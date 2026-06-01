Ein Londoner Startup behauptet, das gesamte menschliche Kochwissen passe in zwei Megabyte. Hinter der steilen These steckt ein Forschungspapier über die verborgene Struktur von Zutaten, und die Reaktionen schwanken zwischen Faszination und Spott.

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Das Versprechen vom 2 MB Kochwissen stammt von der Firma Kaikaku, die automatisierte Restaurants und Kochrobotik entwickelt. Ihr Papier reduziert Rezepte aus elf Quellen auf rund 1.790 Zutaten und legt damit offen, welche Aromen weltweit zusammenpassen.

Das Wichtigste in Kürze

Kaikaku verdichtete Rezepte aus elf Quellen in sieben Sprachen auf etwa 1.790 Zutaten-Primitive.

Die Klassifizierung übernahm das KI-Modell Claude bei sehr niedriger Temperatur zwischen 0 und 0,1.

Der wissenschaftliche Titel lautet nüchtern „Navigating the Emergent Geometry of Food Ingredient Embeddings“.

Kritiker bemängeln, dass Chinesisch und Koreanisch rund die Hälfte des Korpus stellen und große Küchen fehlen.

Was steckt hinter den zwei Megabyte?

Aromenlandkarte zeigt, dass Tomate weltweit zu Rind passt. Das Modell ordnet Zutaten nach ihren Kombinationsmustern statt Rezepte zu sammeln

Die Idee dahinter ist eine Landkarte der Aromen statt einer Rezeptsammlung. Das Modell ordnet Zutaten nach ihren Kombinationsmustern, sodass sich ablesen lässt, dass Tomate weltweit gut zu Rind passt. Der oft kritisierte Titel verspricht „alles menschliche Kochen“, tatsächlich geht es um die mathematische Struktur der Zutaten, nicht um Zubereitung, Mengen oder Technik. Eine öffentliche Demo unter epicure.kaikaku.ai erlaubt es, Zutaten zu kombinieren und passende Vorschläge zu erhalten.

Die Datengrundlage stammt aus elf Quellen in den Sprachen Englisch, Chinesisch, Russisch, Vietnamesisch, Spanisch, Türkisch, Indonesisch, Deutsch und indisches Englisch. Nicht-englische Begriffe übersetzte eine KI ins Englische, was methodisch nachvollziehbar ist, aber Spielraum für Fehler lässt.

Warum reagiert die Fachwelt so gespalten?

Auf Hacker News wird das Projekt kritisiert: Der Datensatz ist sprachlich unausgeglichen, Englisch und Chinesisch dominieren, Afrika und arabische Länder fehlen fast völlig

Auf Hacker News fällt die Resonanz zwiespältig aus. Befürworter sehen eine nützliche Aroma-Referenz für die Zukunft, Kritiker zerlegen den Titel als Clickbait. Ein Kommentator rechnet vor, dass Englisch und Chinesisch rund 90 Prozent des Datensatzes ausmachen und Afrika sowie die arabische Welt praktisch fehlen, zusammen rund ein Viertel der Weltbevölkerung. Andere vermissen italienische und französische Originalquellen.

Eine Aroma-Landkarte ersetzt keinen Koch, sie ist ein Werkzeug. Spannend wird es, wenn Maschinen dieses Wissen nutzen, statt dass Menschen es nachschlagen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Für DrWeb-Leser ist weniger das Kochen interessant als der Mechanismus dahinter. Ein spezialisiertes, winziges Modell bildet ein klar umrissenes Wissensgebiet ab, und genau diese Kompaktheit macht es für Maschinen brauchbar. Wer den Kontext zu solchen Modellen sucht, findet ihn im LLMs-Ratgeber.

Welche Lehre zieht ein Entscheider daraus?

Kochroboter lernt Geschmacksharmonien durch KI-Modell statt klassische Programmierung, Basis für kostengünstige Automatisierung in der Produktion

Hinter dem Kochthema verbirgt sich eine handfeste Frage der Robotik. Einem Kochroboter beizubringen, welche Zutaten harmonieren, ist billiger als ihn klassisch zu programmieren, und ein kompaktes Aroma-Modell ist dafür die Grundlage. Wer über Automatisierung in der Produktion nachdenkt, sollte die Methode kennen, ähnlich wie sie unsere Übersicht zu Robotik 2026 aufgreift. Die Demo lässt sich gefahrlos ausprobieren, und das Papier liegt mit vollständigem Anhang öffentlich auf arXiv.

Mehr Newshunger?