Google baut die Spielregeln des Web neu, diesmal für KI-Agenten statt nur für menschliche Besucher. Auf der Developer-Keynote der I/O 2026 stellte das Unternehmen vier Bausteine vor, die direkt im Browser ansetzen. Für Frontend-Teams verschiebt sich damit, was eine Seite künftig leisten muss.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Das agentische Web rückt von der Konferenzbühne in die Entwicklerkonsole. Am 19. Mai 2026 zeigte Google auf der I/O, wie Websites künftig nicht nur Menschen bedienen, sondern auch KI-Agenten saubere Werkzeuge anbieten. Der bekannteste Baustein heißt WebMCP, doch er kommt nicht allein.
Das Wichtigste in Kürze
- WebMCP wird zum vorgeschlagenen offenen Web-Standard. Der experimentelle Origin Trial startet in Chrome 149, die Anbindung von Gemini in Chrome folgt laut Google in Kürze.
- Die HTML-in-Canvas-API bringt echte DOM-Elemente in den Canvas. Aufwendige 3D-Oberflächen bleiben durchsuchbar, bedienbar und barrierefrei.
- Chrome DevTools für Agenten lassen KI-Agenten Code in Echtzeit prüfen, debuggen und Qualitäts-Audits selbst fahren.
- Modern Web Guidance liefert geprüfte Skills für Coding-Agenten, vorerst als Early Preview mit über hundert Anwendungsfällen.
Was steckt hinter WebMCP?
Strukturierte Werkzeuge. WebMCP erlaubt Entwicklern, JavaScript-Funktionen und HTML-Formulare als strukturierte Werkzeuge offenzulegen, damit browserbasierte KI-Agenten Aufgaben schneller und zuverlässiger ausführen. Statt eine Seite über Screenshots und DOM-Parsing zu erraten, ruft der Agent eine deklarierte Aktion direkt auf. Den Hintergrund zum Protokoll und seiner Rolle in der Suche hat Dr. Web bereits im Beitrag zu Agentic Search und klassischer SEO eingeordnet.
Vom Canary zum Origin Trial. Neu an der I/O-Ankündigung ist der Statussprung. Aus der Canary-Vorschau vom Februar wird ein experimenteller Origin Trial in Chrome 149, und Google reicht WebMCP als vorgeschlagenen offenen Web-Standard ein. Die Anbindung von Gemini in Chrome folgt nach Angaben des Unternehmens in Kürze.
Warum ist HTML-in-Canvas für Frontend-Teams relevant?
DOM im Canvas. Die neue HTML-in-Canvas-API verbindet echte DOM-Elemente über WebGL und WebGPU mit dem Canvas. Damit lassen sich app-artige 3D-Oberflächen bauen, die trotzdem durchsuchbar, bedienbar und für Screenreader zugänglich bleiben. Bislang zwang der Canvas zur Wahl zwischen aufwendiger Optik und Auffindbarkeit, dieser Zielkonflikt entfällt.
Sichtbarkeit bleibt. Gerade für die Sichtbarkeit in Suche und KI-Antworten zählt dieser Punkt. Inhalte, die im Canvas verschwinden, tauchen weder im klassischen Index noch in generativen Antworten auf. Die deklarative API hält den Inhalt im zugänglichen DOM. Wie sich Sichtbarkeit im Zeitalter generativer Antworten verschiebt, vertieft der GEO-Ratgeber auf Dr. Web.
Was bringen Chrome DevTools für Agenten?
QA ohne Aufsicht. Chrome DevTools für Agenten öffnen die Werkzeuge der Entwicklerkonsole für KI-Agenten. Ein Agent prüft, debuggt und optimiert Code in Echtzeit, fährt Qualitäts-Audits, emuliert reale Nutzerszenarien und übergibt Sitzungen per Auto-Connect, ohne dass jemand manuell zusieht. Ergänzend liefert Modern Web Guidance über hundert geprüfte Skills, die an Baseline andocken und sich mit einem einzigen Befehl über
npx modern-web-guidance install einbinden lassen.
Was sollten Agenturen und Inhouse-Teams jetzt tun?
Markup zuerst. Für Agenturen und Inhouse-Teams lohnt der Blick auf die eigene Markup-Hygiene, bevor die Origin Trials breit ausrollen. Gut strukturierte Formulare und sauberes, semantisches HTML sind die Vorarbeit, die WebMCP und HTML-in-Canvas später belohnen. Die Details samt Origin-Trial-Zugängen dokumentiert Google in der Developer-Keynote zur I/O 2026.
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