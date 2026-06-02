News KI

Verboten ab Dezember: KI-Nacktbilder ohne Zustimmung

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
Verboten ab Dezember: KI-Nacktbilder ohne Zustimmung

Seit Jahren existieren Anwendungen, die Fotos realer Personen per KI entkleiden. Jetzt hat die EU eine eindeutige Antwort formuliert. Am 7. Mai 2026 einigten sich Rat und Parlament auf ein neues Verbot im Rahmen des AI Act Omnibus: KI-Systeme, die nicht-konsensuelle intime Inhalte erzeugen, dürfen in Europa nicht mehr betrieben werden.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen

Das Wichtigste in Kürze

  • Verbot gilt für KI-generierte nicht-konsensuelle Nacktbilder, -videos und -audios
  • Betroffen auch: KI-Systeme, die Kindesmissbrauchsmaterial generieren
  • Compliance-Deadline: 2. Dezember 2026
  • Ausnahmen nur für Systeme mit nachweislichen technischen Schutzmechanismen
  • Transparenzpflicht für KI-Inhalte: Frist von 6 auf 3 Monate gekürzt

Was genau unter das Verbot fällt

Schildverbot für Kameras mit Text
Europäisches Parlament verbietet KI-Systeme, die intime Bilder, Videos oder Audio von Personen ohne Zustimmung erstellen. Ausnahmen für Systeme mit Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch

Das Verbot gilt laut Europäischem Parlament für KI-Systeme, die intime Körperteile einer identifizierbaren Person oder sexuell explizite Aktivitäten dieser Person ohne Einwilligung darstellen. Das umfasst Bild, Video und Audio. Anwendungen, die technische Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch nachweislich implementiert haben, sind ausgenommen.

Die Frage, auf welchen Daten solche Systeme trainiert wurden, ist dabei nicht nebensächlich. Der Bericht, ob KI-Trainingsdaten illegal erbeutet wurden, zeigt: Das Rechtsproblem beginnt oft lange vor der Ausgabe.

Dieses Verbot war überfällig. Technologische Möglichkeit ist kein Freibrief. Europas Antwort macht klar: Was ohne Einwilligung verletzt, ist auch ohne Einwilligung illegal.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was Anbieter jetzt tun müssen

Bis zum 2. Dezember 2026 müssen alle Betreiber entsprechender KI-Systeme ihre Produkte anpassen oder einstellen. Parallel dazu gilt die verkürzte Transparenzpflicht für KI-generierte Inhalte: drei Monate statt sechs, ebenfalls mit Dezember-Deadline.

Für Unternehmen, die KI-gestützte Bildgenerierung anbieten oder intern nutzen, gilt: Die rechtliche Prüfung gehört jetzt auf die Agenda. Der LLMs-Ratgeber hilft dabei, die eigene KI-Nutzung einzusortieren. Die Zeit bis Dezember ist kürzer als sie klingt.

Mehr Newshunger?

Aufgerollte Zeitung mit Schnur und orangefarbenem Anhänger „Mehr News“ auf weißem Hintergrund
Mehr KI-News auf Dr. Web
4,3 23 Bewertungen

Wie hat Ihnen dieser Artikel gefallen?

Artikel teilen
X LinkedIn Facebook XING WhatsApp E-Mail
Empfohlene Artikel
News
Bose SoundTouch streamt wieder. Wie? Mit dieser App.
4 Min.  ·  21. Mai. 2026
News
Schaeffler holt hunderte Humanoide in die Werke. Bis 2030.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
News
Datenklau bei Unikliniken: 120.000 Patientendaten betroffen
7 Min.  ·  23. Mai. 2026
News
Bose Soundtouch: Was Kunden rechtlich wirklich noch durchsetzen können
5 Min.  ·  16. Mai. 2026
News
Bose dreht das Streaming bei Soundtouch ab. Lautsprecher für 800 Euro: tot.
3 Min.  ·  12. Mai. 2026
Michael Dobler
Autor
Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
754 Artikel veröffentlicht
www.linkedin.com
Alle Artikel

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Würzburger KI fischt Lithium aus dem Restmüll

Würzburger KI fischt Lithium aus dem Restmüll

Markus Seyfferth

Die Mehrheit der weggeworfenen Batterien landet im falschen Müll. Das Würzburger Start-up Wesort.AI baut darauf ein Geschäftsmodell und hat im März 2026 zehn Millionen...

Mehr erfahren
Newsletter

Mehr solcher Artikel?
Jetzt kostenlos abonnieren.

Jeden Dienstag die besten Artikel aus dem Dr. Web-Magazin direkt in Ihr Postfach – kein Spam, jederzeit abmeldbar.

Einmal pro Woche, kein täglicher Spam
Jederzeit mit einem Klick abmeldbar
DSGVO-konform via Brevo