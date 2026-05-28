Die Zahlen sprechen eine klare Sprache. In der Woche vom 20. bis 25. Mai legten die US-App-Installationen von DuckDuckGo im Durchschnitt 18,1 Prozent gegenüber der Vorwoche zu. Der Spitzenwert am 25. Mai lag bei 30,5 Prozent. Auf iOS fiel das Wachstum noch deutlicher aus: Im Schnitt 33 Prozent, mit einem Peak von 69,9 Prozent.

Auslöser ist Googles radikaler Umbau der Suche, den der Konzern auf der Google I/O 2026 präsentierte. Die klassischen blauen Links sollen verschwinden; an ihre Stelle tritt ein KI-Agent, der Anfragen selbst beantwortet, Aufgaben ausführt und Hintergrundprozesse überwacht.

Das Wichtigste in Kürze

DuckDuckGo verzeichnete in der Woche nach der Google I/O bis zu 30,5 Prozent mehr App-Downloads in den USA, auf iOS sogar bis zu 69,9 Prozent.

Besuche auf der KI-freien Suchoption noai.duckduckgo.com stiegen im Schnitt um 22,7 Prozent.

Google ersetzte auf der I/O 2026 klassische Suchergebnisse durch KI-Agenten ohne Opt-out-Möglichkeit.

DuckDuckGo hält alle KI-Funktionen optional: Die Suche lässt sich komplett ohne KI nutzen.

Warum wechseln Nutzer gerade jetzt?

Google ersetzt Suchergebnisse durch KI-Agenten ohne Abschaltmöglichkeit. Der fehlende Opt-out treibt Nutzer zu Konkurrenten wie DuckDuckGo

Der Auslöser war präzise benennbar. Google-CEO Sundar Pichai verkündete auf der I/O, dass die Liste der blauen Links durch einen KI-Agenten ersetzt wird, der Aufgaben erledigt und dauerhaft im Hintergrund mitläuft. Eine Möglichkeit, diese Funktion abzuschalten, gibt es nicht.

Genau dieser fehlende Opt-out treibt Nutzer zur Konkurrenz. DuckDuckGo-CEO Gabriel Weinberg kommentierte die Ankündigung mit den Worten, Google zwinge KI allen Nutzern auf, ohne Ausstiegsmöglichkeit. Seine Botschaft: DuckDuckGo überlässt Nutzern selbst die Entscheidung, wie viel KI sie wollen.

Das Angebot ist tatsächlich differenziert. Über noai.duckduckgo.com lassen sich alle KI-Funktionen, also KI-generierte Antworten und KI-Bilder, standardmäßig deaktivieren. Parallel dazu bietet Duck.ai kostenlosen Zugang zu Sprachmodellen von Anthropic, Meta, Mistral und OpenAI, ohne Konto und ohne Tracking. Chats bleiben privat: DuckDuckGo entfernt IP-Adressen vor der Weiterleitung an Modellanbieter und löscht Konversationen nach 30 Tagen.

Wie groß ist das Zeitfenster für DuckDuckGo?

DuckDuckGo hält zwei Prozent des US-Suchmarkts. CEO Weinberg kritisierte Googles Exklusivverträge als strukturelle Benachteiligung im Kartellverfahren 2023

Rund zwei Prozent des US-Suchmarkts hält DuckDuckGo aktuell. Gemessen an Googles Marktmacht ist das wenig, gemessen am Wachstumspotenzial beachtlich. Im Antitrustverfahren 2023 hatte CEO Weinberg beklagt, Googles Exklusivverträge als Standardsuchmaschine benachteiligten DuckDuckGo strukturell. Dieser Hebel entfällt, wenn Nutzer aktiv nach einer Alternative suchen.

Ob der Zulauf anhält, hängt davon ab, ob Google beim KI-Umbau nachbessert oder die Richtung beibehält. Die Besuche auf noai.duckduckgo.com stiegen in der Spitzenwoche auf 27,7 Prozent über dem Vorwochenwert. Das Signal ist eindeutig. Wie sich Googles Neuausrichtung grundsätzlich auf den Wettbewerb zwischen Suchmaschinen und LLMs auswirkt, haben wir bereits ausführlich analysiert.

Für Content-Teams hat der DuckDuckGo-Zulauf eine praktische Dimension. KI-freie Nutzer klicken häufiger auf organische Ergebnisse als Nutzer, die ihre Antwort bereits als AI-Overview erhalten haben. Was AI Overviews mit der klassischen Klickrate machen, zeigt unsere Auswertung zur 48-Prozent-AIO-Coverage in der Google-Suche.

Quelle: TechCrunch

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