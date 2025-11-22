Adobe integriert Google Gemini 3 in Kreativ-Workflow

Adobe macht ernst mit der Modellvielfalt: Das neue Google Gemini 3 (Nano Banana Pro) steht ab sofort in Firefly und Photoshop bereit. Bis Dezember gibt es unbegrenzte Generierungen. Eine strategische Antwort auf die wachsende Modelllandschaft.

Wenn ein Tool nicht mehr reicht

Kennen Sie das? Sie jonglieren zwischen verschiedenen KI-Tools, weil jedes seine eigenen Stärken hat. Adobe hat genau dieses Problem erkannt: In einer aktuellen Studie mit über 16.000 Kreativen gaben mehr als 60 Prozent an, mehrere KI-Modelle parallel zu nutzen. Die Lösung? Adobe bringt die Modelle zu Ihnen. Statt Sie zu den Modellen zu schicken.

Mit der Integration von Googles neuem Bildmodell Gemini 3 (Nano Banana Pro) in Firefly und Photoshop setzt Adobe seine Partnermodellstrategie konsequent fort. Das Versprechen: Day-One-Verfügbarkeit führender KI-Modelle, kombiniert mit den präzisen Bearbeitungswerkzeugen von Adobe. Schluss mit dem Suchen nach neuen Modellversionen, dem Wechseln zwischen unzusammenhängenden Tools oder dem Bezahlen mehrerer Abonnements.

Nano Banana Pro: Mehr als nur ein weiteres Modell

Was unterscheidet Nano Banana Pro von seinem Vorgänger? Das Modell bringt erhebliche Verbesserungen bei der Bearbeitungsqualität mit. Über Textbefehle lassen sich spezifische Bildbereiche verfeinern, Seitenverhältnisse anpassen und sogar Beleuchtung sowie Kamerawinkel verändern. Besonders interessant für Ihre Marketingteams: Das Modell generiert sauberen, gut integrierten Text in Bildern und kann visuelle Elemente mit Text lokalisieren.

Die Anbindung an Googles Wissensdatenbank sorgt für sachlich korrekte Generierungen. Ein entscheidender Vorteil, wenn Sie Ihr Budget nicht für faktisch fehlerhafte Kampagnenmotive verschwenden möchten. In Firefly können Sie bis zu sechs Referenzbilder hochladen und diese zu einem zusammenhängenden Bild zusammenfügen lassen.

Wo Sie das Modell einsetzen können

In Adobe Firefly steht Nano Banana Pro für Text zu Bild Generierungen zur Verfügung. Innerhalb von Firefly Boards, Adobes KI-gestützter Oberfläche für kollaboratives Moodboarding, können Teams gemeinsam brainstormen und Konzepte in der Frühphase visualisieren. Für Ihre Kreativabteilung bedeutet das: Kampagnenkonzepte lassen sich direkt in realistischen Kontexten visualisieren, etwa auf einer Plakatwand in New York City.

In Photoshop unterstützt Nano Banana Pro die Funktion Generatives Füllen. Das Modell reiht sich ein neben Googles Nano Banana und Black Forest Labs‘ FLUX.1 Kontext [pro], die Adobe Anfang des Jahres integriert hat. Der entscheidende Vorteil: Sie können nahtlos von generativen Experimenten zur pixelgenauen Verfeinerung mit Ebenen, Masken und Auswahlen übergehen. Ohne den Workflow zu unterbrechen.

Strategischer Kontext: Die Modell-Aggregations-Strategie

Adobe positioniert sich damit als zentrale Plattform für KI-gestützte Kreativarbeit. Die wachsende Liste von Partnermodellen zeigt die Strategie deutlich: Statt eigene Modelle für jeden Anwendungsfall zu entwickeln, kuratiert Adobe die besten verfügbaren Optionen. Aktuell umfasst die Liste Black Forest Labs, ElevenLabs, Google, Ideogram, Luma AI, Moonvalley, OpenAI, Pika, Runway und Topaz Labs.

Für Ihre Budgetplanung relevant: Diese Aggregationsstrategie bindet Sie stärker an das Adobe-Ökosystem, reduziert aber gleichzeitig den Aufwand für Tool-Management und Schulungen. Die Frage ist, ob die Convenience-Prämie den Verlust an Flexibilität aufwiegt.

Verfügbarkeit und Einstiegsangebot

Nano Banana Pro ist ab sofort in Adobe Firefly und Photoshop verfügbar. Bis zum 1. Dezember bietet Adobe unbegrenzte Bildgenerierungen mit Firefly-Modellen und Partnermodellen in der Firefly-App. Verfügbar für Abonnenten von Creative Cloud Pro und Firefly. Ein zeitlich begrenztes Incentive, um die Adoption zu beschleunigen und Feedback für die Modellintegration zu sammeln.

