Wurden Ihre Artikel oder Arbeit abgelehnt, weil sie als KI-generiert gekennzeichnet waren? Unabhängig davon, ob Sie KI zur teilweisen Unterstützung eingesetzt haben, die gesamte Arbeit mit qualitativ hochwertigen Ergebnissen abgeschlossen haben oder überhaupt keine KI eingesetzt haben, tritt dieser Fall immer wieder auf.

In solchen Fällen möchten Sie den Inhalt möglicherweise nicht neu schreiben, sondern nach Möglichkeiten suchen, ihn für KI-Detektoren unkenntlich zu machen. Wie können Sie das erreichen? Die Antwort ist einfach: Verwenden Sie einen nicht erkennbaren KI-Writer.

Nicht erkennbare KI-Tools zielen darauf ab, von KI generierten Text in Inhalte umzuschreiben, die authentische menschliche Schrift nachahmen, sodass kein KI-Prüfer oder KI-Detektor ihn erkennen kann. In diesem Leitfaden beleuchten wir zehn der besten nicht erkennbaren KI-Autoren, die Sie heute verwenden können.

Bypass GPT – Bestes nicht nachweisbares KI-Tool für hochwertige Ausgabe HIX Bypass – Bestes nicht nachweisbares KI-Tool für Leistung Bypass AI – Bestes nicht nachweisbares KI-Tool zur Humanisierung von KI-Text Humbot – Bester KI-Humanisierer für Anfänger, um 100 % Human-Score zu erzielen Undetectable AI – Bester nicht nachweisbarer KI-Autor für fehlerfreies Schreiben AI Undetectable – Bestes nicht nachweisbares KI-Schreibtool für anpassbare Optionen WriteHuman – Bester KI-Humanizer für Mobilfreundlichkeit StealthGPT – Bestes nicht nachweisbares KI-Schreibtool für den Hardcore-Einsatz GPTinf – Bestes nicht nachweisbares KI-Tool für den gelegentlichen Gebrauch Smodin – Bester KI-Erkennungsentferner für verschiedene Sprachen

BypassGPT – Bestes nicht nachweisbares KI-Tool für hochwertige Ausgabe

Wenn es darum geht, die KI-Erkennung zu umgehen, ist Bypass GPT eine der besten verfügbaren Optionen. Dieser Anfang 2023 eingeführte, nicht nachweisbare KI-Schreiber hat sich schnell zu einem führenden Licht für Blogger, Studenten, Schriftsteller und Unternehmen auf der ganzen Welt entwickelt.

Es bietet schnellen Inhaltsschutz von höchster Qualität und ist mehr als in der Lage, alle großen KI-Erkennungstools zu umgehen. Von Turnitin bis Content at Scale, BypassGPT übertrumpft dank seiner ausgeklügelten Technologie konsequent jeden KI-Schreibdetektor.

Von professionellen menschlichen Autoren geschult, erkennt es geschickt die verräterischen Zeichen von KI-generierten Inhalten und vermenschlicht den Text innerhalb von Sekunden. Darüber hinaus verbessert es die allgemeine Lesbarkeit und Qualität des Inhalts, indem seltsame Ausdrucks- und Grammatikfehler entfernt werden.

Preisgestaltung

Kostenlose Nutzung. Premium-Plan ab 12 $ pro Monat verfügbar.

Merkmale

Macht jeden KI-Text effizient für alle KI-Prüfer unsichtbar

Einige der besten Humanisierungstechnologien der Branche

Produziert authentische, menschenähnliche Inhalte sowohl in Lang- als auch in Kurzform

Flexible Zahlungspläne für Privatpersonen und Unternehmen mit unterschiedlichen Budgets

Nachteile

Die kostenlose Version funktioniert nur mit kurzen Texten

HIX Bypass – Bestes nicht nachweisbares KI-Tool für Leistung

HIX Bypass ist ein weiteres nicht erkennbares KI-Tool, das in der Lage ist, wirklich unsichtbare KI-Inhalte für Blogs, Marketing, Essays und mehr zu generieren. Dieses Tool verfügt im Vergleich zu vielen anderen sofort über ein zusätzliches Maß an Kompetenz, da es von der branchenweit führenden KI-Schreibplattform HIX.AI erstellt wurde.

Die Entwickler von HIX.AI führten neue Algorithmen und Humanisierungstechnologien ein, um den Herausforderungen der KI-Erkennung zu begegnen, was zur Entwicklung von HIX Bypass führte. Dieses beeindruckende Stück Technik ist mehr als in der Lage, selbst die beste KI-Texterkennungstechnologie zu umgehen. Zum Beispiel ZeroGPT, Sapling, und Scribbr.

HIX Bypass verfügt über einen umfassenden Funktionsumfang, der über 40 Sprachen unterstützt, um KI-Text nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Spanisch, Chinesisch, Russisch und mehr unkenntlich zu machen. Insbesondere zeichnet es sich auch durch die Beibehaltung wichtiger Schlüsselwörter im Eingabeinhalt aus und trägt so zu einer verbesserten SEO-Leistung bei.

Preisgestaltung

Kostenlose Nutzung. Premium ab 6,99 $ pro Monat.

Merkmale

Entwickelt von einer vertrauenswürdigen Marke in der Welt des KI-Schreibens

Branchenführende Humanisierungstechnologie

Macht KI-Inhalte für alle KI-Detektoren unerkennbar

Funktioniert in Dutzenden von Sprachen sowie in Englisch

Liefert schlüsselwortreiche Inhalte mit höherem Ranking

Nachteile

Bietet keine Anpassungsoptionen

Bypass AI – Bestes nicht nachweisbares KI-Tool zur Humanisierung von KI-Text

Wenn Sie auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung sind, um AI-Detektoren konsequent und erfolgreich zu umgehen, ist Bypass AI auf jeden Fall einen Versuch wert. Basierend auf fortschrittlicher Humanisierungstechnologie bietet dieses Tool das beste Humanisierungspotenzial aller nicht nachweisbaren KI-Autoren und KI-Humanisierer. Es ist in der Lage, fade, langweilige Robotertexte viel menschlicher klingen zu lassen.

Bypass AI kann fast jeden AI-Detektor umgehen, von GPTZero bis Originality.ai. Seine Vielseitigkeit erstreckt sich über verschiedene Inhaltstypen, von einfachen Blogbeiträgen bis hin zu komplizierten Aufsätzen. Dies macht es zu einem wertvollen Werkzeug für Schüler, um ihr Schreiben zu verbessern.

Bypass AI hat außerdem den Vorteil, dass die ursprüngliche Bedeutung und Botschaft eines Textes erhalten bleibt. Damit haben viele andere nicht erkennbare KI-Autorenplattformen zu kämpfen. Deren Vermenschlichung kann den Textfluss und den Sinn des Textes beeinträchtigen. Aber darüber müssen Sie sich mit Bypass AI keine Sorgen machen. Es kann Ihnen helfen, KI-Detektoren zu entgehen, ohne Ihre Inhalte zu beeinträchtigen.

Preisgestaltung

Kostenlose Nutzung. Premium-Plan ab 9,99 $ pro Monat verfügbar.

Merkmale

Umgeht alle verfügbaren KI-Erkennungstools

Einfache Humanisierung jedes KI-geschriebenen Textes mit einem Klick

Kann die ursprüngliche Bedeutung und Botschaft des Textes beibehalten

Verfügt über einen integrierten KI-Detektor zur Bestätigung der Effizienz des Ausgabeinhalts

Nutzt führende Humanisierungstechnologie, um den von Menschen geschriebenen Inhalt zu verbessern

Nachteile

Funktioniert derzeit nur mit eingefügtem Text, nicht mit hochgeladenen Dateien

Humbot – Bester KI-Humanisierer für Anfänger, um 100 % Human-Score zu erzielen

Wenn Sie einen Aufsatz oder einen anderen Text von der KI-Erkennung befreien möchten, aber nicht sicher sind, welches Tool Sie verwenden sollen, ist Humbot eine ausgezeichnete Wahl für Neueinsteiger und diejenigen, die sich noch nicht mit KI auskennen. Humbot wurde speziell für Anfänger entwickelt und zeichnet sich unter den KI-Humanisierern durch seine einfache und optimierte Benutzeroberfläche aus.

Das schlichte, attraktive Design sorgt dafür, dass sich neue Benutzer sofort wohl fühlen, und es ist so einfach zu bedienen – geben Sie einfach den Text ein und klicken Sie auf die Schaltfläche. Von da an erledigt Humbot die ganze harte Arbeit für Sie. Es wird nach KI gesucht und die auffälligsten Zeichen entfernt, um KI-Text sofort zu humanisieren.

Dank seiner cleveren High-End-Technologie können Sie sich darauf verlassen, dass dieses KI-Content-Bypass-Tool mit verschiedenen Inhaltstypen zurechtkommt. KI-generierte Blogs, Artikel und Aufgaben können mit Hilfe von Humbot ganz einfach bei jedem KI-Checker umgangen werden.

Preisgestaltung

Kostenlose Nutzung. Premium-Pläne sind ab 9,99 $ pro Monat erhältlich.

Merkmale

Eine benutzerfreundliche, einsteigerfreundliche Oberfläche

Drei verschiedene Eingabemethoden für Ihre Bequemlichkeit

Branchenführende Humanisierungstechnologie

Nachteile

Derzeit gibt es kaum einen Kundenservice

Undetectable AI – Bester nicht nachweisbarer KI-Autor für fehlerfreies Schreiben

Während einige nicht nachweisbare KI-Autoren Fehler oder Zeichensetzungsprobleme aufweisen oder umfangreiche Bearbeitungen benötigen, ist dies bei Undetectable AI nicht der Fall. Tatsächlich ist es großartig darin, konsistente, qualitativ hochwertige, fehlerfreie und menschenähnliche Inhalte zu erstellen, die Sie ohne Bearbeitungen verwenden können.

Viele Autoren und Freiberufler nutzen Undetectable AI, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Es wurde speziell darauf trainiert, fast alle auf dem Markt erhältlichen Detektorwerkzeuge zu besiegen. Egal, ob Sie es mit Winston AI, Crossplag oder Copyleaks zu tun haben, auf dieses Tool können Sie sich verlassen.

Undetectable AI bietet außerdem faire Preise für professionelle Benutzer sowie einen praktischen, kostenlosen Modus, mit dem Sie kleine Textabschnitte vermenschlichen können, ohne dafür etwas zu bezahlen. Es ist einfach zu bedienen, zuverlässig und konsistent – ​​kurz gesagt, es bietet alles, was Sie sich von einem nicht erkennbaren KI-Autor wünschen können.

Preisgestaltung

Kostenlose Nutzung. Premium-Pläne sind ab 12,99 $ pro Monat erhältlich.

Merkmale

Sehr effizient bei der Erstellung qualitativ hochwertiger, humanisierter Inhalte

Umgeht nachweislich die meisten KI-Erkennungsplattformen

Ein einfacher Ein-Klick-Prozess zur mühelosen Humanisierung von KI-Texten

Eine ideale, erschwingliche Wahl sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Benutzer

Nachteile

Könnte in Zukunft von einigen erweiterten Funktionen profitieren

AI Undetectable – Bestes nicht nachweisbares KI-Schreibtool für anpassbare Optionen

AI Undetectable ist ein weiterer hoch bewerteter, nicht erkennbarer KI-Schreiber, mit dem Sie KI-Texte humanisieren und die Schreibqualität verbessern können. Es unterstützt mehrere Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, den Inhalt automatisch zu verbessern und die Wortzahl sowie die Lesbarkeitsstufen an unterschiedliche Standards anzupassen.

Mit der Fähigkeit, KI-Detektoren effektiv zu umgehen, unterstützt es neben Englisch auch verschiedene andere Sprachen. Allerdings kann das Preissystem, das den Nutzern den Erwerb einmaliger Wortpakete vorschreibt, insbesondere bei großen Textmengen kostspielig werden.

Preisgestaltung

Kostenlos zu testen. Benutzer können auch Premium-Wortpakete erwerben, beginnend bei 5,99 $ für 10.000 Wörter.

Merkmale

Bietet eine Reihe einstellbarer Filter und Funktionen

Kann die Wortzahl erhöhen und die Textqualität verbessern

Unterschiedliche Lesbarkeitsstufen

Nachteile

Die Bezahlung der Wortpakete kann ziemlich teuer werden

WriteHuman – Bester KI-Humanizer für Mobilfreundlichkeit

Wenn Sie die KI-Erkennung durch Mobiltelefone umgehen wollen, kann WriteHuman Ihnen helfen. Dieser praktische, nicht erkennbare KI-Schreiber funktioniert auf kleinen Geräten wie Tablets und Telefonen genauso gut wie auf größeren Bildschirmen. Noch wichtiger ist, dass es zuverlässige Humanisierungstechnologie bietet, mit der Sie Ihre KI-generierten Inhalte im Handumdrehen verbessern können.

Technisch gesehen befindet sich WriteHuman noch in der Beta-Phase der Entwicklung, ist aber bereits ein recht leistungsfähiges Tool. Tests zeigen, dass dieser KI-Writer Ihnen dabei helfen kann, viele der großen KI-generierten Texterkennungsplattformen wie Copyleaks und ZeroGPT zu umgehen.

Preisgestaltung

Kostenlos zu testen. Bei jährlicher Zahlung stehen drei Premium-Pläne ab 6,80 $ pro Monat zur Verfügung.

Merkmale

Sehr erschwingliche Preispläne

Beeindruckende Fähigkeiten zur Umgehung der KI-Erkennung

Funktioniert gut auf Mobilgeräten und kleinen Bildschirmen

Nachteile

Es fehlen erweiterte Funktionen

StealthGPT – Bestes nicht nachweisbares KI-Schreibtool für den Hardcore-Einsatz

Während viele andere nicht erkennbare KI-Schreiber für den gelegentlichen oder halb-regulären Gebrauch gedacht sind, ist StealthGPT eher ein professionelles Werkzeug. Mit diesem Tool können Sie bis zu einer Million Wörter pro Monat generieren, was es zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen macht, die große Mengen an KI-Inhalten humanisieren müssen, um Strafen zu vermeiden.

StealthGPT schlägt nachweislich Turnitin, GPTZero und andere beliebte KI-Checker. Auch in puncto Geschwindigkeit sticht StealthGPT aus der Masse heraus. Es kann Anfragen zur Humanisierung von KI-Texten im Bruchteil einer Sekunde verarbeiten und so in kürzester Zeit Hunderte oder Tausende von Wörtern erstellen.

Preisgestaltung

Drei Premium-Pläne ab 14,99 $ pro Monat bei monatlicher Zahlung oder 99,99 $ pro Jahr bei jährlicher Zahlung.

Merkmale

Superschnelle Bearbeitungszeiten

Hohe Wortbeschränkungen für Geschäftsanwender

Kann viele große KI-Detektoren umgehen

Nachteile

Teurer als die meisten Werkzeuge

Für Gelegenheitsnutzer zu viel

GPTinf – Bestes nicht nachweisbares KI-Tool für den gelegentlichen Gebrauch

Während einige nicht nachweisbare KI-Autoren professionelle Komplexität bedienen, verfolgt GPTinf einen einfacheren Ansatz. Ohne aufwändige Filter oder Funktionen ist GPTinf einfach und unkompliziert. Sie müssen lediglich Ihren Text einfügen und den Rest erledigt sich von selbst.

Es funktioniert nicht immer ganz so gut wie bestimmte andere Autoren, aber es ist schnell, einfach und kann ausreichen, um Ihren Text an Programmen wie Zero GPT und Copyleaks vorbeizubringen. Es verfügt außerdem über ein praktisches „Freeze-List“-Tool, mit dem Sie bestimmte Wörter oder Phrasen auswählen können, die Sie in Ihrem Text beibehalten möchten – dies ist nützlich für SEO-Zwecke oder um die ursprüngliche Bedeutung Ihres Inhalts beizubehalten.

Preisgestaltung

Eine kostenlose Testversion ist verfügbar. Premium-Pläne beginnen bei 12 $ pro Monat.

Merkmale

Sehr schicke und einfache Benutzeroberfläche

Schnell und einfach zu bedienen

Hilfreiche Freeze-List-Option, um bestimmte Schlüsselwörter oder Phrasen zu behalten

Nachteile

Zu einfach für den professionellen Einsatz

Smodin – Bester KI-Erkennungsentferner für verschiedene Sprachen

Smodin, das auf seiner Homepage eine Konsistenzbewertung von 85 % angibt, ist nicht fehlerfrei, erweist sich aber als gute Option, um KI-Prüfer in verschiedenen Sprachen zu umgehen. Es bietet Vielseitigkeit und unterstützt sowohl Datei-Uploads als auch eingefügten Text, sodass Benutzer Dokumente oder PDF-Dateien direkt zur Humanisierung hochladen können.

Darüber hinaus bietet Smodin anpassbare Anwendungen, darunter „AI Detection“ zum Umgehen von KI-Detektoren sowie „Experimental“- und „Uniqueness“-Funktionen für andere Textanpassungen.

Preisgestaltung

Ein kostenloser Plan ist verfügbar. Premium-Pläne beginnen bei 8 $ pro Monat.

Merkmale

Kann Inhalte in mehreren Sprachen humanisieren

Unterstützt Datei-Uploads, um die KI-Erkennung zu umgehen

Drei anpassbare Funktionen zum Herumspielen

Nachteile

Hat nur eine Erfolgsquote von 85 %

Es gibt viele Gründe, warum Sie die KI-Erkennung umgehen möchten. Möglicherweise sind Sie Student und möchten Strafen für den Einsatz von KI-Autoren in Ihren Aufsätzen vermeiden. Alternativ könnten Sie ein Unternehmen leiten und auf der Suche nach den besten SEO-Ergebnissen für Ihre Blogbeiträge und Artikel sein.

In jedem Fall ist es wichtig, das richtige nicht erkennbare KI-Schreibtool zu verwenden, um jeden KI-Inhaltsdetektor zu umgehen. Und wie dieser Leitfaden gezeigt hat, gibt es mehrere unsichtbare KI-Optionen. Wenn Sie also das nächste Mal die KI-Erkennung umgehen müssen, probieren Sie einen dieser nicht erkennbaren KI-Autoren aus.