Die Mehrheit der weggeworfenen Batterien landet im falschen Müll. Das Würzburger Start-up Wesort.AI baut darauf ein Geschäftsmodell und hat im März 2026 zehn Millionen Euro Finanzierung eingesammelt. Investoren wie Infinity Recycling und der Green Generation Fund setzen auf die patentierte KI-Sortiertechnik.

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Stellen Sie sich vor, in Ihrem Restmüll schlummern Lithium, Kobalt und Seltene Erden im Wert mehrerer Tausend Euro pro Tonne. Genau diese Wertstoffe gehen heute in Müllverbrennungsanlagen verloren. Die KI-Sortiertechnik aus Würzburg holt sie zurück und verhindert nebenbei Anlagenbrände durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus.

Das Wichtigste in Kürze

Wesort.AI sichert sich zehn Millionen Euro Finanzierung. Lead-Investor ist die niederländische Infinity Recycling, mit an Bord sind Green Generation Fund, Vent.io und die Bundesagentur SPRIND.

Mehr als 50 Prozent aller entsorgten Elektrogeräte und Batterien landen im Restmüll oder in der gelben Tonne statt bei spezialisierten Recyclern.

Bei Korn Recycling in Albstadt sind batteriebedingte Brände nach Einsatz des Wesort-Systems um rund 94 Prozent zurückgegangen.

Was macht die Würzburger KI besser als gewöhnliche Sortierer?

Deep-Tech-Startup nutzt Spezialkameras und Röntgentechnologie mit KI-Algorithmen, um Lithium-Ionen-Akkus und Gaskartuschen bis 50 Zentimeter tief in Müllschichten zu erkennen und mittels Druckluft-Düsen auszusortieren

Das 2021 gegründete Deep-Tech-Unternehmen kombiniert Spezialkameras, Röntgentransmission und Deep-Learning-Algorithmen auf einem Förderband. Die Sensorik erkennt Lithium-Ionen-Akkus, Gaskartuschen und Elektroschrott bis zu 50 Zentimeter tief in der Müllschicht. Druckluft-Düsen blasen die Störstoffe anschließend in feuerfeste Container.

Im Praxiseinsatz läuft die Technik seit 2024 bei Korn Recycling in Albstadt und bei PreZero, dem Entsorgungsarm der Schwarz-Gruppe hinter Lidl und Kaufland. Alexander Korn, Geschäftsführer der Korn Recycling, hat die Anlage nach mehreren Bränden durch fehlsortierte Akkus angeschafft. Seine Bilanz: rund 94 Prozent weniger Brände in der Gewerbeabfallsortierung.

Wie groß ist das Lithium-Loch im deutschen Müll?

Über 50 Prozent alter Akkus und Elektrogeräte werden nicht getrennt gesammelt. Lithium, Kobalt und Seltene Erden landen in Verbrennungsanlagen statt in Recycling. Die EU fordert bis 2030 mindestens 25 Prozent Recyclingquote für den Eigenbedarf

Mehr als die Hälfte aller weggeworfenen Akkus und Elektrogeräte verfehlt heute die getrennte Sammlung. Lithium, Kobalt und Seltene Erden landen so in Verbrennungsanlagen oder Deponien. Die Europäische Union hat diese Materialien im Critical Raw Materials Act als strategisch wichtig eingestuft und schreibt vor, dass bis 2030 mindestens 25 Prozent des EU-Bedarfs aus Recycling stammen müssen.

Wesort.AI zeigt deutsche Industriepolitik im Kleinen: SPRIND-Förderung, Patent und Mittelstands-Pilotkunde holen niederländisches Impact-Kapital nach Bayern. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für deutsche Mittelständler?

KI-Sortiertechnik wird Standardausrüstung in Sortieranlagen. Ab 2027 verschärft die EU-Batterieverordnung Recyclingquoten

Für Entsorger ist die Investition ein klares Signal. KI-Sortiertechnik wandert vom Pilotprojekt zur Standardausrüstung. Betreiber, die in den nächsten Jahren neue Sortieranlagen bauen oder ältere modernisieren, sollten automatisierte Batterieerkennung in die Spezifikation aufnehmen. Die EU-Batterieverordnung verschärft ab 2027 die Sammel- und Recyclingquoten.

Industriekunden mit Batterie-, Photovoltaik- oder Elektronikfertigung profitieren ebenfalls. Sekundärrohstoffe aus dem Inlandsrecycling reduzieren die Abhängigkeit von chinesischer Verarbeitung, an der heute der Großteil der globalen Lithium-Wertschöpfung hängt. Wie schwer der Lithium-Kreislauf zu schließen ist, hat das Aachener Start-up Cylib im Januar 2026 vorgemacht.

Die Pressemitteilung zur Finanzierungsrunde nennt als nächste Schritte die europaweite Skalierung der Sortiersysteme und neue Anwendungsfelder in Altfahrzeugen, Bauabfällen und Industriereststoffen. Das Unternehmen, Gewinner der SPRIND Tech Metal Transformation Challenge, plant zudem den Ausbau des Teams.

Mehr Newshunger?