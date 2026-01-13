Warum kostet Ihr Steuerberater so viel?

Über 8.000 Euro pro Jahr für eine einfache GmbH & Co. KG. Drei Minuten für dieselbe Steuererklärung in Estland. Die Differenz ist kein Zufall, sondern System.

Das Wichtigste in Kürze

Die deutsche Steuerberatungsbranche erwirtschaftet 21,3 Milliarden Euro jährlich bei gesetzlich garantierten Gebühren ohne echten Preiswettbewerb

jährlich bei gesetzlich garantierten Gebühren ohne echten Preiswettbewerb DATEV hält mit 75 Prozent Marktanteil ein Quasi-Monopol bei der Kanzleisoftware

ein Quasi-Monopol bei der Kanzleisoftware KI-Effizienzgewinne bleiben beim Berater, die Gebührenordnung sieht keine Preissenkungen vor

In Estland dauert die Steuererklärung drei Minuten, in Deutschland verbringen Unternehmen 218 Stunden jährlich mit Steuerpflichten

Wer profitiert von der Komplexität?

Deutschland hat über 50 Steuerarten und rund 200 Steuergesetze. Die Abgabenordnung allein umfasst über 400 Paragrafen. Hinzu kommen Durchführungsverordnungen, Richtlinien, BMF-Schreiben und eine Rechtsprechung, die sich ständig weiterentwickelt. Für Steuerberater ist das kein Problem. Es ist ihr Geschäftsmodell.

Laut der aktuellen Berufsstatistik der Bundessteuerberaterkammer erwirtschaftet die Branche 21,3 Milliarden Euro pro Jahr. Das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt von Malta. Rund 89.000 Steuerberater und über 53.000 Kanzleien teilen sich diesen Kuchen.

Die Lünendonk-Liste 2025 dokumentiert eine EBIT-Marge zwischen 30 und 40 Prozent. Werte, von denen produzierende Unternehmen träumen. Ein Handwerksbetrieb kämpft um fünf Prozent Marge. Ein Steuerberater verdient das Sechsfache.

Jede neue Vorschrift, jede Gesetzesänderung generiert zusätzlichen Beratungsbedarf. Ein einfaches Steuersystem wäre das Ende dieses Milliardenmarktes. Die Steuerberaterlobby weiß das zu verhindern.

Das Muster erinnert an andere staatlich geschützte Systeme. Wer sich fragt, ob die Rente ein Schneeballsystem ist, erkennt ähnliche Strukturen: Komplexität schützt die Profiteure.

Wie sieht die Branche von innen aus?

Die Bundessteuerberaterkammer veröffentlicht jährlich eine Berufsstatistik mit aufschlussreichen Einblicken. Zum 1. Januar 2025 zählten die Kammern 104.845 Mitglieder. Davon waren 88.995 Steuerberater, 14.670 anerkannte Berufsausübungsgesellschaften und 1.180 Steuerbevollmächtigte.

Die Altersstruktur der Branche ist bemerkenswert. Der Durchschnitt liegt bei 53,6 Jahren. Männliche Steuerberater sind im Schnitt 55 Jahre alt. Über 31 Prozent der Berufsangehörigen sind älter als 61 Jahre. Die Branche überaltert rapide.

Gleichzeitig sinkt die Zahl der Auszubildenden. 2025 waren nur noch 17.301 Ausbildungsverhältnisse zum Steuerfachangestellten registriert. Ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Diese demografische Entwicklung hat paradoxe Auswirkungen. Eigentlich müsste der Fachkräftemangel zu steigendem Druck führen, effizienter zu arbeiten. Stattdessen steigen die Preise. Denn die Nachfrage nach Steuerberatung ist unelastisch. Unternehmen können nicht einfach auf einen Steuerberater verzichten. Also zahlen sie, was verlangt wird.

Die Umsatzstruktur einer durchschnittlichen Kanzlei zeigt, wo das Geld verdient wird:

Leistung Anteil am Umsatz Jahresabschlüsse ca. 40 % Laufende Finanzbuchhaltung ca. 35 % Private Steuererklärungen ca. 10 % Allgemeine Beratung ca. 10 % Lohnbuchhaltung ca. 7 %

Warum sind alle Steuerberater gleich teuer?

Die Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) legt fest, welche Gebühren berechnet werden dürfen. Diese Ordnung ist für alle Steuerberater verbindlich. Ein Preisvergleich lohnt sich kaum.

Für jede Tätigkeit gibt es einen Gebührenrahmen. Die Spanne reicht von der Mindestgebühr über die Mittelgebühr bis zur Höchstgebühr. In der Praxis orientieren sich die meisten Kanzleien an der Mittelgebühr. Bei einfachen Fällen wird teilweise die Mindestgebühr berechnet. Bei komplexen Sachverhalten kann die Höchstgebühr angesetzt werden.

Das System klingt zunächst fair. In der Realität führt es dazu, dass Effizienzgewinne nicht an die Mandanten weitergegeben werden. Ein Steuerberater, der durch bessere Software schneller arbeitet, muss seine Preise nicht senken. Die gesparte Zeit wird zum zusätzlichen Gewinn.

Die Gebührenordnung macht alle Steuerberater gleich teuer – Wettbewerb findet woanders statt.

Zum 1. Juli 2025 trat eine überarbeitete Fassung der StBVV in Kraft. Sie bringt Gebührenerhöhungen mit sich. Die Wertgebühren für Buchhaltung und Steuererklärungen steigen um durchschnittlich 6 Prozent. Die Betragsrahmen und Zeitgebühren erhöhen sich um rund 9 Prozent. Begründung: gestiegene Personal- und Sachkosten.

Ein konkretes Beispiel verdeutlicht die Kosten. Für eine GmbH mit einem Gegenstandswert von 300.000 Euro fallen je nach Umfang zwischen 181 und 1.210 Euro monatlich für die laufende Buchhaltung an. Hinzu kommen die jährlichen Kosten für Steuererklärungen und den Jahresabschluss.

Leistung Kosten bei 300.000 € Gegenstandswert Monatliche Buchhaltung 181 – 1.210 € Jahresabschluss 10/10 bis 40/10 der Gebühr Körperschaftsteuererklärung nach Gegenstandswert Gewerbesteuererklärung nach Gegenstandswert



Die Gebührenordnung verhindert noch etwas anderes: innovative Preismodelle. In anderen Branchen setzen sich Pauschalpreise, Flatrates oder erfolgsabhängige Vergütungen durch. Bei Steuerberatern ist dies nur eingeschränkt möglich.

Wenn es um Software für Steuerberater geht, führt in Deutschland kaum ein Weg an DATEV vorbei. Die Nürnberger Genossenschaft wurde 1966 von 65 Steuerberatern gegründet. Heute hält sie geschätzte 75 Prozent Marktanteil bei Steuerberatungssoftware. Manche Experten sprechen von 70 bis 80 Prozent. In jedem Fall ist es eine Marktstellung, die in anderen Branchen als Quasi-Monopol bezeichnet würde.

Die DATEV eG ist der drittgrößte Anbieter für Business-Software in Deutschland. Sie betreut über 40.000 Mitglieder aus dem steuerberatenden Berufsstand. Über diese Community unterstützt DATEV mehr als 2,8 Millionen Unternehmen, Selbstständige, Kommunen, Vereine und Institutionen.

Diese Marktmacht ist nicht ohne Kritik geblieben. Das Bundeskartellamt stellte 2018 in einer offiziellen Pressemitteilung einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht fest. Der Vorwurf: Die Steuerberaterkammern hatten den Betrieb der elektronischen Vollmachtsdatenbank exklusiv an DATEV übertragen.

Dadurch hatten Steuerberater, die andere Software nutzten, keine Möglichkeit, elektronische Legitimationen gegenüber der Finanzverwaltung vorzunehmen. Ende 2019 verpflichteten sich die Steuerberaterkammern, künftig den Parallelbetrieb zu unterstützen. An der grundsätzlichen Marktstellung hat sich wenig geändert.

75 Prozent Marktanteil: DATEV ist der unsichtbare Riese hinter fast jeder Steuerkanzlei.

Für Mandanten hat dieses Monopol konkrete Auswirkungen. Wer seinen Steuerberater wechseln möchte, steht vor dem Problem, dass die bei DATEV gespeicherten Daten nicht automatisch in andere Software übertragen werden können. Alles muss ein zweites Mal von Hand eingegeben werden. Diese Wechselbarriere bindet Mandanten an ihre Kanzlei.

Die Kritik an DATEV ist nicht neu. Bereits 1994 berichtete die Computerwoche über den wachsenden Unmut vieler Steuerberater über das Geschäftsgebaren der Genossenschaft. Die hohen Preise und die als mangelhaft empfundene Innovationskraft wurden schon damals kritisiert. Daran hat sich in drei Jahrzehnten wenig geändert.

Warum sinken die Preise trotz KI nicht?

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Arbeitswelt in nahezu allen Branchen. Auch in der Steuerberatung hält die Technologie Einzug. DATEV bewirbt seine KI-Produkte offensiv.

Der Automatisierungsservice Rechnungen generiert mittels KI Buchungsvorschläge aus digitalisierten Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Der Automatisierungsservice Bank erstellt Buchungsvorschläge anhand von Kontoumsätzen. Der Einspruchsgenerator formuliert auf Knopfdruck Einsprüche gegen Steuerbescheide.

Die Versprechen sind beeindruckend. Steuerberater berichten von schnellen Effizienzgewinnen. Eine Steuerberaterin aus Magdeburg erklärte im DATEV-Magazin, dass ChatGPT ihr bis zu 50 Prozent der Verwaltungstätigkeit abnehmen könne. Sie würde aufgrund der KI-Tools kein Sekretariat mehr in Betracht ziehen.

Über 40.000 Nutzer testen bereits die DATEV KI-Werkstatt. Dort werden neue Lösungen pilotiert, darunter der Kurzberatung-Online-Assistent für schnelle rechtssichere Antworten. Bereits ein Viertel aller Steuerberater nutzt generative KI regelmäßig. Die Tendenz ist stark steigend.

Die entscheidende Frage lautet: Wer profitiert von diesen Effizienzgewinnen? Die Antwort ist ernüchternd. Die Gebührenordnung sieht keine Preissenkungen für den Einsatz von KI vor.

Ein Steuerberater, der dank KI-Unterstützung eine Steuererklärung in der halben Zeit erstellt, muss seine Gebühren nicht reduzieren. Die eingesparte Zeit wird zum zusätzlichen Gewinn oder ermöglicht die Bearbeitung weiterer Mandate.

Das Muster ist aus anderen Branchen bekannt. Banken führten Geldautomaten ein und reduzierten Personal. Die Gebühren stiegen dennoch. Fluggesellschaften führten Online-Check-in ein. Die Preise stiegen dennoch. Steuerberater führen KI ein und behalten die Effizienzgewinne. Das System funktioniert für die Anbieter. Für die Mandanten weniger.

Wie macht Estland das in drei Minuten?

Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Estland. Der baltische Staat mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern gilt als Vorreiter der digitalen Verwaltung. 98 Prozent aller Steuererklärungen werden dort digital abgegeben.

Der Clou: Die Daten sind bereits vollständig vorausgefüllt. Die Bürger müssen sie nur noch prüfen und bestätigen. Der Vorgang dauert im Schnitt drei Minuten.

Professor Robert Krimmer von der Technischen Universität Tallinn erklärt, warum das System funktioniert. Estland hat eine Flat Tax von 20 Prozent. Die Abzugsmöglichkeiten sind gering. Das Finanzamt ist nicht zu einer Günstiger-Prüfung verpflichtet.

Links: 218 Stunden pro Jahr. Rechts: 3 Minuten. Der Unterschied heißt Digitalisierung.

Über eine zentrale Identifikationsnummer werden alle Zahlungsströme der Bürger zugeordnet und nachverfolgt. Das automatisierte Besteuerungsverfahren existiert in dieser Form bereits seit 2002.

In Estland werden 95 Prozent der Einkommensteuererklärungen vollautomatisch über das e-Tax Board erledigt. Privatpersonen bemühen keinen Steuerberater. Das Berufsbild ist vergleichsweise selten und tritt eher als Abteilung großer Rechtsanwaltskanzleien in Erscheinung.

Land Stunden für Unternehmenssteuern pro Jahr Estland unter 50 Schweiz 63 Norwegen 83 Deutschland 218



Der Vergleich mit Deutschland ist ernüchternd. Laut einer Studie der Weltbank verbringt ein deutsches Unternehmen mit 60 Mitarbeitern durchschnittlich 218 Stunden pro Jahr mit steuerlichen Pflichten. Deutschland liegt auf Platz 14 von 37 europäischen Staaten.

Die Gründe für diese Differenz sind struktureller Natur. Deutschland hat kein einfaches Steuersystem. Der Föderalismus erschwert einheitliche digitale Lösungen. 16 Bundesländer bedeuten 16 verschiedene Herangehensweisen. Über 11.000 Kommunen betreiben jeweils eigene IT-Systeme, die nicht miteinander kommunizieren.

Warum Deutschland bei der Digitalisierung so weit hinterherhinkt, zeigt der Blick auf die strukturellen Probleme der deutschen Verwaltung.

Was haben Notare mit dem Problem zu tun?

Steuerberater sind nicht die einzigen Zwangsdienstleister im deutschen System. Notare erfüllen eine ähnliche Funktion. Für zahlreiche Rechtsgeschäfte ist die notarielle Beurkundung gesetzlich vorgeschrieben.

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Der Kauf einer Immobilie, die Gründung einer GmbH, ein Ehevertrag, eine Erbschaftsregelung: All dies erfordert den Gang zum Notar. Eine Alternative gibt es nicht.

Die Notarkosten sind wie bei Steuerberatern gesetzlich festgelegt. Das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) regelt die Gebühren bundesweit einheitlich. Ein Preisvergleich zwischen verschiedenen Notaren lohnt sich nicht. Alle berechnen dieselben Gebühren.

Die Höhe richtet sich nach dem Geschäftswert, nicht nach dem tatsächlichen Arbeitsaufwand. Bei einem Immobilienkauf mit einem Kaufpreis von 300.000 Euro fallen Notar- und Grundbuchkosten von etwa 4.500 bis 6.000 Euro an. Das entspricht 1,5 bis 2 Prozent des Kaufpreises.

Bei einer GmbH-Gründung mit einem Stammkapital von 50.000 Euro beträgt die Notargebühr laut Tabelle A des GNotKG 601 Euro. Hinzu kommen Kosten für die Handelsregistereintragung.

70 Euro für zwei Minuten Arbeit: Notargebühren sind gesetzlich garantiert.

Die Frage ist, ob diese Kosten dem tatsächlichen Aufwand entsprechen. Ein erfahrener Notar kann eine GmbH-Gründung in weniger als einer Stunde abwickeln. Die Dokumente sind standardisiert. Die meiste Arbeit erledigt das Sekretariat.

Besonders deutlich wird dies bei Routinetätigkeiten. Eine Unterschriftenbeglaubigung kostet mindestens 20 Euro, maximal 70 Euro. Der Zeitaufwand: wenige Minuten. Das Geschäftsmodell basiert auf staatlich garantierten Mindestpreisen für Tätigkeiten, die keinen nennenswerten Aufwand erfordern.

Was zahlen Sie wirklich für Ihren Steuerberater?

Um die Dimension der Kosten zu verdeutlichen, betrachten wir ein konkretes Beispiel. Ein Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG mit überschaubarem Geschäftsumfang.

Die Buchhaltung erfolgt weitgehend selbst über eine Software wie Lexware. Alle Transaktionen liegen digital vor. Es gibt ein Geschäftskonto und ein Tagesgeldkonto. Keine komplexen Beteiligungsstrukturen. Keine internationalen Verflechtungen. Ein einfacher Steuerfall.

Die jährlichen Kosten für den Steuerberater belaufen sich dennoch auf über 8.000 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen aus:

Monatliche Buchhaltungsbetreuung

Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen

Jahresabschluss für die GmbH & Co. KG

Steuererklärungen für Körperschaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer

Persönliche Einkommensteuererklärung des Gesellschafters

Die Frage ist berechtigt: Wofür genau wird dieses Geld bezahlt? Die Buchungen sind bereits erfasst. Die Software prüft die Daten automatisch auf Plausibilität. Die Steuererklärungen werden von DATEV-Programmen weitgehend automatisch erstellt.

Der Steuerberater prüft die Ergebnisse, nimmt gegebenenfalls Korrekturen vor und übermittelt die Daten ans Finanzamt. Der tatsächliche Arbeitsaufwand für einen solch einfachen Fall dürfte bei wenigen Stunden pro Monat liegen.

Rechnen wir es anders herum. Bei 8.000 Euro pro Jahr und einem angenommenen Stundensatz von 150 Euro entspräche dies etwa 53 Stunden Arbeitszeit pro Jahr. Das wäre mehr als eine Arbeitswoche nur für die steuerliche Betreuung eines einfachen Unternehmens. Plausibel ist das nicht.

Was berichten andere Unternehmer?

Die Erfahrungen von Unternehmern mit ihren Steuerberatern sind unterschiedlich. Manche berichten von exzellentem Service, proaktiver Beratung und echtem Mehrwert. Andere beklagen überhöhte Rechnungen für Routinetätigkeiten und mangelnde Erreichbarkeit.

Ein Handwerksbetrieb aus Nordrhein-Westfalen mit 15 Mitarbeitern zahlte über Jahre hinweg rund 12.000 Euro jährlich an seinen Steuerberater. Die Leistungen umfassten die monatliche Buchhaltung, Lohnabrechnungen und den Jahresabschluss.

Nach einem Wechsel zu einem anderen Anbieter sanken die Kosten auf 8.500 Euro. Die Leistungen blieben identisch. Der ursprüngliche Steuerberater hatte schlicht den oberen Bereich des Gebührenrahmens ausgeschöpft.

Ein E-Commerce-Unternehmen aus Berlin machte gegenteilige Erfahrungen. Der Steuerberater empfahl eine Umstrukturierung, die erhebliche Steuereinsparungen ermöglichte. Die Kosten für die Beratung betrugen 5.000 Euro. Die jährlichen Ersparnisse lagen bei über 15.000 Euro. In diesem Fall hat sich die Investition eindeutig gelohnt.

Die Beispiele zeigen: Es kommt auf den Einzelfall an. Für komplexe Sachverhalte mit Gestaltungsspielraum kann ein guter Steuerberater erheblichen Mehrwert schaffen. Für einfache Fälle mit Standardsituationen ist die Kosten-Nutzen-Relation oft ungünstig.

Was können Sie als Unternehmer tun?

Die Möglichkeiten sind begrenzt, aber sie existieren.

Eigenarbeit ausbauen: Software wie Lexware, sevDesk oder DATEV Unternehmen online ermöglicht eigene Buchhaltung. Für den Jahresabschluss brauchen Sie dann nur noch punktuelle Unterstützung. Einen Überblick über die besten Lösungen bietet unser Vergleich digitaler Buchhaltungstools für KMU.

Aufwand reduzieren: Je besser Ihre Unterlagen vorbereitet sind, desto weniger Zeit investiert der Berater. Digitale Belege, sortierte Kontoauszüge, gebündelte Rückfragen.

Leistungen prüfen: Brauchen Sie wirklich alle gebuchten Leistungen? Die gesetzlichen Pflichten sind oft weniger umfangreich als das Standardpaket der Kanzlei.

Gebühren verhandeln: Innerhalb des Rahmens gibt es Spielraum. Wer konsequent die Mindestgebühr fordert, kann sparen.

Anbieter vergleichen: Obwohl die Gebührenordnung gilt, nutzen nicht alle Kanzleien denselben Satz. Manche rechnen Mindest-, andere Höchstgebühr ab.

Lohnsteuerhilfevereine nutzen: Diese beraten Arbeitnehmer, Rentner und Pensionäre bei der Einkommensteuererklärung. Die Mitgliedschaft kostet im Durchschnitt rund 150 Euro pro Jahr. Für Unternehmer ist diese Option jedoch nicht verfügbar.

Digitale Steuerberater prüfen: Anbieter wie Kontist oder Accountable richten sich an Selbständige und kleine Unternehmen. Sie kombinieren Buchhaltungssoftware mit standardisierter Steuerberatung zu Pauschalpreisen. Die Beratungstiefe ist jedoch begrenzt.

Warum ändert sich politisch nichts?

Die Frage, warum das deutsche Steuersystem so komplex bleibt, hat eine politische Antwort. Vereinfachung würde Verlierer produzieren.

Steuerberater, deren Geschäftsmodell auf Komplexität basiert. Beamte in den Finanzverwaltungen, deren Stellen überflüssig würden. Politiker, die Klientelpolitik über Steuerausnahmen betreiben. Unternehmen, die von Sonderregelungen profitieren.

Die Steuerberaterlobby ist gut organisiert. Die Bundessteuerberaterkammer vertritt laut eigener Statistik über 100.000 Mitglieder. Sie ist in allen relevanten Gesetzgebungsverfahren eingebunden. Sie formuliert Stellungnahmen, entsendet Experten in Anhörungen, pflegt Kontakte in die Ministerien.

Der ehemalige Verfassungsrichter Paul Kirchhof legte einen Reformentwurf vor. Einheitliche Flat Tax von 25 Prozent. Zusammenfassung aller Einkunftsarten. Wegfall der meisten Sonderregelungen. Ein Steuersystem, das auf wenige Seiten passt. Der Vorschlag verschwand in den Schubladen.

Das Muster wiederholt sich bei jeder Reform. Zunächst verkündet die Politik das Ziel der Vereinfachung. Dann melden sich die Interessengruppen zu Wort. Am Ende steht ein Gesetz, das komplizierter ist als sein Vorgänger.

Ein Beispiel ist das Wachstumschancengesetz. Es sollte Unternehmen entlasten. Herausgekommen ist ein Gesetz mit zahlreichen neuen Regelungen, Ausnahmen und Dokumentationspflichten.

Brauchen Sie wirklich einen Steuerberater?

Die folgende Checkliste hilft bei der Einschätzung.

Ihre Rechtsform:

Einzelunternehmen unter 22.000 Euro Umsatz → Steuerberater oft verzichtbar

Einzelunternehmen oder Freiberufler bis 800.000 Euro → Hybridlösung möglich

GmbH, UG oder andere Kapitalgesellschaft → Steuerberater empfehlenswert

GmbH & Co. KG oder komplexe Strukturen → Steuerberater meist notwendig

Ihre Buchhaltungskenntnisse:

Keine Vorkenntnisse → Steuerberater sinnvoll

Grundkenntnisse vorhanden → Eigenarbeit mit punktueller Unterstützung

Fortgeschrittene Kenntnisse → Nur Jahresabschluss auslagern

Kaufmännische Ausbildung → Weitgehende Eigenarbeit möglich

Ihre zeitlichen Ressourcen:

Keine Zeit für Buchhaltung → Vollservice beauftragen

1-2 Stunden wöchentlich verfügbar → Laufende Buchhaltung selbst, Rest auslagern

Regelmäßig Zeit einplanbar → Nur komplexe Themen auslagern

Empfehlung:

Wenn Sie überwiegend einfache Verhältnisse haben, kommen digitale Alternativen in Frage. Buchhaltungssoftware in Kombination mit punktueller Beratung kann ausreichen.

Wenn Sie mittlere Komplexität haben, ist ein hybrider Ansatz sinnvoll. Erledigen Sie die laufende Buchhaltung selbst und beauftragen Sie einen Steuerberater für den Jahresabschluss.

Wenn Sie komplexe Strukturen haben, ist eine umfassende Steuerberatung empfehlenswert. Achten Sie jedoch auf ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis.

Was bedeutet das für Ihre Entscheidung?

Die deutsche Steuerberatungsbranche ist ein 21-Milliarden-Euro-Markt, der von der Komplexität des Steuersystems lebt. Rund 89.000 Steuerberater profitieren von einer Gebührenordnung, die echten Preiswettbewerb verhindert.

Das DATEV-Monopol bei der Software reduziert den Druck zu Innovation und Effizienz. KI-Fortschritte werden von den Kanzleien vereinnahmt, statt an Mandanten weitergegeben zu werden.

Für Unternehmer bedeutet dies, dass sie für Routineleistungen Preise zahlen, die dem Aufwand nicht entsprechen. Eine GmbH & Co. KG mit einfachen Verhältnissen zahlt über 8.000 Euro pro Jahr, obwohl die meiste Arbeit von Software erledigt wird.

Die Frage ist nicht, ob Steuerberater grundsätzlich zu teuer sind. Die Frage ist, ob Ihre konkreten Leistungen den Preis rechtfertigen.

Für komplexe Sachverhalte mit Gestaltungsspielraum kann ein guter Steuerberater erheblichen Mehrwert schaffen. Für einfache Fälle mit Standardsituationen lohnt sich die kritische Prüfung der Alternativen.

Häufig gestellte Fragen

Antworten auf die häufigsten Fragen rund um Steuerberaterkosten und Alternativen.

Muss ich als GmbH-Geschäftsführer einen Steuerberater beauftragen? Nein, eine gesetzliche Pflicht existiert nicht. Die GmbH ist zur doppelten Buchführung und zum Jahresabschluss verpflichtet. Diese Aufgaben können Sie theoretisch selbst erledigen oder an einen Buchhalter delegieren. In der Praxis beauftragen die meisten GmbHs dennoch einen Steuerberater, weil die Komplexität der Vorschriften dies faktisch erzwingt. Wie kann ich die Kosten für meinen Steuerberater senken? Reduzieren Sie den Aufwand beim Steuerberater. Nutzen Sie digitale Buchhaltungssoftware, sortieren Sie Ihre Belege, führen Sie eine ordentliche Kassenführung. Klären Sie Fragen gebündelt statt in vielen Einzelanfragen. Verhandeln Sie über den Gebührensatz innerhalb des zulässigen Rahmens. Kann ich meinen Steuerberater bei zu hohen Gebühren verklagen? Die Gebühren sind in der Steuerberatervergütungsverordnung festgelegt. Solange der Steuerberater sich innerhalb des Rahmens bewegt, liegt kein Rechtsverstoß vor. Bei Streitigkeiten steht Ihnen ein gerichtliches Verfahren zur Überprüfung offen. Die Steuerberaterkammer kann als Schlichtungsstelle angerufen werden. Lohnt sich ein Wechsel des Steuerberaters? Das hängt von Ihrer Situation ab. Ein Wechsel verursacht zunächst Aufwand und Kosten. Die Daten müssen übertragen werden, der neue Berater muss sich einarbeiten. Wenn Sie jedoch deutlich überhöhte Gebühren zahlen oder unzufrieden sind, kann sich ein Wechsel lohnen. Der Handwerksbetrieb aus dem Beispiel sparte durch den Wechsel 3.500 Euro jährlich. Werden die Steuerberaterkosten durch KI sinken? Das ist unwahrscheinlich. Die Gebührenordnung sieht keine Anpassung für den Einsatz von KI vor. Effizienzgewinne durch Automatisierung erhöhen den Gewinn der Kanzlei, werden aber nicht zwingend an Mandanten weitergegeben. Ohne echten Wettbewerb fehlt der Preisdruck. Warum kann Deutschland nicht das estnische Modell übernehmen? Die Unterschiede sind struktureller Natur. Deutschland hat ein komplexes Steuersystem mit zahlreichen Sonderregelungen. Der Föderalismus erschwert einheitliche digitale Lösungen. Datenschutzbedenken sprechen gegen eine zentrale Identifikationsnummer. Die Steuerberaterlobby widersetzt sich Vereinfachungen. Estland konnte sein System bei der Staatsgründung 1991 auf der grünen Wiese aufbauen.

Quellen

Bundessteuerberaterkammer – Berufsstatistik 2024 – bstbk.de/downloads/bstbk/ebooks/Berufsstatistik-2024.pdf – besucht am 13.01.2026

Lünendonk & Hossenfelder – Lünendonk-Liste Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 2025 – consulting.de/artikel/wirtschaftspruefer-und-steuerberater-knacken-umsatzvolumen-von-20-milliarden-euro – besucht am 13.01.2026

Bundeskartellamt – Pressemitteilung Vollmachtsdatenbank – bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/2019/04_12_2019_Steuerberater.html – besucht am 13.01.2026

DATEV eG – Künstliche Intelligenz bei DATEV – datev.de/web/de/ueber-datev/datev-ki – besucht am 13.01.2026

Weltbank – Doing Business Report, Bearbeitungszeit für Unternehmenssteuern – de.irefeurope.org/Diskussionsbeitrage/Artikel/Es-ist-etwas-faul-im-Steuerstaate-Deutschland – besucht am 13.01.2026

STB Web – Steuern in Estland: voll digital – stb-web.de/news/article.php/id/9011 – besucht am 13.01.2026

t3n – Online gründen in E-Estonia – t3n.de/news/online-gruenden-e-estonia-gilt-1363416 – besucht am 13.01.2026

Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) – Gebührenrahmen und Novellierung 2025 – steuerberaterverguetung.de – besucht am 13.01.2026

Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) – Gebührentabellen für notarielle Tätigkeiten – gesetze-im-internet.de/gnotkg – besucht am 13.01.2026