Videos per KI übersetzen und synchronisieren: Geht das wirklich?

Wer Videos übersetzen will, weiß, wie aufwendig das bisher war: Skript neu schreiben, eine Synchronstimme beauftragen, Tonspur synchronisieren und alles mühsam im Schnittprogramm zusammensetzen. Adobe Firefly verkürzt diesen Prozess auf wenige Klicks im Browser. Die KI übersetzt nicht nur den Ton, sie passt auch die Mundbewegungen der sprechenden Person automatisch an die neue Sprachfassung an.

Das Wichtigste in Kürze

Adobe Firefly übersetzt Videos direkt im Browser, ohne Software-Installation

Die KI generiert eine neue Sprachfassung und synchronisiert die Lippenbewegungen automatisch

Unterstützt werden viele Weltsprachen, darunter Englisch, Spanisch und Französisch

Gut ausgeleuchtete, klar erkennbare Gesichter liefern die präzisesten Ergebnisse

Warum erreichen die meisten Videos nur einen Bruchteil der Welt?

Stellen Sie sich vor, Sie haben ein überzeugendes Produktvideo produziert. Der Inhalt stimmt, die Qualität stimmt, das Feedback aus dem deutschsprachigen Raum ist sehr gut. Und trotzdem bleiben ganze Märkte unerreicht: Großbritannien, die USA, Spanien, Frankreich. Der Grund ist selten der Inhalt. Der Grund ist die Sprache.

Wer ein Video in eine andere Sprache übertragen wollte, musste bisher mehrere Schritte durchlaufen: ein neues Skript auf Basis der Übersetzung schreiben, eine professionelle Synchronisation in der Zielsprache buchen, die neue Tonspur aufnehmen und alles anschließend im Schnittprogramm synchronisieren. Für Unternehmen ohne eigene Produktion war das kaum alleine zu stemmen. Externe Video- oder Social-Media-Agenturen mussten her, die Wartezeiten zogen sich hin und die Kosten landeten schnell im vierstelligen Bereich.

Genau diesen Aufwand reduziert Adobe Firefly auf wenige Minuten. Das KI-Werkzeug übernimmt Übersetzung, Vertonung und Lippensynchronisation in einem einzigen automatisierten Schritt, direkt im Browser.

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Was ist „Video übersetzen“ in Adobe Firefly?

„Video übersetzen“ ist eine Funktion innerhalb von Adobe Firefly, die ein vorhandenes Video vollständig in eine andere Sprache überträgt. Die KI analysiert dazu die Tonspur des Originalvideos, übersetzt den gesprochenen Text in die gewählte Zielsprache und generiert eine komplett neue Sprachfassung. Wer bisher Sprachbarrieren nur mit erheblichem Aufwand überbrückt hat, bekommt hier ein Werkzeug, das den gesamten Prozess im Browser erledigt.

Was das Werkzeug von einer einfachen Untertitel-Lösung unterscheidet: Adobe Firefly passt die Mundbewegungen der sprechenden Person im Video automatisch an den übersetzten Text an. Dieser Vorgang heißt Lippensynchronisation oder kurz Lip-Sync. Das Ergebnis wirkt deutlich harmonischer als eine klassische Vertonung, bei der Ton und Bild sichtbar auseinanderlaufen.

Die Funktion richtet sich an alle, die vorhandene Video-Inhalte ohne zusätzlichen Produktionsaufwand für internationale Zielgruppen zugänglich machen wollen. Ob Tutorial, Produktvorstellung oder Unternehmenspräsentation: Adobe Firefly übersetzt fertige Videos direkt im Browser, ohne dass eine Installation notwendig ist.

Wie funktioniert das Video übersetzen mit Adobe Firefly?

Für die Übersetzung brauchen Sie ein Adobe-Konto und einen aktuellen Browser. Eine Software-Installation ist nicht notwendig.

Schritt 1: Firefly im Browser öffnen

Öffnen Sie Ihren Browser und rufen Sie firefly.adobe.com auf. Melden Sie sich mit Ihrem Adobe-Konto an, sofern Sie noch nicht eingeloggt sind.

Schritt 2: Die Funktion aufrufen

Klicken Sie auf „Generieren„. Im Bereich „Video“ wählen Sie „Video übersetzen“. Die Oberfläche, die sich öffnet, ist aufgeräumt und lädt Sie direkt zum Upload ein.

Schritt 3: Video hochladen

Laden Sie Ihren Videoclip hoch. Sobald das Video verarbeitet wurde, gibt die Oberfläche das nächste Steuerelement frei.

Schritt 4: Zielsprache wählen

Wählen Sie jetzt die Zielsprache aus. Adobe Firefly unterstützt viele Weltsprachen, darunter Englisch, Spanisch und Französisch. Für dieses Beispiel entscheiden wir uns für Englisch.

Schritt 5: Übersetzung starten

Klicken Sie auf „Generieren“. Die KI analysiert jetzt die Tonspur, übersetzt den gesprochenen Text und erstellt eine neue Sprachfassung des Videos. Gleichzeitig passt sie die Mundbewegungen der sprechenden Person automatisch an den übersetzten Text an.

Während die KI die Übersetzung berechnet, müssen Sie nichts weiter tun. Die Verarbeitung läuft vollständig im Hintergrund.

Schritt 6: Ergebnis direkt im Browser prüfen

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie das Ergebnis direkt im Browser prüfen. Hören Sie die neue Sprache und achten Sie darauf, wie die Lippenbewegungen zum übersetzten Text passen.

Schritt 7: Video herunterladen

Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Dann klicken Sie oben rechts auf „Herunterladen„. Das fertige Video steht sofort für den Einsatz bereit.

Warum macht Lippensynchronisation den entscheidenden Unterschied?

Eine übersetzte Tonspur über ein Video zu legen, ist technisch keine Herausforderung. Das Problem: Wer Menschen beim Sprechen zusieht, registriert sofort, wenn Lippen und Ton nicht übereinstimmen. Das Gehirn verarbeitet diesen Widerspruch als störend, die Glaubwürdigkeit des Inhalts leidet und Zusehende brechen das Video früher ab.

Genau deshalb geht Adobe Firefly über die reine Tonübersetzung hinaus. Die KI analysiert die Bewegungen der Lippen im Originalvideo und passt sie so an, dass sie zum übersetzten Gesprochenen passen. Das Ergebnis ist kein perfekter Kinofilm-Dubbing-Standard, aber für Produktvideos, Tutorials und Unternehmenskommunikation ist die Qualität ausreichend, um international professionell zu wirken. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter. Wie Adobe dabei auf externe KI-Modelle setzt, zeigt zum Beispiel die Integration von Google Gemini 3 in den Kreativ-Workflow.

Zum Vergleich: Eine klassische Synchronisation durch ein externes Studio kostet je nach Sprache und Länge mehrere hundert bis mehrere tausend Euro und braucht Tage bis Wochen. Adobe Firefly erledigt denselben Vorgang in wenigen Minuten.

So bereiten Sie Ihr Video optimal vor

Keine KI liefert unter allen Bedingungen gleich gute Ergebnisse. Die Qualität der Übersetzung und vor allem der Lippensynchronisation hängt direkt von der Qualität des Ausgangsmaterials ab.

Achten Sie bei der Aufnahme auf folgende Punkte:

Beleuchtung: Das Gesicht der sprechenden Person sollte gleichmäßig und hell ausgeleuchtet sein. Gegenlicht oder starke Schatten erschweren der KI die Analyse der Mundbewegungen.

Das Gesicht der sprechenden Person sollte gleichmäßig und hell ausgeleuchtet sein. Gegenlicht oder starke Schatten erschweren der KI die Analyse der Mundbewegungen. Bildschärfe: Das Gesicht sollte im Video klar erkennbar und möglichst nah am Bildmittelpunkt sein. Aufnahmen aus großer Distanz liefern schwächere Ergebnisse.

Das Gesicht sollte im Video klar erkennbar und möglichst nah am Bildmittelpunkt sein. Aufnahmen aus großer Distanz liefern schwächere Ergebnisse. Sprechgeschwindigkeit: Klare, deutlich artikulierte Sprache erleichtert der KI die Übersetzung. Sehr schnelles Sprechen oder viele Füllwörter erhöhen die Fehlerwahrscheinlichkeit.

Klare, deutlich artikulierte Sprache erleichtert der KI die Übersetzung. Sehr schnelles Sprechen oder viele Füllwörter erhöhen die Fehlerwahrscheinlichkeit. Hintergrundgeräusche: Eine saubere Tonspur ohne starke Hintergrundgeräusche verbessert die Qualität der automatischen Transkription. Wer die Aufnahmequalität vorab optimieren möchte, findet in Adobe Podcast ein passendes KI-Werkzeug dafür.

Wer diese Grundlagen bereits bei der Aufnahme beachtet, schafft die beste Ausgangsbasis für die KI.

Für welche Anwendungsfälle lohnt sich das Video übersetzen?

KI-Videoübersetzung lohnt sich überall dort, wo Inhalte für mehrere Märkte relevant sind, aber keine eigene Sprachversion produziert werden kann oder soll.

Typische Einsatzmöglichkeiten in der Unternehmenskommunikation:

Produktvideos: Erschließen Sie neue Märkte mit Ihrem Produktvideo, ohne eine separate Produktionsrunde zu starten.

Erschließen Sie neue Märkte mit Ihrem Produktvideo, ohne eine separate Produktionsrunde zu starten. Tutorial-Videos: Schulungsvideos für internationale Teams übertragen Sie schnell in die jeweilige Landessprache.

Schulungsvideos für internationale Teams übertragen Sie schnell in die jeweilige Landessprache. Unternehmensvideos: Präsentationen und Imagefilme, die Bewerber oder Geschäftspartner im Ausland ansprechen sollen, gewinnen erheblich an Reichweite .

Präsentationen und Imagefilme, die Bewerber oder Geschäftspartner im Ausland ansprechen sollen, gewinnen erheblich an . Social-Media-Content: Kurze Videos für Instagram, LinkedIn oder YouTube richten Sie mit wenig Aufwand auf mehrere internationale Märkte aus.

Der stärkste Anwendungsfall ist das klassische Talking-Head-Format: eine Person spricht direkt in die Kamera, der Hintergrund ist ruhig, das Gesicht gut sichtbar. Hier arbeitet die Lippensynchronisation am zuverlässigsten.

Bei Videos mit mehreren Stimmen, schnellen Schnitten oder Aufnahmen aus großer Distanz zeigen KI-Übersetzungen noch sichtbare Schwächen. Die Technologie entwickelt sich schnell, aber vollständig problemfreie Ergebnisse unter allen Bedingungen sind noch kein realistischer Maßstab für heute.

Wer regelmäßig Video-Content produziert und internationale Märkte im Blick hat, spart mit Adobe Firefly erhebliche Produktionszeit und Kosten, die bisher für externe Synchronisation anfielen.

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zur KI-Videoübersetzung

Adobe Firefly

Adobe Firefly ist eine KI-Plattform von Adobe, die KI-basierte Funktionen für Bild-, Video- und Audiobearbeitung bündelt. Die Plattform läuft im Browser und ist unter firefly.adobe.com erreichbar. Die Video-Übersetzung ist eine von mehreren KI-gestützten Funktionen innerhalb dieser Plattform.

Dubbing

Dubbing bezeichnet die nachträgliche Vertonung eines Videos mit einer neuen Tonspur, meistens in einer anderen Sprache. Beim klassischen Dubbing spricht ein Mensch den Text nach. Bei Adobe Firefly übernimmt diese Aufgabe eine KI, die gleichzeitig die Lippenbewegungen anpasst.

Generative KI

Generative KI (Künstliche Intelligenz) bezeichnet Systeme, die auf Basis von Trainingsdaten neue Inhalte erzeugen, zum Beispiel Sprache, Bilder oder Videos. Adobe Firefly nutzt generative KI, um aus einem Originalvideo automatisch eine übersetzte Version mit neuer Sprachfassung zu erstellen.

KI-Transkription ist der Prozess, bei dem eine KI gesprochene Sprache in Text umwandelt. Adobe Firefly nutzt Transkription als ersten Schritt der Videoübersetzung, bevor der Text in die Zielsprache übertragen wird.

Lippensynchronisation

Lippensynchronisation (kurz: Lip-Sync) bezeichnet die Abstimmung von Mundbewegungen einer Person im Video auf den gesprochenen Ton. Bei KI-gestützter Übersetzung analysiert die KI die Originalbewegungen und passt sie an die neue Sprachfassung an, damit Bild und Ton harmonisch wirken.

Lokalisierung

Lokalisierung ist die Anpassung von Inhalten an eine bestimmte Sprache und Kultur, die über reine Übersetzung hinausgeht. Im Kontext von Video-Content bedeutet Lokalisierung: Sprache, Ton und visuelle Elemente an den Zielmarkt anpassen. Adobe Firefly übernimmt den sprachlichen Teil automatisch.

Rendering

Rendering bezeichnet die rechenintensive Verarbeitung von Mediendateien durch Software oder KI. Beim „Video Übersetzen“ berechnet Adobe Firefly im Hintergrund sowohl die Übersetzung als auch die Anpassung der Mundbewegungen. Dieser Vorgang läuft in der Cloud, ohne die eigene Hardware zu belasten.

Sprachfassung

Eine Sprachfassung ist eine Version eines Videos in einer bestimmten Sprache. Ein Video kann mehrere Sprachfassungen haben: die Originalversion und übersetzte Versionen für verschiedene Märkte. Adobe Firefly erstellt automatisch eine neue Sprachfassung auf Basis des Originals.

Tonspur

Die Tonspur ist der Audioanteil eines Videos, also alles, was gehört wird: Sprache, Musik, Geräusche. Adobe Firefly analysiert die originale Tonspur, transkribiert den gesprochenen Text und ersetzt ihn durch eine neue, KI-generierte Sprachfassung in der Zielsprache.

Zielsprache

Die Zielsprache ist die Sprache, in die ein Inhalt übersetzt werden soll. Bei Adobe Firefly wählen Sie die Zielsprache manuell aus einer Liste unterstützter Sprachen aus, bevor die KI die Übersetzung startet.

Häufig gestellte Fragen zur KI-Übersetzung und Synchronisation von Videos (FAQ)

Welche Sprachen unterstützt Adobe Firefly beim Video übersetzen? Adobe Firefly unterstützt viele Weltsprachen, darunter Englisch, Spanisch und Französisch. Die vollständige und aktuelle Liste der unterstützten Zielsprachen finden Sie direkt in der Oberfläche unter firefly.adobe.com, da sich das Angebot mit Updates erweitern kann. Brauche ich eine spezielle Software für die Videoübersetzung? Nein. Adobe Firefly läuft vollständig im Browser. Sie benötigen lediglich ein Adobe-Konto und eine stabile Internetverbindung. Eine Installation auf Ihrem Computer oder Laptop ist nicht notwendig. Wie lange dauert die Verarbeitung eines Videos? Die Dauer hängt von der Länge und Dateigröße des hochgeladenen Videos ab. Die KI verarbeitet das Material im Hintergrund, während Sie warten. Für kurze Clips dauert der Vorgang typischerweise einige Minuten. Warum wirken die Mundbewegungen manchmal nicht perfekt? Die Qualität der Lippensynchronisation hängt stark vom Ausgangsmaterial ab. Videos, bei denen das Gesicht gut ausgeleuchtet und klar erkennbar ist, liefern die besten Ergebnisse. Gegenlicht, unscharfe Aufnahmen oder Gesichter, die teilweise verdeckt sind, erschweren der KI die Analyse und verschlechtern die Lippensynchronisation. Für welche Videolängen eignet sich die Funktion? Adobe Firefly eignet sich vor allem für kurze bis mittellange Videos, wie sie in der Unternehmenskommunikation, auf Social Media oder in Tutorial-Reihen üblich sind. Sehr lange Videos können bei der Verarbeitung mehr Zeit beanspruchen. Benötige ich ein kostenpflichtiges Adobe-Konto? Für die Nutzung von Adobe Firefly ist ein Adobe-Konto erforderlich. Ob und in welchem Umfang die Video-Übersetzungsfunktion im kostenlosen Plan verfügbar ist, entnehmen Sie bitte den aktuellen Tarifbedingungen unter adobe.com, da sich das Angebot regelmäßig ändert.