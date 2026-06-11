Ein KI-Coding-Agent soll Entwicklern Arbeit abnehmen, doch genau diese Automatik wird gerade zum Einfallstor. Microsoft musste 73 eigene GitHub-Repositorys abschalten, nachdem ein selbstverbreitender Wurm darüber Zugangsdaten abgriff.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Waren Sie schon in der Situation, ein fremdes Repository einfach im Editor zu öffnen? Genau dieser Reflex genügt beim sogenannten Miasma-Wurm für die Infektion.
Das Wichtigste in Kürze
- Microsoft und GitHub deaktivierten 73 Repositorys in vier Organisationen, nachdem ein gekapertes Konto Schadcode in das Repository Azure/durabletask eingeschleust hatte.
- Der Miasma-Wurm versteckt sich in Konfigurationsdateien, die Claude Code, Gemini CLI, Cursor und VS Code beim Öffnen des Ordners automatisch ausführen.
- Die 4,6 Megabyte große Schadlast greift Zugangsdaten für AWS, Azure, GCP, Kubernetes, npm und über 90 weitere Entwickler-Werkzeuge ab.
- GitHub sperrte die betroffenen Repositorys in einem automatischen Durchlauf von 105 Sekunden.
Wie ein geöffneter Ordner zur Falle wird
Der schädliche Commit schleuste fünf unscheinbare Dateien ein, darunter eine .claude/settings.json mit SessionStart-Hook, eine passende Variante für Gemini CLI und eine .vscode/tasks.json, die beim Öffnen des Ordners startet. Bei Cursor tarnt sich die Anweisung als angeblich nötige Projekteinrichtung und nutzt eine Prompt-Injection.
Das bloße Klonen bleibt harmlos, erst das Öffnen im Editor löst die verschleierte Schadlast aus. Die Forscher von StepSecurity raten deshalb, geklonte Projekte vor dem Öffnen auf verdächtige .claude-, .gemini-, .cursor- und .vscode-Dateien zu prüfen. Wie schnell wir solche Hinweise wegklicken, zeigt das Phänomen der Permission Fatigue.
Eine neue Klasse von Lieferketten-Angriffen
Der Wurm verbreitet sich selbst, indem er erbeutete GitHub-Tokens nutzt, um sich in jedes erreichbare Repository zu schreiben und gekaperte npm-Pakete neu zu veröffentlichen. Bereits über 113 infizierte Repositorys sind dokumentiert, gestartet war die Kampagne im Mai über ein präpariertes PyPI-Paket.
Der eigentliche Angriffspunkt ist nicht der Code, sondern das Vertrauen, das der KI-Agent dem Projekt entgegenbringt. Ähnlich gelagert war zuletzt eine Masche mit Malware über geteilte ChatGPT- und Claude-Chats.
So schützen Sie Ihre Entwicklungsumgebung
Schalten Sie automatische Tasks beim Ordnerstart ab und pinnen Sie GitHub Actions auf feste Commit-Hashes statt auf veränderliche Tags. Beschränken Sie außerdem den ausgehenden Netzwerkverkehr Ihrer CI/CD-Runner, damit eine Schadlast keine Daten nach außen funkt.
Für Betriebe im DACH-Raum rückt damit die Software-Lieferkette stärker in den Fokus der NIS2-Pflichten. Eine nachvollziehbare Stückliste für eingesetzte KI- und Software-Komponenten hilft, solche Vorfälle früh einzugrenzen.
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