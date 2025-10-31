Macht KI unser Gehirn träge? Ja, leider!

KI-Tools wie ChatGPT verändern, wie wir denken und lernen. Zwischen Entlastung und geistiger Bequemlichkeit liegt eine dünne Linie – und genau die entscheidet, ob unser Gehirn wächst oder verkümmert.

Wenn das Denken zu bequem wird

Das Gehirn liebt Effizienz, aber hasst Langeweile. KI-Tools wie ChatGPT übernehmen zunehmend Aufgaben, die früher Denkdisziplin erforderten: Texte schreiben, Probleme lösen, Wissen erklären. Für Lernende klingt das nach Befreiung, für Neurowissenschaftler nach einer gefährlichen Komfortzone.



„Es darf nicht passieren, dass der aktive Lernprozess ausgelagert wird und das Gehirn nicht gefordert wird“, warnt Peter Gerjets vom Leibniz-Institut für Wissensmedien. Denn wer der KI zu viel überlässt, lässt eigene Synapsen verkümmern. Nachhaltiges Lernen bleibt Handarbeit im Kopf.

Kognitives Offloading: Wenn Training ausfällt

„Use it or lose it“ gilt auch fürs Denken. Laut Gerjets schwächen sich Hirnareale ab, wenn Fähigkeiten nicht regelmäßig genutzt werden. Das ist keine Katastrophe, aber eine klare Warnung. So wie der Taschenrechner mathematisches Denken verdrängt, kann ChatGPT analytische Denkarbeit verdrängen.



Der Forscher vergleicht es mit Muskeln: Werden sie nicht beansprucht, schrumpfen sie. Und wer ständig zwischen Tabs, Mails und Feeds springt, erlebt geistiges Multitasking – das Gehirn-Burnout unserer Zeit.

Lernen mit KI: Mehr Cockpit als Autopilot

Digitales Lernen fordert das Gehirn stärker, nicht weniger. Der Neurobiologe Martin Korte (TU Braunschweig) beschreibt den präfrontalen Cortex – die Kommandozentrale des Gehirns – als besonders beansprucht, wenn Lernen über Bildschirme, Hyperlinks und KI-Assistenten läuft.



Jede Bedienhandlung, jeder Klick, jedes Scrollen frisst Energie.

Wenn wir beim Lernen nur passive Zuschauer sind, ist das Lernen nicht nachhaltig Martin Korte, TU Braunschweig

„Wenn wir beim Lernen nur passive Zuschauer sind, ist das Lernen nicht nachhaltig“, betont Korte. Aktive Auseinandersetzung bleibt der Schlüssel: Nur wer reflektiert, versteht und speichert dauerhaft ab. KI kann dabei helfen, Struktur ins Lernen zu bringen, solange sie nicht das Denken ersetzt.

Wenn ChatGPT überzeugt auch ohne Belege

Die Illusion der Perfektion ist gefährlich. Sprachmodelle formulieren Antworten glatt, flüssig und mit dem Tonfall absoluter Gewissheit. Doch oft fehlen Quellen – und gelegentlich liegt die KI daneben.

Gerjets warnt: „Viele Menschen finden das glaubwürdig.“ Wer nicht prüft, trainiert sein Gehirn auf blindes Vertrauen. Gerade für Bildungseinrichtungen ist das ein Weckruf: KI muss verstandene Hilfe bleiben, kein Ersatz für kritisches Denken.

Syntea: Wenn KI Lernen persönlicher macht

Während Forscher mahnen, setzen Hochschulen längst auf produktive Symbiosen. Die Internationale Hochschule (IU) in Erfurt nutzt seit Ende 2023 den KI-Lernassistenten Syntea, entwickelt auf Basis von ChatGPT.

„Langfristig soll Syntea ein personalisierter Lernbuddy werden“, erklärt Quintus Stierstorfer, Director Synthetic Teaching. Der Bot hat ein Gesicht, macht Witze, erinnert an Prüfungen und zieht Studierende sanft aus der Komfortzone.



CEO Sven Schütt betont den sokratischen Ansatz: Syntea fragt zurück, statt nur zu antworten. „So entsteht echtes Verständnis.“ 85 bis 90 Prozent der Studierenden empfinden die Antworten laut IU als hilfreich. Die KI verweist sogar direkt auf Quellen, ein didaktischer Fortschritt statt Denk-Ersatz.

KI im Bildungswesen: Entlastung, aber keine Abkürzung

Auch Lehrende profitieren: Routinefragen werden automatisiert beantwortet, Freiräume für individuelle Betreuung entstehen. Schütt sieht darin eine neue Qualität der Lehre, personalisiert und skalierbar.



Ein Beispiel aus Bonn zeigt zudem, wie weit die Entwicklung reicht: KI erstellt Prüfungsfragen, die Studierende kaum von menschlichen unterscheiden können. Das spart Zeit, aber fordert Verantwortung. Denn wer Lernprozesse digitalisiert, muss umso stärker auf inhaltliche Tiefe achten.

Fazit: Denken bleibt Handarbeit mit smarter Unterstützung

KI kann das Lernen beschleunigen, personalisieren, vereinfachen. Doch wer Lernen an Maschinen auslagert, riskiert geistige Passivität.



Das Gehirn braucht Reibung, um zu wachsen. Syntea und Co. können helfen, solange wir selbst aktiv bleiben. Oder wie es Forscher Korte formuliert: Nur wenn wir klüger werden wie die Maschinen, wird Lernen mit KI ein Gewinn.

Quelle: Forschung & Lehre – Entlastet die KI das Gehirn zu sehr, baut es ab

