16 Milliarden Drohung wirkt: WhatsApp lässt Konkurrenz-KIs rein
Meta öffnet WhatsApp am 13. Mai 2026 für Konkurrenz-Chatbots. Hintergrund ist der Druck der EU, die im Digital Markets Act (DMA) Interoperabilität von Messaging-Diensten der Gatekeeper-Plattformen verlangt. Konkret soll der Messenger künftig auch Chatbots von OpenAI, Anthropic, Google und Mistral integrieren, nicht nur die hauseigene Meta-AI.
Stellen Sie sich vor, Ihr WhatsApp-Business-Account hat plötzlich nicht mehr nur Meta AI als KI-Assistenten, sondern eine Auswahl. Genau das wird kommen, und für Unternehmen, die ihre Kundenkommunikation über WhatsApp abwickeln, ist das eine kleine Revolution in der Anbieterwahl.
Das Wichtigste in Kürze
- Meta öffnet WhatsApp für Drittanbieter-Chatbots im EU-Raum
- Auslöser: Drohung weiterer DMA-Strafen durch die EU-Kommission
- Erste Integration mit OpenAI, Anthropic, Google und Mistral angekündigt
- Rollout beginnt Q3 2026, Business-Accounts mit Priorität
Warum Meta jetzt einknickt
Meta wehrt sich seit Inkrafttreten des DMA gegen die Interoperabilitäts-Vorgaben. WhatsApp und Messenger gelten als Gatekeeper-Dienste und müssen sich nach Artikel 7 DMA für Drittanbieter öffnen. Bisher betraf das vor allem Standard-Messaging mit Signal und Threema, nicht aber KI-Chatbots. Brüssel hatte Anfang Mai 2026 angekündigt, ein weiteres Verfahren wegen wettbewerbsbeschränkender KI-Integration zu eröffnen. Damit drohten Strafen von bis zu zehn Prozent des Meta-Jahresumsatzes, im schlimmsten Fall über 16 Milliarden US-Dollar. Meta-Chef Mark Zuckerberg zieht die Reißleine, bevor das Verfahren formal startet.
Was die Öffnung technisch bedeutet
Drittanbieter wie OpenAI, Anthropic, Google und Mistral bekommen Zugang zu einer neuen WhatsApp-API für KI-Assistenten. WhatsApp-Nutzer in der EU können in den Einstellungen wählen, welcher Chatbot sich öffnet, wenn sie „@AI“ oder eine ähnliche Trigger-Phrase eingeben. Für Business-Accounts bedeutet das: Statt nur Meta AI lassen sich künftig auch Claude, ChatGPT, Gemini oder Le Chat in die Kundenkommunikation einbinden. Meta behält die Kontrolle über das Trust-Layer, also Spam-Filter, Verifikations-Logik und Privacy-Sandbox. Die Drittanbieter müssen sich zertifizieren lassen, ähnlich wie heute beim Apple App Store. Außerhalb der EU bleibt Meta AI weiterhin der einzige integrierte KI-Assistent.
Was sich für deutsche Unternehmen ändert
Die WhatsApp-Business-API ist im DACH-Mittelstand längst etabliert. Versandhandel, Banken, Reisebüros und Gesundheitsdienstleister setzen sie für Bestellbestätigungen, Beratungs-Chats und Termin-Erinnerungen ein. Mit der DMA-Öffnung können diese Unternehmen künftig den passenden KI-Anbieter frei wählen, statt auf Meta AI festgelegt zu sein. Das verändert drei Dinge gleichzeitig: Erstens den Wettbewerb der KI-Anbieter um WhatsApp-Reichweite. Zweitens die Auswahl-Logik für den KI-Stack im Unternehmen. Drittens die Compliance-Frage, weil DSGVO-konforme Modelle wie Mistral aus Frankreich jetzt strukturell Vorteile bekommen könnten. Ebenso interessant: die eigene Sichtbarkeit in KI-Antworten wird damit auch für WhatsApp-Geschäftsprozesse relevant.
Die Botschaft ist klar: Brüssel hat erneut bewiesen, dass DMA-Hebel wirken. Für deutsche Unternehmen entsteht ein neues Wahlrecht beim KI-Stack. Wer 2026 noch eine WhatsApp-Strategie ohne KI-Anbieter-Wahl plant, lässt eine Verhandlungsposition liegen.
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