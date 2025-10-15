BVDW Award: Digitale Verantwortung wird sichtbar

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft öffnet seinen Responsibility Award für alle Organisationen – und schärft damit das Profil einer oft unterschätzten Disziplin. Einreichungen sind ab sofort möglich.

Verantwortung wird zum Wettbewerbsfaktor

Kennen Sie das? Ihr Unternehmen investiert in digitale Ethik, Datenschutz und Nachhaltigkeit – aber niemand bekommt es mit. Der BVDW setzt hier an und macht aus unsichtbarer Arbeit sichtbare Erfolge. Ab sofort können Projekte für den Digital Responsibility Award 2026 eingereicht werden. Die Umbenennung vom Corporate Digital Responsibility Award ist dabei kein kosmetischer Eingriff, sondern strategisches Signal: Verantwortung im digitalen Raum ist längst keine exklusive Unternehmensdisziplin mehr.

„Die Einreichungen der vergangenen Jahre haben gezeigt: Digitale Verantwortung wird von einer großen Vielfalt an Organisationen gelebt“, erklärt Dr. Moritz Holzgraefe, Vize-Präsident des BVDW. NGOs, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen jeder Größe können nun gleichberechtigt teilnehmen. Die Expert*innen-Jury bewertet anhand der CDR Building Bloxx des BVDW – einem Framework, das praktische Orientierung statt theoretischer Konzepte liefert.

Neue Kategorien adressieren aktuelle Herausforderungen

Die überarbeiteten Award-Kategorien zeigen, wo der Schuh drückt: „Digitale Resilienz“ rückt die Widerstandsfähigkeit digitaler Systeme in den Fokus – angesichts zunehmender Cyberbedrohungen hochaktuell. „Responsible Media & Innovation“ adressiert erstmals explizit die Medienbranche. Weitere Kategorien sind „Digitales Wohlbefinden & Inklusion“, „Umwelt & Ressourcen“ sowie „Zukunft der Arbeit“.

Die Einreichungsgebühren liegen zwischen 99 und 499 Euro, gestaffelt nach Jahresumsatz und Teamgröße. Faire Bedingungen für kleine wie große Organisationen. Die Einreichungsphase endet am 21. November 2025. Wer seine Projekte zur digitalen Verantwortung sichtbar machen möchte, sollte jetzt aktiv werden.

Die Preisverleihung findet am 25. Februar 2026 im Rahmen einer Fachkonferenz bei Kleinanzeigen in Berlin statt. Für Entscheider eine Gelegenheit, Netzwerke zu knüpfen und Best Practices aus erster Hand zu erleben. In Zeiten, in denen digitale Verantwortung vom Nice-to-have zum Compliance-Faktor mutiert, liefert der Award konkrete Orientierung – und macht vorbildliche Arbeit öffentlich sichtbar.

