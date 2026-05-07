Custom WordPress Themes versprechen vollständige gestalterische Kontrolle, schlanken Code und keine Kompromisse beim Corporate Design. Die Realität vieler Unternehmenswebsites sieht anders aus: teure Nachbesserungen, überforderte Redakteure und Abhängigkeiten, die erst nach dem Go-live sichtbar werden. Ob sich der Aufwand lohnt, hängt von drei Faktoren ab, die in Briefings selten stehen.

Ihre Website ist oft das erste, was Geschäftspartner von Ihrem Unternehmen sehen. Ein generisches Premium-Theme kann die Wirkung Ihrer Marke erheblich einschränken. Doch ein Custom Theme ist kein Allheilmittel. Die Entscheidung hat konkrete Folgen für Budget, Wartungsaufwand und den Redaktionsalltag Ihrer Mitarbeiter.

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Das Wichtigste in Kürze

Custom WordPress Themes kosten zwischen 2.000 und 15.000 €, bieten dafür vollständige Designfreiheit und keinen Code-Overhead von Drittanbietern

Premium-Themes starten ab 49 € pro Jahr, bringen aber häufig ungenutzte Funktionen und Performance-Ballast mit

Die Entscheidung hängt weniger vom Budget ab als vom Reifegrad Ihres Markenkonzepts zum Zeitpunkt der Beauftragung

Für Corporate Websites mit klarer CI und einem Betriebshorizont von fünf Jahren oder mehr rechnet sich ein Custom Theme in der Regel ab Jahr zwei

Was unterscheidet ein Custom Theme von einem fertigen Premium-Theme?

Premium-WordPress-Themes kosten 49–249 € jährlich und sparen Entwicklungszeit, laden aber unnötig 80–150 KB CSS und JavaScript

Ein Premium-Theme ist eine fertig entwickelte WordPress-Vorlage, die Tausende von Websites gleichzeitig nutzen. Sie kaufen Zugang und Updates, typischerweise für 49 bis 249 € im Jahr. Der Vorteil: Sie sparen Entwicklungszeit. Der Nachteil zeigt sich erst später. Premium-Themes laden laut Auswertung der Dr.-Web-Redaktion durchschnittlich 80 bis 150 KB CSS und JavaScript ins Frontend, von denen Ihre Website oft weniger als 20 Prozent tatsächlich braucht.

Ein Premium-Theme hat viel mehr mit einem Mietwagen gemein als mit einem Maßanzug. Sie können sofort losfahren. Aber die Lenkradposition hat jemand anderes eingestellt.

Ein Custom Theme entsteht von Grund auf nach Ihren Vorgaben. Kein fremder Code, keine ungenutzten Template-Dateien, keine Lizenzkette zu einem Anbieter, der das Produkt morgen einstellen könnte. Der Entwickler baut genau das, was Ihre Website braucht.

Der entscheidende Unterschied liegt nicht im Code, sondern im Briefing-Aufwand. Premium-Themes funktionieren ohne detailliertes Konzept. Custom Themes nicht. Ohne ausgearbeitetes Designsystem und Seitenarchitektur kaufen Sie beim Custom Theme keine Unabhängigkeit, sondern eine teure Überraschung.

Welche Vorteile bietet ein maßgeschneidertes WordPress Theme?

Custom Themes liefern nur den Code, den Ihre Website tatsächlich braucht. Premium-Themes bringen oft 80 bis 150 KB ungenutztes Frontend-Gewicht mit.

Performance ohne Kompromisse

Custom Themes laden ausschließlich den Code, den Ihre Website tatsächlich braucht. Kein Framework-Overhead, keine deaktivierten Slider, die trotzdem Ressourcen ziehen. Themes unterhalb von 30 KB CSS-Gewicht sind bei Custom-Entwicklungen die Norm, bei Premium-Themes die Ausnahme. Für Googles Core Web Vitals ist das keine Kleinigkeit. Ladezeit beeinflusst das Ranking messbar: Laut Google-Daten aus dem CrUX-Report liegt die durchschnittlich optimierte WordPress-Site bei einer LCP-Zeit von unter 2,5 Sekunden, nicht optimierte Sites hingegen bei 3 bis 5 Sekunden.

Vollständige CI-Konformität

Premium-Themes bringen ihre eigene Designsprache mit. Abstände, Schriftgrößen, Farben und Hover-Effekte folgen den Vorstellungen des Theme-Autors, nicht denen Ihrer Marke. Custom Themes übersetzen Ihr Corporate Design pixel-genau in Code. Kein CSS-Override, kein Workaround. Gerade bei Unternehmen, die ihr visuelles Erscheinungsbild aus einem Markenhandbuch ableiten, ist dieser Punkt nicht verhandelbar.

Keine Lizenzketten

Ein Premium-Theme, das nicht mehr gepflegt wird, zieht Ihre Website in den Abwärtsstrudel veralteter Kompatibilität. WordPress-Major-Updates brechen regelmäßig Themes, deren Entwickler aufgehört haben. Ein Custom Theme gehört Ihnen vollständig. Kein Anbieter kann Ihnen die Lizenz entziehen.

Schlankere Plugin-Abhängigkeit

Viele Premium-Themes setzen spezifische Page-Builder voraus: Elementor, WPBakery, Divi. Diese bringen eigene Shortcodes mit, die bei einem Theme-Wechsel als unlesbares Zeichenkürzel im Content zurückbleiben. Custom Themes auf Gutenberg-Basis vermeiden dieses Lock-in von Anfang an.

Welche Nachteile und versteckten Kosten sollten Sie kennen?

Wartungskosten von 600 bis 1.200 € pro Jahr fallen beim Custom Theme garantiert an. Beim Premium-Theme fallen sie auch an, nur für Code, den niemand im Haus kennt.

Längere Time-to-Launch

Eine professionelle Custom-Theme-Entwicklung dauert vier bis zwölf Wochen. Premium-Themes lassen sich in zwei bis vier Wochen live bringen. Für Unternehmen mit hartem Launch-Datum ist das ein realer Nachteil. Viele Projekte starten deshalb mit einem Premium-Theme als Übergangslösung und migrieren später auf ein Custom Theme. Das ist fast immer teurer als eine saubere Planung von Anfang an. Eine pragmatische Zwischenlösung: Die Child-Theme-Entwicklung auf Basis eines schlanken Parent-Themes sichert Ihnen Designhoheit, ohne den vollen Entwicklungsaufwand.

Höhere Anfangsinvestition

Die Zahlen sind eindeutig. Ein Custom WordPress Theme kostet beim Freelancer zwischen 2.000 und 6.000 €, bei einer spezialisierten Agentur schnell 8.000 bis 15.000 €. Wer das Budget nicht hat, kauft sich kein strategisches Asset, sondern ein halbfertiges Projekt. Das Budget muss zum Projektzeitpunkt realistisch sein.

Wartung liegt vollständig bei Ihnen

Premium-Themes werden vom Anbieter gepflegt, getestet und mit WordPress-Core-Updates kompatibel gehalten. Bei Custom Themes übernimmt das Ihr Entwickler oder Ihr internes Team. Solange die Partnerschaft mit dem Entwickler trägt, kein Problem. Bricht sie ab, suchen Sie jemanden, der Code liest, den er nicht selbst geschrieben hat. Kalkulieren Sie 600 bis 1.200 € pro Jahr für laufende Wartung und Kompatibilitätsprüfungen nach Major-Updates ein.

Ein Großteil der Kostenvergleiche im Web lässt an dieser Stelle einen Posten konsequent aus: Entwicklerzeit für fremden Code kostet oft mehr als Entwicklerzeit für eigenen. Premium-Themes sind in der Summe selten so günstig, wie sie auf den ersten Blick aussehen.

Custom WordPress Themes stehen und fallen mit dem Briefing-Reifegrad. Wer einem Entwickler kein präzises Designsystem und keine definierte Seitenarchitektur liefert, kauft keine Unabhängigkeit, sondern eine teure Überraschung. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Merkmal Premium-Theme Custom Theme Kosten initial 49–249 €/Jahr 2.000–15.000 € einmalig Wartungsaufwand Anbieter übernimmt Updates Entwickler oder internes Team Frontend-Gewicht Oft 80–150 KB Overhead Nur tatsächlich genutzter Code CI-Konformität Kompromisslösungen nötig Pixel-genaue Umsetzung Time-to-Launch 2–4 Wochen 4–12 Wochen Lock-in-Risiko Mittel bis hoch Keines Community-Support Breit verfügbar Nur Ihr Entwickler

Für welche Unternehmenstypen rechnet sich ein Custom Theme wirklich?

Ab einem Betriebshorizont von 5 Jahren und klarer CI rechnet sich ein Custom Theme. Darunter ist ein Premium-Theme meist die ehrlichere Wahl.

Nicht jedes Unternehmen braucht ein Custom Theme. Vier Fragen helfen bei der Einordnung.

Ein Custom Theme macht Sinn, wenn Ihre Corporate Identity vollständig ausgearbeitet ist (Designsystem, Typografie, Farbsystem, Abstandsregeln), die Website länger als fünf Jahre ohne Relaunch laufen soll, Performance und Ladezeit wettbewerbsrelevant sind und Ihr Redaktionsteam ohne Entwicklerwissen Layouts pflegen muss.

Ein Premium-Theme oder aufgewertetes Starter-Theme ist die bessere Wahl, wenn Sie einen schnellen Launch brauchen und das Markenkonzept noch nicht steht, das Budget unter 3.000 € liegt, die Website primär als digitale Visitenkarte dient und kein internes technisches Team für Wartung verfügbar ist.

Wie finden Sie den richtigen WordPress-Entwickler für Ihr Projekt?

Kein Git-Workflow, kein Staging, keine Wartungsvereinbarung: drei Warnsignale, die beim Entwickler-Briefing über den Stundensatz hinausgehen sollten.

Ein Custom Theme ist nur so gut wie der Entwickler dahinter. Viele Unternehmen wählen nach Preis oder nach Portfolio-Optik, nicht nach technischem Tiefgang. Das ist ein häufiger und teurer Fehler.

Worauf es wirklich ankommt

Ein qualifizierter WordPress-Entwickler arbeitet direkt mit dem WordPress-Core, versteht die Template-Hierarchy und setzt Custom Post Types sauber um, ohne Plugin-Abhängigkeiten zu erzeugen. Fragen Sie gezielt nach früheren Custom-Theme-Projekten, nach dem Entwicklungs-Workflow und nach dem Umgang mit WordPress-Core-Updates nach Projektabschluss.

Warnsignale bei der Entwickler-Auswahl:

Kein Versionscontrol-Workflow (Git)

Entwicklung direkt auf dem Live-Server ohne Staging-Umgebung

Unklare Vereinbarungen für Wartung nach Projektabschluss

Keine Referenz auf Child-Theme-Konzepte bei der Frage nach Erweiterungspfaden

Freelancer oder Agentur?

Für klar umrissene Corporate Websites ohne komplexe E-Commerce-Funktionalität ist ein erfahrener Freelancer oft die schlankere Wahl. Kürzere Kommunikationswege, direkter Kontakt zum tatsächlichen Entwickler, kein Projektmanagement-Overhead. Für Projekte mit Mehrsprachigkeit, komplexen API-Integrationen oder parallelem Rollout mehrerer Seiten sprechen Agenturen mit eingespielten Teams.

Das Qualitätsprofil, auf das es bei anspruchsvollen Corporate-Projekten ankommt, lässt sich gut am Beispiel eines spezialisierten Freelancers beschreiben: Florian Salman aus München bringt 12 Jahre WordPress-Praxis mit, hat an der TU München Informatik studiert und ist aktives Mitglied der WordPress Community. Sein Leistungsspektrum umfasst technische WordPress-Entwicklung, WooCommerce und individuelle Plugin-Entwicklung. Das sind die Qualifikationsmerkmale, die den Unterschied machen: technisches Tiefenwissen aus dem Studium, ergänzt durch jahrelange Praxiserfahrung direkt in der Community.

Was kostet ein Custom WordPress Theme realistisch?

Freelancer-Custom-Theme: 1.800 bis 4.000 € einmalig. Die Folgefrage, die in Kostenvergleichen fehlt: Wer pflegt den Code in Jahr drei?

Custom Themes werden in Projekten regelmäßig romantisiert. Das Budget-Gespräch dagegen läuft meist zu spät. Preisorientierung:

Projekttyp Entwickler Preisrahmen Einfaches Custom Theme (5–8 Seitentypen) Freelancer 1.800–4.000 € Mittleres Custom Theme (10–15 Seitentypen, Mehrsprachigkeit) Freelancer 4.000–8.000 € Komplexes Corporate Theme (20+ Seitentypen, Integrationen) Agentur 8.000–20.000 € Laufende Wartung und Updates pro Jahr Beliebig 600–1.500 €



Stundensätze liegen im deutschsprachigen Raum für spezialisierte WordPress-Freelancer zwischen 70 und 130 € netto. Agenturen berechnen 90 bis 180 € pro Stunde, inklusive Projektmanagement.

Zusätzlich kalkuliert saschafix.de für jeden Websitebetreiber unabhängig vom Themetyp einen Puffer von 300 bis 800 € pro Jahr für unvorhergesehene Wartungskosten. Dieser Betrag gilt für Premium-Theme-Betreiber genauso wie für Custom-Theme-Betreiber. Der Unterschied: Bei einem Custom Theme kennt Ihr Entwickler den Code, den er behebt.

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Quellen

W3Techs | Usage Statistics of WordPress for Websites | https://w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress | besucht am 02.05.2026