B2B-Agenturen belegen ihre Kompetenz mit messbaren Ergebnissen aus vergleichbaren Projekten: Conversion-Steigerungen, Lead-Qualität, Demo-Buchungen. Vor Projektstart stellen sie Fragen zu Ihrer Customer Journey und Ihren KPIs. Agenturen, die direkt mit Design-Konzepten starten ohne Ihre Zielgruppe zu verstehen, priorisieren Ästhetik über Strategie. Was gehört in ein Agentur-Briefing für ein B2B-Webprojekt? Ein gutes Briefing beantwortet diese Fragen: Welche Buyer Personas besuchen die Site? Was sind die messbaren Ziele der Website? Welche technischen Systeme sollen integriert werden? Was unterscheidet Ihr Unternehmen vom Wettbewerb? Wie ist die interne Entscheidungsstruktur? Und: Wie hoch ist das Budget? Je vollständiger das Briefing, desto weniger Überarbeitungsschleifen entstehen. Brauchen SaaS-Unternehmen eine besondere Website-Strategie? Ja. SaaS-Websites müssen Trial-Flows und Demo-Buchungen friktionslos abbilden, Pricing-Pages transparent gestalten und spezifische Trust-Signale wie ISO-Zertifizierungen oder Bewertungen von G2 und Capterra einbinden. Dazu kommen technische Integrationen für Onboarding-Flows und Marketing Automation. Eine Agentur ohne SaaS-Erfahrung unterschätzt diese Anforderungen regelmäßig.

Quellen

Gartner – The B2B Buying Journey – https://www.gartner.com/en/sales/insights/b2b-buying-journey – besucht am 23.03.2026

Forrester Research – B2B Website Performance Benchmark – https://www.forrester.com/research/b2b-website – besucht am 23.03.2026

HubSpot – State of Marketing Report 2025 – https://www.hubspot.com/state-of-marketing – besucht am 23.03.2026

Dr. Web Marktrecherche – Kostenübersicht B2B-Webprojekte Deutschland 2026 – https://www.drweb.de – besucht am 23.03.2026