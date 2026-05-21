Während Meta die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Instagram-Direktnachrichten kassiert und TikTok von vornherein darauf verzichtet, geht Discord am 19. Mai 2026 den gegenteiligen Weg. Der Anbieter aktiviert die Verschlüsselung für sämtliche Voice- und Video-Calls per Default. 690 Millionen registrierte Nutzer telefonieren ab sofort verschlüsselt, ohne irgendeinen Schalter gefunden zu haben.

Was Discord da gerade ausgerollt hat

Discord entfernt Client-Code für unverschlüsselte Fallback-Verbindungen nach Migration zum DAVE-Verschlüsselungsprotokoll ab Mai 2026

Discord hat die Migration zum DAVE-Protokoll (Discord Audio/Video Encryption) bereits im März 2026 plattformübergreifend abgeschlossen. Die Ankündigung vom 19. Mai bedeutet vor allem den nächsten Schritt: Discord beginnt jetzt damit, den Client-Code zu entfernen, der eine unverschlüsselte Fallback-Verbindung erlauben würde. Im offiziellen Blog-Eintrag nennt das Unternehmen den Schritt einen „Endpunkt“ jahrelanger Entwicklung.

DAVE basiert auf Messaging Layer Security (MLS) für skalierbare Schlüsselverteilung in Gruppen und auf WebRTC Encoded Transforms für die eigentliche Medien-Verschlüsselung. Eingeführt wurde das Protokoll im September 2024, auditiert von Trail of Bits. Die Verschlüsselung gilt für Direktnachrichten, Gruppen-DMs, Voice-Channels und Go-Live-Streams. Einzig Stage-Channels bleiben außen vor, weil sie ohnehin als öffentliche Übertragungen konzipiert sind.

Warum Discord schwimmt, während Meta abtaucht

Meta und TikTok deaktivieren Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Nachrichten. Discord positioniert sich dadurch als Privacy-fokussierter Anbieter

Der Kontrast zur Konkurrenz fällt diesen Mai besonders krass aus. Meta hat zum 8. Mai 2026 die optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Instagram-DMs deaktiviert. TikTok hatte das Feature schon im Januar nach der Umwandlung in eine US-Gesellschaft ausgeschlossen. Discord positioniert sich damit als Privacy-Anbieter in einem Markt, der gerade die Gegenrichtung einschlägt.

Wirtschaftlich relevant ist der Schritt für Unternehmen, die Discord-Server als Community-Plattform einsetzen. Verschlüsselte Voice- und Video-Calls sind ein DSGVO-relevanter Differenzierungsfaktor gegenüber Konkurrenten mit US-Cloud-Anker. Die Spannung zwischen Cloud Act und DSGVO rückt bei jeder Kommunikationsplattform ins Zentrum, sobald sich US-Recht auf europäische Daten erstreckt.

Was bedeutet das für Behörden und Strafverfolger?

Discord kann Voice- und Video-Inhalte nicht mehr an Strafverfolgungsbehörden weitergeben, nur noch Metadaten wie Kommunikationszeiten und Gesprächspartner

Discord selbst kann jetzt keine Voice- oder Video-Inhalte mehr an Strafverfolgungsbehörden herausgeben. Was bleibt, sind Metadaten: Wer hat wann mit wem telefoniert. Für die Aufklärung von Straftaten, die Discord-Server als Plattform missbrauchen, etwa Sextortion-Ringe oder Vertriebskanäle für Schadsoftware, ändert das die Ermittlungslage erheblich. Behörden müssen künftig stärker auf Endgeräteforensik setzen.

Wer 2026 noch glaubt, eine Plattform sei datenschutzkonform, weil sie es behauptet, hat den Markt nicht verstanden. Discord liefert mit DAVE einen technischen Nachweis, den andere nicht mehr stellen wollen oder können. Genau das ist der neue Differenzierungsfaktor. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wie verifizieren Sie als Nutzer eine verschlüsselte Verbindung?

Discord zeigt ein grünes Schloss-Symbol bei E2E-verschlüsselten Voice/Video-Anrufen an. Auf Mobilgeräten ist die Info im Channel-Namen sichtbar. Alte Clients verlieren Verschlüsselung

Discord zeigt auf dem Desktop in den Voice/Video-Details ein grünes Schloss-Symbol an, sobald die Verbindung E2E-verschlüsselt ist. Auf Mobilgeräten erscheint die Information beim Tippen auf den Channel-Namen am oberen Bildschirmrand. Wer mit Teilnehmern auf älteren Clients telefoniert, fällt eventuell aus der Verschlüsselung heraus. Die offizielle Migrationsfrist endet zum 2. März 2026, ältere Versionen sollten zu diesem Zeitpunkt ohnehin nicht mehr im Umlauf sein.

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