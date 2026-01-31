Media Queries: Mobile Versionen von Websites mit CSS3 erstellen

Media Queries sind ein CSS-Feature, das Webentwickler täglich nutzen. Media Queries sind die Basis von Responsive Design. Sie bestimmen, wie eine Website auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen dargestellt wird. Ob auf dem großen Desktop-Monitor, dem Tablet auf der Couch oder dem Smartphone in der U-Bahn.

Das Prinzip ist einfach: Sie definieren Bedingungen, und der Browser wendet die zugehörigen Styles an, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Ist das Browserfenster schmaler als 768 Pixel? Dann blende die Sidebar aus. Druckt jemand die Seite? Dann verstecke die Navigation. Hat der Nutzer Dark Mode aktiviert? Dann zeig helle Schrift auf dunklem Hintergrund.

Dieser Artikel erklärt, wie Media Queries funktionieren und wie Sie sie in der Praxis einsetzen.

Das Wichtigste in Kürze

Media Queries sind CSS-Regeln, die nur unter bestimmten Bedingungen greifen

sind CSS-Regeln, die nur unter bestimmten Bedingungen greifen Die Syntax besteht aus @media, Ausgabegerät (z.B. Bildschirm oder Print), Operatoren und Media Features

Desktop First und Mobile First haben jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen

und haben jeweils ihre eigenen Stärken und Schwächen Neben der Bildschirmbreite gibt es über 15 weitere Media Features für Orientierung, Farbschema oder Eingabemethode

Ohne den Viewport-Meta-Tag funktioniert auf dem Smartphone gar nichts

Was sind Media Queries?

Eine Media Query ist eine Wenn-Dann-Regel. Sie schreiben eine Bedingung, und wenn der Browser diese Bedingung erfüllt sieht, wendet er die zugehörigen CSS-Regeln an.

Die Bedingung hier: Das Browserfenster ist maximal 768 Pixel breit. Die Konsequenz: Die Sidebar wird ausgeblendet. Wird das Fenster breiter als 768 Pixel, gilt die Bedingung nicht mehr. Die Sidebar erscheint wieder. Das passiert, wenn Sie das Browserfenster in der Größe verändern.

Wie ist eine Media Query aufgebaut?

Eine vollständige Media Query sieht so aus:

Fünf Bestandteile, jeder mit einer klaren Aufgabe:

@media leitet die Abfrage ein.

screen ist das Ausgabegerät. Es bestimmt, für welche Art von Gerät die Regel gilt. Die drei gängigen Typen:

Medientyp Gilt für screen Bildschirme print Drucker all Alles (Standard)

and verknüpft Bedingungen miteinander.

(min-width: 768px) ist das eigentliche Media Feature. Es fragt eine Eigenschaft ab und vergleicht sie mit einem Wert.

Die geschweiften Klammern umschließen die CSS-Regeln, die bei erfüllter Bedingung gelten sollen.

Welche Operatoren gibt es?

Bedingungen lassen sich kombinieren.

Das Komma wirkt wie ein „oder“:

not kehrt die Bedingung um:

Welche Media Queries gibt es?

Die Bildschirmbreite ist das meistgenutzte Feature. Aber Media Queries können weit mehr abfragen.

Wie frage ich Viewport und Dimensionen ab?

Feature Fragt ab width, min-width, max-width Breite des Browserfensters height, min-height, max-height Höhe des Browserfensters aspect-ratio Seitenverhältnis (z.B. 16/9) orientation Hoch- oder Querformat

Die Liste der Media Features wächst. Wer noch einen Schritt weiter gehen will: Container Queries fragen nicht den Viewport ab, sondern auch das Elternelement.

Wie erkenne ich Maus, Touch oder Stift?

Feature Fragt ab hover Kann das Gerät hovern? (Maus vs. Touch) pointer Wie präzise ist das Eingabegerät?

Wie frage ich die Nutzer-Einstellungen ab?

Diese Features respektieren die Systemeinstellungen des Nutzers:

Feature Fragt ab prefers-color-scheme Helles oder dunkles Farbschema prefers-reduced-motion Wunsch nach weniger Animationen prefers-contrast Wunsch nach höherem Kontrast

Wie erkenne ich hochauflösende Displays?

Feature Fragt ab resolution Pixeldichte des Bildschirms color Farbfähigkeit monochrome Graustufen-Display

Zwei Wege, ein Ziel Desktop First vs. Mobile First Beide Ansätze führen zu responsiven Websites. Die Wahl hängt vom Projekt ab. Desktop First max-width Sie starten mit dem Desktop-Layout und passen für kleinere Bildschirme an. Die Styles werden reduziert. .sidebar { width : 300px ; } @media ( max-width : 1024px ) { .sidebar { width : 200px ; }} @media ( max-width : 768px ) { .sidebar { display : none ; }} ✓ Sofort das vollständige Layout sichtbar ✓ Passt zu den meisten CMS-Themes ✓ Gut wenn Desktop-Mockups vorliegen ✗ Mobile lädt eventuell unnötiges CSS Mobile First min-width Sie starten mit dem Mobile-Layout und erweitern für größere Bildschirme. Die Styles werden ergänzt. .sidebar { display : none ; } @media ( min-width : 769px ) { .sidebar { display : block ; width : 200px ; }} @media ( min-width : 1025px ) { .sidebar { width : 300px ; }} ✓ Mobile lädt nur nötiges CSS ✓ Zwingt zur Priorisierung ✓ Entspricht Googles Mobile-First-Index ✗ Vollständiges Layout erst bei großen Screens Welcher Ansatz passt zu Ihrem Projekt? Bestehendes CMS-Theme anpassen Neues Projekt ohne Vorgaben Design-Mockups sind Desktop-first Performance auf Mobile kritisch Mehrheit der Nutzer kommt vom Desktop Mehrheit der Nutzer kommt vom Smartphone Wichtig: Bleiben Sie bei einem Ansatz. Wer max-width und min-width wild mischt, produziert schwer wartbaren Code.

Was ist besser: Desktop First oder Mobile First?

Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Die Wahl hängt vom Projekt ab, nicht von einer Glaubensfrage.

Was spricht für Desktop First?

Sie gestalten zuerst die Desktop-Version und passen dann für kleinere Bildschirme an. Die Media Queries nutzen max-width :

Vorteile:

Sie sehen sofort das vollständige Layout

Entspricht dem Workflow vieler Designer, die zuerst Desktop-Mockups liefern

Passt gut zu bestehenden CMS-Themes, die meist Desktop First gebaut sind

Nachteile:

Mobile Geräte laden unter Umständen CSS, das sie gar nicht brauchen

Sie müssen Elemente aktiv ausblenden oder verkleinern

Was spricht für Mobile First?

Sie gestalten zuerst die mobile Version und erweitern dann für größere Bildschirme. Die Media Queries nutzen min-width :

Vorteile:

Mobile Geräte laden nur das CSS, das sie brauchen

Zwingt zur Priorisierung: Was ist wirklich wichtig?

Entspricht Googles Mobile-First-Indexing

Nachteile:

Das vollständige Layout sehen Sie erst bei größeren Viewports

Wenn die Design-Vorlage Desktop-first ist, arbeiten Sie gegen den Strich

Welchen Ansatz wählen?

Situation Empfehlung Neues Projekt ohne Vorgaben Mobile First Bestehendes CMS-Theme anpassen So wie das Theme arbeitet Design-Mockups sind Desktop-first Desktop First Performance auf Mobile ist kritisch Mobile First Mehrheit der Nutzer kommt vom Desktop Desktop First

Das Wichtigste: Bleiben Sie bei einem Ansatz. Wer min-width und max-width wild mischt, produziert schwer wartbaren Code.

Warum funktionieren meine Media Queries auf dem Smartphone nicht?

Die häufigste Ursache: Der Viewport-Meta-Tag fehlt. Ohne ihn behandeln mobile Browser Ihre Seite wie eine Desktop-Website und skalieren sie herunter.

Fügen Sie diesen Tag in den <head> Ihrer HTML-Datei ein:

Er sagt dem Browser: Nimm die tatsächliche Gerätebreite als Viewport, nicht eine simulierte Desktop-Breite.

Die meisten CMS wie WordPress fügen diesen Tag automatisch ein. Wenn Ihre Media Queries trotzdem nicht greifen, prüfen Sie als erstes, ob er vorhanden ist.

Welche Fehler passieren häufig?

Warum ist die Reihenfolge wichtig?

CSS wird von oben nach unten gelesen. Spätere Regeln überschreiben frühere. Bei Desktop First müssen die kleineren Breakpoints unten stehen, bei Mobile First die größeren.

Was passiert bei Lücken zwischen Breakpoints?

Wie gehe ich mit !important um?

Wenn das Theme !important verwendet, überschreiben Ihre Media Queries die Styles nicht. Sie müssen dann ebenfalls !important einsetzen.

Warum ist max-device-width veraltet?

max-device-width fragt die physische Bildschirmbreite ab, nicht die Viewport-Breite. Das Feature gilt als veraltet. Verwenden Sie stattdessen max-width .

Wie setze ich Breakpoints richtig?

Es gibt keine magischen Zahlen, die für jede Website funktionieren. Diese Werte aus gängigen Frameworks sind ein Startpunkt:

Breakpoint Typische Zielgeräte 480px Smartphones (Portrait) 768px Smartphones (Landscape), kleine Tablets 1024px Tablets, kleine Laptops 1200px Laptops, Desktop 1400px Große Monitore

Der bessere Ansatz: Schauen Sie sich Ihr konkretes Layout an. Ziehen Sie das Browserfenster langsam schmaler. An welcher Stelle bricht das Design? Dort setzen Sie den Breakpoint.

Gerätenamen in Kommentaren sind keine gute Idee. „iPhone 14″ veraltet schnell. „Unter 400 Pixel“ bleibt verständlich.

Wie teste ich Media Queries?

Alle modernen Browser bieten einen Device Mode. In Chrome: F12 drücken, dann auf das Smartphone-Symbol klicken. Sie können vordefinierte Geräte auswählen oder eigene Größen eingeben.

Echte Geräte

Emulatoren sind praktisch, aber sie zeigen nicht alles. Touch-Verhalten, Scrolling-Performance, Browser-Eigenheiten auf iOS oder Android: Das sehen Sie nur auf echten Geräten.

Mindestens ein iPhone und ein Android-Gerät sollten Sie zur Hand haben. Tablets sind seltener geworden, aber wenn Ihre Zielgruppe sie nutzt, testen Sie auch dort.

Der Fenster-Trick

Ziehen Sie Ihr Browserfenster langsam von breit nach schmal. Achten Sie auf Stellen, an denen das Layout springt oder Elemente überlappen. Dort stimmt etwas nicht.

Wie füge ich Media Queries in WordPress ein?

WordPress bietet mehrere Wege, eigenes CSS hinzuzufügen. Die meisten modernen WordPress-Themes sind bereits responsive und bringen eigene Breakpoints mit. Wenn Sie diese anpassen oder erweitern wollen, haben Sie drei Möglichkeiten.

Über den Customizer

Der einfachste Weg: Im WordPress-Backend unter Design → Customizer → Zusätzliches CSS können Sie eigene Regeln eintragen. Sie überschreiben das Theme-CSS und bleiben bei Updates erhalten.

Wie arbeite ich mit einem Child-Theme?

Für umfangreichere Anpassungen legen Sie ein Child-Theme an. In dessen style.css schreiben Sie Ihre Media Queries. Das ist sauberer und übersichtlicher als alles in den Customizer zu packen.

Wie nutze ich den Block-Editor für Media Queries?

Einzelnen Blöcken können Sie CSS-Klassen zuweisen. Diese Klassen stylen Sie dann in Ihrem eigenen CSS inklusive Media Queries.

CSS Media Queries Syntax, Ausgabegeräte, Operatoren und alle Media Features Aufbau einer Media Query @media screen and ( min-width : 768px ) { … } At-Regel Ausgabegerät Operator Media Feature Wert Ausgabegeräte screen Bildschirme aller Art print Druckausgabe all Alle Gerätetypen (Standard) Logische Operatoren and UND-Verknüpfung , ODER-Verknüpfung not Negation only Nur dieser Typ Media Features Feature Kategorie Werte / Beispiel width / min-width / max-width Viewport 768px, 100vw, 50em height / min-height / max-height Viewport 600px, 100vh aspect-ratio Viewport 16/9, 4/3, 1/1 orientation Viewport portrait | landscape resolution Display 72dpi, 150dpi, 2dppx color Farbe Bits pro Farbkanal color-gamut Farbe srgb | p3 | rec2020 hover Interaktion hover | none pointer Interaktion fine | coarse | none prefers-color-scheme Präferenz light | dark prefers-reduced-motion Präferenz reduce | no-preference prefers-contrast Präferenz more | less | no-preference Praxis-Beispiele Smartphones bis 480px @media screen and ( max-width : 480px ) { .sidebar { display : none ; }} Dark Mode @media ( prefers-color-scheme : dark ) { body { background : #1a1a1a ; color : #f5f5f5 ; }} Touch-Geräte @media ( pointer : coarse ) { .button { min-height : 44px ; padding : 12px 24px ; }} Druckversion @media print { nav, footer, .ads { display : none ; }}

Glossar: 12 Fachbegriffe zu Media Queries

@media ist das Schlüsselwort, das eine Media Query einleitet. Es steht immer am Anfang der Regel und signalisiert dem Browser, dass eine bedingte CSS-Anweisung folgt.

Breakpoint

Ein Breakpoint ist die Stelle, an der das Layout wechselt. Bei 768 Pixel verschwindet die Sidebar, bei 1024 Pixel werden aus zwei Spalten drei. Der Begriff meint sowohl den Pixel-Wert als auch den konzeptionellen Punkt im Design.

Desktop First

Desktop First ist ein Entwicklungsansatz: Sie gestalten zuerst die Desktop-Version und passen dann mit max-width -Queries für kleinere Bildschirme an.

Media Feature

Ein Media Feature ist die Eigenschaft, die Sie in einer Media Query abfragen. Beispiele: width , orientation , prefers-color-scheme . Manche Features wie width akzeptieren Werte, andere wie hover sind binär.

Media Type

Der Media Type grenzt ein, für welche Geräteklasse eine Regel gilt. Die drei relevanten Typen heute: screen für Bildschirme, print für Drucker, all für beide.

Mobile First

Mobile First ist ein Entwicklungsansatz: Sie gestalten zuerst die mobile Version und erweitern dann mit min-width -Queries für größere Bildschirme.

Operator

Operatoren verknüpfen Bedingungen in Media Queries. and verlangt, dass alle Bedingungen erfüllt sind. Das Komma wirkt als „oder“. not kehrt die Bedingung um.

prefers-color-scheme ist ein Media Feature, das die Farbschema-Einstellung des Betriebssystems abfragt. Mögliche Werte: light und dark .

prefers-reduced-motion ist ein Media Feature für Barrierefreiheit. Es erkennt, ob der Nutzer in seinen Systemeinstellungen reduzierte Animationen wünscht.

Responsive Design

Responsive Design bezeichnet Webseiten, die sich an verschiedene Bildschirmgrößen anpassen. Media Queries sind das technische Werkzeug, das dies ermöglicht.

Viewport

Der Viewport ist der sichtbare Bereich der Website im Browser. Seine Breite und Höhe bilden die Grundlage für die meisten Media Queries.

Der Viewport-Meta-Tag ist ein HTML-Element im <head> , das mobilen Browsern sagt, wie sie die Seite skalieren sollen. Ohne ihn funktionieren Media Queries auf Smartphones nicht zuverlässig.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen min-width und max-width?

min-width gilt ab einer bestimmten Breite aufwärts. max-width gilt bis zu einer bestimmten Breite. Ein 800 Pixel breites Fenster erfüllt sowohl min-width: 600px als auch max-width: 1000px . Welches Sie nutzen, hängt davon ab, ob Sie Mobile First oder Desktop First arbeiten.

Kann ich Media Queries auch für die Höhe nutzen?

Ja. Die Features height , min-height und max-height funktionieren wie ihre Breiten-Pendants. In der Praxis werden sie seltener gebraucht, weil Nutzer vertikales Scrollen gewohnt sind. Für Fullscreen-Elemente oder Sticky-Header können sie aber sinnvoll sein.

Wie erkenne ich, ob ein Gerät Touch unterstützt?

Mit den Media Features hover und pointer . hover: none bedeutet, dass das Gerät keinen Hover-Zustand kennt, also wahrscheinlich ein Touchscreen ist. pointer: coarse bedeutet, dass der Zeiger unpräzise ist, also ein Finger statt einer Maus. Beide Features lassen sich kombinieren.

Warum funktionieren meine Media Queries im Internet Explorer nicht?

Grundlegende Media Queries funktionieren ab Internet Explorer 9. Neuere Features wie prefers-color-scheme oder hover werden nicht unterstützt. Da Microsoft den IE 2022 eingestellt hat, lohnt sich der Aufwand für Workarounds nur noch bei sehr speziellen Projekten.

Soll ich Breakpoints in Pixel oder em angeben?

Beides funktioniert. Pixel sind intuitiver, em skalieren mit der Schriftgröße des Nutzers. Die meisten Frameworks verwenden Pixel. Wichtiger als die Einheit ist, dass Sie innerhalb eines Projekts konsistent bleiben.

Wie viele Breakpoints brauche ich?

Drei bis fünf reichen für die meisten Websites. Jeder zusätzliche Breakpoint erhöht den Wartungsaufwand. Setzen Sie Breakpoints dort, wo Ihr Layout tatsächlich bricht, nicht bei theoretischen Gerätegrößen.