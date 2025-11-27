Adobe Lightroom: KI macht Fotoprofis mobil

Adobe erweitert Lightroom um intelligente Funktionen, die Routinearbeit drastisch verkürzen. Mobile Retusche, automatische Bildauswahl und Staubentfernung bringen echten Workflow-Gewinn für kleine Agenturen, Fotografen und Handwerksbetriebe mit aktivem Social Media Auftritt.

Wenn zwischen Kundentermin und Instagram-Post nur 20 Minuten liegen

Kennen Sie das? Das Projekt ist abgeschlossen, die Fotos im Kasten. Aber bevor der Post online gehen kann, warten Bildauswahl, Retusche und Feinschliff. Für kleine Agenturen, selbstständige Fotografen oder Handwerksbetriebe mit eigener Social Media Präsenz ist das oft der Flaschenhals. Die Arbeit selbst läuft, aber die Content-Produktion frisst Zeit, die eigentlich ins Kerngeschäft gehört. Adobe adressiert genau diese Lücke mit dem aktuellen Lightroom Release.

Explore the Latest from Lightroom at Adobe MAX 2025

Watch this video on YouTube

Mobile Retusche zwischen zwei Aufträgen

Die neue Hautverbesserung in Lightroom Mobile erkennt Unreinheiten automatisch und entfernt sie mit einem Klick. Über die Regler „Stärke“ und „Verblassen“ lässt sich das Ergebnis natürlich feinabstimmen. Für den Fotografen, der zwischen Hochzeit und nächstem Termin im Auto sitzt, oder die Agenturinhaberin, die abends noch schnell Kundenbilder aufbereitet: Professionelle Porträtretusche funktioniert jetzt vom Smartphone aus. Kein Laptop nötig, kein Warten bis zum Feierabend.

Lesetipps:

Schnellaktionen für konsistenten Content

Die erweiterten Schnellaktionen analysieren Motiv, Hintergrund und Himmel, um passende Bearbeitungen vorzuschlagen. Ein Klick genügt für optimierte Kontraste oder einen klareren Himmel. Für Handwerksbetriebe, die regelmäßig Projektfotos posten, bedeutet das: einheitliche Bildsprache ohne Photoshop-Kenntnisse. Die neue Szenenverbesserung für Winteraufnahmen erkennt Schnee und passt Farben automatisch an. Praktisch für Dachdecker, Gartenbauer oder alle, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen dokumentieren.

Bildauswahl: Von 200 auf 20 in Minuten

Am Desktop übernimmt die neue Assistierte Bildauswahl das Vorsortieren. Die KI erkennt scharfe Motive, fokussierte Augenpartien und ausgewogene Belichtung. Filter wie „Augenfokus“ oder „Augen offen“ beschleunigen das Aussortieren. Die finale Entscheidung bleibt beim Menschen, aber die Vorarbeit erledigt Lightroom.

Für die kleine Werbeagentur nach einem Produktshooting oder den Eventfotografen mit 500 Bildern auf der Karte kann das den Unterschied zwischen Feierabend um 18 oder 22 Uhr machen.

Staubentfernung für Serienfotografie

Die automatische Staubentfernung erkennt Sensor- und Objektivverschmutzungen und entfernt Flecken punktgenau. Mehrere Bilder lassen sich gleichzeitig bereinigen. Wer regelmäßig Produktfotos für den eigenen Shop oder Kundenprojekte erstellt, kennt das Problem: Ein Staubkorn auf dem Sensor, zwanzig Bilder betroffen.

Statt jedes Foto einzeln nachzubearbeiten, erledigt Lightroom das jetzt im Stapel. Zeit gespart, Qualität gesichert.

Verfügbarkeit und Fazit

Die neuen Funktionen sind ab sofort in Lightroom verfügbar. Für kleine Teams ohne dedizierte Bildbearbeitung, für Selbstständige mit knappen Zeitbudgets und für alle, die Social Media neben dem Tagesgeschäft bespielen, liefert Adobe damit handfeste Entlastung. Weniger Klicks, mehr Ergebnis. Und am Ende bleibt vielleicht sogar Zeit für das, was eigentlich zählt: das nächste Projekt.

Mehr #Adobe News