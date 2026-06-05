Drei Marketing-Automation-Plattformen prägen 2026 den deutschen Markt: HubSpot, ActiveCampaign und Klaviyo. Welche zu Ihrem Unternehmen passt, hängt weniger vom Preis ab als davon, wie Sie wachsen wollen.

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Ein Interessent lädt um 22 Uhr Ihr Whitepaper herunter, trägt seine E-Mail ein und verschwindet danach im digitalen Nirwana. Drei Wochen später unterschreibt er beim Wettbewerb. Das Marketingteam wundert sich, warum die teure Kampagne keine Pipeline erzeugt. Die Antwort liegt zwei Klicks entfernt: das verwendete Tool kann keine Workflows automatisieren, das CRM steht in einer anderen Software, und niemand bekommt mit, dass dieser Kontakt bereits dreimal die Preisseite besucht hat.

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Wieviel Umsatz lassen deutsche Unternehmen ohne Marketing-Automation liegen?

84 % der befragten Unternehmen generieren durch Marketing Automation mehr Leads, zeigt die ZHAW-Studie mit 236 Teilnehmern

Die Antwort liefert eine wissenschaftliche Untersuchung der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Im Marketing Automation Report wurden 236 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum befragt. Das Ergebnis ist deutlich: 84 Prozent der Studienteilnehmenden bestätigen, dass sie dank Marketing Automation mehr Leads generieren. 78 Prozent berichten von einem höheren Return on Marketing Investment.

Der Bitkom hat 2026 nachgelegt. Laut der Studie „Marketing im digitalen Wandel“ erwarten 76 Prozent der befragten Unternehmen, dass Marketing Automation weiter an Bedeutung gewinnt. Bereits 43 Prozent setzen entsprechende Lösungen heute intern ein. 54 Prozent nennen Kostendruck und die Automatisierung von Marketingprozessen als größte interne Herausforderungen.

Was bedeutet das finanziell? Eine Beispielrechnung zeigt die Größenordnung. Angenommen, ein mittelständisches B2B-Unternehmen generiert monatlich 50 qualifizierte Leads über die Website. Ohne automatisierte Nachverfolgung gehen davon erfahrungsgemäß zehn bis 15 Kontakte in der Bearbeitung verloren. Bei einem durchschnittlichen Auftragswert von 8.000 Euro und einer realistischen Abschlussquote von 15 Prozent verschenkt das Unternehmen kalkulatorisch zwischen 12.000 und 18.000 Euro monatlich. Über ein Jahr summiert sich das auf 144.000 bis 216.000 Euro.

Der Markt wächst entsprechend. Laut der Bitkom-Studie „Digitales Marketing in Deutschland 2025″ stiegen die digitalen Werbeausgaben hierzulande auf 30,9 Milliarden Euro im Jahr 2024. Das entspricht einem Plus von 20 Prozent in nur zwei Jahren. Wer in dieses Wachstum mit händischen Tabellen und unkoordinierten E-Mail-Versendungen geht, lässt einen wachsenden Anteil seines Budgets ohne messbare Ergebnisse verpuffen.

Genau hier setzen Marketing-Automation-Plattformen an. Diese Lösungen qualifizieren Leads automatisch, halten den Kontakt mit Interessenten warm und übergeben Verkaufschancen punktgenau an den Vertrieb. Die Frage ist nur: welcher Anbieter passt zu Ihrer Situation?

Marketing Automation 2026 Was Marketing Automation wirklich bringt Vier Kennzahlen aus aktuellen Studien zum finanziellen Hebel von Marketing-Automation in DACH-Unternehmen. 84 % Mehr Leads der Unternehmen generieren dank Marketing Automation messbar mehr qualifizierte Leads. Quelle: ZHAW Marketing Automation Report 78 % Höherer ROI berichten von einem höheren Return on Marketing Investment durch automatisierte Workflows. Quelle: ZHAW Marketing Automation Report 76 % Wachstumstrend erwarten, dass Marketing Automation bis 2027 weiter an Bedeutung gewinnt. Quelle: Bitkom „Marketing im digitalen Wandel 2026“ 82 % Gesteigerte Leadgen der Marketingfachleute berichten von gesteigerter Leadgenerierung nach Einführung von HubSpot. Quelle: HubSpot Produktseite Marketing Hub Verlustpotenzial pro Jahr 144.000 – 216.000 € verschenken mittelständische Unternehmen ohne Marketing-Automation. Bereits zehn vergessene Leads pro Monat bei einem durchschnittlichen Auftragswert von 8.000 € und 15 % Abschlussquote summieren sich auf diese Größenordnung.

Mittelständische Unternehmen scheitern selten an fehlender Technologie, sondern an fragmentierten Daten. Wer Marketing, Vertrieb und Service in einer Datenbasis zusammenführt, gewinnt Zeit zurück, die er heute in der Synchronisation verbrennt. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Welche drei Plattformen prägen den Markt 2026?

Drei Anbieter, drei Wege. Die richtige Wahl hängt vom Reiseziel ab.

Drei Anbieter dominieren die Diskussion in deutschen Marketingabteilungen. Jeder hat eine andere Herkunft und damit eine andere Spezialisierung. Wer das verstanden hat, trifft schneller die richtige Entscheidung.

Plattform Ursprung Primärer Use Case Ideale Zielgruppe HubSpot All-in-one CRM und Marketing Marketing, Vertrieb und Service in einer Datenbasis KMU und Mittelstand mit Wachstumsambition ActiveCampaign E-Mail-Marketing-Automation Visuelle E-Mail-Workflows für kleine Teams Kleine Unternehmen mit Fokus auf E-Mail-Strecken Klaviyo E-Commerce-Marketing E-Mail und SMS für Online-Shops Shop-Betreiber mit Shopify, WooCommerce oder Magento

HubSpot verfolgt einen anderen Ansatz als die beiden anderen Anbieter. Statt sich auf einen Teilbereich zu konzentrieren, integriert das System CRM, Marketing, Vertrieb und Service in einer einzigen Datenbasis. Genau diese Architektur entscheidet darüber, wie sich Kosten und Nutzen über mehrere Jahre entwickeln.

Klaviyo wurde 2012 in Boston gegründet und ist tief mit Shopify und anderen Shop-Systemen verzahnt. Wer einen reinen Online-Shop betreibt und Warenkorbabbrecher, Wiederkäufer-Kampagnen und produktbezogene Empfehlungen automatisieren möchte, bekommt eine spezialisierte Shoplösung.

ActiveCampaign entstand 2003 in Chicago und konzentriert sich auf E-Mail-Automation mit visuellen Workflow-Buildern. Die Lösung richtet sich an kleine Teams, die ihre E-Mail-Strecken professionalisieren wollen, ohne eine umfassende Marketing-Plattform aufzubauen.

Welche Vorteile bietet HubSpot gegenüber spezialisierten Anbietern?

Eine Datenbasis schlägt drei verstreute Notizzettel.

Der zentrale Unterschied liegt in der Datenarchitektur. Spezialtools für E-Mail oder E-Commerce-Mailings arbeiten mit eigenen Datenbanken. Das CRM, der Vertrieb und der Kundenservice nutzen typischerweise andere Systeme. An den Schnittstellen entstehen Brüche, doppelte Datensätze und Synchronisationsfehler.

HubSpot speichert Kontakte, Aktivitäten, E-Mail-Öffnungen, Webseitenbesuche, Verkaufschancen und Servicetickets in einem einzigen Datensatz pro Kontakt. Das Vertriebsteam sieht in Echtzeit, welche Marketingmaterialien ein Lead konsumiert hat. Der Kundenservice greift auf dieselben Daten zu. Cross- und Upselling-Potenziale werden sichtbar, statt in einem anderen Tool zu versanden.

Funktion HubSpot E-Mail-Spezialisten E-Commerce-Spezialisten Vollwertiges CRM inklusive Ja, ab Free-Tarif Eingeschränkt oder kostenpflichtiges Add-on Auf Shop-Kontakte begrenzt Landing Pages und Formulare Integriert Integriert Integriert Marketingautomatisierung Einfach ab Starter, erweitert ab Professional Kern-Stärke Auf Shop-Trigger fokussiert Anzeigenverwaltung mit Retargeting Ab Starter integriert Über Integrationen Über Integrationen Vertriebspipeline und Deals Ab Free integriert Nicht enthalten Nicht enthalten Skalierung auf mehrere Abteilungen Linear über Tarife Begrenzt Begrenzt

Für ein wachsendes Unternehmen ergibt sich daraus ein konkreter finanzieller Hebel. Wer nicht jedes Jahr Tools wechseln will, sondern eine Plattform sucht, die vom ersten Lead bis zur Kundenbetreuung mitwächst, vermeidet Migrationskosten, Schulungsaufwand und Datenverluste an den Schnittstellen. Eine konservative Schätzung: drei spezialisierte Tools mit jeweils 50 Euro Lizenzkosten plus eine halbe Vollzeitstelle für die Datenpflege summieren sich schnell auf über 30.000 Euro pro Jahr.

Hinzu kommt ein häufig unterschätzter Effekt: die Zustellbarkeit von E-Mails leidet, wenn dieselben Kontakte über mehrere Systeme angeschrieben werden. Die ZHAW-Forscher weisen darauf hin, dass die Wirkung von Marketing Automation mit der Datenqualität steht und fällt. Ohne saubere Datenbasis verpufft auch das beste Workflow-Design. Eine integrierte Datenarchitektur löst dieses Problem an der Wurzel, weil jeder Kontakt nur einmal existiert und alle Aktivitäten sauber zugeordnet werden.

Wie rechnet sich HubSpot konkret für wachsende Unternehmen?

108 Euro Investition gegen 125.000 Euro Mehrumsatz. Die Waage kippt eindeutig.

Beispielrechnungen machen den Nutzen greifbar. Die folgende Übersicht zeigt drei typische Szenarien für mittelständische Unternehmen. Die Tabelle enthält Modellrechnungen auf Basis der oben genannten Studienergebnisse, keine garantierten Ergebnisse.

Szenario Investition pro Jahr Mehrumsatz pro Jahr Rechnerischer ROI B2B-Mittelstand: 5 zusätzliche gewonnene Pitches à 25.000 € 108 € (Starter, eine Lizenz) 125.000 € Über 115.000 % Dienstleister: 20 reaktivierte Bestandskunden à 3.000 € 9.504 € (Professional, ohne Onboarding) 60.000 € Über 530 % Agentur: 100 eingesparte Stunden à 90 € 108 € (Starter) 9.000 € entgangene Kosten Über 8.000 %

Die HubSpot-eigenen Daten stützen diese Größenordnung. Auf der offiziellen Produktseite gibt der Hersteller an, dass 82 Prozent der Marketingfachleute eine gesteigerte Leadgenerierung nach Einführung berichten. Die durchschnittliche Implementierungszeit beträgt sechs Wochen.

Wichtig ist die zweite Dimension: die Zeitersparnis. Ein typischer Marketingmitarbeiter verbringt laut Bitkom einen erheblichen Teil seiner Arbeitszeit mit der Koordination zwischen Systemen. Wenn diese Zeit durch eine integrierte Lösung wegfällt, gewinnen Unternehmen Kapazität für strategische Arbeit. Bei einem internen Stundensatz von 80 Euro und 20 eingesparten Stunden pro Monat ergibt das pro Mitarbeiter 19.200 Euro pro Jahr. Bei drei Personen im Marketingteam kommen wir auf 57.600 Euro Kapazitätsgewinn jährlich.

Ein konkretes Praxisbeispiel verdeutlicht die Rechnung. Eine fiktive mittelständische Maschinenbau-Firma aus Baden-Württemberg betreibt zuvor drei Systeme: ein lokal installiertes CRM für den Vertrieb, ein E-Mail-Marketing-Tool für Newsletter und eine separate Software für Landing Pages. Datenpflege erfolgt manuell über Excel-Listen. Nach dem Umstieg auf eine integrierte Plattform verkürzt sich die Bearbeitungszeit pro Lead von 25 auf acht Minuten. Bei 600 Leads pro Jahr spart das Vertriebsteam allein 170 Stunden. Gleichzeitig verbessert sich die Übergabequalität, weil jeder Verkäufer sofort die komplette Kontaktgeschichte vor sich hat.

Implementierung In 6 Wochen produktiv mit HubSpot So sieht der typische Einführungsweg aus – vom Setup bis zur ersten automatisierten Kampagne. Woche 1 Setup & Strategie Sie definieren Ziele, wählen den passenden Tarif und planen die Datenstruktur. Der Zugang zur Plattform ist sofort verfügbar. Wochen 2 – 3 Daten & Integration Kontakte migrieren, CRM-Felder anlegen und bestehende Tools wie DATEV oder lexoffice über den App Marketplace anbinden. Wochen 4 – 5 Workflows & Schulung Erste Automatisierungen aufsetzen, E-Mail-Vorlagen erstellen und das Team in die Plattform einarbeiten. Woche 6 Go-Live Erste Kampagne starten, Reporting aktivieren und Ergebnisse in Echtzeit messen. Die Plattform läuft im Regelbetrieb. Das Ergebnis 82 % der Marketingfachleute berichten von gesteigerter Leadgenerierung nach Einführung von HubSpot. Die durchschnittliche Implementierungszeit von 6 Wochen ist eine Herstellerangabe und kann je nach Komplexität variieren.

Welche HubSpot-Tarife passen zu welcher Unternehmensgröße?

Klein anfangen, groß wachsen. Ohne den Anbieter zu wechseln.

HubSpot staffelt sein Angebot in vier Stufen. Für Marketing-Automation sind drei relevant: Free, Marketing Hub Starter und Marketing Hub Professional. Die folgenden Angaben basieren auf der offiziellen Preisübersicht des Herstellers (Stand Mai 2026). Vor Vertragsabschluss empfehlen wir die Prüfung der aktuellen Konditionen auf der Anbieterseite.

Tarif Preis Marketingkontakte Automatisierung Branding Free 0 € Bis zu 1 Mio. CRM-Kontakte, 2.000 E-Mails/Monat Nicht enthalten Sichtbar Marketing Hub Starter 9 €/Lizenz/Monat (jährlich) bzw. 15 € (monatlich) 1.000 inklusive Einfache Workflows Entfernt Marketing Hub Professional 792 €/Monat inkl. 3 Lizenzen, +45 € je weitere Lizenz 2.000 inklusive Vollständige Workflows, Lead Scoring Entfernt

Für den Professional-Tarif berechnet HubSpot einmalig 2.930 Euro Onboarding-Gebühr. Ab dem Starter-Tarif liegen die Daten auf EU-Servern in Deutschland, das Anbieter-Logo verschwindet aus Formularen, E-Mails und Livechat. Wer mit kleinem Budget startet, kommt mit dem Free-Tarif weit. Für ernsthafte Marketing-Automation lohnt sich der Schritt auf Starter, weil dort die Automatisierungsfunktionen freigeschaltet werden.

Eine Anmerkung zur aktuellen Preisaktion: Für Neukunden bietet der Hersteller derzeit die Customer Platform Starter mit über 60 Prozent Rabatt im ersten Jahr an. Diese kombiniert Marketing, Vertrieb und Service in einem Tarif. Wer ohnehin den Schritt zur All-in-one-Plattform plant, sollte diese Option mit dem Anbieter prüfen.

Tool-Strategie 2026 Fragmentiert oder integriert? Was kostet eine Tool-Landschaft aus mehreren Spezialanbietern wirklich – und was bietet eine integrierte Plattform dafür? Fragmentiertes Setup Mehrere Spezialtools nebeneinander ab 30.000 € pro Jahr (Tool-Lizenzen + halbe Stelle Datenpflege) Drei separate Datenbanken ohne durchgehende Kontaktansicht

Manuelle Datenpflege per Excel-Listen und CSV-Exporte

Mehrere Schulungen, mehrere Updates, mehrere Verträge VS Integrierte Plattform HubSpot All-in-one ab 108 € pro Jahr (Marketing Hub Starter, eine Lizenz) Eine Datenbasis für Marketing, Vertrieb und Service

Echtzeit-Reporting über alle Kontakte und Kanäle

Skaliert linear mit dem Wachstum, ohne Tool-Wechsel Rechnerischer ROI über 115.000 % Bei fünf zusätzlich gewonnenen Pitches à 25.000 € entsteht ein Mehrumsatz von 125.000 €. Dem stehen 108 € Jahresinvestition für den Starter-Tarif gegenüber.

Was bleibt unterm Strich?

Die Entscheidung ist gemacht. Die nächsten Schritte machen Sie selbst.

Die ehrliche Antwort lautet: es kommt darauf an, wohin Sie wollen. Wer einen reinen Online-Shop betreibt und seine E-Commerce-Mailings auf den Punkt automatisieren möchte, bekommt mit Klaviyo eine spezialisierte Lösung. Wer als kleines Team einfache E-Mail-Strecken aufsetzt und nicht mehr braucht, findet in ActiveCampaign eine bewährte Wahl. Wer aber als Mittelständler wachsen, Vertrieb und Marketing zusammenführen und nicht jedes Jahr Tools wechseln will, fährt mit HubSpot am besten. Starten Sie mit dem kostenlosen Tarif, schalten Sie nach 30 Tagen die Automatisierung im Starter-Paket frei, und Sie sehen innerhalb weniger Wochen den ersten messbaren Effekt. Den kostenlosen Zugang bekommen Sie direkt beim Anbieter.

Häufig gestellte Fragen

Die häufigsten Fragen sind die ehrlichsten Entscheidungshelfer.