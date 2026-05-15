Meta öffnet WhatsApp am 13. Mai 2026 für Konkurrenz-Chatbots. Hintergrund ist der Druck der EU, die im Digital Markets Act (DMA) Interoperabilität von Messaging-Diensten der Gatekeeper-Plattformen verlangt. Konkret soll der Messenger künftig auch Chatbots von OpenAI, Anthropic, Google und Mistral integrieren, nicht nur die hauseigene Meta-AI.

Stellen Sie sich vor, Ihr WhatsApp-Business-Account hat plötzlich nicht mehr nur Meta AI als KI-Assistenten, sondern eine Auswahl. Genau das wird kommen, und für Unternehmen, die ihre Kundenkommunikation über WhatsApp abwickeln, ist das eine kleine Revolution in der Anbieterwahl.

Das Wichtigste in Kürze

Meta öffnet WhatsApp für Drittanbieter-Chatbots im EU-Raum

Auslöser: Drohung weiterer DMA-Strafen durch die EU-Kommission

Erste Integration mit OpenAI, Anthropic, Google und Mistral angekündigt

Rollout beginnt Q3 2026, Business-Accounts mit Priorität

Warum Meta jetzt einknickt

Meta widersetzt sich DMA-Interoperabilitätsvorgaben für WhatsApp und Messenger. Brüssel plant Verfahren gegen wettbewerbsbeschränkende KI-Integration

Meta wehrt sich seit Inkrafttreten des DMA gegen die Interoperabilitäts-Vorgaben. WhatsApp und Messenger gelten als Gatekeeper-Dienste und müssen sich nach Artikel 7 DMA für Drittanbieter öffnen. Bisher betraf das vor allem Standard-Messaging mit Signal und Threema, nicht aber KI-Chatbots. Brüssel hatte Anfang Mai 2026 angekündigt, ein weiteres Verfahren wegen wettbewerbsbeschränkender KI-Integration zu eröffnen. Damit drohten Strafen von bis zu zehn Prozent des Meta-Jahresumsatzes, im schlimmsten Fall über 16 Milliarden US-Dollar. Meta-Chef Mark Zuckerberg zieht die Reißleine, bevor das Verfahren formal startet.

Was die Öffnung technisch bedeutet

WhatsApp öffnet API für KI-Assistenten von OpenAI, Anthropic, Google und Mistral. EU-Nutzer können Chatbot-Anbieter in den Einstellungen wählen

Drittanbieter wie OpenAI, Anthropic, Google und Mistral bekommen Zugang zu einer neuen WhatsApp-API für KI-Assistenten. WhatsApp-Nutzer in der EU können in den Einstellungen wählen, welcher Chatbot sich öffnet, wenn sie „@AI“ oder eine ähnliche Trigger-Phrase eingeben. Für Business-Accounts bedeutet das: Statt nur Meta AI lassen sich künftig auch Claude, ChatGPT, Gemini oder Le Chat in die Kundenkommunikation einbinden. Meta behält die Kontrolle über das Trust-Layer, also Spam-Filter, Verifikations-Logik und Privacy-Sandbox. Die Drittanbieter müssen sich zertifizieren lassen, ähnlich wie heute beim Apple App Store. Außerhalb der EU bleibt Meta AI weiterhin der einzige integrierte KI-Assistent.

Meta öffnet WhatsApp nicht aus Großzügigkeit, sondern aus Pragmatismus. Wer 16 Milliarden Dollar Strafe vermeiden will, gibt freiwillig nach. Für deutsche Mittelständler ist das ein Geschenk: Sie können jetzt ihren KI-Assistenten in der WhatsApp-Kundenkommunikation frei wählen. Das hat keine andere Plattform vorher zugelassen. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was sich für deutsche Unternehmen ändert

WhatsApp-Business-API im DACH-Mittelstand: Versandhandel, Banken, Reisebüros und Gesundheitsdienstleister nutzen sie für Bestellungen, Beratung und Termine

Die WhatsApp-Business-API ist im DACH-Mittelstand längst etabliert. Versandhandel, Banken, Reisebüros und Gesundheitsdienstleister setzen sie für Bestellbestätigungen, Beratungs-Chats und Termin-Erinnerungen ein. Mit der DMA-Öffnung können diese Unternehmen künftig den passenden KI-Anbieter frei wählen, statt auf Meta AI festgelegt zu sein. Das verändert drei Dinge gleichzeitig: Erstens den Wettbewerb der KI-Anbieter um WhatsApp-Reichweite. Zweitens die Auswahl-Logik für den KI-Stack im Unternehmen. Drittens die Compliance-Frage, weil DSGVO-konforme Modelle wie Mistral aus Frankreich jetzt strukturell Vorteile bekommen könnten. Ebenso interessant: die eigene Sichtbarkeit in KI-Antworten wird damit auch für WhatsApp-Geschäftsprozesse relevant.

Die Botschaft ist klar: Brüssel hat erneut bewiesen, dass DMA-Hebel wirken. Für deutsche Unternehmen entsteht ein neues Wahlrecht beim KI-Stack. Wer 2026 noch eine WhatsApp-Strategie ohne KI-Anbieter-Wahl plant, lässt eine Verhandlungsposition liegen.

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