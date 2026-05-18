Username genügt: WordPress-Plugin öffnet Admin-Tür ohne Passwort
Wordfence dokumentiert über 7.400 Exploit-Versuche in 24 Stunden nach Disclosure einer Authentication-Bypass-Lücke im Plugin Burst Statistics. Angreifer brauchen nur den Admin-Benutzernamen, das Passwort ist beliebig. Wer das Plugin in Verbindung mit MainWP nutzt, hat ein akutes Problem.
Die Burst Statistics CVE-2026-8181 hebelt die Authentifizierung im MainWP-Proxy aus. Ein fehlerhafter Return-Value-Check in der Plugin-Logik akzeptiert jeden beliebigen Basic-Auth-Header als gültig, solange ein bekannter Administrator-Benutzername mitgeschickt wird. Das Ergebnis: Vollzugriff auf die WordPress-Installation über die REST-API.
Das Wichtigste in Kürze
- CVE-2026-8181: Authentication Bypass in Burst Statistics bis Version 3.4.1
- Angreifer braucht nur den Admin-Benutzernamen, das Passwort kann beliebig sein
- Über 7.400 Exploit-Versuche in den ersten 24 Stunden nach Disclosure
- Patch auf Version 3.4.2 ist Pflicht, danach Admin-Passwörter rotieren
Wie der Angriff funktioniert
Burst Statistics integriert sich mit MainWP, einer beliebten Multi-Site-Management-Lösung für WordPress-Agenturen. Über einen Authentifizierungs-Proxy übergibt MainWP Anfragen an verbundene Kindersites. Im Plugin steckte ein Logikfehler: Der Return-Value-Check der internen Auth-Funktion prüfte nur, ob ein Username existiert, aber nicht, ob das mitgelieferte Passwort korrekt ist. Ein Angreifer, der den Benutzernamen des Administrators kennt (oft erratbar oder öffentlich sichtbar), kann beliebige API-Aufrufe als dieser Administrator absetzen.
Die Exploit-Welle traf besonders Agentur-Setups. Wer dutzende Kunden-Sites über MainWP verwaltet und Burst Statistics zur Reichweitenmessung einsetzt, hatte über Nacht potenziell hunderte verwundbare Endpunkte. Wordfence hat einen WAF-Block ausgerollt, der die Versuche abfängt. Wer keinen Wordfence-Schutz nutzt, ist auf das Plugin-Update angewiesen.
Was Sie heute tun sollten
Drei Schritte in dieser Reihenfolge. Erstens: Burst Statistics sofort auf Version 3.4.2 aktualisieren. Wer das Plugin nicht aktiv nutzt, deaktiviert und deinstalliert es. Zweitens: Alle Admin-Passwörter rotieren, weil die Lücke seit dem 23. April im Code steckte und Wordfence-Daten erst ab Disclosure-Datum greifen. Drittens: Admin-Konten auf unbekannte Neuanlagen seit dem 23. April prüfen. Wer einen Admin findet, den er nicht kennt, sollte das Konto sofort löschen und den Vorfall dokumentieren.
Für Agenturen mit MainWP-Infrastruktur kommt ein vierter Punkt: Der Auth-Proxy aller MainWP-Verbindungen sollte überprüft und gegebenenfalls neu autorisiert werden. Wer Zugangs-Tokens nicht aus eigener Initiative rotiert, riskiert, dass kompromittierte Tokens unbemerkt aktiv bleiben.
Was die Lücke über das Ecosystem verrät
Authentifizierungsfehler sind laut Patchstack die dominante Lückenklasse im WordPress-Ökosystem. Drei der vier kritischsten Mai-Disclosures betrafen Auth- oder Access-Control-Probleme, nicht klassische Speicher- oder Code-Execution-Bugs. Der Grund liegt in der Architektur: WordPress-Plugins sind oft Glue-Code zwischen HTTP-Request und Datenbankzeile, und der Großteil aller Bugs entsteht in dieser Access-Control-Klebenaht.
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Die Konsequenz für IT-Verantwortliche: Plugin-Auswahl ist eine Risiko-Entscheidung. Wer ein Plugin installiert, übernimmt dessen Code in die eigene Angriffsfläche. Premium-Plugins sind nicht automatisch sicherer als kostenlose, eher im Gegenteil, weil weniger Sicherheitsforscher Einblick haben.
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