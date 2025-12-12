Google rollt neues Core Update aus

Das December 2025 Core Update ist live. Für Website-Betreiber beginnen turbulente Wochen. SEO-Expertin Marie Haynes erklärt, was jetzt zu tun ist.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Die Rankings schwanken, der Traffic bricht ein und niemand weiß genau warum. Google hat am 11. Dezember das December 2025 Core Update gestartet. Der Rollout kann bis zu drei Wochen dauern.

Das Update ist bereits das dritte Core Update dieses Jahres. Zuvor gab es das März- und das Juni-Update. Hinzu kam im August ein Spam-Update. Google bezeichnet das aktuelle Update als „reguläre Aktualisierung, die relevante und zufriedenstellende Inhalte für Suchende von allen Arten von Websites besser sichtbar machen soll“.

Neue Dokumentation gibt Hoffnung

Google December 2025 Core Update Unwrapped Before The Holidays

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Kurz vor dem Update hat Google seine Dokumentation zu Core Updates erweitert. Die neue Passage ist bemerkenswert: „Sie müssen nicht unbedingt auf ein großes Core Update warten, um die Wirkung Ihrer Verbesserungen zu sehen. Wir aktualisieren unsere Suchalgorithmen kontinuierlich, einschließlich kleinerer Core Updates. Diese Updates werden nicht angekündigt, weil sie nicht weithin auffallen.“

Das bedeutet: Ihre Optimierungen können auch zwischen den großen Updates Wirkung zeigen. Allerdings zeigt die Erfahrung ein anderes Bild. Websites, die von einem Core Update stark getroffen wurden, brauchen meist ein bis zwei weitere Core Updates für eine echte Erholung.

So sollten Sie jetzt reagieren

SEO-Expertin Marie Haynes rät zur Geduld:

Warten Sie ein paar Wochen oder idealerweise bis das Update vollständig ausgerollt ist, bevor Sie entscheiden, ob Sie betroffen sind. Nach dem ersten Rollout kann es turbulent zugehen.

Falls Ihre Rankings leiden, hilft technische Optimierung allein meist nicht weiter. Haynes empfiehlt einen kritischen Blick auf die Inhalte: „Vergleichen Sie Ihren Content mit den Seiten, die Google jetzt über Ihnen rankt. Haben diese mehr originelle Informationen? Sind sie in irgendeiner Weise hilfreicher?“

Erste Daten zeigen klare Trends. Websites mit eindeutiger thematischer Autorität konnten ihre organische Sichtbarkeit um durchschnittlich 23 % steigern. Generische Content-Marketing-Agenturen verloren dagegen rund 18 %. Besonders hart traf es reine KI-generierte Inhalte ohne menschliche Bearbeitung. Hier berichten Analysten von Traffic-Einbußen zwischen 40 und 60 %.

Interessant: Websites, die KI-Inhalte mit echter menschlicher Expertise kombinierten, schnitten gut ab. Einige legten sogar zu. Google wird offenbar besser darin, echte Expertise von bloßer Optimierung zu unterscheiden.

Gemini 3 könnte Suche verändern

Marie Haynes wagt eine Prognose: Die Fortschritte bei Googles Gemini 3 Modell könnten auch die Suche verbessern. „Das Modell ist viel besser darin, den Kontext und die Absicht hinter einer Anfrage zu verstehen“, so Google bei der Ankündigung. Diese Fähigkeit dürfte auch dem Suchintent-Verständnis zugutekommen.

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Haynes erwartet zudem, dass Seiten mit einzigartigen Bildern oder Videos profitieren werden. Letztlich werde das Update aber dem bekannten Muster folgen: Die KI-Systeme, die bestimmen, was Nutzer als hilfreich empfinden, werden weiter verbessert.

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