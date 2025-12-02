Datensparsamkeit und Privatsphäre bei Instagram, TikTok & Co.? Der Stand der Dinge 2025

Mehr als 83 Prozent der deutschen Bevölkerung nutzen soziale Medien – doch die wenigsten wissen, welche Datenmengen dabei erfasst werden. Während die EU mit Rekordstrafen gegen Meta und TikTok vorgeht und Bildungsministerin Prien über Altersverbote diskutiert, stehen Unternehmen vor einer zentralen Frage:

Wie lassen sich Social-Media-Kanäle nutzen, ohne Mitarbeiter, Kunden und das eigene Unternehmen datenschutzrechtlichen Risiken auszusetzen? Dieser Leitfaden liefert Fakten, Handlungsempfehlungen und konkrete Checklisten für Entscheider.

Einleitung: Die Illusion der kostenlosen Nutzung

Warum „kostenlos“ nie wirklich kostenlos ist

Die großen Social-Media-Plattformen erheben keine Nutzungsgebühren – zumindest nicht in Euro. Die eigentliche Währung sind personenbezogene Daten. Jeder Klick, jedes Like, jede Verweildauer auf einem Beitrag fließt in algorithmische Auswertungen ein, die detaillierte Persönlichkeitsprofile erzeugen. Diese Profile ermöglichen es Werbetreibenden, ihre Zielgruppen mit chirurgischer Präzision anzusprechen.

Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, erwirtschaftete im zweiten Quartal 2025 einen Umsatz von 47,5 Milliarden US-Dollar – der Großteil davon stammt aus personalisierter Werbung. Das Geschäftsmodell funktioniert, weil Nutzer bereitwillig Informationen preisgeben, die in der analogen Welt als höchst privat gelten würden: politische Einstellungen, Gesundheitszustand, Beziehungsstatus, Kaufabsichten.

Die Wertschöpfungskette ist simpel: Je präziser ein Nutzerprofil, desto höher der Preis, den Werbetreibende für eine Anzeigenplatzierung zahlen. Ein Nutzer, der regelmäßig Fitness-Content konsumiert, Proteinpulver-Seiten besucht und Marathon-Events liked, ist für Sportartikelhersteller deutlich wertvoller als ein Zufallskontakt.

Hört auf, eure Daten zu verschenken! | Gert Scobel

Doch die Datensammlung geht weit über die eigenen Plattformen hinaus. Durch eingebettete Tracking-Pixel auf Millionen von Websites erfährt Meta auch, welche Nachrichtenseiten Sie lesen, welche Medikamente Sie in Online-Apotheken recherchieren und auf welchen Dating-Portalen Sie unterwegs sind – selbst wenn Sie dort nicht mit Ihrem Facebook-Account angemeldet sind.

Relevanz für Geschäftsführer und Entscheider

Für Unternehmen ergeben sich daraus zwei Perspektiven: Einerseits bieten die Targeting-Möglichkeiten enorme Marketingchancen. Andererseits entstehen rechtliche Risiken, sobald Sie selbst Social-Media-Kanäle betreiben. Denn als Betreiber einer Unternehmensseite sind Sie nach EU-Recht Mitverantwortlicher für die Datenverarbeitung – auch wenn die technische Umsetzung vollständig bei Meta, TikTok oder LinkedIn liegt.

Social-Media-Nutzung in Deutschland 2025 – Die Zahlen

Reichweite und Nutzerzahlen im Überblick

Die aktuellen Nutzungsdaten zeigen ein eindeutiges Bild: 77,6 Prozent der deutschen Bevölkerung bewegen sich regelmäßig auf sozialen Plattformen. WhatsApp dominiert mit 85,1 Prozent aller deutschen Internetnutzer den Markt, gefolgt von Instagram mit 62,8 Prozent und Facebook mit 53,7 Prozent. TikTok erreicht mittlerweile 39,4 Prozent der deutschen Internetnutzer.

Bei der durchschnittlichen Nutzungsdauer liegt TikTok mit großem Vorsprung vorn: Deutsche Nutzer verbringen dort durchschnittlich 75 Minuten pro Tag. YouTube folgt mit etwa 30 Minuten, während Facebook und Instagram jeweils bei rund 20 bis 23 Minuten liegen.

Nutzerzahlen Deutschland 2025:

Plattform Monatlich aktive Nutzer Anteil Internetnutzer WhatsApp ca. 60 Mio. 85,1 % Instagram ca. 33 Mio. 62,8 % Facebook ca. 25 Mio. 53,7 % TikTok ca. 21,8 Mio. 39,4 % LinkedIn ca. 19 Mio. 26,6 % Snapchat ca. 21,7 Mio. 27,5 %

Demografische Verteilung nach Plattform

Die Altersstruktur unterscheidet sich erheblich zwischen den Plattformen. Facebook verzeichnet ein Durchschnittsalter von 33 Jahren, während nur noch 36 Prozent der 16- bis 19-Jährigen dort angemeldet sind – 2017 waren es noch fast 70 Prozent. TikTok und Instagram dominieren bei der Generation Z, LinkedIn spricht vorwiegend Berufstätige zwischen 25 und 54 Jahren an.

Für Ihr Unternehmensmarketing bedeutet das: Die Plattformwahl sollte sich an Ihrer Zielgruppendemografie orientieren, nicht an persönlichen Vorlieben. Ein B2B-Unternehmen erreicht Entscheider eher auf LinkedIn, während ein Konsumgüterhersteller mit jüngerer Zielgruppe auf TikTok und Instagram setzen sollte.

Was diese Zahlen für Ihr Unternehmensmarketing bedeuten

Die hohe Nutzungsintensität – insbesondere bei videobasierten Plattformen – zeigt einen klaren Trend: Bewegtbild-Content generiert die höchste Aufmerksamkeit. Gleichzeitig steigt mit der Nutzungsdauer auch die Menge der erfassten Daten. Unternehmen, die auf diesen Plattformen werben, profitieren von präzisem Targeting – tragen aber auch Mitverantwortung für die zugrundeliegende Datenverarbeitung.

Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp)

Meta hat ein umfassendes Ökosystem an Tracking-Werkzeugen entwickelt: Das Meta-Pixel (früher Facebook-Pixel) ist ein Code-Schnipsel, den Website-Betreiber einbinden, um das Verhalten ihrer Besucher zu verfolgen. Die Conversion API geht noch weiter – sie überträgt Daten direkt von Server zu Server und umgeht damit Browser-basierte Tracking-Beschränkungen.

Zu den betroffenen Websites gehören laut Gerichtsunterlagen nicht nur kommerzielle Anbieter wie Airbnb oder Shop-Apotheke, sondern auch öffentliche Informationsportale wie der Wahl-O-Mat, Nachrichtenseiten wie tagesschau.de oder spiegel.de sowie sensible Bereiche wie Dating-Portale und Online-Apotheken.

Das Ausmaß des Trackings: Auch ohne Login

Besonders problematisch: Meta erfasst Nutzerdaten auch dann, wenn diese sich ausgeloggt haben oder im Browser den Zugriff auf Drittseiten deaktiviert haben. Das Landgericht Leipzig stellte im Juli 2025 fest, dass jeder Nutzer für Meta zu jeder Zeit individuell erkennbar ist, sobald er sich auf Dritt-Webseiten bewegt oder Apps benutzt – unabhängig davon, ob er gerade bei Facebook oder Instagram angemeldet ist.

Die gesammelten Daten werden weltweit übertragen, insbesondere in die USA. Dort erfolgt eine Auswertung in unbekanntem Umfang zur Erstellung von Nutzerprofilen.

Bußgelder und Gerichtsurteile 2025

Die rechtlichen Konsequenzen häufen sich. Die irische Datenschutzbehörde verhängte bereits Bußgelder in Höhe von insgesamt über einer Milliarde Euro gegen Meta:

390 Millionen Euro wegen rechtswidriger Einholung von Einwilligungen für personalisierte Werbung

251 Millionen Euro wegen eines Datenlecks, das 29 Millionen Nutzer weltweit betraf

Laufende Verfahren wegen Verstößen gegen den Digital Services Act

Auf nationaler Ebene sorgte das Urteil des Landgerichts Leipzig vom Juli 2025 für Aufsehen: Ein Facebook-Nutzer erhielt 5.000 Euro Schadensersatz, weil Meta seine Daten ohne Erlaubnis gesammelt, weltweit übertragen und ausgewertet hatte. Das Gericht betonte, dass bereits das berechtigte Gefühl einer kontinuierlichen Überwachung einen ersatzfähigen Schaden darstelle.

Eine Sammelklage gegen Meta wurde im November 2025 eingereicht. Experten schätzen, dass selbst bei einer Beteiligung von nur einem Prozent aller Klageberechtigten der Streitwert in die Milliarden gehen könnte.

TikTok sammelt eine umfangreiche Palette an Nutzerdaten: Neben den offensichtlichen Informationen wie Profilangaben und hochgeladenen Videos erfasst die Plattform auch technische Daten wie Gerätemodell, Betriebssystem, IP-Adresse und sogar Tastenanschlagmuster. Standortdaten, Kontaktlisten und das komplette Nutzungsverhalten fließen in die Auswertung ein.

Die Plattform gibt an, diese Daten zu nutzen, um die Sicherheit der Community zu gewährleisten und personalisierte Inhalte auszuspielen. Kritiker sehen darin jedoch ein umfassendes Überwachungsinstrument, das weit über das hinausgeht, was für den Betrieb einer Video-Plattform notwendig wäre.

The Untold Story of Tiktok Founder

Der gravierendste Vorwurf gegen TikTok betrifft den Datentransfer nach China. Die Plattform gehört dem chinesischen Konzern ByteDance, und trotz wiederholter Beteuerungen, europäische Nutzerdaten würden ausschließlich in den USA, Singapur und Malaysia gespeichert, kam im Februar 2025 heraus: EWR-Nutzerdaten wurden tatsächlich physisch auf Servern in China gespeichert.

Die irische Datenschutzbehörde stellte fest, dass der Zugriff chinesischer Behörden auf die Daten von EU-Bürgern potenziell möglich sei – etwa im Rahmen der chinesischen Gesetze zur Terrorismusbekämpfung oder Spionageabwehr. TikTok hatte der Behörde zunächst fehlerhafte Angaben gemacht und erst nachträglich die China-Speicherung eingeräumt.

530 Millionen Euro DSGVO-Strafe – was dahinter steckt

Im Mai 2025 verhängte die irische Datenschutzbehörde ein Bußgeld von 530 Millionen Euro gegen TikTok – die höchste Strafe, die je gegen die Plattform ausgesprochen wurde. Die Begründung: rechtswidrige Übermittlung personenbezogener Daten nach China und mangelnde Transparenz gegenüber den Nutzern.

Hinzu kam ein weiteres Bußgeld von 345 Millionen Euro wegen Verstößen beim Schutz von Kindern und Jugendlichen. TikTok hatte unter anderem die Profile von Nutzern unter 16 Jahren standardmäßig auf „öffentlich“ gestellt, sodass deren Inhalte im „Für dich“-Feed erschienen.

Im Juli 2025 leitete die Behörde bereits die nächste Untersuchung ein – diesmal wegen möglicher Verstöße gegen die Rechenschaftspflicht, die Informationspflichten bei Drittlandübermittlungen und die Kooperationspflicht mit Aufsichtsbehörden.

LinkedIn

LinkedIn nimmt eine Sonderstellung ein: Die Plattform sammelt primär berufsbezogene Daten – Karriereverläufe, Qualifikationen, Netzwerke, Interessen. Diese Informationen sind für Personalvermittler und B2B-Werbetreibende besonders wertvoll. Die Werbereichweite in Deutschland erreicht 26,6 Prozent der Internetnutzer, wobei das Publikum überdurchschnittlich kaufkräftig ist: 49 Prozent der LinkedIn-Nutzer verdienen jährlich über 75.000 US-Dollar.

Ein aktuelles Thema: LinkedIn nutzt Nutzerdaten für das Training von KI-Modellen. Die Widerspruchsfrist lief bis November 2025. Viele Nutzer erfuhren erst durch Medienberichte von dieser Praxis. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob LinkedIn damit gegen den Digital Services Act verstößt.

Vergleichstabelle: Wer sammelt was?

Datenart Meta TikTok LinkedIn YouTube Profilangaben ✓ ✓ ✓ ✓ Nutzungsverhalten ✓ ✓ ✓ ✓ Standortdaten ✓ ✓ ○ ○ Kontaktlisten ✓ ✓ ✓ ○ Tracking auf Drittseiten ✓ ○ ✓ ✓ Biometrische Daten ○ ✓ ○ ○ Tastenanschlagmuster ○ ✓ ○ ○ Datentransfer in Drittländer ✓ (USA) ✓ (China) ✓ (USA) ✓ (USA)

Legende: ✓ = umfassend, ○ = eingeschränkt

Rechtliche Rahmenbedingungen in der EU

DSGVO-Anforderungen an Social-Media-Nutzung

Gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO

Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Fanpage-Urteil vom Juni 2018 klargestellt: Betreiber von Unternehmensseiten auf Facebook sind gemeinsam mit Meta für die Datenverarbeitung verantwortlich. Diese Rechtsprechung gilt analog für alle anderen Social-Media-Plattformen.

Das bedeutet konkret: Auch wenn Sie als Unternehmen keinen direkten Zugriff auf die von der Plattform erhobenen Daten haben, sind Sie mitverantwortlich dafür, dass die Verarbeitung datenschutzkonform erfolgt. Sie ermöglichen durch den Betrieb Ihrer Seite erst den Datenzugriff und ziehen aus der Verarbeitung einen wirtschaftlichen Vorteil.

Informationspflichten für Unternehmen

Aus der gemeinsamen Verantwortlichkeit ergeben sich konkrete Pflichten:

Datenschutzerklärung : Ihre Unternehmenswebsite muss alle genutzten Social-Media-Kanäle und eingesetzten Tools detailliert aufführen

: Ihre Unternehmenswebsite muss alle genutzten Social-Media-Kanäle und eingesetzten Tools detailliert aufführen Impressumspflicht : Auch auf Social-Media-Profilen müssen vollständige Anbieterinformationen verfügbar sein

: Auch auf Social-Media-Profilen müssen vollständige Anbieterinformationen verfügbar sein Auskunftsrechte: Sie müssen in der Lage sein, Nutzeranfragen zu beantworten oder an die Plattform weiterzuleiten

Digital Services Act (DSA): Neue Transparenzpflichten

Der Digital Services Act verpflichtet große Plattformen seit 2024 zu mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht. Illegale Inhalte müssen schneller entfernt, algorithmische Prozesse nachvollziehbarer und Risiken für Minderjährige begrenzt werden.

Die EU-Kommission hat im November 2025 vorläufige Verstöße gegen den DSA sowohl bei Meta als auch bei TikTok festgestellt. Beiden Unternehmen wird vorgeworfen, Forschenden keinen angemessenen Zugang zu Daten zu gewähren. Meta wird zusätzlich kritisiert, keine ausreichend nutzerfreundlichen Meldemechanismen für illegale Inhalte bereitzustellen.

Bei nachgewiesenen Verstößen drohen Bußgelder von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes – bei Meta wären das theoretisch über zehn Milliarden Euro.

Aktuelle Bußgeldverfahren und Präzedenzfälle

Die Durchsetzung der DSGVO gegenüber globalen Tech-Konzernen hat 2025 deutlich an Schärfe gewonnen. Die Bußgeldentscheidungen gegen TikTok und Meta markieren einen Wendepunkt: Der Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die Transparenz bei Drittlandübermittlungen stehen verstärkt im Fokus.

Für Unternehmen bedeutet das: Die Nutzung dieser Plattformen wird rechtlich risikoreicher. Wer heute eine Facebook-Fanpage oder einen TikTok-Unternehmenskanal betreibt, sollte die Entwicklung aufmerksam verfolgen und dokumentieren, welche Maßnahmen zur Einhaltung der Datenschutzvorgaben getroffen wurden.

5. Politische Debatte: Social-Media-Verbote für Minderjährige

Die Position der Bundesregierung

Bildungsministerin Prien erwägt TikTok-Verbot bis zur Jugend… Diese Schlagzeile sorgte im Sommer 2025 für intensive Diskussionen. Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien (CDU) sprach sich für eine wirksame Altersregulierung beim Zugang zu sozialen Medien aus.

Im Kern argumentiert Prien: Kinder und Jugendliche seien im Internet ohne jeden Schutz gewaltverherrlichenden, pornografischen und extremistischen Inhalten ausgesetzt. Wer behaupte, das Problem ohne Regulierung lösen zu können, führe die Menschen in die Irre. Besonders TikTok sei eine Plattform, bei der man über ein Verbot bis ins Jugendalter sehr ernsthaft sprechen müsse.

Eine von der Ministerin eingesetzte Expertenkommission soll Mitte 2026 Empfehlungen vorlegen. Denkbar seien Altersgrenzen von 13, 14 oder 16 Jahren – Prien zeigt sich hier gesprächsbereit.

Das australische Modell: Social-Media-Verbot unter 16

Australien hat Ende 2024 als erstes Land weltweit ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige beschlossen. Plattformbetreiber müssen bis Ende 2025 Altersverifikationssysteme einführen. Kommunikationsministerin Anika Wells begründete den Schritt mit dem Schutz vor „räuberischen Algorithmen, die auf Kinder abzielen“.

Social Media erst ab 16? Auf keinen Fall! | #mirkosmeinung

Kritiker wenden ein, dass sich solche Verbote technisch kaum durchsetzen lassen. Die australische Onlinebehörde eSafety räumt selbst ein, dass Altersverifikationsmethoden auf den Plattformen nicht zuverlässig funktionieren. Jugendliche könnten das Verbot mit VPN-Diensten oder falschen Altersangaben umgehen.

Was bedeutet das für Unternehmensmarketing?

Sollten Altersverbote in Deutschland Realität werden, hätte das direkte Auswirkungen auf Marketingstrategien: Die Reichweite bei jüngeren Zielgruppen würde sinken, alternative Kanäle müssten erschlossen werden. Gleichzeitig könnten strengere Altersverifikationen die Datenqualität für Werbetreibende verbessern – wenn auch zu höheren Compliance-Kosten.

Unternehmen sollten die Entwicklung beobachten und ihre Social-Media-Strategie diversifizieren. Wer heute ausschließlich auf TikTok setzt, um junge Zielgruppen zu erreichen, könnte morgen vor einem Problem stehen.

Risiken für Unternehmen und Mitarbeiter

Identitätsdiebstahl: Szenarien und Schadenspotenzial

Die Folgen eines Identitätsdiebstahls können gravierend sein. Mit gestohlenen persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum oder Kreditkartennummer schließen Kriminelle kostenpflichtige Abonnements ab, richten Nutzerkonten ein oder bestellen Waren auf fremde Rechnung.

Die Verbraucherzentralen dokumentieren zahlreiche Fälle:

Unberechtigt abgeschlossene Streaming- oder Dating-Abonnements

Warenbestellungen über Shopping-Plattformen im Namen der Geschädigten

Mobilfunkverträge, die ohne Wissen der Betroffenen abgeschlossen wurden

Missbrauch von Video-Ident-Verfahren zur Beantragung von Krediten

Betroffene erfahren vom Identitätsdiebstahl meist erst, wenn Rechnungen oder Inkasso-Schreiben eintreffen. Die Aufklärung ist aufwendig und kann den Betroffenen über Monate belasten.

Haftungsrisiken bei Social-Media-Unternehmensseiten

Als Betreiber einer Unternehmensseite auf Facebook, Instagram oder LinkedIn haften Sie nach dem EuGH-Urteil zur gemeinsamen Verantwortlichkeit für Datenschutzverstöße mit. Das gilt auch dann, wenn Sie selbst keinen Einfluss auf die technische Datenverarbeitung durch die Plattform haben.

Die möglichen Konsequenzen:

Bußgelder nach Art. 83 DSGVO von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes

nach Art. 83 DSGVO von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes Schadensersatzansprüche von Betroffenen nach Art. 82 DSGVO

von Betroffenen nach Art. 82 DSGVO Abmahnungen durch Wettbewerber oder Verbraucherschutzverbände

6.3 Mitarbeiter-Accounts: Wo endet Privatsphäre, wo beginnt Unternehmensrisiko?

Eine oft unterschätzte Grauzone: Mitarbeiter, die auf ihren privaten Social-Media-Profilen den Arbeitgeber angeben, können unbeabsichtigt Unternehmensrisiken schaffen. Vertrauliche Informationen, die in Kommentaren oder Beiträgen durchsickern, gefährden Geschäftsgeheimnisse. Politische Äußerungen können auf das Unternehmen zurückfallen.

Umgekehrt müssen Unternehmen die Persönlichkeitsrechte ihrer Mitarbeiter respektieren. Eine pauschale Verpflichtung, das Unternehmen auf privaten Profilen zu nennen oder bestimmte Inhalte zu teilen, wäre datenschutzrechtlich problematisch.

Art. 5 DSGVO verankert das Prinzip der Datenminimierung: Personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und auf das notwendige Maß beschränkt sein. Für Ihr Social-Media-Marketing bedeutet das:

Erheben Sie nur Daten, die Sie tatsächlich benötigen

Vermeiden Sie umfassendes Profiling, das über Ihre Marketingzwecke hinausgeht

Prüfen Sie regelmäßig, ob gespeicherte Daten noch erforderlich sind

Social-Media-Richtlinien für Mitarbeiter entwickeln

Eine unternehmensinterne Social-Media-Policy schafft Klarheit für alle Beteiligten. Sie sollte folgende Punkte adressieren:

Unterscheidung zwischen dienstlicher und privater Nutzung

Regeln für die Nennung des Arbeitgebers auf privaten Profilen

Umgang mit vertraulichen Unternehmensinformationen

Verhaltensrichtlinien bei Kommentaren und Diskussionen

Ansprechpartner für Fragen und Zweifelsfälle

Wenn Sie Tracking-Tools wie das Meta-Pixel einsetzen, beachten Sie:

Einwilligung einholen : Vor dem Setzen von Tracking-Cookies ist eine informierte Zustimmung erforderlich

: Vor dem Setzen von Tracking-Cookies ist eine informierte Zustimmung erforderlich IP-Adressen anonymisieren , wo technisch möglich

, wo technisch möglich Datensparsamkeit : Konfigurieren Sie die Tools so, dass nur zwingend erforderliche Daten erfasst werden

: Konfigurieren Sie die Tools so, dass nur zwingend erforderliche Daten erfasst werden Dokumentation : Halten Sie fest, welche Daten erhoben werden und zu welchem Zweck

: Halten Sie fest, welche Daten erhoben werden und zu welchem Zweck Alternativen prüfen: DSGVO-konforme Analyse-Tools wie Matomo können das Tracking auf Drittplattformen teilweise ersetzen

Dokumentationspflichten erfüllen

Nach Art. 30 DSGVO müssen Sie ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten führen. Für Ihre Social-Media-Aktivitäten gehören dazu:

Welche Plattformen Sie nutzen

Welche Daten dort verarbeitet werden

Auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt

Welche Vereinbarungen mit den Plattformbetreibern bestehen

Technische Schutzmaßnahmen

Browsereinstellungen und Tracking-Blocker

Die erste Verteidigungslinie gegen übermäßiges Tracking sind die Browser-Einstellungen. Aktivieren Sie den Tracking-Schutz, blockieren Sie Drittanbieter-Cookies und nutzen Sie Browser-Erweiterungen wie uBlock Origin oder Privacy Badger.

Allerdings: Wie die Meta-Fälle zeigen, sammeln Plattformen Daten auch dann, wenn Nutzer im Browser den Zugriff auf Drittseiten deaktiviert haben. Die Conversion API beispielsweise überträgt Daten Server-zu-Server und umgeht damit Browser-Beschränkungen vollständig.

VPN-Dienste: Wie virtuelle private Netzwerke schützen

Ein VPN kostenlos zu nutzen, kann die Privatsphäre verbessern: Die Internetverbindung wird verschlüsselt, die eigene IP-Adresse verschleiert. Für Unternehmen bieten VPN-Lösungen zusätzlichen Schutz, wenn Mitarbeiter von unterwegs auf sensible Systeme zugreifen.

Allerdings sollten Sie wissen: Ein VPN schützt vor der Identifizierung über die IP-Adresse, nicht aber vor Cookie-basiertem Tracking oder der Datenerfassung, die direkt in den Apps stattfindet. Wer bei TikTok eingeloggt ist, hinterlässt dort Spuren – unabhängig davon, ob ein VPN aktiv ist.

Zwei-Faktor-Authentifizierung auf allen Plattformen

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) ist eine der wirksamsten Maßnahmen gegen Account-Übernahmen. Aktivieren Sie diese Funktion auf allen geschäftlich genutzten Social-Media-Konten. Verwenden Sie nach Möglichkeit Authenticator-Apps statt SMS-Codes, da diese weniger anfällig für SIM-Swapping-Angriffe sind.

Für interne Kommunikation und bestimmte externe Zielgruppen können datenschutzfreundliche Alternativen in Betracht kommen:

Mastodon : Dezentrales soziales Netzwerk ohne zentrale Datensammlung

: Dezentrales soziales Netzwerk ohne zentrale Datensammlung Signal oder Threema : Verschlüsselte Messenger als WhatsApp-Alternative

oder : Verschlüsselte Messenger als WhatsApp-Alternative PeerTube: Dezentrale Video-Plattform als YouTube-Alternative

Für das breite Marketing bleiben die etablierten Plattformen jedoch meist unverzichtbar – hier gilt es, die Risiken zu managen statt sie vollständig zu vermeiden.

Mobile Sicherheit: App-Berechtigungen richtig konfigurieren

Prüfen Sie die Berechtigungen, die Social-Media-Apps auf Firmenhandys anfordern:

Muss TikTok wirklich Zugriff auf das komplette Adressbuch haben?

Benötigt Instagram dauerhaft Standortzugriff im Hintergrund?

Ist der Zugriff auf Fotos auf die App-Nutzung beschränkt?

Gewähren Sie nur die Mindestberechtigungen, die für die Nutzung erforderlich sind. Auf Dienstgeräten sollten private Social-Media-Apps grundsätzlich vermieden werden.

Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Unternehmensgrößen

Einzelunternehmer und Freiberufler

Konzentrieren Sie sich auf ein bis zwei Plattformen , die Ihre Zielgruppe tatsächlich nutzt

, die Ihre Zielgruppe tatsächlich nutzt Trennen Sie geschäftliche und private Profile konsequent

Dokumentieren Sie Ihre Datenverarbeitungen in einer einfachen Tabelle

Erweitern Sie Ihre Datenschutzerklärung um die genutzten Social-Media-Kanäle

KMU bis 50 Mitarbeiter

Entwickeln Sie eine schriftliche Social-Media-Richtlinie für alle Mitarbeiter

für alle Mitarbeiter Benennen Sie eine verantwortliche Person für die Social-Media-Compliance

Prüfen Sie die Notwendigkeit eines Auftragsverarbeitungsvertrags mit externen Agenturen

Schulen Sie Mitarbeiter zu den Grundlagen des Datenschutzes auf Social Media

Mittelstand mit Marketingabteilung

Führen Sie ein Audit Ihrer aktuellen Social-Media-Aktivitäten durch

Ihrer aktuellen Social-Media-Aktivitäten durch Dokumentieren Sie alle eingesetzten Tracking-Tools und deren Konfiguration

Implementieren Sie einen Genehmigungsprozess für neue Plattformen und Tools

Etablieren Sie regelmäßige Compliance-Checks und Schulungszyklen

Konzerne mit internationalem Social-Media-Auftritt

Berücksichtigen Sie länderspezifische Datenschutzanforderungen (DSGVO, CCPA, etc.)

(DSGVO, CCPA, etc.) Etablieren Sie ein zentrales Governance-Framework für Social-Media-Aktivitäten

Führen Sie Datenschutz-Folgenabschätzungen für risikoreiche Verarbeitungen durch

Halten Sie rechtliche Entwicklungen in allen relevanten Märkten im Blick

Die Integration von Künstlicher Intelligenz in Social-Media-Plattformen eröffnet neue Datenschutzfragen. LinkedIn nutzt bereits Nutzerdaten für KI-Training, Meta und TikTok werden folgen. Für Nutzer bedeutet das: Ihre Beiträge, Kommentare und Interaktionen könnten als Trainingsmaterial für Sprachmodelle dienen – oft ohne explizite Zustimmung.

Die EU-Kommission prüft derzeit, inwieweit diese Praxis mit der DSGVO und der KI-Verordnung vereinbar ist. Unternehmen sollten ihre Mitarbeiter sensibilisieren, welche Informationen sie auf diesen Plattformen teilen.

ePrivacy-Verordnung: Der nächste regulatorische Schritt

Die seit Jahren diskutierte ePrivacy-Verordnung soll die DSGVO im Bereich elektronischer Kommunikation ergänzen. Sie würde insbesondere strengere Regeln für Cookies und Tracking etablieren. Wann die Verordnung in Kraft tritt und welche Übergangsfristen gelten, ist noch offen – Unternehmen sollten jedoch damit rechnen, dass die Anforderungen eher steigen als sinken werden.

Dezentralisierte Alternativen auf dem Vormarsch?

Plattformen wie Mastodon oder Bluesky setzen auf dezentrale Strukturen, bei denen keine zentrale Instanz alle Nutzerdaten kontrolliert. Ob diese Alternativen jemals die kritische Masse erreichen, um für Unternehmensmarketing relevant zu werden, bleibt abzuwarten. Die jüngsten Datenskandale könnten jedoch das Interesse an datenschutzfreundlicheren Optionen steigern.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Datensparsamkeit ist ein Grundsatz der DSGVO: Unternehmen sollen nur die personenbezogenen Daten erheben, die für den konkreten Zweck tatsächlich erforderlich sind. Bei Social Media bedeutet das: Nutzen Sie nur die Tracking-Funktionen, die Sie wirklich brauchen, und vermeiden Sie umfassendes Profiling. Ja, die Nutzung von TikTok birgt erhöhte Risiken. Die nachgewiesenen Datentransfers nach China, die Bußgelder von über 875 Millionen Euro und die laufenden Untersuchungen zeigen, dass die Plattform mit europäischem Datenschutzrecht in Konflikt steht. Als Unternehmen sollten Sie diese Risiken dokumentiert abwägen und Ihre Entscheidung begründen können. Ja. Nach dem EuGH-Urteil zur gemeinsamen Verantwortlichkeit sind Betreiber von Unternehmensseiten Mitverantwortliche für die Datenverarbeitung. Das bedeutet: Sie können grundsätzlich für DSGVO-Verstöße der Plattform in Anspruch genommen werden, auch wenn Sie die technische Umsetzung nicht kontrollieren. Welche Schadensersatzansprüche haben Nutzer bei DSGVO-Verstößen? Art. 82 DSGVO gewährt Betroffenen einen Anspruch auf materiellen und immateriellen Schadensersatz. Das Landgericht Leipzig sprach einem Facebook-Nutzer 5.000 Euro zu. Der Bundesgerichtshof hielt im Facebook-Datenskandal mindestens 100 Euro je Fall für angemessen. Bei umfassendem Profiling dürften die Summen höher ausfallen. Nein, aber Ihre Website-Datenschutzerklärung muss alle genutzten Kanäle und Tools detailliert aufführen. Zusätzlich sollten Sie auf den Social-Media-Profilen selbst einen Link zu Ihren Datenschutzhinweisen bereitstellen. Wie erstelle ich eine Social-Media-Richtlinie für meine Mitarbeiter? Eine gute Social-Media-Richtlinie regelt: Unterscheidung dienstliche/private Nutzung, Nennung des Arbeitgebers auf privaten Profilen, Umgang mit vertraulichen Informationen, Verhaltensregeln für Kommentare und Ansprechpartner für Fragen. Die Richtlinie sollte schriftlich dokumentiert und regelmäßig aktualisiert werden.

Glossar

Begriff Erklärung Auftragsverarbeitung Vertragliche Regelung nach Art. 28 DSGVO, wenn ein Dienstleister personenbezogene Daten im Auftrag eines Unternehmens verarbeitet Conversion API Server-zu-Server-Verbindung für Tracking, die Browser-basierte Beschränkungen wie Cookie-Blocker umgeht Datensparsamkeit DSGVO-Grundsatz: Nur so viele personenbezogene Daten erheben wie für den Zweck zwingend erforderlich Digital Services Act (DSA) EU-Verordnung, die Plattformen zu mehr Transparenz, Rechenschaftspflicht und Nutzerfreundlichkeit verpflichtet DSGVO Datenschutz-Grundverordnung – seit Mai 2018 geltendes EU-weites Datenschutzrecht Gemeinsame Verantwortlichkeit Situation nach Art. 26 DSGVO, in der mehrere Parteien gemeinsam über Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung entscheiden Meta-Pixel Tracking-Code von Meta zur Erfolgsmessung von Werbeanzeigen auf Drittwebsites Profiling Automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten zur Analyse oder Vorhersage von Verhaltensmustern, Vorlieben oder Interessen Pseudonymisierung Verarbeitung personenbezogener Daten so, dass eine Zuordnung zu einer Person ohne Zusatzinformationen nicht mehr möglich ist Retargeting Erneute Ansprache von Nutzern mit Werbung, die bereits Kontakt mit einem Unternehmen oder Produkt hatten Tracking Erfassung und Auswertung des Nutzerverhaltens über Websites, Apps oder Plattformen hinweg VPN Virtual Private Network – verschlüsselt Internetverbindungen und verschleiert die IP-Adresse des Nutzers

Fazit

Die Datenschutzsituation bei Social-Media-Plattformen bleibt angespannt. Rekordstrafen gegen Meta und TikTok, laufende Sammelklagen und politische Debatten über Altersverbote zeigen: Die Ära der grenzenlosen Datensammlung neigt sich dem Ende zu. Für Unternehmen bedeutet das nicht, Social Media zu meiden – aber die Risiken bewusst zu managen.

Dokumentieren Sie Ihre Entscheidungen, schulen Sie Ihre Mitarbeiter, und behalten Sie die rechtliche Entwicklung im Blick. Datensparsamkeit ist nicht nur eine regulatorische Pflicht, sondern kann zum Vertrauensfaktor gegenüber Kunden und Geschäftspartnern werden.

