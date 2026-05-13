Google I/O 2026 morgen: Googlebook, Gemini Intelligence und XR-Brille angekündigt
13. Mai 2026
Reading Time: 3 minutes

Google I/O 2026 morgen: Googlebook, Gemini Intelligence und XR-Brille angekündigt

Michael Dobler

Michael Dobler

 Autor Dr. Web
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Morgen Abend um 19 Uhr MESZ beginnt die Google I/O 2026-Keynote, und das Vorabevent vom heutigen Dienstag hat bereits klar gemacht, wohin die Reise geht. Google hat beim Android Show I/O-Edition drei Ankündigungen gemacht, die über das übliche Software-Update-Programm hinausgehen: das Googlebook als neues Gerätesegment, Gemini Intelligence als proaktive KI-Schicht für das gesamte Android-Ökosystem und die bestätigte Vorschau auf die Android XR-Brille. Die Keynote morgen soll fast ausschließlich KI-Themen abdecken.

Das Wichtigste in Kürze

  • Google I/O 2026 Keynote: 19. Mai 2026, 19 Uhr MESZ, Livestream auf YouTube und io.google/2026
  • Googlebook: neuer Laptop-Typ als Chromebook-Nachfolger, mit Gemini als Kern statt Chrome als Betriebssystem-Logik
  • Gemini Intelligence: proaktive KI-Agenten für Android, die Aufgaben kontextabhängig antizipieren, auf Phones, Watches, Laptops und in Android Auto
  • Android XR-Brille: Google bestätigt Vorschau für die Keynote, Entwicklung gemeinsam mit Samsung unter dem Codenamen „Jinju“
  • Aluminium OS: Googles neues Desktop-Betriebssystem taucht in Leaks auf, mögliche Erwähnung bei der Keynote

Was das Googlebook vom Chromebook unterscheidet

Hellblaues Chromebook mit Google-Suche offen und orange Brille auf weißem Grund
Google Googlebook als Premium-Laptop mit Gemini-KI statt Chrome OS positioniert, während das Chromebook 2011 ein günstiges Browser-Gerät war

Das Chromebook war 2011 Googles Antwort auf den günstigen Laptop: schlankes Chrome OS, Cloud-First, kein lokaler Speicher. Das Googlebook geht einen anderen Weg. Google positioniert es als Premium-Hardware, bei der Gemini Intelligence als Betriebsschicht dient. Der Unterschied liegt in der Logik: Das Chromebook war ein Browser auf einem Gerät. Das Googlebook ist ein Gerät um einen KI-Agenten herum. Google hat den Mauszeiger neu gestaltet, um KI-Interaktionen direkter zu machen. Erste Hardware-Details bleiben für die Keynote zurückgehalten, die Partnerschaft mit NVIDIA für die KI-Infrastruktur deutet auf höhere Performance-Klassen hin als beim Chromebook.

Gemini Intelligence geht über bisherige Assistenten-Funktionen hinaus. Die KI antizipiert Aufgaben proaktiv, also ohne explizite Aufforderung. In der Demo beim Android Show schlug Gemini Intelligence eigenständig nächste Schritte vor, basierend auf Gesprächskontext, Kalendereinträgen und App-Aktivitäten. Auf Android Auto soll Gemini Intelligence ab später in diesem Jahr verfügbar sein.

Google spielt bei der I/O 2026 auf allen Ebenen gleichzeitig: neues Gerätesegment, neue KI-Schicht, neue Brille. Das ist kein produktgetriebenes Event, das ist eine Plattform-Erklärung. Für Entscheider, die Google Workspace nutzen, wird die Keynote morgen Abend klären, in welche Richtung ihre Collaboration-Infrastruktur in den nächsten drei Jahren läuft.“

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was morgen bei der Keynote noch erwartet wird

Smartbrille mit orangerotem Anhänger und deutschem Text auf weißem Hintergrund
Google präsentiert Android XR-Brille mit Ray-Ban-ähnlichem Design für 379-499 Dollar, entwickelt mit Samsung unter Codename „Jinju“. Neue KI-Features erwartet

Die Android XR-Brille ist das Überraschungsmoment, das Google für die Keynote aufgespart hat. Erste Leaks zeigen eine Ästhetik ähnlich den Meta Ray-Ban Glasses, Preis zwischen 379 und 499 US-Dollar, Entwicklung unter dem Codenamen „Jinju“ gemeinsam mit Samsung. Dazu erwartet die Branche Neuigkeiten zu Gemini 3.5, Veo 3 Upgrades für Videogenerierung, weitere KI-Agenten-Integrationen in Google Workspace und mögliche Ankündigungen zu Aluminium OS, Googles Desktop-Betriebssystem. Android 17 soll im Juni als finale Version erscheinen und dürfte bei der Keynote vorgestellt werden. Für DACH-Unternehmen besonders relevant: Googles Aussagen zur DSGVO-Konformität von Gemini Intelligence im Workspace-Kontext, nachdem der bayerische Datenschutz bereits Gemini in Gmail unter die Lupe genommen hat. Den Hintergrund dazu liefert unser Artikel zu Gemini in Gmail.

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