Video-Rohschnitt per KI: Was kann Adobe Firefly wirklich?

Wer den Rohschnitt seines Videos bisher manuell zusammengestellt hat, kennt das Gefühl: Die Speicherkarte quillt über, die Clips summieren sich auf Stunden Material und die eigentliche kreative Arbeit beginnt erst, wenn das mühsame Sichten erledigt ist. Adobe Firefly übernimmt genau diesen ersten Schritt automatisch. Die neue Funktion „Schnellschnitt“ analysiert Ihr Rohmaterial, erkennt relevante Momente und setzt daraus selbstständig einen ersten Schnitt zusammen.

Das Wichtigste in Kürze

Adobe Firefly erstellt auf firefly.adobe.com automatisch einen Rohschnitt aus Ihren Clips

Die Funktion „Schnellschnitt“ ist aktuell als Beta-Version verfügbar

Sie können der KI eine konkrete Anweisung geben oder das Feld leer lassen und alles der KI überlassen

Das Ergebnis ist ein bearbeitbarer Rohschnitt in einer Timeline, den Sie anschließend verfeinern, kürzen oder mit Musik unterlegen

Was ist der Adobe Firefly Schnellschnitt?

Der Schnellschnitt ist eine KI-gestützte Funktion im Videobereich von Adobe Firefly, die aus unsortierten Rohclips automatisch einen ersten Schnitt zusammen stellt. Die KI analysiert das gesamte Videomaterial und erkennt dabei Gesichter, Bewegungen und gesprochene Sprache. Auf dieser Basis entscheidet sie selbst, welche Momente es in den Schnitt schaffen. Das Ergebnis ist kein fertiges Video, sondern ein bearbeitbarer Rohschnitt in einer Timeline, den Sie anschließend weiter verfeinern.

Die Funktion befindet sich aktuell noch in der Beta-Phase und ist über den Bereich „Video bearbeiten“ auf firefly.adobe.com erreichbar. Für den Zugriff brauchen Sie ein Adobe-Konto.

Wie funktioniert der Schnellschnitt in Adobe Firefly?

Schritt 1: Firefly öffnen und den Videobereich aufrufen

Scrollen Sie auf firefly.adobe.com runter bis zum Bereich „Video bearbeiten (Beta)“.

Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf firefly.adobe.com. Scrollen Sie auf der Startseite nach unten, bis der Bereich „Video bearbeiten“ erscheint. Der Hinweis „Beta“ zeigt, dass sich die Funktion noch in der Entwicklung befindet. Ein Klick auf diesen Bereich öffnet den Video-Editor von Firefly.

Schritt 2: Neues Projekt anlegen

Klicken Sie auf „Neues Projekt“. Firefly fragt Sie jetzt nach zwei Rahmendaten, bevor es in die Timeline geht.

Wählen Sie das passende Videoformat für Ihren Kanal, bspw. 16:9 für YouTube.

Projektname: Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen. Für ein Event-Highlight-Video eignet sich zum Beispiel „Highlights Computermesse“ deutlich besser als ein generisches „Projekt 1″. Der Name hilft Ihnen später beim Wiederfinden in der Projektübersicht.

Videoformat: Wählen Sie das Format passend zu Ihrem Zielkanal:

16:9 (Querformat) für YouTube-Videos, Webseiten und Präsentationen

für YouTube-Videos, Webseiten und Präsentationen Hochformat für Instagram Reels, TikTok und YouTube Shorts

Mit einem Klick auf „Projekt erstellen“ landen Sie in Ihrer neuen Timeline.

Schritt 3: Rohclips hochladen

Laden Sie nun die Videodateien hoch. Das geht übrigens auch vom Smartphone aus sehr gut.

Laden Sie jetzt Ihr Ausgangsmaterial in die Medienbibliothek. Das können kurze Smartphone-Clips sein oder auch längere Aufnahmen von der Kamera. Sobald die Clips in der Bibliothek erscheinen, ist alles für den nächsten Schritt bereit.

Schritt 4: Schnellschnitt starten und Anweisung eingeben

Oben rechts finden Sie den „Schnellschnitt“ Button.

Klicken Sie auf die Funktion „Schnellschnitt“. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten:

Mit Anweisung: Tippen Sie in das Eingabefeld eine konkrete Beschreibung, was die KI erstellen soll. Ein Beispiel: „Erstelle einen dynamischen Zusammenschnitt der besten Momente und achte auf flüssige Übergänge.“ Sie können auch spezifischere Vorgaben machen und bestimmte Szenen priorisieren lassen.

Ohne Anweisung: Lassen Sie das Feld einfach leer. Die KI übernimmt dann die vollständige Kontrolle und entscheidet selbst, was ins Video kommt.

Klicken Sie anschließend auf „Generieren“. Wer an dieser Stelle bessere Ergebnisse erzielen will, findet in unserem Artikel zum Prompt Engineering in Adobe Firefly eine ausführliche Anleitung, wie er der KI präzisere Anweisungen gibt.

Schritt 5: Ergebnis prüfen und verfeinern

Firefly analysiert nun das gesamte Material. Die KI erkennt dabei Gesichter, Bewegungen und gesprochene Sprache und setzt die relevanten Momente in einer ersten logischen Reihenfolge zusammen. Das Ergebnis erscheint direkt in der Timeline.

Den fertigen Rohschnitt bearbeiten Sie anschließend nach Belieben weiter: Clips kürzen, Reihenfolge anpassen, Musik unterlegen. Der mühsame erste Durchgang der Sichtung entfällt vollständig.

Wann lohnt sich der Schnellschnitt wirklich?

Der Schnellschnitt spart vor allem dann Zeit, wenn Sie viel unstrukturiertes Rohmaterial haben. Event-Aufnahmen, Urlaubsclips, Messevideos oder Produkt-Shootings eignen sich ideal: viel Material, viele Wiederholungen, keine klare Dramaturgie. Die KI übernimmt die erste Selektion, Sie übernehmen die kreative Verfeinerung.

Für hochstrukturierte Inhalte wie Tutorials, Erklärvideos oder Interview-Schnitte ist der Schnellschnitt weniger geeignet. Bei solchen Formaten braucht die KI präzise Anweisungen im Eingabefeld, damit das Ergebnis zur inhaltlichen Logik des Videos passt.

Ist das Video fertig geschnitten, braucht es in der Regel noch passendes Begleitmaterial für Social Media. Wie Sie ein fertiges Design in Sekunden für alle Kanäle skalieren, zeigt unser Tutorial zu Social-Media-Formaten mit einem Klick in Adobe Express.

Was sollten Sie noch wissen?

Da sich der Schnellschnitt noch in der Beta-Phase befindet, kann es vorkommen, dass Funktionen noch nicht vollständig ausgereift sind oder sich das Interface verändert. Adobe entwickelt die Funktion aktiv weiter, weshalb sich der Funktionsumfang bis zur finalen Version noch ändern wird.

Glossar: 10 wichtige Fachbegriffe zum automatischen Videoschnitt

Beta-Version bezeichnet eine Software oder Funktion, die öffentlich zugänglich ist, aber noch nicht als fertig gilt. Das bedeutet: Die Funktion ist nutzbar, kann aber noch Fehler enthalten oder sich im Funktionsumfang verändern.

Gesichtserkennung

Gesichtserkennung (englisch: Face Detection) ist eine KI-Methode, die Personen in Videomaterial automatisch identifiziert. Adobe Firefly nutzt sie im Schnellschnitt, um relevante Personen in Clips zu erkennen und deren Auftreten bei der Auswahl der Szenen zu berücksichtigen.

KI-gestützter Videoschnitt

KI-gestützter Videoschnitt bezeichnet das automatische Zusammenstellen von Videomaterial mithilfe von Algorithmen des maschinellen Lernens. Die KI analysiert Bild, Ton und Bewegung und erstellt auf dieser Basis selbstständig einen ersten Schnitt.

Medienbibliothek

Medienbibliothek ist der Bereich in einem Video-Editor, in dem hochgeladene Clips, Bilder und Audiodateien verwaltet werden. In Adobe Firefly landen alle hochgeladenen Rohclips zunächst in der Medienbibliothek, bevor sie in die Timeline eingefügt oder von der KI ausgewertet werden.

Rohclip

Rohclip bezeichnet eine unbearbeitete Videoaufnahme direkt aus der Kamera oder vom Smartphone. Rohclips enthalten keine Schnitte, keine Farbkorrektur und keine fertige Tonspur. Sie bilden das Ausgangsmaterial für jeden Videoschnitt.

Rohschnitt

Rohschnitt (englisch: Rough Cut) ist die erste zusammengestellte Version eines Videos aus ausgewählten Clips. Der Rohschnitt enthält alle wesentlichen Szenen in einer logischen Reihenfolge, aber noch keine finale Feinabstimmung. Er dient als Grundlage für die weitere Bearbeitung.

Schnellschnitt

Schnellschnitt ist die KI-Funktion in Adobe Firefly, die aus hochgeladenem Rohmaterial automatisch einen ersten Rohschnitt generiert. Die Funktion analysiert das Material eigenständig und stellt relevante Momente in einer Timeline zusammen, ohne dass manuell gesichtet werden muss.

Spracherkennung

Spracherkennung (englisch: Speech Recognition) ist eine KI-Funktion, die gesprochene Sprache in Videoclips analysiert und auswertet. Adobe Firefly nutzt sie im Schnellschnitt, um inhaltlich relevante Passagen im Rohmaterial zu identifizieren und bevorzugt in den Schnitt aufzunehmen.

Timeline

Timeline bezeichnet die zeitliche Spur in einem Video-Editor, auf der alle Clips in ihrer Reihenfolge angeordnet werden. Der fertige Rohschnitt erscheint in Adobe Firefly direkt in der Timeline und lässt sich dort nach Belieben weiter bearbeiten.

Videoformat

Videoformat bezeichnet das Seitenverhältnis eines Videos. Das Querformat 16:9 ist das Standardformat für YouTube und Desktop-Anwendungen. Das Hochformat 9:16 ist das Standardformat für Instagram Reels, TikTok und YouTube Shorts. Das Format legt die Gesamtoptik des fertigen Videos fest.

FAQ: Häufige Fragen zum Adobe Firefly Schnellschnitt

Ist der Adobe Firefly Schnellschnitt kostenlos nutzbar? Der Schnellschnitt ist über ein Adobe-Konto auf firefly.adobe.com zugänglich. Welche Kontotypen die Beta-Funktion freischalten und ob Credits benötigt werden, zeigt Adobe direkt auf der Plattform beim jeweiligen Feature. Prüfen Sie die aktuellen Zugangsvoraussetzungen dort, da sich die Bedingungen während der Beta-Phase noch ändern können. Welche Videoformate unterstützt der Adobe Firefly Schnellschnitt? Adobe Firefly unterstützt aktuell das Querformat 16:9 für YouTube und Desktop-Anwendungen sowie das Hochformat für Instagram Reels, TikTok und YouTube Shorts. Das Format legen Sie direkt beim Anlegen eines neuen Projekts fest. Kann ich der KI Anweisungen geben, was in den Schnitt kommen soll? Ja. Im Schnellschnitt steht ein Eingabefeld zur Verfügung, in das Sie konkrete Beschreibungen eingeben können, zum Beispiel: Erstelle einen dynamischen Zusammenschnitt der besten Momente und achte auf flüssige Übergänge. Lassen Sie das Feld leer, übernimmt die KI die vollständige Auswahl selbst. Was analysiert Adobe Firefly bei den hochgeladenen Clips? Die KI analysiert Gesichter, Bewegungen und gesprochene Sprache in den Clips. Auf dieser Basis wählt sie relevante Momente aus und setzt diese in einer logischen Reihenfolge zu einem Rohschnitt zusammen. Kann ich den automatisch erstellten Rohschnitt noch bearbeiten? Ja. Der Rohschnitt erscheint direkt in der Timeline von Adobe Firefly und lässt sich dort weiter bearbeiten. Sie können einzelne Clips kürzen, die Reihenfolge anpassen und Musik unterlegen. Für welche Videotypen eignet sich der Schnellschnitt am besten? Der Schnellschnitt eignet sich besonders für Event-Aufnahmen, Urlaubsclips, Messevideos und Produkt-Shootings mit viel unstrukturiertem Rohmaterial. Für eng strukturierte Formate wie Tutorials oder Erklärvideos empfiehlt sich eine präzise Anweisung im Eingabefeld, damit das Ergebnis zur inhaltlichen Logik des Videos passt.