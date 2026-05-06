dogado: WordPress-Hosting aus Deutschland mit ISO 27001

dogado betreibt WordPress-Hosting auf einer ISO/IEC 27001:2022-zertifizierten Plattform mit Rechenzentren ausschließlich in Deutschland. Über eine Million Kundenprojekte laufen täglich auf dieser Infrastruktur. Hinter den Tarifen stehen über 500 Mitarbeitende und ein Servicemotto, das ungewöhnlich klingt: „Echter Service“.

dogado richtet sich an kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre WordPress-Site stabil, schnell und nachvollziehbar betrieben sehen wollen. Wer mit WordPress arbeitet, kennt das Spannungsfeld zwischen Performance, Sicherheit, Updates und Datenschutz. Jede dieser Anforderungen kostet Zeit oder Geld, oft beides.

Das Wichtigste in Kürze

WordPress-Hosting startet bei dogado mit 5,99 Euro pro Monat im Tarif WordPress S 2.0

im Tarif WordPress S 2.0 Premium WordPress Care als Vollwartungsservice beginnt bei 12,99 Euro pro Monat

Webhosting-Plattform und Rechenzentren tragen die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung

Hauptsitz Dortmund, Serverstandort ausnahmslos Deutschland, über 20 Jahre Marktpräsenz

Welches Problem löst dogado für WordPress-Betreiber?

WordPress auf geteilten Servern wird bei höherem Traffic problematisch. Optimierte Umgebungen zeigen deutliche Leistungsvorteile gegenüber Standard-Webspace

WordPress läuft technisch fast überall. Diese Universalität ist Stärke und Schwäche zugleich. Auf einem Standardserver verhält sich das CMS unauffällig, solange wenig los ist. Sobald Traffic steigt, Plugins zunehmen oder Updates anstehen, zeigt sich der Unterschied zwischen einer optimierten Umgebung und einem geteilten Webspace ohne Feinabstimmung.

dogado nimmt diesen Punkt ernst. Die Plattform wird gemäß den Angaben auf der WordPress-Hosting-Seite gezielt für das Content-Management-System optimiert, von der PHP-Version bis zum Caching auf dem Server. Wer sich darauf verlässt, gewinnt vor allem Zeit, nämlich Zeit für die eigentliche Website-Arbeit statt für Konfigurationen.

Zwei Probleme liegen dabei besonders nah beieinander. Erstens die Geschwindigkeit, weil Google sie ranking-relevant gewichtet und Käufer schnelle Seiten erwarten. Zweitens die Sicherheit, weil WordPress-Installationen wegen ihrer Verbreitung zu den am häufigsten angegriffenen Webanwendungen gehören. Laut W3Techs läuft das CMS auf rund 43 Prozent aller bekannten Websites, was die Angriffsoberfläche des gesamten Ökosystems erklärt. dogado adressiert beide Punkte mit zwei eigenen Marken-Begriffen: dogado speedrun und dogado safety.

Was ist dogado?

dogado: seit über 20 Jahren als deutscher Hosting-Anbieter aus Dortmund

dogado ist eine GmbH mit Sitz in Dortmund, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Dortmund unter HRB 19737. Das Unternehmen wird von Daniel Hagemeier, Dr. Florian Kopshoff und Christian Sellmann geführt und gehört zur europäischen group.one. Auf der Über-uns-Seite beziffert dogado seine Marktpräsenz mit über 20 Jahren und seine Belegschaft mit über 500 Mitarbeitenden.

Operativ agiert dogado als Cloud-Service-Provider mit breitem Portfolio. Webhosting, WordPress-Hosting, Domains, E-Mail-Dienste, virtuelle und dedizierte Server, Microsoft 365, Online-Backup, Managed Solutions bis hin zu Kubernetes-Setups: alles aus einer Hand. Im Mittelpunkt der Außendarstellung steht das Versprechen „Echter Service“, flankiert von einer Trustpilot-Bewertung mit fünf Sternen aus über 3.400 Stimmen.

Der Anbieter sichert nach eigenen Angaben täglich über eine Million Kundenprojekte ab. Auf der Sicherheits-Seite werden konkrete Zahlen genannt: durchschnittlich 3.045.901 erstellte Backups pro Tag und 1.142.074 gefilterte Spam- und Virenmails. Diese Größenordnung ergibt sich aus dem Geschäftsfokus auf Mittelstand und kleine Unternehmen im DACH-Raum.

Was macht dogado beim WordPress-Hosting anders?

dogado speedrun und dogado safety bilden den Doppelpfeiler aus Performance und Sicherheit

Die WordPress-Hosting-Pakete bei dogado sind keine Standard-Webhosting-Tarife mit aufgeklebtem WordPress-Etikett. Laut Produktseite läuft das CMS in einer eigens dafür optimierten Serverumgebung mit speziellen Caching-Schichten, aktueller PHP-Version, HTTP/2 und TLS 1.3. Diese Komponenten fasst dogado unter dem Schlagwort dogado speedrun zusammen.

Auf der Sicherheits-Schiene heißt das Pendant dogado safety. Dazu gehören eine integrierte Web Application Firewall auf Basis von ModSecurity, Container-Isolation auf Server-Ebene und ein Continuous Backup im Zwei-Stunden-Takt. Für Admins sind außerdem SSH-Zugang und WP-CLI vorhanden, was bei einfacheren Webhosting-Paketen anderer Anbieter selten Standard ist.

Hinzu kommt ein klar abgegrenzter Vollwartungsservice, der bei vielen Mitbewerbern fehlt oder nur über externe Partner läuft. Wer sich nicht selbst um Plugin-, Theme-, Core- und PHP-Updates kümmern möchte, bucht Premium WordPress Care dazu. Drei Tarif-Stufen reichen von wöchentlichen Backups bis zur 24/7-Überwachung mit Priority-Support.

Welche Funktionen bietet das WordPress-Hosting von dogado?

Drei WordPress-Tarife klar nach Speicher und Ressourcen abgestuft

Drei Tarife stehen zur Wahl, klar nach Speicher und Ressourcen abgestuft. Für eine erste Orientierung lohnt der Blick auf die Tarif-Tabelle:

Tarif Preis pro Monat SSD-Speicher MySQL-Datenbanken E-Mail-Postfächer Backup WordPress S 2.0 5,99 € 25 GB 1 unbegrenzt alle 2 Stunden WordPress M 2.0 13,99 € 50 GB 3 unbegrenzt alle 2 Stunden WordPress L 2.0 15,99 € 100 GB 5 unbegrenzt alle 2 Stunden

Quelle: Tarifübersicht auf der dogado-Website, Stand Mai 2026, Preise inkl. MwSt.

Alle drei Pakete bringen eine Domain mit SSL-Zertifikat für zwölf Monate kostenlos mit, sofern eine der zugelassenen Endungen gewählt wird (.de, .com, .net, .org, .biz, .at, .ch, .eu, .online, .store). Backups laufen automatisch alle zwei Stunden und werden inkrementell gesichert, was Speicherplatz und Wiederherstellungszeit verkürzt. Ein dedizierter SSH-Zugang plus WP-CLI ist in jedem Tarif Standard, ebenso die kostenlose Einrichtung.

Wer Wartung delegieren möchte, ergänzt mit dem WordPress Premium Care von dogado. Drei Stufen sind verfügbar: Basic für 12,99 Euro pro Monat (wöchentliche Backups, automatische Updates), Standard für 14,99 Euro (tägliche Backups, Sicherheitsüberwachung, Malware-Schutz) und Professional für 22,99 Euro (24/7-Monitoring, technische Fehlerbehebung, Priority-Support).

Welche Technologie steckt hinter dogado?

Reaktionszeiten im Vergleich: LiteSpeed 48 ms, nginx 94 ms, Apache 200 ms

Auf Hardware-Ebene setzt dogado nach eigenen Angaben ausschließlich auf DELL- und Cisco-Komponenten in den eigenen Rechenzentren. SSD und NVMe sind Standard. Für Speicher heißt das laut Anbieter: bis zu 100.000 IOPS pro Server, ultraschnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, kaum Latenz. NVMe hebt die theoretische Übertragungsrate gegenüber klassischen SATA-SSDs von rund 1.000 MB/s auf bis zu 4.000 MB/s.

Die Webserver-Schicht ist ungewöhnlich vielfältig. Apache und nginx stehen Server-Kunden zur Wahl, im Managed-Solutions-Bereich kommt LiteSpeed dazu. Auf der LiteSpeed-Plattform von dogado bezeichnet sich der Anbieter als einzigen offiziellen LiteSpeed Platinum Hosting-Partner in Deutschland. Im dortigen Vergleich liefert LiteSpeed nach Angaben von dogado Reaktionszeiten von 48 Millisekunden gegenüber 200 Millisekunden bei Apache und 94 Millisekunden bei nginx. Die ereignisbasierte Architektur ermöglicht laut Anbieter bis zu fünfmal mehr parallele Zugriffe.

Im Server-Bereich finden sich neben Managed vServer (ab 139 Euro pro Monat, NVMe-SSD, Plesk Obsidian) auch Spezialsetups für KI- und Automatisierungs-Workloads: OpenClaw Server, Hermes Agent Server und n8n-Hosting laufen als eigenständige Tarife. Für klassische WordPress-Betreiber sind diese Angebote weniger relevant, zeigen aber die Breite der Plattform.

Wie sicher ist dogado?

ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung der Plattform und der Rechenzentren

Die zentrale Trust-Aussage von dogado bildet die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung der Webhosting-Plattform und der Rechenzentren. Die Norm regelt Anforderungen an Informationssicherheits-Managementsysteme. Das BSI nennt sie als zentralen Standard für die nachvollziehbare Absicherung von IT-Systemen. dogado lässt seine Zertifizierung jährlich von einer unabhängigen Stelle prüfen, aktuell der RSM Certification GmbH, und stellt das Zertifikat als PDF zum Download bereit.

Auf der Rechenzentrums-Seite werden die physischen Maßnahmen detailliert aufgelistet: mehrstufiges Zutrittssystem, Schleusen, Einbruchmeldeanlage, 24-Stunden-Videoüberwachung an 365 Tagen im Jahr, Brandfrühsterkennung, Rauchansaugsystem, Stickstofflöschanlage und doppelter Boden. Verfügbarkeit garantiert dogado mit 99,9 Prozent. Der unabhängige Performance-Test der Plattform webhosterwissen.de ermittelte im August 2025 einen tatsächlichen Wert von 99,97 Prozent, wie dogado auf der Webhosting-Seite belegt.

Datenschutz spielt eine flankierende Rolle. dogado betreibt seine Server ausnahmslos in Deutschland, ist Mitglied der Initiative „Cloud Services Made in Germany“ und hat eine eigene Data Security Officer-Rolle eingerichtet. Damit fällt der Anbieter durchgehend in den europäischen Rechtsrahmen, was für DSGVO-relevante Projekte den Aufwand für Auftragsverarbeitungsverträge und Datentransfer-Folgenabschätzungen reduziert.

Was kostet dogado?

Tarif-Kalkül: Hosting-Grundpreis plus optionaler Wartungsdienst

Die Antwort hängt vom Bedarf ab. Wer nur eine WordPress-Seite hosten möchte, startet mit 5,99 Euro pro Monat im Tarif WordPress S 2.0. Wer Wartung dazu möchte, addiert 12,99 bis 22,99 Euro für Premium WordPress Care. In Summe landen WordPress-Anwender mit Vollwartung typischerweise zwischen 18 und 39 Euro pro Monat.

Für klassisches Webhosting ohne WordPress-Schwerpunkt liegen die Preise ähnlich. WEB S 5.0 startet bei 5,99 Euro pro Monat regulär, WEB M 5.0 bei 10,99 Euro, WEB L 5.0 bei 13,99 Euro, WEB XL 5.0 bei 27,99 Euro. Aktionspreise für Neukunden senken die ersten sechs Monate teilweise auf einen Euro.

Wer skalieren möchte, findet bei Managed vServer ab 139 Euro pro Monat (4 CPU-Kerne, 16 GB RAM, 100 GB NVMe-SSD) und bei Managed-Solutions-Setups ohne fixen Listenpreis (Angebot nach Beratung) den nächsten Schritt. Zusatzleistungen wie Migration, Schadcode-Beseitigung oder DNS-Anpassung laufen über die Premium Services mit transparenten Pauschalpreisen. Der gesamte WordPress-Stack lässt sich vorab unter die Tarifübersicht ansehen und ohne Beratung direkt bestellen.

WordPress ist heute Infrastruktur, nicht mehr Bastel-Software. Wer das Hosting günstig nimmt, zahlt am Ende mit Ladezeit, Ausfallrisiko oder Plugin-Roulette. Eine Plattform wie dogado, die Backups, Updates und Sicherheits-Monitoring sauber trennt und transparent auspreist, spart deutlich mehr als die paar Euro Differenz im Tarif. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Für wen eignet sich dogado?

Drei Zielgruppen-Größen vom Verein bis zum Mittelstand

Die Zielgruppe ist klar umrissen. dogado adressiert nach eigenen Angaben kleine und mittelständische Unternehmen, Selbstständige, Vereine und Agenturen, die im DACH-Raum arbeiten und ihren Datenstandort in Deutschland brauchen. Wer Wert auf deutschsprachigen Support per Telefon, Ticket oder Fernwartung legt, gehört ebenfalls zur Kernzielgruppe.

Zwei Anwendungsfälle stechen heraus. Der erste ist die einfache WordPress-Website, von der Vereinsseite bis zum Unternehmensauftritt mit etwas Traffic. Hier reichen die WordPress-Hosting-Tarife in der Regel aus, optional ergänzt um Premium WordPress Care. Der zweite ist der Mittelstand mit eigenen Anwendungen oder Shops. Bei Managed vServer, Managed Dedicated Server oder Managed Solutions findet diese Klientel Plattformen mit individueller Betreuung.

Ein dritter, neuerer Anwendungsfall lässt sich auf der Site erkennen: Teams, die KI- oder Automatisierungs-Workloads selbst hosten möchten. Mit OpenClaw Server, Hermes Agent Server und einem dedizierten n8n-Hosting bedient dogado dieses Segment, allerdings als Erweiterung zum Hosting-Kern, nicht als Hauptgeschäft. Konkrete Beispiele aus der Kundenliste reichen vom Online-Shop Don Carne über die Agentur comspace und brandbox bis zum Spezialhändler Elbenwald, dessen CEO Dirk Wiedenhaupt die Reaktionszeit der Solutions-Beratung auf der dogado-Website als ausschlaggebend hervorhebt.

Wie aufwendig ist der Umzug zu dogado?

WordPress-Migration ohne Ausfallzeiten als pauschaler Service

Eine WordPress-Migration zu einem neuen Hoster gilt vielen als heikel. dogado bietet dafür einen pauschalen Service: die WordPress-Migration von dogado kostet 99 Euro, mit VIP-Support 74 Euro. Eine reine Website-Migration (ohne WordPress-Spezifika) liegt bei 129 Euro, eine E-Mail-Migration bei 19 Euro für bis zu drei Postfächer. Alle Migrationen werden laut Premium-Service-Seite ohne Ausfallzeiten durchgeführt.

Wer die Migration selbst übernehmen möchte, findet im dogado-WordPress-Tutorial detaillierte Anleitungen für die manuelle und automatische Installation. Über das Kundencenter CloudPit oder oneHome lässt sich WordPress mit einem Klick installieren, was den Selbst-Umzug für technisch Versierte vereinfacht.

Speziell ist die Behandlung alter PHP-Versionen. Mit dem PHP Extended Support hält dogado nach eigenen Angaben Versionen von 5.4 bis 8.0 weiterhin lauffähig, auch wenn der offizielle Support seitens der PHP-Community ausgelaufen ist. Für ältere WordPress-Projekte mit Plugins, die ein sofortiges PHP-Update verhindern, liefert das einen pragmatischen Übergangsweg, ohne den Sicherheitsstandard der gesamten Plattform aufzugeben.

Wie gut ist der Support von dogado?

Echter Service: deutschsprachige Erreichbarkeit per Telefon, Ticket und Fernwartung

Service ist auf der dogado-Website deutlich präsent. „Echter Service“ steht als Versprechen im Hero-Bereich vieler Produktseiten, vier Mitarbeitende sind mit Foto und Vornamen sichtbar: Carsten, Renat, Timo und Andreas. Erreichbarkeit läuft über Telefon (+49 231 28 66 200), E-Mail, Ticketsystem und auf Wunsch Fernwartung. Die Standard-Wartezeit liegt nach Anzeige der Website unter zwei Minuten.

Für Kunden mit höherem Anspruch existiert der VIP-Support für 2,99 Euro pro Monat. Damit verbunden sind eine bevorzugte Ticketbearbeitung („Skip the line“), eine garantierte Antwort innerhalb einer Stunde an Werktagen zwischen 8 und 18 Uhr sowie bis zu 25 Prozent Rabatt auf Premium Services. Im Premium WordPress Care Professional Tarif ist Priority-Support bereits enthalten.

Die Service-Tiefe geht über reine Erreichbarkeit hinaus. Mit den Premium Services hat dogado einen klaren Katalog kostenpflichtiger Zusatzleistungen aufgesetzt, von der Migration über Schadcode-Beseitigung bis zur Technikerstunde für 50 Euro. Wer einen Hosting-Anbieter sucht, der bei kniffligen Fällen nicht auf „bitte wenden Sie sich an einen Dienstleister“ verweist, sondern selbst Hand anlegt und transparent abrechnet, findet bei dogado ein passendes Modell.

Wo können Sie dogado selbst ausprobieren?

Einstieg über Tarifübersicht und 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Der Einstieg gelingt am schnellsten über die WordPress-Hosting-Tarifübersicht von dogado. Wer sich noch nicht zwischen Selbstwartung und Vollwartung entschieden hat, vergleicht die drei WordPress-Tarife mit den drei Premium-Care-Stufen und kann einzeln oder als Bundle bestellen. Eine Domain für zwölf Monate ist bereits enthalten, die Einrichtung kostet nichts extra.

Für eine breite Marktorientierung lohnt vorher ein Blick auf den WordPress-Hosting-Vergleich auf Dr. Web. Wer dogado dann konkret prüfen möchte, findet ISO 27001:2022, deutsche Server, transparente Tarife und einen Vollwartungsdienst in einem Paket. Bei dogado existiert kein Gratis-Probemonat im klassischen Sinne, dafür eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf vServer und ein kündbarer Vertrag mit zwölf Monaten Mindestlaufzeit auf den WordPress-Tarifen. Für die meisten WordPress-Projekte im KMU-Segment ist das ein praktikabler Einstieg, der die wichtigsten Risiken abfedert.

Glossar

Glossar: zentrale Begriffe rund um WordPress-Hosting nachgeschlagen

Internationale Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme (ISMS). Die Norm definiert Anforderungen an Aufbau, Betrieb und kontinuierliche Verbesserung der IT-Sicherheit eines Unternehmens. Die Version 2022 löst die Vorgängerversion von 2013 ab, mit angepassten Controls und stärkerem Fokus auf moderne Bedrohungslagen. dogado trägt die Zertifizierung sowohl für die Webhosting-Plattform als auch für die Rechenzentren.

LiteSpeed

Hochperformanter Webserver mit ereignisbasierter Architektur, Alternative zu Apache und nginx. Die Platinum Partnerschaft, die dogado nach eigenen Angaben als einziger deutscher Anbieter trägt, bezeichnet die höchste offizielle Reseller-Stufe des Herstellers.

NVMe SSD

Solid State Drive, das über den PCI-Express-Bus statt über SATA angebunden ist. Theoretische Übertragungsraten reichen bis 4.000 MB/s gegenüber rund 1.000 MB/s bei klassischen SATA-SSDs. NVMe ist heute Standard bei Hochleistungs-Hosting.

Web Application Firewall

Schutzschicht vor einer Webanwendung, die typische Angriffe wie SQL-Injection, Cross-Site-Scripting oder Path Traversal erkennt und abwehrt, bevor sie die Anwendung erreichen. dogado nutzt nach Angaben auf der WordPress-Hosting-Seite die freie ModSecurity-Implementierung.

Kommandozeilen-Werkzeug für WordPress, mit dem sich Plugins, Themes, Updates, Datenbanken und Konfigurationen ohne Browser steuern lassen. Pflichtwerkzeug für administrative Aufgaben in größeren WordPress-Installationen.

FAQ

Häufige Fragen rund um dogado, WordPress-Hosting und Premium WordPress Care

Was kostet WordPress-Hosting bei dogado?

Die Tarife starten bei 5,99 Euro pro Monat (WordPress S 2.0, 25 GB Speicherplatz). Größere Tarife liegen bei 13,99 Euro (M, 50 GB) und 15,99 Euro (L, 100 GB). Eine Domain für zwölf Monate inklusive SSL ist enthalten, die Einrichtung kostenlos.

Wo stehen die Server von dogado?

Ausnahmslos in Deutschland, wie das Unternehmen auf der Sicherheits-Seite angibt. Die Rechenzentren tragen die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung, ein externer Prüfer (RSM Certification GmbH) bestätigt die Konformität jährlich.

Was ist Premium WordPress Care?

Ein optionaler Vollwartungsservice von dogado, der WordPress-Updates, Plugin- und Theme-Pflege, Sicherheits-Monitoring, Backups und im Top-Tarif auch 24/7-Überwachung übernimmt. Drei Stufen ab 12,99 Euro pro Monat.

Wie unterscheidet sich dogado von anderen WordPress-Hostern?

Drei Punkte sind charakteristisch. Erstens die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung der gesamten Plattform inklusive Rechenzentren. Zweitens die LiteSpeed Platinum Partnerschaft im Managed-Solutions-Bereich. Drittens der ungewöhnlich klar abgegrenzte Vollwartungsdienst Premium WordPress Care, der bei vielen Wettbewerbern nur über externe Partner verfügbar ist.

Kann ich meine bestehende WordPress-Site zu dogado umziehen?

Ja. Über die Premium Services bietet dogado eine pauschale WordPress-Migration für 99 Euro, mit VIP-Support 74 Euro. Die Migration läuft laut Anbieter ohne Ausfallzeiten. Wer selbst migrieren möchte, findet im dogado-WordPress-Tutorial Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Wie schnell ist der Support bei dogado erreichbar?

Die Standard-Wartezeit auf der Telefon-Hotline liegt nach Anzeige auf der Website unter zwei Minuten. Mit dem VIP-Support für 2,99 Euro pro Monat garantiert dogado eine Antwortzeit innerhalb einer Stunde an Werktagen zwischen 8 und 18 Uhr.